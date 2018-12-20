DHA YURT BÜLTENİ -11

Yalova\'da 4.5 büyüklüğünde deprem (3)

KIZ ÖĞRENCİ BAYILDI

Bursa\'nın Orhangazi ilçesinde de hissedilen, Yalova Çınarcık merkezli, 4.5 büyüklüğündeki deprem sırasında derste olan kız öğrenci, baygınlık geçirdi. Öğrenciler, saat 09.34\'te meydana gelen depreme derste yakalandı. Orhangazi\'de de hissedilen deprem sırasında, Erenler Kız Meslek Lisesi\'nden bir kız öğrenci, dersteyken baygınlık geçirdi. Okul tahliye edilirken bayılan öğrenci için sağlık ekibi çağrıldı. Lise 2\'nci sınıf öğrencisi, sağlık ekibinin okulda yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsmi öğrenilemeyen kız öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü;

-----------

-Okuldan detaylar

-Öğrenci ve ambülans detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

=====================

ERUH\'TA PKK\'LILARIN KULLANDIĞI 5 BARINAK VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ (GENİŞ HABERİ)

SİİRT\'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK\'lı teröristlerin kullandığı 5 barınak ve sığınak bulunarak imha edildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh ilçesindeki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Yaman Operasyonu\'nda 5 barınak ve sığınak tespit etti. Sığınak ve barınakta yapılan aramalarda bulunan el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7 pil bloğu, radyo, 11 ilaç, tıraş makinesi, kazma, 2 balta ve 20 metre naylon ile çeşitli yaşam malzemesi bulundu. Sığınak ve barınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Güvenlik güçlerinin sığınakta arama yapması

- Sığınak içerisi

- Sığınakta ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

Haber-Kamera: SİİRT-DHA

===================

TUNCELİ\'DE MAĞARADAKİ TERÖRİSTLERE \'TESLİM OL\' ÇAĞRISI

Tunceli\'de Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki bir mağarada saklandıkları belirlenen terörist grubunun teslim olması için güvenlik güçleri, olumsuz hava koşullarına rağmen operasyon yapıyor. Girişi patlatılarak ses sistemi kurulan mağaradaki teröristlere sürekli \'teslim ol\' çağrısı yapılıyor.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan sarp ve kayalık alanda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Cumartesi günü bir mağarada terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin \'Teslim ol\' çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çıkan çatışmada 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çevresi takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon, olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor. Teröristlerin mağaradan güvenlik güçlerine sürekli el bombası atıp, ateş açtığı belirtildi. Güvenlik güçleri, mağaranın girişini patlatarak genişletti. Güvenlik güçleri, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu belirtilen mağaradaki teröristlere kurulan ses sistemi aracığıyla \'teslim ol\' çağrısı yapıyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

==================

KIRKLARELİ\'DE OKULLAR BUGÜN TATİL

Kırklareli Valiliği, kar kağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde bugün okullarda eğitime ara verdi.

Kırklareli Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık 2018 Perşembe günü Kırklareli merkez ve tüm İlçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir\" denildi.

KIRKLARELİ,(DHA)-

==================

ANTALYA\'DA YAZDAN KALMA GÜNLER

Doğuda kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya, yazdan kalma günler yaşıyor. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girip, balık tutarak çıkardı.

Türkiye\'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken turizm kenti Antalya\'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren yağmurlu havanın ardından yüzünü gösteren güneş nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili\'nde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken bazıları ise kumsala oturup güneşlenmenin keyfini sürdü. Sahile paralel konumda bulunan Sahil Antalya Yaşam Parkı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 40\'larda olduğu kentte denize girenlerin olduğu da görüldü. Rusya\'dan 3 yıl önce gelerek Antalya\'ya yerleşen Aleksandr Smirnov (69), yaz- kış Antalya\'da denize girdiğini ve havanın gayet sıcak olduğunu söyledi. Denizin çok sıcak olduğunu belirten Smirnov, her gün en az 1 kilometre kulaç attığını ifade etti.

