DHA YURT BÜLTENİ 11

Yol kavgasında dayısını tüfekle vurdu, 3 kişiyi de yaraladı

ÇORUM’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında yol mesele nedeniyle çıkan kavgada, yeğeni tarafından tüfekle vurulan Burhan Yılmaz (46) hayatını kaybetti, akrabası 3 kişi de yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında yol meselesi yüzünden yakın akrabalalırıyla tartışmalı olan Muammer K., dayısı Burhan Yılmaz (46), ile aynı sebebten ötürü yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Muammer K., dayısı Burhan Yılmaz’a tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Burhan Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayda, Burhan Yılmaz\'ın vurulduğu haberi üzerine bölgeye gelen akrabaları Ahmet Yücel (51), Ferhan Yılmaz (38) ve İsmet Yılmaz (18) da, Muammer K. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda, cinayet şüphelisi Muammer Kasırga jandarma ekiplerince gözaltına alırken, hayatını kaybeden Burhan Yılmaz\'ın cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hastane acil önü

-Jandarma ve ambulans araçları

-Detaylar

(SÜRE: 1.50 Dk ) (220 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA

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Ordu\'da park halindeki TIR yandı

ORDU\'nun Altınordu ilçesinde park halindeki TIR, alev alev yandı.

Yangın, saat 13:30 sıralarında Altınordu ilçesi Şirinevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Mahir Dura\'ya ait 52 K 0760 plakalı TIR, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı aniden alev aldı. Alevler kısa sürede TIR\'ı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında, TIR tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan TIR detayları

Haber-Kamera: Ali YAZAN ORDU-DHA

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Köylüler taş ocağı zaferini zeybek oynayarak kutladı

İZMİR’in Menemen ilçesi Alaniçi Mahallesi’ne yakın bir bölgede yapılmak istenen taş ocağı için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı açılan davada, bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, taş ocağının İzmir’in içme suyunun yanı sıra tarım ve hayvancılığı olumsuz şekilde etkileyeceği belirtildi. Rapor, mahalle sakinlerini sevince boğdu. Vatandaşlar, zeybek oynayarak kutlama yaptı.

Menemen\'in kırsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın bir bölgede, kalker ocağı kurulması için işletme ruhsatı verildi. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca \'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir\' kararı çıktı. Vatandaşlar, \'ÇED gerekli değildir\' kararına karşı İzmir 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde, iptal davası açtı. Ancak dava sürerken, bölgede asırlık çam ağaçlarının kesimi başladı. Vatandaşların, ağaç kesimine karşı mücadelesi sonuç vermedi. Ağaç kesimi sürerken, mahkemenin beklediği bilirkişi raporu tamamlandı. 3 kişilik bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda, işletmenin faaliyeti sırasında ormana zarar vereceğini, İzmir’in içme suyunu sağlayacak Değirmendere Barajı’nı, orta ve uzun vadede olumsuz şekilde etkileyeceğini, tesisin içme ile kullanma suyu havzasını tehdit ettiğini ifade etti. Dava konusu tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte, bölgedeki geçim kaynaklarının ortadan kalkacağı vurgulanırken, uzmanlar raporda yerleşim yoğunluğuna da dikkat çekti. İşletme ömrü 27 yıl olarak planlanan tesisin, yine dere ve çay gibi su kaynaklarını olumsuz şekilde etkileyeceği belirtildi.

Uzmanlarca mahkemeye sunulan rapor, vatandaşları sevince boğdu. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar, mahallenin meydanında toplandı. Efeler ve vatandaşlar, raporu zeybek oynayarak kutladı. Menemen Belediye Başkanı CHP\'li Tahir Şahin, Çiğli Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Arslan, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve çok sayıda sivil toplum derneği temsilcileri, vatandaşları yalnız bırakmadı. Davaya müdahil olan avukat Diler Bosut Güven, bölgede kurulması planlanan taş ocağına ikinci kez \'ÇED gerekli değildir\' kararı verildiğini anımsattı. Raporun ardından projenin iptal edileceğini düşündüklerini aktaran Güven, \"Yargı kararı beklenmeksizin ağaç kıyımına son verilmesini istiyoruz. Büyük bir hızla çok sayıda ağaç kesiliyor. Biz yöre halkı olarak, hiçbir taş ocağına izin vermeyeceğiz\" diye konuştu.

