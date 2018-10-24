DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SADDAM\'IN KORUMASI ŞANLIURFA\'DA ÖLDÜ

IRAK\'ın devrik lideri Saddam Hüseyin\'in bir süre yakın korumalığını yaptığı ileri sürülen Adnan Jerri Shmail (68), Şanlıurfa\'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Veysel Karani Mahallesi\'nde meydana geldi. Irak\'ın eski lideri Saddam Hüseyin\'in ABD tarafından idam edilmeden önce yakın korumaları arasında yer aldığı belirtilen Adnan Jerri Shmail, yaşadığı Şanlıurfa\'daki evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Eve çağırılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Shmail\'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisinde kalp krizi sonucu öldüğü kaydedilen Shmail\'in cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane morgu

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 41 MB

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2)FERDİ\'NİN CENAZESİ 4\'NCÜ GÜN BULUNDU

HATAY\'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği Asi Nehri\'nde kayıktan düşerek kaybolan Ferdi Karataş\'ın(16) cenazesi başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 4\'ncü gününde bulundu. Geçen pazar günü, ilçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi\'ne gelen Ferdi Karataş ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla Asi Nehri\'ne açıldı. Kayığı bırakan gençler balık tutarken bir süre sonra kıyıdan uzakta kalan kayığı almaya giden Ferdi Karataş, suya düşüp akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı\'na bağlı dalgıçların yanı sıra, AFAD ve Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Asi Nehri\'nin iki kıyısında arama kurtarma çalışması başlattı. Su altı arama robotu ve havadan drone ile yapılan çalışmaların sonunda Ferdi Karataş\'ın cenazesi Tekebaşı Mahallesi\'nde bulundu. Bölgeye giden AFAD ekipleri su yüzeyinde bulunan Karataş\'ın cansız bedenini çıkararak ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü

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- Morg önünde bekleyen yakınlarının görüntüsü

- Asi Nehri\'nde kaybolan Ferdi Karataş\'ın fotoğrafı

SÜRE:00\'30 BOYUT:56,6

Haber-Kamera:Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),(DHA)

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3)14 YAŞINDAKİ FEYZETTİN, GARAJDA KENDİNİ ASTI

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesinde, Feyzettin S. (14) evinlerinin garajında iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Ayaklı Mahallesi\'nde meydana geldi. Feyzettin S. bilinmeyen nedenle araçlarını park ettikleri garajın tavanına kendisini iple astı. Babası tarafından asılı halde bulunan Feyzettin S.\'nin, sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü belirlendi. İntihar eden Feyzettin S.\'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Feyzettin S.\'nin neden intihar ettiğini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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4)AYDIN\'DA YÖRÜKLER ŞENLİKTE KÜLTÜRLERİNİ TANITTI

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde düzenlenen 2\'nci Ulusal Yörük Türkmen Şenliği\'nde, çeşitli etkinliklerle Yörük kültürü tanıtıldı.

Efeler Belediyesi ile Aydın Efeleri, Yörükleri, Türkmenleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 2\'nci Ulusal Yörük Türkmen Şenliği\'ni düzenledi. Atatürk Kent Meydanı\'nda başlayan programda ilk olarak, yöresel kıyafetli Yörükler, davul-zurna eşliğinde halk oyunu gösterisi sundu. Ardından Yörüklere özgü, gelin alma merasimi canlandırıldı. Meydanda deveye bindirilen temsili bir gelin, şenlik programının süreceği Fatih Kapalı Pazaryeri\'ne kadar, ellerinde Türk bayrakları taşıyan Yörüklerin oluşturduğu kortejle getirildi. Renkli görüntülere sahne olan merasim, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Gelinin deve sırtından indirilmesiyle gelin alma merasimi son buldu.

Aydın Efeleri, Yörükleri, Türkmenleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, \"İlimizin geçmişinde Çete Ayşe, Yörük Ali Efe, Mestan Efe gibi birçok Efe yaşam sürmüş, kentimizin tarihine isimlerini yazdırmışlardır. Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Efeler için sadece zeybek oynarken diz çökülür denilmektedir. Efeler diz çökmez, diz vururlar. Diz vurmak meydan okumak, diz çökmek ise teslimiyettir. Yedi düvele diz çöktüren Atamız da diz vurdurarak dünyaya meydan okumuştur\" dedi. Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca ise, \"Yörükler olarak kini, nefreti, ayrıştırmayı, bölücülüğü, din istismarcılığını ve takiyeciliği reddediyoruz. Sevgiyi, barışı, hoş görüyü, yardımlaşma ve dayanışmayı ön planda tutuyoruz. Olmazsa olmazımız ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilke ve devrimlerini yaşatmaktır\" diye konuştu.

Konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan, \"Yörükler, göçebe Türk kültürüne uygun yaşantıları olan ve yakın zamanda yerleşik düzene geçen Türk topluluklarıdır. Onlara göre barış içerisinde yaşamanın yolu hoşgörüden geçer. Yardımsever ve çalışkan insanlardır. Yörükler ülkemizi işgale yeltenen düşmana karşı Anadolu\'da başlayan direniş hareketine hemen katılarak çok şehit vermişler, vatanseverliklerini göstermişlerdir\" dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan İsmail Çakır, Fatma Meşe Öz ve Yılmaz Demirtaş ise birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

Programda ayrıca ilçe belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Şenlik için farklı illerden gelen Yörük temsilcilerine ise çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü

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- Yörüklerin develeriyle toplu halde kent meydanına gelişleri

- Yörük kadınların yöresel giysileri ile kaşıklarla gösteri yaparak oyun oynamaları

- Yörüklerin toplu halde kortej yürüyüşü

- Yörük kızının devenin üzerinden indirilişi ve yöresel oyunların oynanması

- Belediye Başkanı Mesut Özakcan\'ın alana gelişi, Yörükler ve Efeler tarafından karşılanması

- Protokol üyelerinin konuşmaları

- Başkan Özakcan\'ın konuşması

- Çeşitli sanatçıların konseri

- Yörüklerin oyunları ve gösterileri

(Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)

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5)SANDIKLI\'DA KAZA: 1 ÖLÜ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde Tırla çarpışan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ali Osman Keskin (36) hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.30 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 66\'ncı kilometresinde meydana geldi. Antalya\'dan Afyonkarahisar yönüne giden İdris Ö.\'nün (49) kullandığı 81 DB 518 plakalı Tırla aynı yönde giden Yaşar Ş.(33) idaresindeki 03 LG 474 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ali Osman Keskin yaşamını yitirdi.

Savcının incelemesinin ardından Ali Osman Keskin\'in cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Tır şoförü İdris Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hafif ticari araç sürücüsü Yaşar Ş. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Hafif ticari araçtan otoparkta genel ve detay görüntü

- Hayatını kaybeden Ali Osman Keskin foto görüntüsü

147 MB /// 01.19\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLIA(Afyonkarahisar), (DHA)

Ö: Öncel

Ş: Şen

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6)GENÇ ÖĞRETMENDEN VEFA ÖRNEĞİ

MERSİN’in Erdemli ilçesinde 6 yıl önce ailesinin maddi durumunun olmaması nedeni ile Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun sağladığı imkanla dershaneye giderek, hayali olan öğretmenliğe başlayan Zeliha Gül, aldığı ilk maaşın ardından gerçekleştirdiği ziyaretle büyük bir vefa örneği sergiledi. 2012 yılında Lise son sınıfı giden Zeliha Gül üniversiteye girip öğretmen olmasında en büyük pay sahibi olan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Zeliha aldığı ilk maaşla hediyeler alarak hayatının en büyük dönüm noktasında yardımcı olan Başkan Tollu’ya teşekkür ederken şunları söyledi:

\"Bundan 6 yıl önce lise son sınıfta okurken dershaneye giderek üniversite okumak istediğimi aileme söyledim. Babam esnaftı ve işleri iyi gitmiyordu, dershaneye gönderemeyeceğini söyledi. Ablamda Belediye başkanımızdan yardım isteyebileceğimiz fikrini ortaya attı. Böylece Başkanımız Mükerrem Tollu’yu ziyaret ettik. Başkanımızda ‘Ben seni dershaneye göndereceğim ama başarılı olmanı istiyorum’ dedi. Bende başkanımıza başaracağımı söyledim. Gerçekten de o yıl girdiğim üniversite sınavından başarı ile çıkarak istediğim sınıf öğretmenliği bölümünü kazandım. Eğitim süresince 5 yıl boyunca hem okulun hem de birçok sivil toplum örgütü ile çalıştım. Gençler ve çocuklarla ilgili bu çalışmalarda bulundum. En sonunda kendi memleketime geldim. Şu anda özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapıyorum. İlk maaşımla aldığım hediyelerle başkanımıza teşekkür etmek istedim. Benim hayatımı değiştirdiği, eğitime sağladığı katkılardan dolayı Başkanımız Mükerrem Tollu’ya teşekkür ediyorum.\"