Fethiye\'den Antalya\'ya tatil için gelen Ali Er ise sahilde balık tutarak sıcak havanın keyfini sürdü. Doğuda karlı havanın etkisini sürdürdüğünü hatırlatan Er, “Doğu ve Güneydoğu\'da insanlar karla mücadele ederken Antalya\'da denize giriliyor. Birkaç gündür yağmurluydu ama şimdi çok güzel bir hava var. Yaz kış gelirim\" dedi.

Sıcak havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

Denizde yüzen turistin görüntüsü

RÖP 1: Aleksandr Smirnov

Balık tutanların görüntüsü

RÖP 2: Ali Er

Çocukları ile oyun oynayan yabancı ailenin görüntüsü

Sahil yolunda yürüyenlerin görüntüsü

Palmiye ağacından güneş görüntüsü

Detaylar

460 MB -- 04.09 /// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=================

BRAİLLE DAKTİLOSUNU ELEKTRONİK ORTAMA TAŞIDI, GÖRME ENGELLİLER İÇİN SESLİ DAKTİLO ÜRETTİ

Rize’de görme engellilerin kullandığı Braille daktilosunu geliştirerek elektronik ortama taşıyan Elektronik öğretmeni Fatih Gündüz, görme engelliler için başlatılan proje kapsamında daktilo üretti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'nün hazırladığı \'Materyal Geliştirme\' yarışmasında da birincilik ödülü alan projede, sesli komut programı sayesinde görme engelli öğrencilerin kendi başlarına çalışmasına olanak sağlandı.

Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik öğretmeni Fatih Gündüz’ün geliştirdiği proje görme engelli öğrencilere ışık olacak. Gündüz, projesi sayesinde görme engellilerin kabartma yazı alfabesini öğrendikleri 6 tuşlu Braille daktiloya alternatif olarak elektronik daktilo geliştirdi. Görme engelli öğrenciler, geliştirilen daktilo ile sesli komutla öğretmene ihtiyaç duymadan çalışmalarına olanak tanıyor. Projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seri üretime geçirilmesini de bekliyor.

\'MALİYETİ AZALTTIK\'

Teknik Anadolu Lisesi Elektronik öğretmeni Fatih Gündüz, maliyeti 5 bin ile 20 bin arasında değişen kağıt çıktı veren Braille daktilolarının yerine 300 liraya mal ettikleri projeyi hayata geçirdiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Gündüz, \"Braille daktilosunun ülkemizde maliyeti çok fazla, ulaşmak biraz kısıtlı. Görme engellilerin pozitif ayrımcılık görmesi gerekirken mevcut daktiloya ulaşmak 5 bin liradan başlayan maliyetler nedeniyle zorlaşıyor. \'Bunu nasıl kolaylaştırabiliriz\' diye düşündük. Maliyetinden dolayı Braille daktilosu ile değil tablet denilen bir tersten yazma yöntemi ile başladığı söyleniyordu. Bende \'Braille daktilosunu nasıl kolay hale getirebilirim\' diye düşünürken eşim, engelliler okuluna atandı. Eşime sordum; orada görme engelli öğrenciler gerçekten Braille daktilosu ile değil de tabletle mi yazmaya başlıyor diye? Eşim, \'evet tabletle yazmaya başlıyorlar\' dedi. Nedenini sorduğumda, okuma yazma rehberinde yazan nedenlerden dolayı ayrıca ulaşımından ve maliyetinden ve çocukların ince kas motor becerilerinin de az gelişmiş olmasından dolayı daktilonun tuşlarına basamamasını söyledi. Ben de \'bunu elektronik olarak yaparsak muhtemelen daha kolay ve maliyeti daha düşük olacaktır\' diye düşünerek yola çıktım\" dedi.

\'ÇIKTI YERİNE SESLE DOĞRULUĞU TEST EDİLİYOR\'

Proje ile ilgili hazırlıklara başladığında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'nün hazırladığı materyal geliştirme projesine katılmaya karar verdiği anlatan Gündüz, \"Projemizi materyal yarışmasına yetiştirdik. Maliyeti normalde 5 bin ila 20 bin TL arasında değişen Braille daktilo fiyatlarına nazaran 200-300 TL gibi bir fiyata mal ettik. Kâğıt çıktı ile kontrol edilebilen mevcut daktilolardan daha işlevsel oldu. Normalde daktilodan çıkan yazıyı çocuk sürekli kontrol ediyor ve oradan yazdığının doğruluğunu anlıyor. Biz geri dönüşü sesli olarak yaptık. Sesli olarak öğrenci kendi kendine öğretmene ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. İnce kas becerileri gelişmemiş öğrenciler bile bu tuşlara kolaylıkla basabiliyor. Maliyeti ve kullanım kolaylığı açısından projemiz geçen yıl yapılan materyal ve etkinlik yarışmasında birinci seçildiö diye konuştu.

