DHA YURT BÜLTENİ-11

Apollon Tapınağı\'nı su bastı (EK

1)TEKNİK RAPORA GÖRE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü yetkilileri de ASKİ\'nin suyun kaynağının ne olduğuna dair tespit çalışmasını yapıp raporunu iletmesini beklediklerini kaydetti. Uzman bir hidroloğun veya jeoloğun teknik bir çalışma yapıp suyun kaynağını tespit etmesi gerektiğini belirten yetkililer, \"Teknik rapor geldiğinde biz de alınacak önlemelere ilişkin çalışmalarımıza devam edeceğiz\" dedi.

DEPREM YÜZÜNDEN ÇATLAK MI OLUŞTU?

Antik kentte kazı çalışması yürüten Alman kazı ekibinin, bölgedeki bir depremde oluşan çatlaktan suyun yer altından yüzeye sızmış olabileceği düşüncesinde olduklarını da belirten yetkililer; deprem çatlağından mı yoksa bölgedeki su şebekesinde mi kaçak oluştuğunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü, henüz nedenin belirlenemediğini kaydetti.

DİDİM (Aydın), (DHA)

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2)LİSE ÖĞRENCİSİ BAŞI BOŞ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

GÜMÜŞHANE\'de, lise öğrencisi Resul Eren Yılmazer (17), sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıktığı sırada 6 sokak köpeğinin saldırasına uğradı. Köpekler saldırısında okul elbiseleri parçalanan ve bacağından yaralanan Yılmazer, tedavisi sonrası taburcu edildi. Saldırıda büyük korku yaşadığınını anlatan Yılmazer, tekme atarak saldırıdan kurtulduğunu söyledi.

Olay, sabah saat 07:00 sıralarında merkeze bağlı Güzeller Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi öğrencisi Resul Eren Yılmazer (17) okula gitmek için evinden çıktı. Servise yetişmek için hızlı adımlarla ilerleyen Yılmazer\'e, sokakta gezinen başı boş 6 köpek saldırdı. Saldırıda köpekler tarafından yere düşürülen lise öğrencisi, 2 köpek tarafından ısırılarak bacağından yaralandı. Korku ve paniğe kapılan Yılmazer, köpeklere tekme atarak kendini korudu, köpeklerin uzaklaşmasıyla koşarak evine geri döndü. Ailesisi tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yılmazer, tedavisinin ardından taburcu edildi. 3 gün rapor verilen Yılmazer\'e, 14 gün kuduz aşısı tedavisi uygulanacağı belirtildi.

\'TEKME ATARAK KURTULDUM\'

Resul Eren Yılmazer, sabah saatlerinde okula giderken bir anda karşısına köpeklerin çıktığını ve tekme atarak kendisini korumaya çalıştığını anlatarak, \"Sabah okula giderken, bir anda köpekler karşıma çıktı. Karşı tarafa geçtim, ardından saldırmaya başladılar. Ben onları uzaklaştırmaya çalıştım ama uzaklaşmadılar. Sonra beni yere düşürdüler. İki tanesi saldırmaya başladı. Diğerleri de etrafımda havlıyordu. İki tanesine tekme atınca uzaklaştılar. Hemen eve çıktım, hastaneye gittik. Hastaneye benden sonra bir kişi daha geldi. Ona da köpekler saldırmış. Hastanede kuduz ve tetanos aşısı oldum. Köpekler beni yere düşürünce tekmelemek zorunda kaldım, başka bir çarem yoktu. Tekme atmasaydım yüzümü parçalayabilirdilerö dedi.

\'HAYVANLARIN ISLAH EDİLMESİ GEREKİYOR\'

Baba Nizamettin Yılmazer ise, kentte bu tür vakaların yaşamanın üzücü bir durum olduğunu belirterek, \"Bu sadece benim çocuğumla alakalı değil. Bu konuyla ilgili birçok kez duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Gerekli yerlere de şikâyetlerimizi yaptık. Bizimle beraber mahalle sakinlerinin de ve Gümüşhane\'nin birçok yerinde bu olayların olmaması için şikâyet talebi oldu. Hepimiz hayvanları seviyoruz, ancak saldırgan havyaların ıslah edilmesi gerekiyor ve bu şehirden kaldırılmalı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yılmazer\'in görüntüleri

