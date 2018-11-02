DHA YURT BÜLTENİ 11

Maskeleri takıp lösemili çocuklara umut oldular

İZMİR\'de lösemi hastası Servet Metin Göktaş\'ın (4) Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan babası Kamil Göktaş\'ın çalışma arkadaşları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası\'nda da Göktaş Ailesi\'ni yalnız bırakmadı. Daha önce Göktaş ailesinin fotoğrafı ve \'Göktaş Ailesi dualarımız sizlerle\' yazılı bir pankart ile halı sahaya çıkan belediye çalışanları, bu kez belediye binası önünde Bayraklı Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karabağ ile birlikte beyaz maske takarak, lösemili çocuklar için umut mesajı verdi.

İzmir\'de Kamil Göktaş (33) ve 8 aylık hamile Esra Göktaş (28) çiftinin ilk çocukları Servet Metin Göktaş, lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara\'da sevenlerinin desteğiyle moral buluyor. İki ay önce, Bayraklı Belediyesi\'nde çalışan baba Kamil Göktaş\'ın tedavi nedeniyle Ankara\'da bulunduğu sırada, Göktaş Ailesi\'nin fotoğrafının yer aldığı bir pankart bastıran belediye çalışanları, acılı aileye yeşil sahadan destek vermişti. Halı saha maçı öncesi \'Göktaş Ailesi dualarımız sizlerle\' yazılı pankart açan belediye personeli, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası\'nda da Servet Metin ve ailesini unutmadı. Aralarında 1. Lig\'de mücadele eden Bayraklı Belediyesi kadın basketbol takımı oyuncularının da bulunduğu yaklaşık 200 kişiden oluşan belediye personeli, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile birlikte, maske takıp \'Biz Farkındayız Ya Siz?\' yazılı afiş açarak ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan belediye çalışanlarından Evrim Eylen, löseminin çok yoğun ve uzun süreçli bir tedavi gerektiren hastalık olduğunu hatırlatarak \"Bu süreçte hem çocuk hem ailesi psikolojik olarak çok etkilenir. Bu yoğun tedavide en çok ihtiyaç duyulan unsur şüphesiz psikolojik destektir. Biz de Bayraklı Belediyesi çalışanları olarak en başta mesai arkadaşımız Kamil Göktaş\'ın lösemi hastası 4 yaşındaki biricik oğlu Servet Metin başta olmak üzere lösemili tüm hastalarımıza şifa diliyoruz ve her zaman onların yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki lösemili çocuklar ne kadar mutlu olursa, o kadar çabuk bu hastalıktan kurtulabiliyor. LÖSEV\'in başlattığı kampanyada olduğu gibi Bayraklı Belediyesi\'nden sesimizin ulaştığı herkese \'Maskeni tak lösemili çocuklara umut ol\' diyoruz\" dedi.

BAĞIŞ KAMPANYALARINA DESTEK

Türkiye\'de her yıl ortalama 15 bin çocuğun lösemiye yakalandığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise, tedavide yüzde 51 moralin önemli olduğunu söyleyerek \"Bizim toplum olarak lösemili çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiği konusu çok açıktır. Bu anlamda desteği arttırmalıyız. Gönüllü kuruluşların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elimizden gelen gayreti gösterip lösemili çocukları hayata döndürmeliyiz. Kendi aramızda bağış kampanyalarına destek veriyoruz. Kamil\'in çocuğu için de bağışları sürdüreceğiz. Onun yaşam kalitesini arttırmak için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye binası önünde toplanan personelden görüntü,

-Afişlerden görüntü,

-Maske takan Başkan Hasan Karabağ ve topluluktan görüntü,

-Evrim Eylen\'in konuşmasından görüntü,

-Başkan Hasan Karabağ ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)



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Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandı

ZONGULDAK, (DHA)- VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, valilik önünde toplanan çok sayıda kişi tarafından alkışlarla uğurlandı.

Vali Ahmet Çınar için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Çınar, valilik binasından çıktıktan sonra kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Duygusal anlar yaşayan Vali Çınar, gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti. Kimseye kırgın olmadığını söyleyen Vali Çınar, şöyle dedi:

\"Kırgın mıyım? Devlette kırgınlık olmaz. Belki devlet içinde yanlış uygulama yapanlara bir kızgınlık olabilir, bu insan hakkıdır. Böyle bir şey var mı? Kendi içimde böyle bir şey olabilir. Önemli bir konu değil. Bu atamalar sadece şahsımla ilgili değil. Belki hizmetlerle alakalı bir eleştiri yaklaşımım olabilir. Bu böyledir. Sağ olsun halkımızın bir sevgisi var. Bu benim bir özelliğimden değil. Her zaman söylüyorum. İyi bir insan olmak lazım. İyi insan olursak mutlu olabiliriz. İyi insan olursa özellikle yöneticiler, bu caddedekiler, köydekiler, mahalledekiler, hiçbir beklentileri yoksa bile bu şehrin yöneticilerinin iyi kişiler olması nedeniyle oturdukları yerden huzur, güven duyarlar. Burada olan biten budur. Bu teveccühün bundan oluştuğunu sanıyorum. İyi insanlar olmak dileğiyle hoşçakalın.\"

Vali Çınar, kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Vali Ahmet Çınar\'ın halkla vedalaşması

-Hediyeler verilmesi

-Alkışlayanlar

-Ahmet Çınar\'ın açıklaması

-Aracıyla gitmesi

Süre :(4.42) Boyut :(526 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Koyun derisine gizlenmiş 3 milyon 126 bin adet captagon ele geçirildi

MERSİN\'de polis ekipleri, limana yanaşan bir gemideki konteynerde koyun derisine gizlenmiş, piyasa değeri 31 milyon 260 bin TL olan 3 milyon 126 bin adet captagon hap ele geçirdi.

