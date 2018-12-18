DHA YURT BÜLTENİ -11

Rize\'de harfiyat kamyonu dehşeti; Anne ve okula götürdüğü kızı öldü (2)

O KAMYON GÜVENLİK KAMERASINDA

Rize\'de, Sabire Öksüz ve kızı Melisa Öksüz\'ün ölümüne neden olan harfiyat kamyonunun trafiğe kapalı yola aniden girdiği görüntüler ortaya çıktı. İnşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren, Mustafa Balcı yönetimindeki kamyon anne ve kızını altına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonun gelişi

Kaza anı

Sonrasında yaşananlar

RİZE,(DHA)

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KAYIP AĞABEYİNİ ARAMA ÇALIŞMASINI AĞLAYARAK İZLEDİ

Adana\'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Osman Alaçkaya\'nın (62) otomobili Çatalan Köprüsü üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Alaçkaya\'nın intihar etmiş olabileceğini düşünen kardeşleri, köprü üzerinde gözyaşı döktü.

Olay, Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Köprüsü\'nde meydaya geldi. İddiaya göre, sağlık sorunları olan Osman Alaçkaya eve gitmeyince yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gece geç saatlere kadar Alaçkaya\'ya cep telefonundan ulaşamayan kardeşleri ağabeylerinin hayatından endişe ederek kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Sabah saatlerinde Çatalan Köprüsü etrafında dolaşan Erkem ve Ramazan Alaçkaya, ağabeylerinin otomobilini köprü üzerinde terk edilmiş halde buldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Otomobil üzerinde kontok anahtarını ve ağabeylerinin cüzdan ve telefonlarını gören yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, 6 çocuk babası Alaçkaya\'nın suya atlayarak intihar etme ihtimali üzerine su altı ekiplerine haber verdi. Ağabeyinden haber alamayan Ekrem Alaçkaya ise, köprünün demir parmaklıklarına sarılarak arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yere oturarak ağlayan Ekrem Alaçay, \"Dün akşam birlikte oturup sohbet ettik. Daha sonra yanımızdan ayrıldı, o saatten sonra kendisine bir daha ulaşamadık. Gece yarısına kadar cep telefonu açıktı, Herhangi bir maddi sıkıntısı yoktu, sadece biraz sağlık sorunu vardı\" dedi. Polis ise oto galericisi olan Alaçkaya\'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kayıp şahsın abisinin demirliklere sarılarak ağlaması

- Kayıp şahsın terk edilmiş aracından görüntü

- Polislerden genel ve detay

- Suyun içinde arama çalışmaları

- Ağabey ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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KASTAMONU\'DA, ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI ZİRVESİ

Kastamonu\'da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36\'ıncı Dönem toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, \"Coğrafyamıza baktığımızda TÜRKSOY\'a önemli görevler düştüğü ortadadır. Aynı coğrafyada yüzyıllardır kardeşçe yaşayan ülkelerimiz arasında kültürel ortaklığı güçlendirilmiş bir diplomasi platformudur ve Kültür Bakanlarımızın da katkılarıyla önemli bir dayanışmaya aracı olmaktadır\" dedi.

\'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' olan Kastamonu\'daki Kurşunlu Han\'da \'TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36\'ıncı Dönem Toplantısı\' açılış oturumu gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri (Moldova) adına temsilciler ile TÜRKSOY, Türk Konseyi, Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk-Pa görevlileri katıldı.

BAKAN ERSOY: KÜLTÜR-SANAT KÖPRÜLERİ BARIŞA HİZMET EDER

Toplantıda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Ersoy, Türk dünyasının UNESCO\'su TÜRKSOY\'un da 25\'inci yılını kutladığını belirterek \"Türk kültürünün yaşandığı şehirlerde köklerimizden gelen değerlerimizin korunduğu müstesna şehirlerimizden biri Kastamonu. Kastamonu, Türk şehir kültürünün canlı bir şekilde yaşandığı, otantik yönünü korumuş olan bir şehir. 2018 yılı Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesinin önemli katkıları ile güzel vatanımızın tarihi kentlerinden Kastamonu\'nun \'Türk Dünyası Kültür Başkenti\' unvanını layıkıyla taşıyor\" dedi.

