DHA YURT BÜLTENİ 11

BANYODA KOVANIN İÇİNE DÜŞEN BEBEK BOĞULARAK CAN VERDİ

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin banyosunda su dolu kovanın içine düşen Yıldız ülkü Özdemir (1), boğularak yaşamını yitirdi. Kızıyla birlikte hastaneye gelen anne Zülfiye Özdemir, kızı ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada sinir krizi geçirdi.

Olay, Marangozlar Sanayi yakınındaki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Dursun ve Zülfiye Özdemir çiftlinin kızları Yıldız Ülkü, evde oynadığı sırada banyoya gitti. Burada da oynamayana devam eden minik Yıldız Ülkü, su dolu kovanın içine düştü. Diğer odada olan anne Zülfiye Özdemir ise kızını odalarda göremeyince, banyoya baktığında faciayla karşılaştı. Kızını kovanın içinden çıkaran Zülfiye Özdemir, ambulans çağırdı. Yıldız Ülkü, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bebeğiyle birlikte hastaneye gelen Zülfiye Özdemir, bebeğin ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada sinir krizi geçirdi. Bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minik kızın ambulanstan indirilmesi

- Acil Servise alınması

- Annenin sinir krizi geçirmesi

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR, KONYA (DHA)

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KALP KRİZİNDEN ÖLEN GENÇ FUTBOLCUNUN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

DENİZLİ\'deki futbol müsabakasında kalp krizinden ölen Sarayköyspor\'un Nijeryalı golcüsü 23 yaşındaki Mawodayo Ebenezer Mawoyeka\'ın son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; takımı adına 15\'nci dakikada gol atan Mawoyeka\'nın, maçın 35\'nci dakikasında kalp krizi geçirmesi yer aldı.

Yeşilköyspor ile Sarayköyspor dün (pazar), Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı\'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköspor\'un geçen yıl Burdur\'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 15\'nci dakikasında takımını öne geçiren golü attı. Gol sevincini yedek kulübesine koşarak arkadaşlarıyla paylaşan Mawoyeka, hayatının son gölünü attığından habersiz maça devam ederken; aniden yere yığıldı. Maçın 35\'nci dakikasında fenalaşarak yere yığılan futbolcuyu gören teknik heyet ve futbolcular yanına koştu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen futbolcuya ilk müdahale yardımcı antrenörler tarafından yapıldı. Ardından çağrılan ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Mawoyeka, kurtarılamadı. Futbolcunun maç sırasında aniden ölümü başta Sarayköyspor olmak üzere deplasmana gittiği Yeşilköyspor ve amatör futbol camiasında şok etkisi yarattı. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. O anlar, teknik heyetteki bir görevlinin GoPro kamerasınca görüntülündi.

NİJERYA\'DAN GELECEK AİLESİ CENAZEYİ ALACAK

Futbolcunun ölümüyle ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopside, Mawoyeka\'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Nijerya Büyükelçiliği aracılığıyla Mawoyeka\'nın ailesine ulaşıldı ve acı haber verildi. Mawoyeka\'nın anne ve babasının yarın (salı) Denizli\'ye gelip cenazeyi teslim alarak Nijerya\'ya götürecekleri öğrenildi.

\"AMBULANSIN OLMAMASI BİR REZALETTİR\"

Rakip takımın futbolcusunun ölümüne üzülen ev sahibi Yeşilköyspor\'un yardımcı antrenörü Yunus Emre Tahacan, maç sırasında sahada ambulansın olmadığı belirterek, \"Futbolcu arkadaşımız golünü attı ve takımını öne geçirdi. Taç pozisyonu sırasında yere yığıldı. Hemen biz de ev sahibi takım olarak yanına koştuk. Ambulans yok, elimizden gelen bir şok yok. Amatörde imkanlar kısıtlı, futbolcu arkadaşımızı kurtarmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak ölüm haberini alınca çok üzüldük. Amatör maçlarda saha kenarında ambulansın olmaması bir rezalettir. Kalp krizinde ilk müdahale çok önemlidir. Belki burada bir ambulans, acil sağlık ekibi olsaydı belki arkadaşımız kurtarılabilirdi. Süper lig, 1. lig, 2. lig ve 3. liglerde ambulans zorunlu. Ama süper amatör maçlarda ambulans yok. Ambulansın bulunduğu liglerdeki futbolcuların canı önemli de, amatördekilerin önemli değil mi. Burada maç sırasında bir ambulansın beklemesi çok zor bir şey değil. Hakemler polis olmadan maça çıkmıyor. Amacımız hakemleri suçlamak değil ama burada ambulans olmadan maça çıkılmaması gerekir. Amatör maçlara futbolcuların canı hiçe sayılıyor, önlem alınmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcunun gölü atması

- Futbolcunun kalp kiriz geçirip yere yığılması ve teknit heyetin sahaya koşması

- Ambulansla hastaneye kaldırılması

- Yardımcı antrenör Yunus Emre Tahacan\'ın konuşması

- Hayatını kaybeden futbolcunun resimleri

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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SUUDİ YOUTUBER, 200 TANE KESTANE ŞEKERİ ÜZERİNE 2 PORSİYON DA İSKENDER YEDİ



İLKA Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, Suudi Arabistan’ın ünlü youtuber’ı Hussain Sallam’ın, fabrikalarında 10 bin kalori değerinde 200 adet kestane şekeri, 25 dakika sonra da üzerine 2 porsiyon İskender kebap yediğini söyledi.

