DHA YURT BÜLTENİ 11

MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 2 İŞÇİ YARALANDI, 3 İŞÇİ MAHSUR(EK)

1)DİNAMİT PATLATMIŞLAR

Zonguldak\'ın Kilimli ilçesinde, TTK Tahlisiye ekibinin yaptığı ilk incelemelere göre ocak içerisinde \'mazotlu dinamit\' patlatılmasının ardından olayın meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca ocakta oluşan karbondioksit gazının işçilerin zehirlenmesine yol açtığı değerlendirildi.

OCAK RUHSATSIZ

Patlamanın meydana geldiği ocağın ise ruhsatının olmadığı tespit edildi. Ocak sahibi İsmail K.\'nın patlamanın meydana geldiği ocağın yakınındaki ocak için ruhsat aldığı, ancak burada kömürün bitmesinin ardından ruhsatsız ocakta kömür çıkarmaya devam ettiği belirlendi.

Ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışmalar 10 saattir devam ediyor. Maden işçilerinin yakınları ocak ağzında bekleyişlerini sürdürürken, sinir krizleri geçirenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

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2)ZIRHLI POLİS ARACINDAKİ SİLAH KAZAEN ATEŞ ALDI, OTOBÜSTEKİ YOLCU ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapılırken, 50 metre uzaktaki zırhlı polis aracı \'Akrep\'in üzerindeki silah, kazaen ateş aldı. Otobüsün ön yolcu koltuğunda oturan Sedat Polat (32), silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Birecik otoyolunun 65\'inci kilometresindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Sedat Polat, Adana\'da göz ameliyatı olacak kardeşi Vedat Polat ile kız kardeşi Zeynap Polat\'ı yanına alarak, Diyarbakır\'dan yola çıktı. Polat kardeşlerin bulunduğu yolcu otobüsü, Birecik yakınlarındaki uygulama noktasında polis tarafından durduruldu.

Polis kimlik kontrolü yaparken, yaklaşık 50 metre ileride, özel harekât ekibinin kullandığı zırhlı araç \'Akrep\'in üzerinde bulunan silah, kazaen ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, otobüsün ön tarafındaki yolcu koltuğunda oturan Sedat Polat\'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Sedat Polat, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Polat\'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Sedat Polat\'ın yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Vali Erin, baba Hüseyin Polat ile bir süre görüştü ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane morgu önünde bekleyen Sedat Polat’ın yakınları

- Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu aileye başsağlığı dileklerinde bulunması

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62-104MB

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YENİDEN

3)AK PARTİ\'NİN ANTALYA ADAYI MENDERES TÜREL

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu söyledi. Başkan Taş, Türel ve 19 ilçe adayının cumartesi gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve AK Parti ilçe başkanları, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi\'nin ev sahipliğinde düğün salonunda esnafla bir araya geldi. Sanayi esnafının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk\'ün sürprizleri katılanları güldürdü. Öztürk, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'ye yazdığı şiiri okudu. Ardından Menderes Türel\'e sürpriz yapan Mehmet Öztürk, sahneye alet çantası getirdi. Çantanın içinden çıkan flash bellekte bulunan ve sözlerini Öztürk\'ün yazdığı şarkı dinlettirildi. Duygulanan ve teşekkür eden Türel, \"Seçim şarkısını bedavaya getirdik\" dedi.

Şarkıda geçen \'Oy işi gönül işi, çalışanı seçer kişi\' sözlerini değerlendiren Türel, \"Oylara talip olmadığımızı, gönüllere talip olduğumuzu hep söyledik. Biz sizin için çalışıyoruz. Dertleriniz ile dertlendik\" dedi.

Yeni dönemde köprülü kavşaklar yapmaya devam edeceklerini dile getiren Türel, \"Türel kolay kolay söz vermez, verirse de Allah\'ın izniyle onu yerine getirir. Seçim katoluğumda 19 kavşak sözü vermiştim, Karayollarımız ile 27 tane yaptık. Bunu 35\'e çıkarmayı planlıyoruz. Bizden önceki dönemde hiç kavşak yapılmadı. Biz Antalya kazansın istiyoruz\" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve 19 ilçedeki başkan adaylarının açıklanacağını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Menderes Türel olduğunu belirten Taş, Türel ve 19 ilçe adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir için Menderes Türel\'in adaylığı konusunda karar verildiğini belirten Taş, \"Menderes Başkanım ile ilgili haberleri duydunuz. Aşağı yukarı bir aydır ilçe belediye başkan adaylarımıza yönelik genel merkezimizle çalışmalar yapıyoruz. Nasip olursa en geç cumartesi gününe kadar Antalya\'daki ilçe belediye başkan adaylarımız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız açıklanacak. Adaylarımız ile Antalya\'nın hizmetkarları olmaya devam edeceğiz\" dedi.

TÜREL\'İN ÖZGEÇMİŞİ

11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya\'da doğan Menderes Türel, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya\'da tamamladıktan sonra İngiltere\'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar Antalya\'da gazeteci olarak çalışan Türel, çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçilen Türel, 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. Türel, 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. 28 Mart 2004 günü yapılan genel yerel seçimlerde AK Parti\'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, 29 Mart 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 12 Haziran 2011 tarihindeki genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçilen Türel, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye- Brezilya parlamentolar arası dostluk kurulu gurubu başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, evli ve iki çocuk babası.



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-

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4)İŞ YERİNDEKİ KUZUSUNU KURTLARIN PARÇALADIĞINI İDDİA ETTİ

Bursa’nın İznik ilçesinde traktör satış bayisi sahibi olan Zülkayner Tabak (58), işyerinin deposunda baktığı kuzuyu kurtların parçaladığını öne sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Torununun sağlıklı doğması için adak adayan Zülkayner Tabak, aldığı 9 aylık kuzuyu işyerinin deposuna bağladı. Kuzuyu burada bir süre beslemeyi düşünen Tabak, bugün sabah iş yerine geldiğinde şoke oldu. Tabak, parçalanan kuzuyu başıboş köpeklerin yediğini gördü.

Korkudan iş yerine girmediğini belirten Tabak, “Sabah iş yerine geldim. Her taraf köpek doluydu, korkup kaçtım. Yirmiden fazla büyük köpek vardı kuzunun başında, işyerini açamadım. Gece de komşular kurt uluması duymuş, kurtlar inmiş buraya, onların kuzumu parçaladığını düşünüyorum. Adak için almıştım, bir süre besleyip kesecektim ama maalesef telef olduö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuzu sahibi Zülkayner Tabak ile röportaj

Süre: 38 saniye, Boyut: 72 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)