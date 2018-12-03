DHA YURT BÜLTENİ-11

ASELSAN BAŞKANI: ÖNEMLİ BİR MESAFEDEKİ HEDEFİ LAZER SİLAHIMIZLA VURABİLİR DURUMDAYIZ

*- ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, lazerin gerek tespit, gerek konumlama gerekse de silah olarak kullanılmasını geliştirdiklerini belirterek, \"Önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız\" dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi\'nin (ABÜ) \'Yerli ve Milli Teknolojide Aselsan\' konulu konferansında Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün konuşmacı olarak katıldı. ASELSAN üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu konferansa ABÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya, Isparta ve Burdur\'dan sanayiciler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Aselsan\'ın 40 yıl önceki kuruluşundaki hüzünlü hikayesini anlatan Prof. Dr. Haluk Görgün, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk ordusunun kullandığı telsizlerin zafiyet gösterdiğini, bunun da Türk savaş uçaklarının kendi unsurlarını vurmasına neden olduğunu anlattı. Bu olaydan sonra Ankara\'da bir apartman dairesinde telsiz üretimi konusunda ilk adımın atıldığı kaydeden Prof. Dr. Görgün, \"Aselsan\'ın hikayesi telsizlerle başladı. Askeri ekipmanlar millileştirildi, yerlileştirildi. Kendi ordumuzda kullanılmasının yanında dost ve müttefik ülkelerde de kullanılır duruma gelindi\" dedi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 100 ŞİRKETİNDEN BİRİ

Aselsan\'ın Türkiye\'nin özellikle askeri teknolojisinin başladığı yer olarak ifade edilebileceğini belirten Prof. Dr. Görgün, şöyle dedi:

\"Bu alanda dünyanın en önemli 100 şirketi arasında ve tamamı Türk mühendisler çalışıyor. Bir tane yabancı çalışan yok. 1 milyar 430 milyon dolar ciroya sahip. Çalışan sayısı 6 bin 300\'lerde ve yüzde 58\'i mühendis, yüzde 69\'u lisans mezunu, mühendislik ve ar-ge şirketi olarak tanımlıyoruz. Nitelikli ve genç elemanlara da seslenmek istiyorum, Aselsan\'ın kapısı kendini geliştirmiş, ufku açık herkese açık. Ar-ge merkezlerimizde personel sayısı 3 bin 700\'ü geçti ve sadece geçen yıl ar-ge için ayrılan bütçe 473 milyon dolar.\"

\'GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR\'

Türkiye\'de savunma sanayinde görev yapan personel sayısının ise toplamda 35 binlerde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Görgün, \"Eğer dünyada söz sahibi bir ülke olmak istiyorsak bu rakam en az 400 binler seviyesinde olması gerekiyor. Bu üniversitelerimizin atılımları, girişimleriyle ancak mümkün, bizim vatanını milletini seven gençlere, genç işletmeciler ve tasarımcılara ihtiyacımız var. Türkiye 18.2 milyar dolar bir harcamayla bu alanda dünyada 15\'inci sırada. Türkiye toplam havacılık cirosu 6 milyar dolar civarı. İhracatımız da yaklaşık 2 milyar dolar. Son 10 yılda 4 kat arttığını görüyoruz\" dedi.

40 YILLIK BİRİKİM

Aselsan Türkiye ve yurtdışındaki fabrikaları ve iştirakleri hakkında da geniş bilgiler veren Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya\'da yüzde 51\'i Aselsan\'a, yüzde 49\'u da Konyalı sanayicilerin oluşturduğu iştirake ait yeni bir silah fabrikası kurulacağını kaydetti. Görgün, Aselsan\'ın faaliyetlerini haberleşme teknolojileri, mikro elektronik güdüm ve elektrooptik, radar elektronik harp sektörü, savunma sistemleri, sivil uygulamalarda ürün geliştirebilecek güvenlik, haberleşme, sağlık gibi alanlar şeklinde beş başlıkta olduğunu söyledi. Prof. Dr. Görgün, plaka tanıma, kent güvenlik sistemleri gibi güvenlikten sağlığa, enerjiden eğitime savunma sanayindeki 40 yıllık bilgi birikiminin sivile adapte edildiğini de anlattı.

