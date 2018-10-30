DHA YURT BÜLTENİ 11

Antalya\'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı düştü. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yardımcı pilotun yaşamını yitirdiğini söyledi.



Antalya\'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yanındaki yardımcı pilotun yaşamını yitirdiğini belirtti.



Kaymakam Yiğit, uçağın düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Kimliği henüz açıklanmayan pilot ve beraberindeki kişinin cansız bedenleri, uçak enkazından çıkarıldı.



TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017\'de Çorlu\'da, 28 Eylül 2018\'de de Aydın\'ın Kulu ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntüler

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Silah ile yaralanan köpek, mahsur kaldığı sulama kanalından kurtarıldı

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde pompalı tüfek ile vurulanarak yaralanan ve düştüğü sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Mardin Hayvan barınağı görevlilerine teslim edildi.Nusaybin ilçesine bağlı Çağlar Köyü mevkiinde pompalı tüfekle vurularak yaralanan bir köpek, sulama kanalına düşerek mahsur kaldı. Bacaklarından yaralandığı için sulama kanalında mahsur kalan köpeğin durumu yetkililere bildirilince itfaiye ikepleri harekete geçti. Ekipler, sulama kanalında mahsur kalan yaralı köpeği bulunduğu yerden çıkartarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağını yetkililerine durumu bildirdi.

Köpek daha sonra onun kurtarılmasını sağlayan köylü Özgür Aslan\'a, köye gelecek olan Mardin Hayvan barınağı görevlilerine vermesi için teslim edildi. Köye gelen Hayvan barınağı görevlilerine teslim edilen köpeğin yaralanma nedeniyle arka ayaklarını kullanamadığı ve tedavi altına alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin yaralı köpeği kanaldan çıkarması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(DHA)-





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Evde kağıda emdirilmiş sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.P.\'nin evine düzenlediği baskında, kağıtlara emdirilmiş sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinde ayrıca 49 ecstasy hap bulunan M.P., gözaltına alndı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalarda 2 kişinin üzerinde bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilldi. Emniyete götürülerek sorgulanan bu kişiler, uyuşturucuyu M.P.\'den temin ettiklerini söyledi. Narkotik ekipleri M.P.\'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 49 ecstasy hap ile kağıtlara emdirilmiş sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. M.P. \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Diğer 2 kişi hakkında ise \'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve almak\'tan adli işlem yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görüntüler \"3010kagituyusturucu\" koduyla Bursa klasörüne geçildi.

Boyut: 42 MB, Süre: 22 saniye

-M.P.\'nin emniyetten çıkarılışı

-Yakalanan uyuşturucu maddelerinin fotoğrafı

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Ek tesise Bursa Barosu’ndan tepki

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde kurulu Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ. tarafından, mevcut mısır işleme tesisine ilave olarak inşa edilecek biyoetanol tesisi için Bursa Valiliği tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına tepki gösten Bursa Barosu, tesisle ilgili işlemlerin iptali istemiyle dava açtı.

Bursa Baro Başkan Avukat Gürkan Altun, Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatların katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Bursa Barosu Başkanlığı\'ndaki toplantıda, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat Erol Çiçek konuştu. Cargill’in biyoetanol tesisi inşaatıyla ilgili bilgi veren Avukat Çiçek, “Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ. tarafından yapılması planlanan mısır işleme tesisine ilave biyoetanol üretimi projesi ile ilgili olarak Bursa Valiliği tarafından ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir. ÇED gerekli değildir kararı, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na eklenen geçici 4. maddeye istinaden, söz konusu alanın tarım dışı arazi kullanımı iznine ve plan değişikliğine ilişkin olarak açılmış ve halen derdest iki dava devam ederken ve de AİHM\'nin mahkemelerin verdiği kesin kararların bir daha sorgulanamayacağını hatırlatmasına rağmen verilmiştir. 5403 sayılı yasaya eklenen geçici 4. maddeyle verilen izinler, mevcut kurulu tesisler içindir ve buna izin veren kanun hükmünün kendisi de geçici hükümdür. Geçici madde ile tarım arazisi niteliğinden çıkarılan ve sanayi arazisine dönüştürülen bir alanda, daha sonra başka tesislerin kurulması yasanın özüne ve amacına da aykırıdır” diye konuştu.