Lise öğrencisi konuşma

Baba Yılmazer konuşma

Hastane görüntüleri

Sokak köpekleri detayları

Evden görüntüler

Genel detayla

BOYUT: 391 MB

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)

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3)ALEVLERE MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ, TÜRK BAYRAĞININ YANMASINI ÖNLEDİ

İZMİT\'te, 3 katlı binanın çatısı alev alev yanarken itfaiye eri, merdivenle binaya yaklaşarak, balkonda asılı Türk bayrağını alıp, yanmasını önledi. İtfaiye görevlisi, bayrağı itfaiye merdivenine asıp, yangına müdahale etmeye devam etti. Yenişehir Mahallesi Deniz Sokak\'taki Aynur Kul (61) ve çocuklarının yaşadığı 3 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap olan çatı katını tamamen saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede sokağa gelen itfaiye görevlileri, binanın 3 tarafından yangına müdahale etti. Bu sırada merdivenden yangına müdahale eden itfaiye eri, binaya yaklaşarak, 3\'üncü katın balkonunda asılı Türk bayrağını alarak, yanmasını önledi. İtfaiye görevlisi, daha sonra bayrağı merdivene asarak, yangına müdahale etmeyi sürdürdü.

Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev sahibi Aynur Kul, itfaiye erlerinin çalışmasını izlerken, gözyaşı döktü. Yangının çıktığı evde yaşayan Adem Kul, \"Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Yukarıda çocuklar vardı. Çocukları apar topar aşağı indirdik. Doğal gaz vanalarını kapattık; ama yangının nasıl çıktığı bilinmiyor. Çocukları çıkardıktan sonra yangın çoğaldı. İçeri girme şansımız olmadı. İçerideki eşyalar da yeniydi. Yeni tadilat yapılmıştı. Tamamen yandı eşyalar; ama yapacak bir şey yok. Cana bir şey gelmesin\" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Binanın çatısının alev alev yanması(cep telefonu)

-İtfaiyenin çalışmaları

-Çatından düşen parçaların görüntüsü

-Ev sahibi Aynur Kul\'un ağlaması

-İtfaiyecinin Türk Bayrağı\'nı alması

-Görgü tanığı Adem Kul ile röp.

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA

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4)7 ÖĞRENCİ PASTADAN ZEHİRLENDİ İDDİASI

DÜZCE\'de, 100. Yıl Ortaokulu\'nda 7 öğrenci Öğretmenler Günü için okula getirdikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti olan öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay öğle saatlerinde, Karaca Mahallesi\'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu\'nda meydana geldi. Okulda eğitim gören 5\'inci sınıf öğrencileri, Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmenlerine sürpriz yapmak için okulun hemen yanında bulunan bir marketler zincirinin şubesinden pasta aldı. Pastayı yiyen öğrencilerden 7\'si karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu 112 Acile bildirdi. Okula gelen 112 Acil ekipleri öğrencileri Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Arkadaşlarının pastayı yedikten sonra rahatsızlandığını söyleyen öğrenciler, \"Arkadaşlarımız okulun yanında bulunan marketten Öğretmenler Günü için pasta aldılar. Pastayı yedikten sonra zehirlenmişler.\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Okuldan görüntü

Ambulansların okuldan öğrencileri alırken görüntüsü

Veliler ile röp

Öğrenciler ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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5)YOLDA, EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, yolda epilepsi geçiren kişinin imdadına sürücüler yetişti.

Öğleden sonra araçlarıyla ilerleyen sürücüler, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20’nci kilometresinde yolda epilepsi nöbeti geçiren bir kişiyi fark etti. Bunun üzerine araçlarını durduran sürücüler, nöbet geçiren kişinin yanına gidip, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Malatya\'ya gitmek istediği ve otobüs parası olmadığı için saatlerce yürüdüğü öğrenilen Mehmet Eymelik (50) isimli vatandaş, çağırılan ambulansta tedavi edildi. Kendisine gelen ve hastaneye gitme teklifini reddeden Eymelik, daha sonra olda uran bir otomobille Diyarbakır\'a gitti.

Görüntü Dökümü

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- Yolda düşen adam

- Müdahale eden vatandaşlar

- Vatandaşların sağlık ekibini araması

- Ambulansa alınan yaslı adam

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA)

280 MB

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