Bazı yemek çeşitleri ile rekor denemeleri de bulunan Suudi Arabistan’ın ünlü youtuber’ı Hussain Sallam, rekorlarından birini de kestane şekeri ile kırdı. Kardelen Kestane Şekeri ismi ile hizmet veren İLKA Şekerleme\'yi ziyarete gelen youtuber, fabrika binasının bahçesinde 10 bin kalori değerinde 200 tane kestane şekerini 45 dakikada yedi. İLKA Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, \"Bizim de ilk defa tecrübe ettiğimiz bir durum. 200 tane kestane şekerini bir kişinin 40-45 dakikalık bir sürede yediğini ilk gördük. Tabii ki bu miktar herhangi birisinin yemesi gereken miktarın üstünde, hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Bu bir iddialaşma neticesinde ortaya çıktı. Hussain Sallam,kendisi profesyonel olarak bu işi yapan bir youtuber. Kendisi eski bir sporcu. Belli bir diyet, belli bir yeme düzeninin akabinde, birkaç gün de aç kalmak kaidesi ile sadece su içerek buraya gelmişti\" dedi.

Sallam\'ın, buna benzer, bir oturuşta 23 kiloluk kuzuyu yeme, 4-5 arkadaşı ile deveyi yeme gibi enteresan hikayeleri olduğunun altını çizen Özdemir, \"Bir yenisini daha eklemiş olduk. Rekor mahiyetinde bir ilk diye biliyorum. Daha önce kestane festivalleri olurdu. Bunun çerçevesinde de bir takım yeme çalışmaları yapmıştık. 20 tane yiyen, işte bir dakikada 6-7 tane yiyen görmüştük. Tabii kestane şekeri de güzel bir şey, yedikçe yiyesi geliyor insanın\" diye konuştu.

Konunun aslında kalori miktarı ile alakalı olduğunun kaydeden Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, \"Bunu 10 bin kaloriyle sınırlı tuttuğumuz için bir iddialaşmaydı zaten. 10 bin kalorinin denk geldiği 200 kestane şekeri yendi. Bir kişinin tek başına yememesi gereken bir miktar. Orada iki çeşit kestane şekeri kullandık. Kestane şekerleri biliyorsunuz çeşit çeşit. 200 tanesi 4 kilo kadar yapıyor. Hatta biraz üstünde ama 4 kilo demek uygundur\" açıklamasında bulundu.

Hussain Sallam\'ın 200 kestane şekerini yedikten 20-25 dakika sonra canının tuzlu bir şeyler istediğini söylediğini hatırlatan Özdemir, \"Botanik\'e gittik. Orda meşhur İskender kebaptan iki porsiyon yedi. Hemen akabinde orada da kestane şekeri ikram ettiler, onu da yedi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üretimden ve kestane şekerlerinden detaylar

-200 kestane şekerini yemesi

-Rekor denemesini izleyenler

-Röportaj

Boyut: 373 MB, Süre: 3 dakika 20 saniye

Haber: Cansel ORUÇ, KAMERA: Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

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KASTAMONU\'DA JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

KASTAMONU\'da jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-İnebolu ilçesi karayolunda UH-1 helikopter ve drone desteği ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Uygulama noktalarında bulunan ekipler tarafından trafik ihlali yapan 35 araç sürücüsüne toplam 13 bin 394 TL cezai işlem uygulanırken sürücüler helikopter destekli denetimden memnun olduğunu söyledi.

