DHA YURT BÜLTENİ 11

1)ÜNLÜ YOUTUBER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL Bağcılar\'da bir stüdyoda çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden ünlü Youtuber Emre Özkan, memleketi Samsun\'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Bağcılar\'da dün bir stüdyoda çıkan yangında ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Özkan\'ın cenazesi dün gece memleketi Samsun\'un Havza ilçesine getirildi. Özkan için bugün Aslançayır Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Aslançayır Camii\'nde öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından cenazesi aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Taziyelerin kabulü

-Detaylar

Haber-Kamera:Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)

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2)ATATÜRK\'E BENZEMEYEN HEYKELDE DÜZELTME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İZMİR\'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı\'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Mustafa Kemal Atatürk\'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel üzerinde çalışmalara başlandı. Yüz kısmının yeniden yapılacağı çalışmalar kapsamında, heykelin etrafı brandayla kapatıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 80\'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da yeni görünümüne kavuşan Buca’daki Çevik Bir Meydanı’na, dikilmesinin ardından tartışmalara neden olan Atatürk heykelinde düzeltme çalışmaları başladı. Özellikle yüzü Atatürk\'e benzemediği için eleştirilen heykel belediye tarafından KDV’siz fiyatı 60 bin TL\'ye yaptırılmıştı. Vatandaşların eleştirileri üzerine hareket geçen Buca Belediyesi, heykeltraşı yenileme için yönlendirdi. Heykeltıraşın çalışabilmesi için etrafına iskele kurulan 6 buçuk metrelik heykelin çevresi de brandayla kapatıldı. Çalışmanın yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Etrafı brandayla kapatılan heykelden görüntü

- Çevik Bir Meydanı’ndan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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3)ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN AFGAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

SİVAS\'ta 4 katlı apartmanın 2\'nci katında asansör kurulumu yapan Afgan uyruklu Kazem Rezaei (21) dengesini kaybederek boşluğa düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi\'nde meydana geldi. Afgan uyruklu Kazem Rezaei, yapımı yeni tamamlanan 4 katlı apartmanın ikinci katında asansör kurulumu yaptığı sırada dengesini kaybetti. Asansör boşluğunun zeminine çakılarak yaralanan Rezaei\'nin iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Rezai ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık tespit edilen Rezaei\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Binanın görüntüsü ve polis ekipleri

-Yaralanan işçinin fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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4)YAPEX 26\'NCI KEZ AÇILDI

26\'ncı Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX), \'Kültür Öncelikli Yönetim\' temasıyla Antalya\'da başladı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliğiyle Tarihi Kentler Birliği\'nin desteğiyle Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen YAPEX, Antalya Expo Center\'da kapılarını açtı. 150 katılımcının yer aldığı fuarın açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Akdeniz Tanıtım Genel Müdürü Fatih Onkar ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Ç0EKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, kültürel varlıkların doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. \'Kültür Öncelikli Yönetim\' başlığı altında tüm kesimleri katkıya çağıran Sözen, \"Kültürel varlıkların doğru yaşatılması için sahiplik duygusunu hatırlatan, tanışmayı-buluşmayı-toplanmayı güçlendiren bu zengin ortama, herkesi ve her kesimi katkıya çağırıyoruz. Gelecek için yol gösterici olan fuarda, kentlerimizin kimliğini güçlendirme olanağı bulacağız\" dedi.

Akdeniz Tanıtım Genel Müdürü Fatih Onkar da fuarlar birer iş ve güç birliği platformu olduğunu ifade etti. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin bu yıl da kendilerine destek olduğunu vurgulayan Onkar, \"Prof. Dr. Metin Sözen bizlere çok değerli bir konu başlığını verdi. \'Kültür Öncelikli Yönetim.\' Bu ana tema ile gerçekleştirilen YAPEX\'te, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler bölgelerindeki proje ve çalışmaları, kültürel değerleri stantlarında yansıttı\" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise restorasyon, sanat, kültür alanındaki çalışmaları devam ettireceklerini ve bütün Türkiye\'ye yaymak için çalışacaklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı. Stantları gezen katılımcılar, görevlilerden projeler hakkında bilgi aldı.

KAZANAN BELEDİYELER ÖDÜLLERİNİ ALACAK

Fuar kapsamında yarın, Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması\'nın ödül töreni gerçekleştirilecek. 62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada, başvurular 5 kategoride değerlendirildi.

Fuar, 17 Kasım\'da sona erecek.

Görüntü Dökümü

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- Standlardan ve yapı malzemelerinden detay görüntü

- Toplantıdan detay görüntü

- Ümit Uysal\'ın kısa konuşması

- Kurdele kesilmesi

-Röp :Fatih ONKARIŞ (Akdeniz anonim şirketi genel müdürü)

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Haber:İbrahim LALELİ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)