\'SERİ ÜRETİMLE DAĞITILACAK\'

Materyal ve etkinlik yarışmasına göndermeden önce öğrencilerin daktiloda çalışma fırsatı yakaladıklarını ve çektikleri video ile yarışmaya katıldıklarını Gündüz, \"Braille daktilosu büyük ve hantal, eski daktilo mantığı ile yapılmış bir daktilo, kâğıt çıkıyor içinden. Bu çıkan kâğıdın okuma yazma öğrenmeye bir katkısı yok. Sadece öğrenci yazabilmiş mi diye bakıyor. Ben yazabiliyor mu diye bakmasını direkt hoparlörden ses olarak veriyorum. Hiç kâğıda ihtiyaç olmadan öğrenci öğrenebiliyor. 10 kat daha ucuz ve ulaşılır olması en büyük artısı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü o yarışmada dereceye giren uygulamaların teliflerini alarak tüm Türkiye’deki görme engelli okullarına bu materyalin kullanımı alanını oluşturup seri üretim şeklinde dağıtacağını ifade etti. İnşallah bizde vatana millete hayırlı bir iş yapmışızdırö ifadelerini kullandı.

720 SATIRLIK KOD YAZILDI

Gündüz, daktilo için gerekli yazılımı da kendisinin geliştirdiğini de açıklayarak \"Cihazın içerisindeki mikro işlemciye 720 satırlık bir kod yazdık. Bu yazılımda tamamen eşim Esra ve bana ait. Biz derslerimizde de öğrencilerimize ufak ufak yazılım ve gömülü kod yazmayı öğretiyoruz. Bu cihaz da onlara bir örnek olacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Daktilodan görüntü

Okuldan görüntüler

Fatih Gündüz konuşma

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ/RİZE(DHA)-

=================

OTOMOBİLİN ALTINA GİREN KEDİYİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Eskişehir\'de bir banka şubesi önünde park halinde duran otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, vatandaşlar ile zabıtalar tarafından kurtarıldı.

Köprübaşı Caddesi\'nde bulunan bir banka şubesinin önünde park halindeki bir otomobilin altından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, alarma geçti. Yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmak iteyen kalabalık arasındaki bir kadın eline aldığı hamsi balığını otomobilin altından uzattı ancak yavru kedi çıkmadı. Kısa süre sonra gelen zabıta memurları da kediyi kurtarma çalışmasına katıldı. Yere yatan bir zabıta memuru, bir süre kediyi yakalamak için çaba gösterdi. Kaçan kedi korkuyla aracın motor kısmına girdi. Bankadan çıkan araç sahibi otomobilin kaputunu açtı. Zabıta memuru da kediyi alıp, yanında duran 2 kadına verdi. Ancak kedi kadınların elinden kurtulup, kaçtı ve kırmızı ışıkta duran bir otomobilin altına girdi. Vatandaşların ikazı üzerine otomobil sürücüsü aracını çalıştırmadı. Vatandaşlar ve zabıta memurları ikinci kez kurtarma çalışmasına başladı. Kedi otomobilin motor kısmından alınıp, zabıta kulübesine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

-Otomobilin altındaki kediyi çıkarma çalışmaları,

-Zabıta merunun yere yatarak otomobilin altındaki kediyi çıkarmaya çalışması,

-Otomobilin kaputunun açılması ve kedinin moton bölümünden çıkarılması,

-2 kadının elindeki kedinin kaçıp başka bir otomobilin altına girmesi,

-Otomobilin motor kısmından kedinin çıkarılması ve zabıta kulübesine götürülmesi,

-Zabıta memurunun konuşmasından çekilen görüntüler

Boyut: 964.64

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

==================

ŞIRNAK\'TA ÖĞRENCİLERE GİYSİ VE KIRTASİYE YARDIMI

Şırnak\'ta faaliyet gösteren Yeşeren Gençlik Derneği, \'Minik Eller Üşümesin\' projesi kapsamında öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yaptı.

