DHA YURT BÜLTENİ 11

1)TÜRKİYE SINIRINDAKİ AZEZ\'DE 2 NOKTADA BOMBALI SALDIRI

KİLİS\'e komşu Suriye\'nin Azez kentinde, iki farklı bölgede bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 1 çocuk yaralandı.

Türkiye sınırında bulunan Azez kent merkezi ile Siccu köyünde, öğle saatlerinde, park edilen bomba yüklü 2 araç infilak etti. Azez\'deki saldırıda 1 çocuk yaralanırken, yanan araçlar müdahale sonucu söndürüldü. Güvenlik güçleri korku ve paniğe yol açan patlamaların yaşandığı bölgelerde önlemlerini artırdı.

Görüntü Dökümü

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- İnfilak eden araç

- Aracın yanması

- Çevredeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB

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2)MİNİK MELİSA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde kreşte yemek yedikten sonra uyurken solunumu durması sonucunda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazede konuşan Melisa\'nın babası İbrahim Memiş, \"Sonuna kadar şikayetçiyiz. İhmal var. 40 dakika önce kalbi durduğunu söyledi doktor. 40 dakikadır çocuğa hiç bakılmamış. Konu kapatılamaz. Başka birinin de başına gelmesin. Başkaları da yanmasın. Zor, gerçekten çok zor. Şikayette bulundum, devamını da getireceğim. Orada çalışan kişinin ihmali sonucu yavrumuz öldü. Biz onlara çocuğumuzu emanet edip gidiyoruz. Sabah çocuğumu ben bıraktım. Beni öğleden sonra aradılar; \'Çocuğunuz morardı, ölmüş\' dediler ve telefonu kapattılar. 1 yaşındaki çocuğumun ağzından pilav taneleri çıktı. Biz de yemek veriyoruz çocuğumuza ama hemen uyutmuyoruz. Yoksa biz de biliriz yedir ve yatır yapmasını\" dedi.

Minik tabuta konulan Melisa\'nın cenazesi, Çimen Camii\'ne götürüldü. burada öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, amcası Şener Memiş\'in kucağında mezarlığa götürüldü. Minik Melisa\'nın cansız bedeni, Hastane Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze görüntüleri

-Baba İbrahim Memiş\'in acıklamaları

-Detaylar

Haber - Kamera :Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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3)AYRILMAK İSTEYEN KAZAK SEVGİLİSİNİ OTELDE BAŞINI YERE VURA VURA ÖLDÜRDÜ

ANTALYA\'da, birlikte tatil yaptığı Kazakistanlı kız arkadaşı Nailia Nutfullina\'nın kendisinden ayrılmak istemesine sinirlenen Altay Aksoy (33), kaldıkları otelde kadının başını yere vura vura dövdü. Ağır yaralı Nutfullina, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirirken, Aksoy tutuklandı.

Olay, 19 Ekim Cuma günü saat 01.30 sıralarında Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Gaziantep\'te oturan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinden tanışıp arkadaş olduğu Kazakistanlı Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Daha önce Antalya\'da tatil yapan ikili, geçen ekim ayında yine tatil kararı aldı. Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep\'ten gelerek Antalya\'da 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Bir süre tatil yapan çiftten Nailia Nutfullina, ayrılmak istediğini söyledi. Bu nedenle ikili arasında gece tartışma çıktı.

YERDE TEKMELEDİ, BAŞINI BETONA VURDU

Otelin barında başlayan ve bahçede devam eden tartışmanın büyümesinin ardından Altay Aksoy, Nailia Nutfullina\'yı dövmeye başladı. Yere düşen Nutfullina\'yı tekmelemeye devam eden Aksoy, kadının başını beton zemine vurdu. İkilinin kavgasına otel görevlileri ve diğer tatilciler müdahale etti.