‘KARAGÖL’E DOKUNDURTMAYACAĞIZ’

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin de çevre deyince AK Parti, CHP, MHP, HDP’nin bir araya geldiğini ve mücadele verdiğini söyleyerek, \"Çevre deyince başka hiçbir şey aklımıza gelmez. Burada maden ocağı yapılacak. \'ÇED raporu gerekli değildir\' adı altında işletme raporu alınıyor. Ama doğru tekdir. Doğru da o bilirkişi arkadaşlarımızın yazmış olduğu rapordur. Tüm bilirkişilerimize yürekli bir alkış gönderiyoruz. Bizler belediye olarak yol yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız ama yaşamımıza müdahale edecek katkılar koymazsak, o zaman bizden de bir şey olmaz. Ben seçildiğimiz günden bu yana çevre olaylarının içerisinde oldum. ‘Gediz Nehri ölmesin, öldürmesin’ diye yapılan eylemlere hiçbir şey gözetmeksizin katıldım. Bundan sonra da hep yanınızda olacağım. Mücadelemiz hiç bitmedi. Hiç kimse unutmasın ki Karagöl’e dokunmadık, dokundurtmayacağız. Size oksijenleri vermeye devam edeceğiz. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Yaşasın çevre diyoruz\" dedi.

‘ŞEHİRLER BETONLAŞTI’

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan da şehirlerdeki betonlaşmaya dikkat çekti. Arslan, \"Köyün dibinde taş ocağı olur mu? Şehirler betonlaştı. Herkes diyor ki ‘Köye taşınalım. Yaşanılabilir bir köyde rahat edelim. Temiz hava alalım.’ Şimdi şehirleri batırdık. Bir de köylere mi sıra geldi? O nedenle hepimiz karşı çıkıyoruz. Siz karşı çıktığınız sürece, hiçbir kuvvet burada taş ocağı açamaz. Siz dimdik ayakta durun. Biz de sizin dostlarınız olarak sizin yanınızda olacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Menemen Alaniçi Mahallesi sakinlerinden görüntü

-Vatandaşların coşkusundan görüntü

-Zeybek oynarken görüntü

-Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Avukat Diler Güven’in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN-Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)



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Gölcük Tabiat Parkı\'na ziyaretçi akını

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu güzel havayı fırsat bilen ziyaretçilerin akınına uğradı. Tabiat Parkı girişinde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoparkların dolması nedeniyle araçlar yol kenarına park etti.

Bolu merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları içindeki Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Sonbaharın son günlerinde havanın da güzel olmasını fırsat bilen tatilciler, tabiat parkına akın etti. Tatilciler, göl çevresinde ayrılan alanda mangallarını yakıp etlerini pişirdi. Güzel manzara eşliğinde piknik yapan tatilciler göl çevresinde tur atıp fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar göl çevresinde bisiklete binip golf arabalarıyla tur atarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Tabiat Parkı girişinde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoparkların dolması nedeniyle araçlar yol kenarına park etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Manzalar

-Kalabalık

-Araç yoğunluğu

-Kuyruk

-Detaylar

Süre: 02.33-Boyut: 287 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Bedelli yerine \'ücretli askerlik olsun\' çağrısı

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit yakınları ve gazilerle birlikte yaptığı açıklamada, bedelli askerlik söyleminin \'ücretli askerlik\' şeklinde değiştirilmesini istediklerini söyledi. Kumartaşlı, \"Bedelli askerlik kavramını kabul etmiyoruz. Bedelli biziz, onlar sadece ücretli olsun\" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında düzenlenen çelenk töreni sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Şehit yakınları ve gazilerin de eşlik ettiği Kumartaşlı, Tunceli\'nin Nazımiye ilçesinde 2 askerin donarak şehit olduğunu hatırlatarak, \"2018 yılında 2 asker donarak şehit oluyorsa, bunun araştırılmasını istiyoruz. Özellikle o soğuk havada \'dön\' emrini vermeyen artık kimse, onun da hesabının sorulmasını istiyoruz\" dedi.

\'BEDELLİ OLAN BİZİZ\'

Bedelli askerlik söylemini \'ücretli askerlik\' olarak değiştirilmesini de istediklerini vurgulayan Kumartaşlı, \"Biz neden \'ücretli\' ve \'paralı\' diyoruz. Çünkü bedelli askerlik kavramını kabul etmiyoruz. Bedelli olan askerler bizleriz. Uzuvlarını verdiler, bedelli olanlar burada, evlatlarını şehit verdi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz asıl bedel ödeyenler. Buradan bakanlarımıza, Genelkurmay Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bir gazi olarak şöyle istirhamımız var; bundan sonra basında, yazışmalarda \'bedelli askerlik\' kelimesi geçmesin. Bedelli biziz, onlar sadece ücretli olsun\" diye konuştu.

Bazı bedelli askerlik yapanların sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını kınadıklarını da aktaran Kumartaşlı, şöyle konuştu:

\"\'15 bin TL verdik. Paramızla rezil olduk. Kış tatiline gidemedik. Plan yapamadık\' diyerek paylaşım yapıyorlar. Nasıl böyle bir şey düşünülebilir ve yazılabilir. 2 gün önce donarak 2 askerimiz şehit oldu. Teröristlerle mücadele ederken on binlerce şehidimiz var. Onları aklınıza getirin ve düşünün. Buradan bu tür söylemler içerisine girenleri kınıyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kumartaşlı\'dan detay

- Kumartaşlı ve beraberindekilerden detay

- Genel detay

- Kumartaşlı\'nın konuşması

- Toplu fotoğraf çekinirken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