Başkan Tollu da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, \"Kişisel olarak kendi imkanlarımızla Zeliha Gül kızımızı o zamanlar dershaneye gönderdik. Bu yöndeki talepleri de göz önüne alarak bir proje gerçekleştirdik. Belediyemiz bünyesinde başarılı olan yavrularımıza yönelik bir dershane modeli gerçekleştirerek binlerce öğrencimize ücretsiz bu imkanı sunduk. Özellikle kız çocuklarımızı okutmalıyız. Bu fikirden hareketle kız öğrencilerimizin okuması konusunda çok daha hassas davranıyoruz. Ben bizim insanımızın inandıktan ve istedikten sonra her şeyi başaracağına inanıyorum. Zeliha öğretmenimizle gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Zeliha Gül, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu\'yu ziyaret etmesi

- Zeliha Gül\'ün konuşması

- Gül\'un Başkan Tollu\'ya teşekkür etmesi

- Gül\'ün açıklaması

- Başkan Tollu\'nun konuşması

SÜRE:5\'12\" BOYUT:627,44 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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7)ÇUKURCALILAR ASKER VE POLİSLE HALAY ÇEKTİ

HAKKARİLİ şarkıcı Aydın Aydın, Irak sınırındaki Çukurca ilçesine gelerek, kaymakamlık bahçesinde kurulan yer sofrasında asker, polis ve yöre sakinleriyle buluştu. Aydın Aydın, programda \'Erik Dalı\' şarkısını Kürtçe seslendirirken, Çukurcalılar ise güvenlik güçleriyle halay çekti.

Hakkari\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine gelen şarkıcı Aydın Aydın, kaymakamlık bahçesinde kurulan yer sofrasında asker, polis ve yöre sakinleriyle bir araya geldi. Programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ahmet Akdağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Bilgihan Özkuzanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat İşleri Müdürü Ayhan Tunç, \'Reng-i Hakkari\' grubu ve STK temsilcileri de yer aldı. Programa katılanlara, Çukurca\'nın yöresel yemeği \'tırşık\' ikram edildi.

Protokol üyeleri, askerler, polisler ve ilçe sakinleri aynı sofrada yemek yerken, Aydın Aydın da türkü söyledi. Yemeğin ardından Aydın Aydın, \'Erik Dalı\' şarkısını Kürtçe seslendirirken, Çukurcalılar ise güvenlik güçleriyle beraber halay çekti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ayca, Çukurca\'nın muhteşem doğası ve coğrafyası ile Türkiye\'nin en güzel ilçelerinden olduğunu söyledi. Çukurcalıların misafirperver olduğunu vurgulayan Ayca, \"Çukurca\'da polis, asker, vatandaş hep bir arada halay çektik. Bu, aslında bir anlamda, birlik ve beraberliğimizin göstergesi oldu. Bu programın Çukurca gibi bir yerde, sınırın sıfır noktasında, yolun bittiği yerde olması ayrı anlam ifade etmektedir. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın\" dedi.

Görünüt Dökümü

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- Vatandaş, polis ve askerlerin aynı sofrada ilçenin yöresel yemeği \'Tırşık\' yemeleri

- Türkücü Aydın Aydın\'ın Kürtçe \'Erik Alı gevrektir\' şarkısını seslendirmesi

-Kürtçe şarkı eşliğinde halay çeken vatandaş,asker, polis ve protokol üyeleri

-Program için gelen Sanatçı Gülşen Korucu ile röportaj

- Çukurca kaymakamı ve Belediye başkan vekili Temel Ayca\'nın açıklaması

- Genel ve detaylar

ÇUKURCA/DHA