Yeşeren Gençlik Derneği, hazırladığı proje kapsamında 10 bin çocuğa giyim ve kırtasiye malzemesi dağıtılacak. Proje kapsamında, merkeze bağlı Başağaç ve Güneyçam köyündeki 300 çocuğa kırtasiye, eldiven ve bere yardımı yapıldı. Şırnak genelinde şu ana kadar 2 bin öğrenciye yardım yaptıklarını anlatan Dernek Başkanı Hatice Atan, yardımlar için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Atan, \"Işığımızla eğitime tam destek\' sloganıyla Allah\'ın izniyle hedefimiz ilk etapta 10 bin çocuğumuzu tebessüm ettirmek, onları güldürmek. Şimdiye kadar 2 bin çocuğumuzu sevindirdik. Daha önce Kasrik Beldesi, Şırnak merkezde özellikle terörün yıktığı, yıkımın olduğu yerlerde yaşayan çocuklar için desteklerimiz oldu. Çocukların yüzündeki tebessümü görünce biz de mutlu oluyoruz. Şırnak\'ımızın bir çok şeye ihtiyacı var. Son 2 yılda terör belası yüzünden kadınlarımız, gençlerimiz ve özellikle en çok da çocuklarımız etkilendi bu olaylardan. Biz de geliştirdiğimiz projelerle olaylardan etkilenen çocuklara destek olmayı amaçlıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Giyim ve kırtasiye malzemelerin dağıtılması

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 379 MB

Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK-DHA

=================

GAZİANTEP İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARI TÖRENLE AÇILDI

Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan 6\'ncı Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı \'GAİF 2018\' törenle açıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen Fuara; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İşkur İl Müdürü Sıraç Ekin, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Gül, sanayide personel eksikliği olduğunu ve iş arayan sayısının da fazla olduğunu ifade ederek, \"Gençlerimizde mesleği olan herhangi bir işte uzmanlaşma sayısı çok az. Dolayısıyla sanayide 5 bin kişi çalıştıracak adam arıyor. Aynı zamanda da 15 bin kişi iş arıyor. Bunların sayılarını düşürmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz için velilerimizin çocuklarını meslek liselerine yönlendirmemiz lazım. Yani çocuk mezun olduğunda mutlaka elinde bir mesleğinin olması lazım bunu yaparsak sorunumuzun büyük bir kısmını çözmüş oluruz. Diğer bir sorunumuz meslek lisesine giden öğrencilerin soysal güvenlik anlamında, taşıması, beslenmesi hatta üniversite mezunları gibi askerlik haklarından yararlanmasıyla teşvik edilmesi lazım\" dedi.

Gençlerin yüksek teknolojiye geçmesinin farz olduğunu söyleyen Fatma Şahin ise, \"Her işi yaparım ağabey diyen gençlikten çıkıp, kendimizi yapay zekânın hazırlandığı, silikon vadilerin hazırlandığı hele bu şehir için yüksek teknolojiye geçmenin farz olduğu gençleri buna uygun halde yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı daha bu günden geleceğin meslekleri üzerine kodlamamız gerekiyor\" diye konuştu.

Kentte aranan nitelikli eleman sıkıntısının giderilmesi için söyleyen İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin de \"İşverenlerimizin nitelikli eleman bulma sıkıntısının giderilmesi için, İŞKUR iş birliğiyle yapılacak, iş başı eğitim programları meslek edindirme kursları sonrasında eğitilmiş ve engelli istihdamı ile ilgili her türlü kalifiye eleman haline getirilen, iş gücüne sahip olmaları için Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuar\'nda elde edilecek kazanımlarla ilimizin sektörel bazda üretim gücünü arttıracaktır\" dedi.

Yarın da devam edecek olan Fuarda, konuşmaların ardından katılımcılara hediye verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Törene katılanlar

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Davut Gül\'ün konuşması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Sıraç Ekin\'in konuşması

- Hediye verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 361 MB

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

===============