SİKORSKY GURURU

Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı\'nda aviyonik sistemlerin çalışıldığını belirten Prof. Dr. Haluk Görgün, geçen yıl imzalanan Sikorsky helikopterle ilgili 3.5 milyar dolarlık anlaşmayı hatırlatarak, \"Büyük bir gururla paylaşmak istiyorum. Sikorsky helikopterlerin tüm aviyonik sistemleri Aselsan tarafından güncelleniyor. Sikorsky ile bir anlaşma yapıldı. Bu kapsamında S-70 helikopterleri bizim ürünlerimizle donatılacak. 20 yıl boyunca bütün dünyaya bizim ürünlerimizle satılacak. Bütün aviyonikleri, uçuş kontrol sistemleri Aselsan tarafından geliştirilecek. Tabi kendi geliştirdiğimiz helikopterlerimiz de var. Atak helikopterinin de aynı şekilde uçuş bilgisayar sistemi, aviyonik sistemleri, haberleşme sistemleri Aselsan tarafından üretiliyor\" diye konuştu.

LAZER SİLAHI

MGEO Sektör Başkanlığı\'nın termal, gece görüş ve lazer sistemleri geliştirdiğinden de bahseden Prof. Dr. Görgün, lazerle ilgili çok farklı seviyede gerek tespit, gerek konumlama gerekse silah olarak kullanılmasının Aselsan tarafından geliştirildiğini kaydetti. Aselsan\'ın tanıtım videosundaki lazerin silah olarak havadaki bir yansıtıcı üzerinden bir hedefi vurma görüntüsünü hatırlatan Prof. Dr. Görgün, şöyle devam etti:

\"Biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum, çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız. Aynı zamanda lazerle konumlamada kolayca yapılabiliyor. Örneğin, bir hedef var, hedefin tam olarak konumunu belirlemeniz gerekiyor, lazeri gönderiyorsunuz, yansıyan ışığı alıyorsunuz, yansıyan ışıktan o hedefin GPS koordinatlarını hedefi vuracak unsura gönderiyorsunuz ve o daha uzaktaki unsur imha ediyor. Dolayısıyla geliştirdiğimiz ürün çıkarttığımız teknolojilerden bir tanesi lazer sistemleri. Bununla beraber güdüm ve insansız sistemler üzerine ürünlerimiz var. Bu anlattığım ürünler ordumuzca kullanılan ürünler. Hassas güdüm kiti, lazer güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, kızılötesi arayıcı başlık, radar arayıcı başlık, çeşitli insansız kara, deniz ve hava araçları hepsi bu sektörümüzce üretiliyor.\"

KOBİ VE SANAYİCİLERLE İŞBİRLİĞİ

Aselsan\'ın Türkiye\'deki KOBİ ve sanayicilerle de önemli işbirlikleri yaptığını, üretimlerinin yüzde 65\'inin bu şekilde sağlandığına işaret eden Prof. Dr. Haluk Görgün, geçen yıl 770 alt yükleniciyle proje geliştirildiği ve bunların 651\'inin KOBİ\'ler olduğunu belirtti. Prof. Dr. Görgün, \"5 milyar TL siparişlerimizin toplamı. Yurt içi üreticilere yapılan ödeme 1.8 milyar TL.

Konferansın sonunda ABÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek tarafından, Prof. Dr. Haluk Görgün\'e plaket verdi. Prof. Dr. Görgün ise daha önce öğrencisi olduğu ABÜT Rektörü Prof. Dr. Yüksek\'e tank maketi hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı salonundan detay görüntü

-Protokoldan görüntü

-Tanıtım filminden görüntü

-Prof. Dr.Haluk Görgün\'ün konuşması

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Haber:Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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BUNALIMA GİREN KADIN ÇATIYA ÇIKTI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, bankaya 4 bin TL borcu olan, iş bulamayınca bunalıma giren 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Emine Akkaya, çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşlar, Emine Akkaya\'yı ikna ederek aşağı indirdi.