Ağır yaralanan Nailia Nutfullina için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Nutfullina, ambulansla Muratpaşa ilçesinde bulunan özel hastaneye götürüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Altay Aksoy ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

20 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakıma alınan Nutfullina, 20 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsisinde, Nailia Nutfullina\'nın başına ve vücuduna aldığı darbelere bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer yandan Altay Aksoy\'un, Rus arkadaşlık sitesinde \'Kadınları çok sevmek gerekmiyor. Çünkü kadınlar, sevilmeyi hak etmiyor. Bir kadını sevdim. Ama o bunu hak etmiyor\' diye paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Aksoy\'un 2015 yılında tartıştığı annesini dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı, 30 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp görüntü

- Altay Aksoy fotosu

- Nailia Nutfullina\'nın fotosu

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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4)DENİZLİ\'DE KÖMÜR DENETİMLERİ BAŞLADI

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için kömür satış noktalarında denetimlere başladı.

Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte Denizli\'deki kömür satış noktalarında kontrollerine başladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuvara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün içinde bulunan maddelerin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Ayrıca denetimlerde işletmelerin yeterlilik belgelerinin de olup olmadığı kontrol ediliyor.

AÇIKTA KÖMÜR SATIŞI YASAK

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, vatandaşların yakılması yasak olan atık maddeleri yakmamaları gerektiğine dikkat çekti. Açıkta kömür satışının yasak olduğu, işletmecilerin Mahalli Çevre Kurulu Kararı\'nca kriterleri belirlenen kömürleri satmaları gerektiği, bu konuda vatandaşların, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ne şikayet edebilecekleri kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin kömür denetimlerinden detay

- Kömür örneklerinden alınması

- İşletmelerin uyarılması

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5)GİZLİ KAMERA HIRSIZLIĞI ÇÖZDÜ

KÜTAHYA\'nın Gediz ilçesinde, hırsızlıktan dertli ev sahibinin evine yerleştirdiği gizli kamera, hırsızlık zanlısının eski kiracı N.B. (36) isimli kadın olduğunu ortaya koydu. Ev sahibinin, evinde yakalayarak polise teslim ettiği N.B.\'nin dışında, hırsızlığa azmettirdiği öne sürülen 1 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan sadece N.B. tutuklandı.

Özyurt Mahallesi\'nde 2 katlı evi bulunan N.G. (74), bir süredir evinden 65 bin lira tutarında ziynet eşyası ve parasının kaybolması üzerine, evine gizli kamera yerleştirdi. N.G., evinin içini, kurduğu sistemle, dışarıdan izlemeye başladı. Dün (çarşamba) evine eski kiracısı N.B.\'nin girdiğini ve etrafı karıştırdığını gören N.G., hızlıca geldi. Bu sırada polise de haber verdi. Yaşlı adam, evinden hırsızlık yaparken yakaladığı N.B.\'yi, gelen polis ekibine teslim etti. Olayla ilgili hırsızlığı azmettirdiği gerekçesiyle M.K. adlı bir şüpheli Uşak\'ta gözaltına alındı. M.K., savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, N.B. ise sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Gizli kamera görüntüsü

Haber- Kamera: Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)

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6)HAYVAN TAŞIYAN KAMYON, MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KÜTAHYA\'da küçükbaş hayvan taşıyan kamyon minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan Ünal kaldırıldığı hastanede öldü, 2 kişi ise yaralandı, 70 kadar hayvan da telef oldu.

Kaza öğle saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolunun 8\'inci kilometresindeki 2\'nci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.

Eskişehir istikametine gitmekte olan Adnan Dağcı yönetimindeki 03 HS 703 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan kamyon, Hasan Ünal\'ın kullandığı 43 SD 603 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada savrulan kamyon ve minibüs, trafik yön levhasının direğine çarparak durdu. Minibüsteki kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın araçtan dışarı fırlayarak yaralandı. Minibüs sürücücü Hasan Ünal ile kamyon şoförünün yanında oturan Adnan Bayture araçlarda sıkıştı. Hasan Ünal ve Adnan Bayture\'yi olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı kadın ile Hasan Ünal ve Adnan Bayture ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Hasan Ünal doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada kamyon kasasında bulunan 150 koyundan 70\'i telef oldu, yara almadan kurtulan kamyon şoförü Adnan Dağcı polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinde araçların,

-İtfaiye ekiplerin araçlarda sıkışanları kurtarma çalışması,

-Kamyon kasasındaki koyunların,

-Kaza yerindeki ekiplerin çalışmasından,

-Yaralıların ambulansa taşınmasından çekilen görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