Suriye\'den Mersin limanına gelen bir gemiyi takibe alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe çeken bir konteyneri x-ray cihazına sevk etti. İnceleme sonucunda 521 kilogram ağırlığında 3 milyon 126 bin adet captagon hapın koyun derilerine gizlendiğini saptayan polis, uyuşturucuya el koyup 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucuların piyasa değerinin 31 milyon 260 bin TL olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Konteynerin açılması ve içinden görüntüler

- Dedektör köpeğin tepki vermesi

- Konteyner içindeki uyuşturucunun forklift ile çıkarılması

- Uyuşturucu paketlerinin açılması

- Uyuşturucuların farklı açılardan genel ve detay görüntüleri

- Uyuşturucu paketlerinin görüntüleri

- Paketlerin açılması

- Ele geçirilen uyuşturucuların sergilenmesinden genel ve detaylar

SÜRE: 03\'07\" BOYUT: 338 MB

Haber- Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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İnşaatın 15\'inci katından düşerek ölen işçi toprağa verildi

SİVAS\'ta alçı yaptığı inşaatın 15\'inci katından merdiven boşluğunun zeminine çakılarak hayatını kaybeden Ahmet Ecer (42) toprağa verildi.

Olay dün 16.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 59\'uncu Sokak\'taki 16 katlı inşaatta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası işçi Ahmet Ecer, 15\'inci katta alçı yaparken, dengesini kaybetti. Ecer\'in merdiven boşluğunun zemine çakıldığını gören iş arkadaşları, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ecer\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Ahmet Ecer\'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Ecer\'in cenazesi ailesine teslim edildi. Yenidoğan Mahallesi Sefa Cami\'sinde öğle namazı sonrası Ecer\'in cenaze namazı kılındı. Namaza Ecer\'in yakınları ve arkadaşları katıldı. Ecer\'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenazeden görüntü

-Cenaze namazınını kılınması ve götürülüşü

-Fotoğrafı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)



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Kamyonun küçük çocuğa çarptığı kaza kamerada

RİZE\'de, hareket halinde yanından koştuğu minibüsün duraklamasıyla aniden önünden yola çıkan Ali K.\'ya (9) kamyon çarptı. Küçük çocuk kazada yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gülbahar Mahallesi\'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Yolcu minibüsünün yanından koşan Ali K., minibüsün duraklamasıyla aniden yola çıktı. Bu sırada plakası henüz belirlenemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Kazada yaralanan Ali K., ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza nı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA



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Akdeniz\'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ\'de, Muğla\'nın Dalaman ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.11\'de Muğla\'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kıyı şeridinden 29 kilometre mesafede gerçekleşti. Yerin 14.69 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 4.1 olarak duyurdu. Sarsıntı ise kentte hissedilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sokaktan görütü

(KJ Haber- Kamera: Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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Damadın beline 5 kiloluk pet şişede yoğurt bağladılar

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinin kırsal mahallesinde unutulmaya yüz tutmuş bir etkinlik hayata geçirildi. Damat, gelini deveyle alıp şehir turu attırdı. Beline bağlanan 5 kiloluk pet şişeye yoğurt ve su konan damadın, göbek atarak şişedekini ayrana çevirmesi de düğüne katılanları eğlendirdi.

Kırsal Arslanlı Mahallesi sakini olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. bünyesinde şoför Hüseyin Balcı, yörede unutulan bir geleneği canlandırdı. Gelin Cansu Can\'ı deveyle baba ocağından alan damat Hüseyin balcı\'nın davul- zurna eşliğinde deveyle mahallede tur attı, ardından düğün salonuna getirildi. Gelini deve üstünde görenler tebessüm ederek fotoğraf çekti. Düğün öncesi damadın göbeğine 5 kiloluk pet şişe bağlandı. İçine yoğurt ve su konuldu. Göbek sallayıp oynayan damat, şişedeki yoğurt ve suyu çalkalayarak ayrana dönüştürdü. Ayrıca yine kurulan ocakta, damada patates kızartması yaptırıldı. Sonrasında gelin ve damat da salona girdi. Düğüne Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Aydın Büyükşehir Belediye İmar A.Ş\'den mesai arkadaşları, Balcı ve Can ailesinin yakınları katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Gelini babasının evinden alıp devenin sırtında düğün alanına getirdi

- Gelin deve sırtında düğün alanına gelirken

- Damat gelini deve sırtında düğün alanına getirirken

- Arkadaşları ve düğüne katılan yakınlarından görüntü

- Damada arkadaşları küçük tüp üzerinde yemek pişirtmesi

- Damada beline bağladığı pet su şişesi içerisinde davul zurna eşliğinde oynatılması

- Deve sırtında gelin almadan görüntü

(KJ Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

İBRAHİM TATLISES\'İN YAKINLARIYMIŞ

Kangal ilçesindeki kazada hafif ticari araç içerisinde yaşamını yitiren kardeşler Mehmet Faruk Rızvanoğlu ile Hasan Rızvanoğlu\'nun türkücü İbrahim Tatlıses\'in kuzenleri olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Faruk Rızvanoğlu\'nun(20), Şanlıurfa\'dan vatani görevini yapmak üzere Amasya\'ya gitmek üzere yakınları ile yola çıktığı belirlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde tedavileri devam eden yaralılardan sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu\'nun, genel cerrahi servisinde ameliyata alınacağı öğrenildi. Yaralılardan Nesra Rızvanoğlu\'nun (40) ortopedi servisinde, Muhammet Yusuf Rızvanoğlu\'nun ise pediatri yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazada yaralanan otobüsün muavini Halil İbrahim Cebel ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kangal Devlet Hastanesi morgunda bulunan cenazelerin ise otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.