DHA YURT BÜLTENİ 11

CHP\'Lİ AĞBABA: İYİ PARTİ\'YLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart\'taki yerel seçimler için İYİ Parti ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya\'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, 31 Mart\'taki yerel seçimler için İYİ Parti ile yaptıkları görüşmelerin sürdüğünü belirterek, \"İYİ Parti\'yle görüşmeler devam ediyor. Bu konudaki amacımız bizim, AKP-MHP ittifakındaki bir amaç değil. Türkiye\'de her alanda, baskının, tek adamlığın hakim olduğu yerlerde Türkiye\'nin nefes almasını sağlayacak hamleleri yapmak\" dedi.

Akademisyenlere yönelik operasyonları da değerlendiren Ağbaba, \"13 kişi gözaltına alınıyor. Neden gözaltına alınıyor? Gezi eylemleriyle ilgili soru soruluyor. Gezi, AKP\'nin kimyasını bozan bir isyandır ve suç değildir. Gezi bizim Türkiye\'deki geçmişimizin en önemli olaylarından birisidir, en şanlı olaylarından birisidir. \'Darbe\' diye nitelendirerek Gezi önemsizleştirmeye, \'darbe\' gibi gösterilmeye çalışıyor. Gezi\'yi savunduğumuzu buradan söyleyelim; bütün Türkiye bilsin. Gezi\'ye her kesimden insanlar katıldı. Gezi\'yi savunmak suçsa o suçu bizim de işlediğimizi söylemek isterim. Ben de 13 gün boyunca Taksim\'de nöbet tuttum\" diye konuştu.

\'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GERÇEKLERİ SAKLIYOR\'

Ağbaba, Malatya\'da bir anaokulu öğrencisinin aidatı ödenmediği için okuldan atıldığına yönelik iddiaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yalanlanmasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek şöyle dedi:

\"Öğrenci velisine okul müdürünün imzasıyla gönderilen yazıda, okul aidatlarının kasten ödenmediği için 14 Kasım\'da öğrencinin kaydının silindiği belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin kaydının silinmesine rağmen silinmediğini açıklayarak tepkileri dindirmek istiyor, gerçekleri saklıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- CHP\'de düzenlenen toplantıya katılanlar

- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 444 MB

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İYİ PARTİLİ BAL: PKK\'YA KARŞI DURUŞUMUZ BELLİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, HDP ile ittifak iddialarıyla ilgili olarak, \"Bizim PKK\'ya karşı duruşumuz belli. PKK yanlılarına, bakanların değerlendirmelerine olan tepkimiz belli\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, çeşitli programlara katılmak üzerine Çorum\'a geldi. Partisinin il ve ilçe yöneticileriyle düzenlenen istişare toplantısına katılan Bal, açıklamalarda bulundu. Parti bünyesinde oluşturulan heyetle 34 kente giderek yerel seçimle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Bal, \"İYİ Parti çok başarılı olacak, çok iddialı geliyoruz. Ahlakı etkili kılan, halk ve adalet kavramları üzerinde duran, \'adaletin ve halkın olmadığı bir yerde huzurun da olması mümkün değil\' anlayışıyla İYİ Parti mensupları olarak, bu ülkenin insanlarının hak ve adalet yürüyüşünde ve anlayışında ortaya atılmış cesurlar hareketi olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Şimdi belediyecilik anlayışımızla herkesi kucaklayabilen, kamplaştırmayan, kutuplaştırmayan, bu ülkenin insanlarının hepsini eşit, hepsini kardeş gören bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

Bir basın mensubunun, HDP ile ittifak iddiaları ile ilgili sorusu üzerine \"Böyle iddialar olur mu ya? Tabi ki tepkimiz var. Bizim PKK\'ya karşı nasıl bir tavır içinde olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Bize başından beri ne iftiralar atıldığını biliyoruz. Şeffaf, açık açık, ne istediğimizi milletimizle paylaşıyoruz, genel başkanımız paylaşıyor. Bizim PKK\'ya karşı duruşumuz belli, PKK yanlılarına, bakanların değerlendirmelerine olan tepkimiz belli\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal\'ın açıklaması

-Detaylar

(SÜRE: 2.21 Dk ) (BOYUT:279 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP\'te, bir ay önce, tartıştığı arkadaşı Mehmet Kara‘yı (26) bıçaklayarak öldüren Hüseyin Altun, \"Annesi annemdi. Aynı evde büyüdük, öldürmek istemedim\" dedi. Mahkemeye çıkarılan Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çıksorut Mahallesi\'nde 16 Ekim günü Mehmet Kara, simit almak için girdiği pastanede, arkadaşı olan Hüseyin Altun ile karşılaştı. Mehmet Kara ile Hüseyin Altun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Altun, Kara\'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından motosikletle kaçan Hüseyin Altun\'un yakalanması için polis çalışma başlattı. Altun\'un Kahramanmaraş’ta bir evde gizlendiği belirlendi. Dün eve baskın yapan polisleri fark eden Hüseyin Altun kaçmaya çalışırken ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına aldı. Gaziantep\'e getirilen Hüseyin Altun, emniyetteki sorgusunun ardından bugün Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında Hüseyin Altun, gazetecilere, \"Amacım öldürmek değildi, kendimi savunmaktı. Annesi annem gibiydi, aile gibiydik. Çok pişmanımö dedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hüseyin Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin arasındaki şüpheli

- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB

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GAZİANTEP’TE, \'ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ\' ZİRVESİ

GAZİANTEP’te Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği destekleriyle düzenlediği Özel Kalem Müdürleri Zirvesi’nin açılışı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen programına Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yasir Durmuş, özel kalem müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. 18 Kasım tarihine kadar devam edecek olan zirvede, nasıl başarılı bir organizasyon planlanacağı, sorunlar ile baş edebilme yöntemleri, Özel Kalem Müdürlerinin iletişim ve ilişki yönetimi, dijital dönüşümün özel kaleme yansıması ve özel kalem ekibinin performans eğitimi konuşulacağı öğrenildi.

Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe, \"Özel Kalem Müdürleri Platformu olarak 9 yıldan bu yana Türkiye\'nin tüm illerinden arkadaşlarımızı aynı çatıda buluşturmaya çalıştık. Amacımız bir sinerji oluşturmak. Herkese en çok faydayı birlikte olursak veririz düşüncesi ile yola çıktık. Birlikte başarırız mottosu ile yola çıktık. 150 tane özel kalem müdürü arkadaşımız bizleri yalnız bırakmadılar. Güzel bir program olacak. İçeriği dolu dolu ve arkadaşlarımızın faydalanacağı bir program olacak\" diye konuştu.

Özel kalemin başarının anahtarı olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise, \"Özel kalem güvenilirliktir. Özel kalem başarının anahtardır. Bugün burada olmanız tesadüf değildir. Bugün bu salonda ülkemizin en iyi markalarının temsilcileri var. En başarılı yerel yönetimlerin müdürleri var. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemizdir\" dedi.

Öte yandan Gaziantep\'te kültürel geziyle devam edecek zirve, değerlendirme ve sonuç bildirisinin açıklanmasıyla tamamlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Hüsamettin Ege\'nin konuşması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 129 MB

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KARİKATÜRLÜ EV\'DE MİNİK KURSİYERLERE MERAL ONAT\'DAN EĞİTİM

SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, Kırkpınar Karikatürlü Ev\'de karikatürist Meral Onat, minik kursiyerlerle bir araya gelerek, eğitim verdi.

Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu Sanat Kulübü\'nün ev sahipliği yaptığı Kırkpınar Karikatürlü Ev\'de ilk kış dönemi karikatür atölyesi gerçekleşti. Karikatürist Meral Onat, karikatür atölyesine katılan öğrencilere eğitim verdi. Karikatür çizimlerine erken yaşlarda başladığını ve çocukları bir arada görmekten mutlu olduğunu belirten Onat, \"Çocukların bu işe gönül vererek bu ambiyansı yaşaması ve ailelerin çocuklarını bu tarz etkinliklere getirmeleri çok önemli. Bu çocuklar belki de ileride birbirleri ile bu konuda arkadaşlıklarını sürdürecek, sanata düşkün olacak ve belki de dergiler gazeteler çıkaracaklar. Bu yüzden çocukların bu şekilde yönlendirilmesi çok önemli. Çizmiş oldukları resimleri övmekten ziyade yaptıklarını kimlik olarak uğraştıkları şey kendilerine bir dünya yaratmaları, onaylanmaları, kendilerine saygılarını arttıracak. Bu yüzden çocukların sanata ilgili olmalarını çok seviyorum.\" dedi.

Görüntü dökümü

- Kırkpınar Karikatürlü evin dış görünümü

- Karikatürlü evde çocukların çalışmaları

- Karikatürist Kamil Masaracı\'nın çocuklara fikir vermesi

- Meral Onat\'ın tahtada çizimi

- Meral Onat ile röportaj

Boyut: 732 MB/Süre: 06:33

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)

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ATATÜRK\'E BENZEMEDİĞİ İDDİA EDİLEN HEYKEL İÇİN MÜZE SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

BALIKESİR\'de bir alışveriş merkezinde (AVM) sergilenen Mustafa Kemal Atatürk\'ün balmumu heykelinin Ulu Önder\'e benzemediği yönündeki eleştirilere yanıt veren müze sahibi Jale Kuşhan, \"Yalova\'daki Atatürk Köşkü\'ne buradaki heykelin aynısı yapıldı. Açılışına Atatürk\'ün manevi kızlarından Ülkü Hanım katılmıştı. Çok duygulandı ve ağladı. Adeta Atatürk\'ün yanında olduğunu hissettiğini söyledi. Yine Atatürk\'ün manevi kızlarından Emine Köseataç bizimle birlikte Yalova, İzmir ve hatta buraya, Balıkesir\'e gelip üç ay bizimle kaldı. Öğrenciler geldiğinde Atatürk\'ü ona kendisi anlatmıştı. Balıkesir Müzesi\'nde bu heykel görüldükten sonra sipariş verildi\" dedi.

