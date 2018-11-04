DHA YURT BÜLTENİ 11

Derbi öncesi vefat eden Koray Şener, son yolculuğuna uğurlandı

CENAZE NAMAZINA FENERBAHÇE\'NİN YANI SIRA BİR ÇOK TAKIM TARAFTARI KATILDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener\'in evinde alınan helalliğin ardından Körfez Mimar Sinan Cami\'nde ikindi namazı kılındı. Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Volkan Ballı, Vefa Küçük, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, AK Parti ve CHP Kocaeli Milletvekilleri, Fenerbahçe UNİFEB, Genç Fenerbahçeliler ile Galatasaray, Beşiktaş,Trabzon takımlarından bir çok taraftarlar katıldı. Kocaeli Üniversitesi rektörü Sadatten Hülagü, Üniversite içersindeki bir spor salonuna Koray Şener adı verileceğini söyledi. Kılınan cenaze namazının ardınan Şener\'in cenazesi Körfez İlimtepe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenazeye katılanlar

-Drone görüntüsü

-Anne ve babasından detaylar

-Taraftarlardan detaylar

Haber: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU - Kamera: Alişan KOYUNCU-KOCAELİ (DHA)



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Kadın güvenlik görevlisi, sınava geç kalan öğrencileri sınava böyle yetiştirdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) – KARABÜK’te, önlisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir (37), koşarak gelen genç kız adayları motosikletiyle sınav salonlarına yetiştirmeye çalışırken, evde nüfus cüzdanını unuttuğu için gözyaşı döken Büşra Aydın’ı da teselli etmeye çalıştı.

Karabük Üniversitesi’nde, KPSS’ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı adaylar koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen minibüs ile özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir de kendisine ait motosikletine bindirdiği genç kız adayları sınava yetiştirmeye çalıştı. Akdemir, nüfus cüzdanını evde unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Büşra Aydın’a da sarılıp teselli etmeye çalıştı. ’Ben uyumadım, gece gündüz ailem için uğraştım’’ diyerek gözyaşı dökmeye devam eden Aydın’ının bankta bir süre oturmasını sağlayıp daha sonra sınava girecek bir adayın aracına bindirip şansını denemesini istedi. Ancak Aydın, sınava alınmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Büşra Aydın’ın ağlaması ve Elif Akdemir’in onu teselli etmeye çalışması

-Elif Akdemir’in Büşra Aydın’ı bir araca bindirmesi

-Elif Akdemir’in 2 kişiyi motosikletle götürmesi,

Süre:(03.17) Boyutu:(364 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



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Damlama su borusu toplama makinasına kapılan kadın öldü

KARAMAN\'da mısır tarlasındaki damlama sulama borularını toplayan Ayşe Emine Şener (35) traktör ile boru toplama makinesi arasında bulunan şaft sistemine kapılıp sıkıştı. Boynu kırılan Şener, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Ayşe Emine Şener , kayınpederi Kamil Şener ile birlikte kendilerine ait mısır tarlasındaki damlama sulama borularını toplamaya başladı. Ayşe Emine Şener\'in kıyafeti traktör ile damlama borusu toplama makinesinin arasındaki şaft sistemine dolandı. Ardından vücudu da şaft sistemine kapılan Şener, makinayı sıkıştı. Durumu fark eden kayınpederi Kamil Şener, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen boynu kırılan Şener, yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Cesetten ve traktörter detay

- Tarla ve su borularından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN, KARAMAN (DHA)

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Batan teknede ölen yakınlarının cenazelerinin bulunmasını istiyorlar

İZMİR\'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, teknelerinin batmasıyla yaşamlarını yitiren kaçak göçmenlerin yakınları, kayıp olan cenazelerin denizden çıkarılmasını istedi.

Geçen 10 Ekim gecesi Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giden Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali, teknelerinin battığını belirterek, yardım istedi. Mıhabat İsmael Ali, bir gün önce saat 20.00 sıralarında tekneyle toplam 35 kişi, Foça\'dan denize açıldıklarını söyledi. Iraklı kadın; denizde ilerlerken, teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin sürüklenerek karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DNA testinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

\"ONLAR DENİZİN ALTINDAYKEN BİZ RAHAT OLAMAYIZ\"

Batan tekneden sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali\'nin amcası Ramadhan Ahmed Othman, batan teknede kayıp olan yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 yeğenin cenazesinin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih\'ten yardım istedi. İslam geleneklerine göre her ölünün bir mezarı olması gerektiğini belirten Ahmed Othman, \"Karaburun\'daki kazada kurtulan Mıhabat İsmael Ali\'nin amcasıyım. Eşi ve 1 oğlunun cenazesi bulundu. Kayıp olan 4 yeğenimin cansız bedenleri hala kayıp. Biz cenazelerin batan tekneden çıkartılmasını ve ardından alıp Irak\'a götürmek istiyoruz. Onlar denizin altındayken biz denizin üstünde rahat olamayız. Çünkü İslami geleneklere göre bir mezarlarının olması gerekiyor. Bu konuda bize her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti\'ne teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih\'ten dört yeğenimin cenazelerinin çıkarılması içi yardım istiyoruz\" dedi.

Tekne kazasında eniştesinin cansız bedeninin bulunduğunu, ancak ablası ve onun 6 çocuğunun halen kayıp olduğunu söyleyen Barzan Abdülwahab İsmael ise, \"Ablam ve en küçüğü 2, en büyüğü ise 16 yaşında olan çocukları halen kayıp. Biz cenazelerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Cenazeye sevinilmez ama biz bir mezarı olacağı içi bulunmasına bile sevineceğiz. Ablam, diyabet hastası olan 16 yaşındaki yeğenimin tedavisi için ülkesini terk etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih\'ten yardım bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ramadhan Ahmed Othman ile röportaj

Barzan Abdülwahab İsmael ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)