TÜRKSOY, kültürün toplumları bir araya getiren ve ortak bir platformda buluşturan yegane unsurlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, \"Kültür-sanat köprüleri ile hiç şüphesiz, evrensel barışa hizmet etmektedir. Coğrafyamıza baktığımızda TÜRKSOY\'a önemli görevler düştüğü ortadadır. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma değerlerine dayanan Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesi adına gayretle çalışan TÜRKSOY, üstlendiği bu misyonu 25 yıldır başarıyla yerine getirmektedir. Aynı coğrafyada yüzyıllardır kardeşçe yaşayan ülkelerimiz arasında kültürel ortaklığı güçlendirilmiş bir diplomasi platformudur ve Kültür Bakanlarımızın da katkılarıyla önemli bir dayanışmaya aracı olmaktadır. \'Türk Dünyası Kültür Başkenti\' projesini ise kentlerin kültürel bir marka değeri kazanması açısından çok önemsiyorum. Bu ve benzeri projelere desteğimizin her zaman süreceğini de huzurlarınızda vurgulamak isterim\" diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, bir çalışmanın devam ettirilmesinin o işten sağlanan faydaya ve tarafların iradesine bağlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Güçlü bir ortak irade katılımcılarına sağladığı çok yönlü ve çok taraflı fayda sayesinde TÜRKSOY 25\'inci yılına ulaşmıştır. 25 yıl zarfında TÜRKSOY ile özdeşleşmiş ve gelenekselleşmiş pek çok faaliyet vardır. 2012\'de başlayan Kültür Başkenti uygulamasının kesintisiz bir şekilde devam etmesi, Türk Dünyasının ressamlarını, edebiyatçılarını, opera sanatçılarını, bestecilerini, fotoğrafçılarının, halk dansları topluluklarının onlarca etkinlikte bir araya gelmiştir. Sizlerin inancı ve aktif destekleri sayesinde elde ettiğimiz tüm başarıların hepimizin ortak gururu olduğuna inanıyor, aramızdaki anlayış ve görüş birliğinin önümüzdeki çeyrek asıllar için en önemli güvence olduğunu düşünüyorum\"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu\'da bu kapsamda kentte pek çok aydın, sanatçı ve bilim adamının ağırlandığını söyleyerek \"70\'in üzerinde etkinlik gerçekleştirip 1 milyondan fazla kişiyi misafir ettik. Uluslararası fuarlarda Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak dünya coğrafyasına tanıtıldı. Kastamonu kenti kültürü ile yeniden buluşturuldu. Etkinlikler ile dolu bir yıl geçirildi. Gelecek nesillere aktarılmak üzere sempozyumlar ve basılı yayınlar yapıldı. Turizm alt yapısına yönelik çalışmalar yapıldı. Türk dünyası kültürü ile tanışıldı ve kaynaşma sağlandı. Bütün bunlar turizm ve turizme dayalı üretim mallarında artış olarak geri dönüşü olacaktır. Kaldı ki şimdiden nispi artışlar yaşanmaktadır\" diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise Kastamonu\'nun mevcut olarak olan kültürel varlığı, değerlerinin dünyaya duyurulması açısından önemli bir yıl olduğunu söyledi. Başkan Başbaş, Şeyh Şabanı Veli\'nin 2019\'da vuslatının 450\'inci yıl dönümü olduğunu belirterek o nedenle 2019 yılında Şeyh Şabanı Veli yılı ilan edilmesini talep etti.

Konuşmasının ardından Bakan Ersoy\'a ve diğer katılımcılara TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov tarafından TÜRKSOY\'un kuruluşunun 25\'inci yılı nedeniyle madalya ve plaket verildi.

Görüntü Dökümü:

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Toplahtıdan detay

-Toplantıya katılanlardan detay

-Plaket ve madalya verilmesi

-Konuşmalardan detay

-Sergi açılışı

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER, Hüseyin KALAY/KASTAMONU, (DHA)

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BABANIN ÖLDÜRDÜĞÜ ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur\'da emekli astsubay Muzaffer Danış\'ın (50) intihar etmeden önce tabancayla öldürdüğü eşi Nilüfer Danış (50) ile kızı Gizem Nur Danış (18) yan yana toprağa verildi. Cenaze töreninde Oğuzhan ve Özge Danış kardeşler, anne, baba ve kardeşini kaybetmenin üzüntüsüyle yıkıldı.

Merkez Burç Mahallesi\'ndeki Dede Korkut Sokak Özlem Evler Apartmanı 3. Kısım G Blok 3. kattaki dairede geçen pazar akşamı meydana gelen olayda, emekli jandarma astsubay Muzaffer Danış, evde eşi Nilüfer Danış ve kızı Gizem Nur Danış ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına beylik tabancasıyla ateş açan Muzaffer Danış aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı.