Balıkesir\'de geçen günlerde açılışı yapılan AVM\'nin içinde bulunan sergi salonunda, balmumu heykeller sergilenmeye başladı. Heykeller arasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk\'ün balmumu heykelinin Ulu Önder\'e benzemediği yönünde sosyal medyada yorumlar yapıldı, haberler çıktı. Balmumu heykel müzesinin sahibi Jale Kuşhan, eleştirilere yanıt verdi. Türkiye\'nin ilk balmumu heykel müzesinin kurucusu olduğunu belirten Kuşhan, 18 yılda, 38 ilde, 58 sergi açtıklarını ve bu sergilerde de Atatürk\'ün balmumu heykelinin yer aldığını, ancak böyle bir tepki almadıklarını söyledi. Ulu Önder\'in manevi kızı Ülkü Adatepe\'nin aynı heykeli gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını anlatan Jale Kuşhan, yine Atatürk\'ün okuttuğu manevi kızlarından Emine Köseataş\'ın da kendileriyle açtıkları sergilere katılarak aynı heykel önünde öğrencilere Gazi\'yi anlattığını belirtti.

SERGİ TÜRKİYE\'Yİ GEZDİ

Dünyada bire bir rehberlik hizmeti verilen tek balmumu müzesi olduklarını kaydeden Kuşhan, şöyle konuştu:

\"Toplumumuzun eğitim ve kültürüne katkıda bulunmaktan mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Birçok öğrenci müzeyi gezdikten sonra velileri burada bulunan karakterlerle ilgili daha detaylı araştırma yaptıklarını söylüyorlar. \'Sınavlarda sayenizde soru çözdük\' diyenler oluyor. \'Sınavdan 100 aldık\' diyen ve teşekkür etmek için gelenler oluyor. Bu da bize ayrıca mutluluk veriyor. Bu nedenle Atatürk bizim için son derece önemli. Onun anlatımında özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Öğrenci grupları için 10 dakika sinevizyon gösterimi sunuyoruz. Bu sinevizyon gösteriminde birçok öğrenci ağlıyor.\"

\'ÇIKAN HABERLERE ANLAM VEREMEDİK\'

Sosyal medyaki yorumların ve çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü ifade eden Jale Kuşhan, açtıkları sergilerde bugüne kadar heykelle ilgili olumsuz bir tepki almadıklarını söyledi. Bazı vatandaşların sadece bazı yorumlarda bulunduğunu belirten Kuşhan, \"Mesela; \'Atatürk\'ün boyu uzun olabilirdi\' diyenler oluyor, \'Daha kilolu değil miydi?\' diyenler oluyor ama böyle bir tepki karşısında şaşkınım. Birçok bakanımız gezmişti sergimizi. Bu bakanlarımızdan bir tanesi Atatürk heykeli için sipariş vermişti. Yalova\'daki Atatürk Köşkü\'ne buradaki heykelin aynısı yapıldı. Açılışına o zaman Atatürk\'ün manevi kızlarından Ülkü Hanım katılmıştı. Çok duygulandı ve ağladı. Adeta Atatürk\'ün yanında olduğunu hissettiğini söyledi. Yine Atatürk\'ün okuttuğu manevi kızlarından Emine Köseataç bizimle birlikte Yalova, İzmir ve hatta buraya, Balıkesir\'e gelip üç ay bizimle kaldı. Öğrenciler geldiğinde Atatürk\'ü ona kendisi anlatmıştı. Balıkesir Müzesi\'nde bu heykel görüldükten sonra sipariş verildi. Atatürk ve Latife Hanım\'ın heykelini Balıkesir Müzesi\'ne yaptırdık. Şu anda onlar orada sergileniyor. Hatta dün bir vatandaşımız oradaki heykelle çektirdiği fotoğrafla geldi. Bize \'Atatürk heykeli bu\' dedi. Dedik ki \'O da bizim heykelimiz\'. Tabii çok üzüldük bu duruma. Ziyaretçilerin görüşleri önemli ancak bize neden şikayet ve görüşler bildirilmiyor. Videoyu çeken arkadaş ben burada sunum yaparken çekmiş. Burada yüzlerce insan vardı ve şimdiye kadar 2 bin kişi dolaştı müzeyi ama olumsuz görüş almadık. Bu videoyu çeken arkadaş neden olumsuz görüşlerini bize bildirmedi. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Üç gündür Balıkesir\'deyiz. Daha önce de 2008 yılında üç ay sergiledik, yine Atatürk\'ün bu heykeli vardı. Ama hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Balmumu müzesi girişi ve içinden görüntüler.

- Atatürk heykelinden görüntüler.

- Müze sahibi Jale Kuşhan açıklaması

- Atatürk heykeli önünde poz veren çocuklar ve aileleri

- Müze içinden genel görüntüler

Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Süresi: 5 Dakika, 58 Saniye, Boyutu: 1.07 GB.