Boyut: 415.06 MB

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7)SURİYELİLER, TÜRKİYE\'DE OLMAKTAN MEMNUN

TÜRKİYE\'de 3,5 milyonu aşan Suriyeliler ile ilgili Kütahya\'da yapılan \'Suriyelilerin Göç Sürecinde Aidiyet Tanımlamalarının İnşası Kütahya Örneği\' başlıklı yüksek lisans tezi çalışmasında, Suriyelilerin yüzde 90,7\'sinin Kütahya\'da yaşamaktan memnun olduğu, yüzde 94,2 \'sinin Türk vatandaşlığını istediği ortaya çıktı.

Sosyolog Merve Öğütcü, Prof.Dr.Talip Karakaya\'nın rehberliğinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü master tezi olarak, Kütahya\'da yaşayan Suriyelilerle ilgili araştırma yaptı.

Merve Öğütcü, 2017 verilerine göre Kütahya\'da çoğu çocuk olmak üzere toplam 450 kişi yaşadığını, saha çalışmasının 15 Ocak-25 Mart 2018 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri olan 85 kişiyle gerçekleştiğini söyledi. Öğütcü, tez çalışmasında şu sonuçların ortaya çıktığını belirtti:

\"Kütahya ili, ilçeleri ve köylerinde yapılan saha araştırmasında, Suriyelilerin yüzde 44,2\'sinin geleceğini Türkiye üzerinden şekillendirdiği, Türkiye\'ye olan aidiyet düzeylerinin ise yüzde 74,4 olduğu belirlendi. Suriyelilerin yüzde 90,7 gibi oldukça yüksek oranda Kütahya\'da yaşamaktan memnun olduğu, yüzde 94,2 \'sinin ise Türk vatandaşlığını istediği sonucuna ulaştık. Kütahya\'da yaşayan Suriyelilerin yüzde 94,2\'si vatandaşlık istiyor, yüzde 79,1\'i Türkçe biliyor, yüzde 72,1\'i yerli halk ile kendileri arasında herhangi bir fark görmüyor.\"

EVLİLİKLERE OLUMLU BAKIYORLAR

Suriyelilerin Kütahya\'yı seçme nedenleri arasında coğrafi yakınlık, akraba, arkadaş, güvenlik, evlilik, iş ve diğer sebepler yer alıyor. Yüzde 34,9 ile iş imkanı ise başı çeken sebepler arasında. Diğer bir deyişle Kütahya\'da yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmı iş sebebiyle Kütahya\'yı seçiyor. İkinci yüksek oranla ise yüzde 24,4 ile evlilik yer alıyor. Araştırmanın evlilik ile ilgili diğer bir ilginç bulgusunda ise, örneklemin yüzde 77,9\'unun bölge halkıyla evliliklere olumlu baktığı, yüzde 20,9\'unun ise onaylamadığı sonucudur. Söz konusu oranların oluşmasında sosyo-kültürel benzerlikler ve farklılıklar ayrıca karşılıklı güven problemleri yer alıyor.

KÜTAHYA HALKINA YÖNELİK ALGI

Kütahya sınırları içinde yaşayan örnekleme dahil olan, Suriyelilerin yüzde 72\'si Kütahya halkı ile kendileri arasında bir fark görmüyor, yüzde 31\'i farkın anadil olduğunu, yüzde 28\'i kültürel olarak farklı olduklarını, yüzde 18\'i ise davranışların farklı olduğunu belirtiyor. Yüzde 89 gibi oldukça yüksek bir oranla katılımcılar, Kütahya halkının kendilerine karşı davranış ve düşüncelerinin olumlu olduğunu düşünüyor. Yüzde 90\'ı gibi oldukça önemli bir oranı, Kütahya\'ya göç etmiş olmaktan memnun. Yüzde 47\'si neden memnun olduğunu kültürel açıdan, yüzde 22\'si ekonomik, yüzde 7\'si ise siyasi olarak açıklıyor. Yüzde 44\'ünün kendisine yakın hissettiği ülke Türkiye. Katılımcıların, yüzde 40,7\'sinin yakın çevresi Türklerden, yüzde 26\'sı Suriyelilerden, benzer bir oranla yüzde 27\'si hem Türklerden hem Suriyelilerden oluşuyor.