Gölcük Şirinköy Mahallesi\'nde oturan Emine Akkaya, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine gelerek 3 katlı Gölcük Merkez Kapalı Çarşı\'nın çatısına çıktı. Çatının kenarına oturan Emine Akkaya\'yı görenler 112 Acile haber verdi. Bu sırada vatandaşlar çatıya çıkarak Emine Akkaya ile görüştü. Bankaya 4 bin TL borcu olduğunu, iş aramasına rağmen bulamadığını, eşinin işsiz olduğunu söyleyen Emine Akkaya ile görüşen vatandaşlar, yetkililerle görüşme sözü verdi. Bu sırada polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiyenin binanın önünde şişme atlama yatağını açtığı sırada vatandaşlarla görüşen Emine Akkaya, ikna olarak aşağı indirildi. Ağlayarak sıkıntılarını anlatan Emine Akkaya, 112 Acil ekibinin sağlık kontrolünün ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Kadının çatıda görüntüsü

Vatandaşların kadın ile görüşmesi

İtfaiye ekibinin şişme atlama yatağını açması

Kadın çatının kenarından çekilmesi ve aşağı indirilmesi

Polisin görüşmesi, 112 Acil ekibinin müdahalesi ve ambulansa bindirilmesi

(Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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HİLVAN’DA, HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTI

ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde, 3 aile arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu.

Geçen Mart ayında Koçak Mahallesi’nde Başkaldırma, Çiftçi ve Kaçmaz aileleri arasında bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası husumet başladı. Aileler arasındaki husumetin kan davasına dönüşmemesi için AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, tarafların barışmaları için arabuluculuk yaptı.

Görüşmelerin olumlu sonuç vermesinin ardından aileler için bugün Kuskunlu Mahallesi\'nde barış yemeği düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan ve 500 kişinin katıldığı törende, Kürtçe konuşan Milletvekili Cevheri, barışan ailelere teşekkür etti.

Ailelerin barışmasına katkı sunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da husumetli ailelerin barışmasını herkesin örnek almasını istedi. Birbiriyle tokalaşarak husumeti sonlandıran aileler daha sonra hep birlikte yemek yedi.

Görüntü Dökümü

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- Taziye evi önünde taraf aileleri bekleyenler

- Tarafların taziye evine gelmesi

- Taraf ailelerin tokalaşması

- Dua edilmesi ve yemek yenilmesi

- Konuşmaların yapılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa UFAK -HİLVAN / ŞANLIURFA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 520 MB

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CEZAEVİNDEKİ BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞÜNCE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

ANTALYA\'da iddiaya göre ailesiyle sorun yaşayan ve erkek arkadaşından ayrılan E.S. (22), alkol aldıktan sonra falezlerde intihara kalkıştı. Falezlerin uç noktasında oturup bira içen E.S., cezaevinde yatan babası ile görüştürülmesinin ardından ikna edildi.

İntihara teşebbüs olayı, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi\'ndeki falezlerde meydana geldi. Ailesi ile sorunlar yaşayan ve iddiaya göre erkek arkadaşından ayrılan E.S.\'nin yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda oturup ağladığını görenler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, deniz polisine bağlı bot da denizde hazır bekletildi.Polis, falezler üzerinde bira içen ve sürekli telefonla konuşan E.S.\'yi intihardan vazgeçirmek için cezaevindeki babasıyla görüştürebileceğini söyledi. Herkesin kendisine kötülük yaptığını söyleyen E.S., babası M.S. ile görüşmek istediğini, aksi halde kendini atacağını belirtti. E.S., polisin babası ile görüştürmesinin ardından intihardan vazgeçirildi. E.S., polis tarafından bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Falezlerden geniş plan