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda asayiş ve narkotik yönünden de arama yapıldı. Jandarmanın narkotik köpeği \'Hırçın\' da uygulamada yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-Trafik uygulaması

-Helikopterden görüntü

-Vatandaş ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU(DHA)-

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10 KASIM TÖRENİ İÇİN HATAY\'DAN BİSİKLETLERİYLE YOLA ÇIKTILAR

HATAY Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyesi 9 kişi, 10 Kasım\'da Atatürk\'ü Anma Günü\'nde Anıtkabir\'de düzenlenecek tören için bisikletleriyle yola çıktı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen \'Anıtkabir Yolundayız\' adlı etkinlik için Hatay Bisiklet Spor Kulübü üyeleri, Hatay\'ın merkez Antakya ilçesinden Ankara\'ya pedal çevirmeye başladı. Farklı meslek grubu üyesi 9 bisikletçi, Hatay\'dan Ankara\'ya kadar pedal çevirerek 10 Kasım\'da Anıtkabir\'deki törenlere katılacak. Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Kaya, tüm Türkiye\'den bisikletli arkadaşlarının Anıtkabir\'e yola çıktıklarını söyledi. Kaya, \"Biz de Antakya\'dan Anıtkabir\'e pedal basıyoruz. 10 Kasım\'da inşallah Atanın huzuruna çıkacağız. Bizim dördüncü senemiz. 9 kişilik grubumuz var, büyük çoğunluğumuz öğretmen. Doktorumuz var, üniversitede görev yapıyorum ben, serbest meslek esnaf arkadaşlarımız var\" dedi. Belen geçidinde bir süre mola veren Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri daha sonra Ankara\'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Bisikletliler, polis ve jandarmadan görüntü

-Bisikletlilerden görüntü

-Bisikletliler ile röp.

SÜRE:1,58 sn BOYUT:89 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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UŞAK VALİSİ FUNDA KOCABIYIK GÖREVİNE BAŞLADI

UŞAK Valiliği\'ne atanan ve kentin ilk kadın valisi olan Funda Kocabıyık, görevine başladı.

Uşak Valiliği görevini bir yıldan beri yürüten Salim Demir\'in yerine atanan Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, bugün itibariyle görevine başladı. Vali Kocabıyık, Uşak Valiliği binası önünde, Vali Vekili Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından makamına geçen Vali Kocabıyık, Uşak\'ta görev yapacak olmaktan ve hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade etti. Vali Kocabıyık, \"Huzur şehri, ilklerin şehri, aşıklar diyarı, altın şehir gibi birçok güzel unvanı hak eden bu şehre hizmet etmek, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da kalkındırabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin hep birlikte çalışacağız. Eğitim-öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, şehircilikte, sosyal yardımlarda devlet tarafından gerçekleştirilen reform ilkesindeki çalışmalardan, ortaya konulan imkanlardan herkesin faydalanabilmasını, hiç kimsenin kimsesiz ve sahipsiz kalmamasını hedefliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vali Kocabıyık\'ın karşılanması

- Vali Kocabıyık\'ın Makamdaki konuşması

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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YÜZLERİNİ KAPATAN ŞÜPHELİLERE, \'UTANILACAK BİR ŞEY YAPMADIK Kİ\' DEDİLER

BURSA ve İstanbul\'da polis tarafından geçen cuma günü lüks villalara düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5\'i kadın, 28 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları yüzlerini kapatan diğer zanlılara, \"Neden yüzünüzü kapatıyorsunuz, utanılacak bir şey yapmadık ki\" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cuma günü Bursa ve İstanbul\'da düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 28 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 850 gram metamfetamin, 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde naklinde kullanıldığı değerlendirilen lüks araç ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüpheliler, sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler sıkı güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerden bazıları, araçlara binerken yüzlerini saklayan zanlılara, \"Neden yüzünüzü kapatıyorsunuz, utanılacak bir şey yapmadık ki\" dedi. Adliyeye sevk edilen 5\'i kadın, 28 şüphelinin, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelileri taşıyan araçların emniyetten çıkışı

-Detaylar

Süre: 2.28 Boyut: 277 MB

Haber/Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK GÖREVİNE BAŞLADI

VALİLER Kararnamesiyle Şişli Kaymakamlığı\'ndan Hakkari Valiliğine atanan İdris Akbıyık yeni görevine başladı.

Son kararnameyle Konya’ya tayini çıkan Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın yerine, atanan Akbıyık, uçakla geldiği Yüksekova Selehaddin Eyyubi Havalimanı\'nda Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman,Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, siyasi parti temsilcileri, STK’lılar ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Hakkari\'ye geçmeden önce burada açıklama yapan Vali Akbıyık, \"Hakkari güzel ülkemizin güzel bir vilayeti. İnşallah bugüne kadar ülkemizin değişik yerlerinde hizmet ettik. Güzel hizmetler, projeler yaptık. Devletimizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Hakkari\'de bu hizmetti devam ettireceğiz. Ben İstanbul Şişli\'de geliyorum. Şişli\'de Hakkari\'de hepsi bizim Elimizden geldiği kadar buranın güzel insanlarına hizmet edeceğiz.\"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçaktan görüntü

-Vali İdrsi Akbıyık\'ı karşlayan heyet

-Vali Akbıyık eşi ve kız ile uçtan inmesi

-Valiyi çiçeklerle karşılayan öğrenci

-Vali Akbıyık kendisini karşılayan heyetle tokalaşması

-Vip salonunda gazetecilere açıklaması

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-