VATANDAŞLIK İSTİYORLAR

Suriyelilerin vatandaşlık eğilimi araştırmanın çarpıcı sonuçları arasında yer alıyor. Araştırmaya göre Kütahya\'da Suriyelilerin yüzde 94,2\'si Türk vatandaşlığı istiyor, yüzde 38,4\'ü vatandaşlığı gelecek tasavvuru, yüzde 33,7\'si kimliksel aidiyet olarak algılıyor. \'Tek bir vatandaşlığı seçme imkanım olsa Türkiye\'yi seçerdim\' diyenlerin oranı yüzde 43 ile \'tek bir vatandaşlığı seçme imkanım olsa Suriye\'yi seçerdim\' diyenlerin oranına eşit. Bölge halkıyla evliliklere olumlu bakan katılımcılar yüzde 91 oranı ile tek bir vatandaşlığı seçme durumu için Türkiye cevabını veriyor. Katılımcıların yüzde 93\'ü ise çifte vatandaşlık istiyor. Vatan kavramına yönelik çağrışımda ise örneklem grubu şıklarda yer almayan seçeneklerde belirterek \'serbest çağrışım\' da bulunuyor. Şıklarda yer almamasına rağmen yüzde 16,3 vatan kavramını \'anne\' olarak belirtilen önemli bir kesim, \'vatan aynı anne, Türkiye aynı hanım. Türkiye\'yi ben istedim ama Suriye mecbur Allah\'tan\', benzer şekilde yüzde 16,3\'ü aynı oranda \'her şeyimiz\' cevabını veriyor. Diğer katılımcıların ise yüzde 14\'ü \'Suriye\', yüzde 10,5 \'toprağımız\' ve yüzde 8\'i de \'Türkiye\' olarak cevaplıyor.

SOSYO-KÜLTÜREL AİDİYET

Araştırmada, Suriyelilerin sosyo-kültürel aidiyetlerine yönelik yapılan tespitler oldukça önemli. Örnekleme konu olan Suriyelilerden yüzde 74,4\'ü kendini Türkiye\'ye ait hissettiğini belirtiyor. Kendini Türkiye\'ye ait hissetmediğini ve tek bir vatandaşlığı seçme imkanı olsa Türkiye\'yi seçmeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 80,95 gibi oldukça yüksek bir oran, yüzde 51,6\'sı kendini Türkiye\'ye ait hissettiğini ve tek bir vatandaşlık imkanı olsa Türkiye\'yi seçeceğini ve yüzde 29\'u ise kendini Türkiye\'ye ait hissettiğini ancak seçme zorunda kalması halinde Suriye\'yi seçeceğini söylüyor.

DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR MI?

Örnekleme konu olan katılımcıların yüzde 46\'sı Suriye\'ye geri dönmeyi düşünürken, yüzde 44\'ü Suriye\'ye geri dönmeyeceğini ifade ediyor. Yüzde 8\'i ise geri dönüş konusunda kararsız. Geri dönme düşüncesi üzerinde ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmuyor. Yüzde 60\'ı tek bir vatandaşlık imkanı olsa Suriye\'yi seçeceğini belirtirken, yüzde 57\'si \'Suriye\'ye geri dönmeyi düşünmüyorum\' diyor. Yüzde 57 ile benzer bir oranla katılımcılar, tek bir vatandaşlık imkanı olsa Suriye\'yi seçiyor ama oraya dönme konusunda kararsız kalıyor. Yüzde 35\'i ise tek bir vatandaşlık imkanım olsa Türkiye\'yi seçeceğini ama Suriye\'ye de dönme düşüncesi olduğunu belirtiyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-Merve Öğütcü\'nün konuşması,

-Hazırladığı tez kitapçığının görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)/DHA

Boyut: 459.88 MB

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8)KABLO HIRSIZLIĞI OPERASYONU: 18 GÖZALTI

SAMSUN merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaklaşık 2 aydır, Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya\'da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden kablo hırsızlığına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüttü. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 5 kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, \'nitelikli hırsızlık\' suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin görüntüleri

(Haber:Tayfur KARA-Kamera: SAMSUN, (DHA)-