Hukukun bir kez daha ayaklar altında alındığını belirten Avukat Çiçek şöyle devam etti:

“Bu geçici madde af hükmünde olup; af konusu faaliyetin, ileriye dönük olarak devamına göz yummaktır. Hiçbir yasa hükmü, af niteliğinde bile olsa, ‘yasadışı faaliyeti ileriye dönük olarak sürdürmeye izin verir’ şekilde yorumlanamaz. Kurulu tesisler bakımından aranan şartlardan tarımsal bütünlüğü bozmuyor olması, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bakanlığa başvurulmuş olması ve hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması koşulları görmezden gelinerek, önceki izine atıf yapılarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilip hukuk bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Bu karar verilirken, çeşitli mevzuat hükümleri ve ülkemizin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri de bir kez daha ihlal edilmiştir.”

Toplantıda, Bursa Barosu tarafından, biyoetanol tesisiyle ilgili işlemlerin iptali istemiyle dava açıldığı kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görüntüler \"3010cargilltepki\" koduyla Bursa klasörüne geçildi.

Süre: 3 dakika 20 saniye, Boyut: 373 MB

-Cargill fabrikasından detaylar

-Bursa Barosu\'nun açıklamaları

-Açıklamalardan detaylar

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Öğrencilerden Türk bayraklı koreografi

KAYSERİ\'de, ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamlında Türk bayrağı koreografisi oluşturdu.



Melikgazi ilçesi İldem semtindeki Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkkılıç Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayraklı koreografi oluşturdu. Hazırlık çalışmaları 2 gün süren koreografide bin 330 öğrenci, 83 öğretmen ve veli katıldı.



Okul Müdürü Mehmet Kemal Nasuhoğlu, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile havadan Türk bayrağı koreografi görüntüsü

-Genel detay



Haber- Kamera: KAYSERİ, (DHA)

138 MB

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Işık ihlali kazaya sebep oldu

EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen araç sürücüsünün çarptığı hafif ticari araç devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, hafif yaralanan araç sürücüleri hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç kavşağında meydana geldi. İddiaya göre yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Nurettin Sofuoğlu (63) yönetimindeki 55 VE 700 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yeşil ışıkta kavşaktan dönüş yapan Hikmet Yüzgeç\'in kullandığı 67 SG 289 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Sofuoğlu’nun kullandığı araç hurdaya dönerken, Yüzgeç’in kullandığı hafif ticari araç ise devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan sürücülere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan iki sürücü de hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek ambulanstan indi.

Polisin tuttuğu tutanağın ardından iki araçta çekiciyle kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Hikmet Yüzgeç’in yeşil ışıkta geçtiği, kırmızı ışıkta geçen Nurettin Sofuoğlu’nun kullandığı araçla çarpıştıktan sonra takla attığı görüldü.

Görüntü Dökümü

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Hurdaya dönen araçlar

-Hikmet Yüzgeç’in anbulansta tedavi edilmek istenmesi

-Nurettin Sofuoğlu’nun kaza anını anlatması

¬-Araçların kaldırılması



Süre: (2.35) Boyut: (478 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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İslahiye\'de nar ekşisi mesaisi

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, imece usulüyle yapılan sofraların vazgeçilmezi nar ekşisi mesaisi başladı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan İdilli Mahallesi\'nde yoğun olarak yetişen dalında çatlayan narlar taze meyve olarak tüketiminin yanında özellikle ekşi narlar ise komşuların bir araya gelerek yardımlaşarak bin bir zahmetle tamamen doğal yollarla nar ekşisi hazırlıyor.

Kendi bahçesinde hobi olarak başladığı narı daha sonra ekonomiye dönüştüren Osman Çavuş, \"Öncelikle komşularımızla narları ağaçlarından topluyor, ardında ikiye bölerek çırpıyoruz ve kabuklarından ayırıyoruz. Ardında nar tanelerini çuval içerisine koyarak saatlerce ezerek suyunu süzülüyor. Süzülen suyu ise odun ateşinde ağır ağır yaklaşık 5 ile 6 saat arasında koyulaşıncaya kadar kaynatılıyor. Soğumaya bırakılan nar ekşisi ardında şişelere konuyor. Nar ekşisi yapımının ortalama 2 veya 3 gün sürüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İdilli Mahallesi

- Nar hasadı

- Kesilmesi ve tanelerin çıkarılması

- Ezilerek suyunun çıkarılması

- Kaynatılması

- Osman Çavuş ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

252 MB