\'SEN ÇOCUĞUNU AL DİĞER ODAYA GEÇ\'

Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Nilüfer Danış ve Gizem Nur Danış\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Muzaffer Danış da ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi\'ne kurtarılamadı. Olay sırasında ailenin büyük kızı Özge (25) ile 1.5 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, baba Muzaffer Danış\'ın kızına \"Sen çocuğunu al diğer odaya geç\" dedikten sonra eşi ve kızını vurarak intihar ettiği belirtildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Burdur Devlet Hastanesi morguna konulan anne Nilüfer Danış ile kızı Gizem Nur Danış\'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Oğuzhan Danış ile ablası Özge Danış büyük üzüntü yaşadı. İki kardeş Nilüfer Danış ile Gizem Nur Danış\'ın tabutu başında gözyaşı döktü. Ulu Cami\'ye getirilen anne- kız için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da katıldı. Anne- kız daha sonra Sultandere Mezarlığı\'nda yan yana toprağa verildi. Muzaffer Danış\'ın cenazesinin de ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Morg önünden detay

- Oğuzhan Danış\'ın ağlaması

- Tabutların çıkarılışı

- Oğuzhan\'ın tabut başında dua etmesi

- Özge ve Oğuzhan kardeşlerin tabut başında beklemesi

- Cenaze arabasının gelmesi

- Cenazelerin yüklenmesi

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5 AYRI HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Bursa’da, bir okulla 4 ayrı işyerinden bilgisayar, bilgisayar malzemeleri ve para çaldığı iddia edilen H.D. (26) polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli H.D. adliyeye sevk edildi.

8 Aralık gecesi merkez Osmangazi ilçesinde 4 ayrı iş yerine PVC pencereleri kanırtarak açıp giren ve buralardan 30 bin TL maddi değeri bulunan PC ana kartı ve hafıza kartları ile nakit para ve 5 adet çeşitli marka laptoplar çalan H.D., olay yerleri ve çevrelerinde geniş çaplı kamera kayıtlarının araştırılması sonucu yakalandı.H.D.’nin emniyetteki sorgusunda 15 Aralık’ta da merkez Nilüfer ilçesindeki bir özel okulda 3 adet laptopun çalınması olayının faili olduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli H.D. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızın güvenlik kamerası görüntüleri

-Detaylar

Haber - Kamera :Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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HASTANEDE TRAFODAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ndeki trafoda çıkan yangın, korku yarattı. Yangın büyümeden söndürülürken, bazı hastalar tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildi.

Efeler ilçesindeki Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nin zemin katında bulunan trafoda, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Hastanede elektrik kesilince jeneratör devreye girdi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bazı hastalar tedbir amaçlı olarak, diğer hastanelere sevk edildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

\"SIKINTILI BİR DURUM YOK\"

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, hastaneye gelerek inceleme yaptı. Büyük bir sorun olmadığını belirten Yavuzyılmaz, \"Trafoda bir kablo yangını yaşandı. Bu yangından poliklinikteki ve yatmakta olan hastalarımız sıkıntı yaşamadı. Bundan kaynaklanan bir duman ve koku oluştu. İki ay önce burada bir tatbikat yapmıştık. Tatbikatımızda ne kadar doğru bir işlem olduğunu bugün anladık. Şu anda yoğun bakımda olan çocuklarımızın önlem amacıyla diğer hastanelere sevkini gerçekleştiriyoruz. Hastanemize muayene olmaya gelen hastalarımızı ve çocuklarımızı diğer hastanelere yönlendirdik. O hastanelerde de yeni poliklinikler oluşturduk. Kadın doğum hastalarımızı Atatürk Devlet Hastanesi\'ne, çocuk hastalarımız ise Aydın Devlet Hastanesi\'ne doktorlarla birlikte naklettik. İkinci kat ve üstteki hastalarımızda bir problem yok. Güç kaynaklarımız var, acil durumları onlarla gideriyoruz. Tamirat ne zamana kadar süreceğini bilmediğimizden dolayı, sevki gerçekleştirdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastanenin dışından görüntü

- Sevk edilen hastalardan görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)

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KAYMAKAM, KORUMA ALTINDAKİ SU SAMURUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Tunceli\'nin Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, ilçeden geçen Tağar Çayı\'nda, nesli tükenme tehlikesinde oldukları için birinci derecede koruma altına alınan ve avlanmaları yasak olan su samurunu görüntüledi.

