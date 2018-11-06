DHA YURT BÜLTENİ 11

1)OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN 13 TONA YAKIN UYUŞTURUCU VAN\'DA İMHA EDİLDİ

VAN\'da polis ve jandarmanın 2017 ile 2018 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 12 ton 996 kilo 116 gram farklı tür ve muhteviyatta uyuşturucu madde ile 23 adet ecstasy hap, çimento fabrikasının 1100 derecelik fırınlarında yakılarak imha edildi.

GÖRÜNTÜLER FEED TEN GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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2)ÇALDIKLARI SİGARALARI HEM İÇTİLER, HEM SATTILAR

Kayseri Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, 4 marketten 50 bin TL değerinde sigara hırsızlığı yapan 4 kişiyi yakaladı. Zanlıların çaldıkları sigaraları hem içtikleri ,hem de sattıklarını belirlendi

Hırsızlık Büro Amirliği polisleri 15 gün içinde Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Ziyagökalp Mahallesinde ve Merkez Melikgazi İlçesi Osmanlı, Selçuklu ve Kocatepe mahallelerindeki marketlerin kepenklerini kırıp,50 Bin TL değerinde yaklaşık 5 bin paket sigarayı alarak kayıplara karışan hırsızların peşine düştü. 100 saat izlenen güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, şüphelilerin Soner K. (25), Zafer Ş. (24), İsmail K.(25) ve Ömer S. (27) olduğunu belirledi. Daha sonra da polisler yaptıkları eş zamanlı baskınla sigara hırsızlarını evlerinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 5 bin TL değerindeki bir bölüm sigara ele geçirildi. Zanlılar, diğer çalıntı sigaraları hem sattıklarını hem de içtiklerini söylediler. 4 kafadar hırsızlık şüphelisi sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Polis, çalıntı sigaraları alan işyerleri hakkında da adli soruşturma başlattı

Görüntü Dökümü:

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- Hırsızlık şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

- Sağlık kontrolü sonrası polis otomobillerine bindirilmesi

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

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3)ŞİKAYET ETTİĞİ HARAÇ ŞÜPHELİLERİNCE ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

İZMİR\'in Menderes ilçesinde, işçi Cüneyt Açıkgöz (31), kendisinden sürekli haraç aldıklarını belirttiği İzzet Y. ile Yiğit Ö.\'den şikayetçi oldu. İfadeleri alınan 2 şüpheli, iddiaya göre kendilerini şikayet eden Açıkgöz\'ün evini basıp, öldüresiye dövdü.

Çamönü Mahallesi\'nde oturan Cüneyt Açıkgöz, işçi olarak çalıştığı Torbalı\'daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz\'den haraç istedi. Can güvenliğinden endişe eden Cüneyt Açıkgöz, şüphelilerin istediği parayı vermek zorunda kaldı. İzzet Y. ve Yiğit Ö.\'nün, bu olaydan sonra da sürekli kendisinin yolunu kesip para istediğini belirten Açıkgöz, Cumhuriyet Savcılığı\'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

İzzet Y. ile Yiğit Ö., serbest kaldıktan sonra, kendilerini şikayet eden Cüneyt Açıkgöz\'ün evinin önüne geldi. Zili çalan ve yanıt alamayan şüpheliler, iddiaya göre kapıyı kırarak eve girdi. Şüpheliler, Açıkgöz\'ü öldüresiye dövüp, paralarını alarak kaçtı.

KORUMAYA ALINDI

Bu olayın ardından Cüneyt Açıkgöz, evini basıp, kendisini darbeden 2 şüpheliden, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek bir kez daha şikayetçi oldu. Ardından, Menderes Kaymakamlığı\'na giden Açıkgöz, devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.

Menderes\'teki evine gidemediğini, giderse can güvenliğinin olmadığını söyleyen Cüneyt Açıkgöz, \"Beni sopalarla yaklaşık yarım saat dövdüler. Yardım istedim, bağırdım ama gelen olmadı. Daha sonra cüzdanımda bulunan parayı da alıp gittiler. Burnumda ve kolumda ciddi derecede kırıklar oluştu. Ölümden döndüm desem yeridir. Beni bu hale getirenler elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyorlar ve ben bunu kaldıramıyorum. Ben öldükten sonra bunların tutuklanmasının ne anlamı var? Adalet istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Dövülen Cüneyt Açıkgöz ile röp.

- Şüpheliler İzzet Y. ile Yiğit Ö.\'nün fotoğrafları

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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4)ERZİNCAN\'DAKİ MOTOSİKLET KAZASI MOBESEYE BÖYLE YANSIDI

ERZİNCAN kent merkezinde meydana gelen ölümlü motosiklet kazası mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, ekim ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.

Kaydedilen 8 ayrı kazadaki sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı gözlenirken, 28 Ekim 2018 tarihinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında Metin Yıldız\'ın kullandığı plakası belirlenemeyen motosiklet, M.T. yönetimindeki 24 DH 474 plakalı otomobil ile çarpışma anı da görüntülerde yer aldı. Kazanın şiddeti ile motosikletin üzerinden fırlayan sürücü kafasını kaldırımın kenarına çarptıktan sonra hareketsiz halde yatıyor. Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı Metin Yıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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-Çeşitli kazalardan görüntü

-Otomobil ile motosikletin çarpışma anı

-Motosiklet sürücüsünün düşmesi ve vatandaşların müdahalesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)



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