- İntihar girişiminde bulunan Ebru S.\'den detay

- Yağmur altında polisin Ebru S.\'yi ikna çabaları

- Falezlere yaklaşma\' yazılı tabeladan detay

- Ebru S.\'nin polisle diyalogları

- Polisin Ebru S.\'ye bira götürmesi

- Polisin Ebru S.\'ye cep telefonu vermesi

- Ebru S.\'nin babasıyla konuşması

- İkna olan Ebru S.\'nin ahşap korkuluktan atlayıp polise teslim olması

476 MB///

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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TÜREL\'E \'MOLA EVİ\' TEŞEKKÜRÜ

AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Türkiye Otizm Meclisi üyeleri, engelliler ve ailelerine yönelik olan Mola Evi projesi dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'e plaketle teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin engelli ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde hayata geçirdiği Mola Evi Projesi, övgü görmeye devam ediyor. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Türkiye Otizm Meclisi üyeleri, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Falez Mola Evi\'ne davet ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'e plaket vererek teşekkür etti. Falez Mola Evi\'ndeki plaket töreni öncesi engelli bireyleri ziyaret eden Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, ailelerle tek tek ilgilendi. Engelli bir birey de kendisiyle fotoğraf çektiren Ebru Türel\'i öpücüklere boğdu.

TÜRKİYE\'DE İLK

Teşekkür plaketini Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli\'den alan Menderes Türel, Mola Evi projesinin Türkiye\'de bir ilk olduğunu söyledi. Evinde engelli bireyler bulunan ailelerin hayata katılım noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Türel, “Evinde engelli birey bulunanlar asla onu yalnız bırakamaz. Böyle olunca adeta eve mahkum oluyorlar. Biz de bu projeyle onların mola vermelerini, ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla hayata geçirdik. Projede eşim Ebru Türel\'in de büyük katkısı var\" dedi.

BÜTÜN İLÇELERE YAPILACAK

Ailelerin engelli bireyleri gönül rahatlığıyla buraya bırakıp işlerini gördüğünü anlatan Türel, fatura yatırmak isteyenlerin, pazar alışverişi yapmak isteyenlerin ya da denize girmek isteyenlerin bu merkezlerden yararlandığını kaydetti. 3 merkez ilçede mola evlerinin bulunduğunu dile getiren Türel, bütün ilçelere bu projeyi uygulamak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Mola ev dış plan görüntü

Başkan Menderes Türel ve eşinin sınıf ziyareti

Çocuklarla sohbet etmeleri

Eğitim gören engelli öğrencilerin görüntüsü

Başkan Medreses Türel\'e plaket verilmesi

RÖP: Menderes Türel ( Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı )

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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FARKINDALIK İÇİN ATIK MALZEMELERLE NOEL AĞACI YAPILDI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak için toplam 6 bin 800 pet ve cam şişeyle 10 bin plastik kapaktan 5\'er metrelik 2 ayrı Noel ağacı yapılarak, kent meydanına konuldu.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ve 6 personeli, çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak için 1 ay süren çalışmayla cam, pet şişe ve plastik kapaklardan 5\'er metrelik 2 Noel ağacı yaptı. Bir ağaç 800 cam şişeden, diğer ağaç ise 6 bin pet şişe ile 10 bin plastik kapaktan oluştu. Tamamlanan ağaçlar ise Kordon Caddesi ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'na konuldu. Çevresine, doğaya bırakılan çöplerin kaç yılda kaybolduğunu ve verdiği zararları anlatan bilgilendirme yazıları asıldı. Marmaris Yeni Yıl Festivali\'nin yapıldığı 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'na gelenler, atık şişelerden yapılan Noel ağacına ilgi göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"Ülkemizde hem bir ilki gerçekleştirmenin hem de vatandaşlara çevre bilincini aşılamanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Elbirliği ile zümrüt yeşili ormanlarımıza ve turkuaz denizimize sahip çıkmalıyız. Yaptığımız projeye büyük ilgi gösterildi. Özellikle çocuklara çevre bilinci aşılamak gurur verici. Festival bittiğinde tüm bu atık şişeler geri dönüşüme gönderilecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Noel Ağacı önünde projeyi hayata geçiren belediye personelinden görüntü

- Atık şişelerden yapılan 2 Noel ağacından görüntü

- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü röp.

Toplam: 3 dakika 32 saniye-255 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