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, ilçe merkezinden geçen Tağar Çayı\'nın İn Delikleri bölgesinde gezerken, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınarak avlanmaları yasak olan 3 su samurunu fark etti. Kaymakam Kazez\'in görüntülemek istediği su samurlarından 2\'si gözden kaybolurken birisi ise kayalıklarda bir süre dolaştı. Kaymakamın cep telefonuyla görüntülediği su samuru, bir süre suda yüzüp gözden kayboldu.

Kaymakam Harun Kazez, \"İlçemizin hemen içinde geçen Tağar Çayı kenarında zaman zaman gezintiye çıkarım. Geçtiğimiz günlerde de çay kenarında gezerken kayalıklarda 3 tane su samurunu fark edince hemen cep telefonumu çıkarıp görüntülemek istedim. Ben cep telefonunu çıkarıncaya kadar 2\'si çaya girerek kayboldu ve ben birini ancak görüntüleyebildim. Çemişgezek ilçemizde daha önce birçok kez görüntülenmişti. Ben de görmek istiyordum ve tesadüfen görüntüledim. Bu durum beni son derece mutlu etti. İlçemiz yaban hayatı bakımında çok zengin bir yapıya sahip. Koruma altındaki su samurları ilçemizde güvende olduklarından zaman zaman vatandaşlarımız tarafından görüntülenebiliyor. Ben de görüntülediğim için mutluyum\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ferit DEMİR/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)-

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DENETİMLİ SERBETLİK YÜKÜMLÜLERİ MESLEK SAHİBİ OLUYOR

Mersin\'de, denetimli serbetlik yükümlülerine meslek kazandırmak amacı ile hayata geçirilen \'Yeni Hayat Projesi\' kapsamında oluşturulan \'Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi\' açıldı.

Merkezde 120 denetimli serbestlik yükümlüsüne \'güneş panellerinden elektrik enerjisi ve sıcak su hazırlama, ahşap içi oymacılığı ve kaynakçılık\' alanında mesleki eğitimler verilecek. Eğitimleri başarı ile tamamlayan yükümlüler, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'ndeki törene Vali Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yargı mensupları ve il protokolü katıldı.

Kentte 2017\'den bugüne kadar geçen sürede 52 SODES projesi uygulandığını belirten Vali Ali İhsan Su, \"Bu projelerden bir tanesi de Başsavcılığımızın, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün yaptığı projedir. 52 SODES projesi kapsamında; bunların bir kısmı istihdama yönelik projeler. Yani toplumda istihdama yönelik olarak yaptığımız çalışmalarla özellikle dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlarımızı istihdama kazandırmak, onlara bir meslek edindirme yönünde ciddi projeler yaptık. Bir taraftan dezavantajlı kesimdeki vatandaşlarımızı, gençlerimizi istihdama kazandırmak için projeler yaparken, bir taraftan da suç işlemiş, suça karışmış, denetimli serbestlik kapsamında uygulamaya koyduğumuz projelerden de bu kardeşlerimizi faydalandırıyoruz. Şuanda proje kapsamında 120 denetimli serbestlik yükümlümüzü istihdama kazandırmak için önemli bir projeyi gerçekleştirmiş oluyoruz\" dedi.

Projeye ilişkin bilgiler veren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ise şöyle konuştu:

\"\'Hayat İçin Değişim\' SODES projesi ile öncelikli olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanan madde bağımlıları ve farklı denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere mesleki eğitim verilerek istihdamlarının sağlanması ve iş edinmeleri amaç edinilmiştir. Proje kapsamında açılışını yaptığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezimiz ile birlikte, düzenli ve sürekli olarak sürdürelecek güneş panellerinden elektrik enerjisi ve sıcak su hazırlama atölyemiz ile 40 yükümlüye, ayrıca kaynakçılık atölyemiz ile 40 yükümlüye ve yine ahşap içi oymacılığı atölyemiz ile de 40 yükümlüye mesleki eğitimler verilerek toplamda 120 yükümlünün sanat sahibi, iş sahibi olması sağlanacaktır.\"

Konuşmaların ardından Vali Su ve beraberindekiler, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi\'nin açılış kurdelesini kesti.

Görüntü Dökümü

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- Merkezin tabelasından detay görüntü

- Protokolden görüntüler

- Başsavcı Mustafa Ercan\'ın konuşması

- Vali Ali İhsan Su\'nun konuşması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

SÜRE: 02\'43\" BOYUT: 298 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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