DHA YURT BÜLTENİ 11

DARGEÇİT\'TE ÇATIŞMA: 1\'İ AĞIR, 2 ASKER YARALI

1)YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

MARDİN\'in Dargeçit ilçesinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1\'i ağır, 2 asker yaralandı. Mardin\'in Dargeçit ile Batman\'ın Gercüş ilçeleri arasında, 4 Ekim günü PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede devam eden operasyon kapsamında bugün bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Helikopterle bölgeden alınan yaralı askerlerden biri Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, durumu ağır olan diğer asker ise Diyarbakır\'a sevk edildi. Takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede, hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Mardin\'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden, Uzman Onbaşı Muhammet Çoban (25), sevk edildiği Diyarbakır\'da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çorum nüfusuna kayıtlı olan şehit Muhammet Çoban için Mardin\'de uğurlama töreni düzenleneceği belirtildi.Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

MARDİN,(DHA)-

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2)20 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ, ŞEHİT OLDU

MARDİN\'in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban\'ın (25) Çorum\'daki yakınlarına acı haber ulaştı. Şehit asker, 20 gün önce Sanem Çoban ile evlenmişti.

Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı\'nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban\'ın, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki Özmercan apartmanına gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin ablası İlknur Çalış\'a verdi. Babası Dursun ile annesi Aysel\'in ayrıldığı öğrenilen şehidin 12 yaşından itibaren ablası ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Bina önüne Türk bayrağı asıldı, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu. Şehit Muhammet Çoban, 20 gün önce Sanem Çoban ile evlenmişti. Şehidin acı haberini alan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.

Görüntü Dökümü

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Şehit evi önünden detay

Türk bayrağı asılması

Askeri yetkililerin gelişi

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM - DHA

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3)ŞEHİDİN ACI HABERİ ANTALYA\' DA YAŞAYAN ANNESİNE ULAŞTI

MARDİN\'in Dargeçit ilçesinde silahlı çatışmada PKK\'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban\'ın Antalya\'da oturan annesine acı haber verildi. Şehidin cenazesi, yarın Çorum\'da toprağa verilecek.

Mardin Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı\'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban, bugün saat 10.00 sıralarında Dargeçit ilçesinde yürütülen operasyonda, PKK\'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada vurularak şehit düştü.

Şehidin Antalya Yıldız Mahallesi\'nde oturan annesi Aysel Sabuncuoğlu\'na acı haberi, yetkililer verdi. Oğlunun şehadet haberini alan Aysel Sabuncuoğlu fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aysel Sabuncuoğlu, sedyeyle evden çıkarıldı. Aysel Sabuncuoğlu, ambulansla havalimanına getirilerek, şehit oğlunun cenaze törenine katılmak için Çorum\'a gitti.

Şehit Muhammet Çoban\'ın Mardin Kızıltepe\'de oturan 2 aylık eşi Sanem Çoban\'ın da cenaze töreni için Çorum\'a gideceği kaydedildi. Şehit Çoban\'ın cenazesi, yarın Çorum\'da toprağa verilecek.

Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, babası Dursun Çoban\'ın Çorum\'da oturduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Sokak içinde asılan dev Türk bayrağının görüntüsü

Ambulansın görüntüsü

Vatandaşlardan görüntü

Jandarmanın görüntüsü

Bayrak asılırken görüntü

Şehit annesinin sedye ile ambulansa taşınması

Şehit yakınlarının görüntüsü

Ambulansın havalimanına gidişi

Şehidin resimleri

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Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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(EKİYLE YENİDEN)

4)YALOVA\'DA 2 KATLI EVDE POLİS ARAMASI

YALOVA\'nın Termal ilçesinde Suriyeli 10 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde, polis ve jandarma ekiplerince arama yapıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, evde silah araması yapıldığını, bunun Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olmadığını söyledi.İlçeye bağlı Ak Köyü mevkisinde, Suriyeli E. ailesinin 6 yıldır oturduğu bahçe içindeki 2 katlı evde polis ve jandarma ekipleri işbirliğinde arama yapıldı. 15-20 gün önce yapıldığı belirtilen aramaya çok sayıda polis ve jandarma katıldı. 3 saat süren aramada, evin her yeri didik didik arandı.

Evde kirada oturan Suriyeli M.E\'nin çocuklarından S.E. (15), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Çok kalabalıklardı. Polis ve jandarma geldi. Evin her yerinde arama yaptılar. Üs katlara da çıktılar. Bize ne olduğunu söylemediler. \'Bu evde bir şey yok\' deyip gittiler. 3 saat arama yaptılar. \'Bu ev temiz\' dediler. Bize bir evrak imzalatıp gittiler\" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli, ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise evde yapılan aramanın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'yı öldüren infaz timine ait iz araması olmadığını söyledi. Yapılan bir ihbar üzerine evde silah araması yapıldığını ifade eden yetkili, \"Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili bizim ve jandarma ekiplerinin yaptığımız bir çalışma yok. Söz konusu evde terör şubemiz bir istihbarat üzerine silah araması yapmıştı. Bu olayın Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Evden detaylar

-Suriyeli çocuğun açıklamaları

-Evin içinden detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, (DHA)

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5)FUHUŞ ŞÜPHELİLERİ: HAYAT BU HAYAT

MERSİN\'de \'fuhuşa yer ve imkan sağlamak\' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken rahat tavırlar sergileyip gazetecilere dönüp, \"Başkan, hayat bu hayat. Baba ne yaptın?\" diye seslendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi\'nde bir sitede fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Evden çıkan iki erkeğin sosyal paylaşım sitesi üzerinden irtibata geçtikleri kadınlar ile 100 TL karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini söylemesi üzerine adrese operasyon düzenleyen polis, evi günlük kiraya verdikleri belirlenen ev sahipleri Ö.U. ve F.Ö. isimli iki erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Kendilerine görüntüleyen basın mensuplarına yönelik, \"Başkan, hayat bu hayat. Baba ne yaptın? Torbacı yakalıyorlar bu kadar çekmiyorlar\" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü görüntü

- Emniyet Müdürlüğü\'nün girişi

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Zanlıların polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten ayrılması

- Zanlıya soru sorulması

SÜRE: 01.00\" BOYUT: 109 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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6)BİTLİS’TE PTT’NİN 178’İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

BİTLİS\'te PTT\'nin 178\'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 178\'inci müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

Bitlis\'te, PTT\'nin 178\'inci kuruluş yıldınömü etkinlikleri kapsamında, kurumun hizmetlerinden yararlanan 178\'inci müşteriye çeşitli hediyeler verildi. Yaptıkları çalışma ile ilgili açıklama yapan Bitlis PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir, her geçen gün hizmet ağlarını genişlettiklerini belitti. Bedir, “PTT 1840 yılından bu yana birikimli ve sürekli büyüyen bir dünya markasıdır. Uluslararası çapta büyük işler başarmaktadır. Türkiye’nin en eski kurumlardan biri olan PTT, teknolojiye de ayak uyduruyor. Vatandaşa hizmet vermeyi hedefleyen, ekonomiye büyük katkısı bulunan bir kurumdur. Bitlis’te mümkün olduğunca hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı yerlerde şubeler açmayı planlıyoruz. Bu şubelerle beraber, hizmet olmayan kesim bırakmamayı hedefliyoruz. PTT’nin 178’inci yıl dönümü nedeniyle 178’inci müşterimize bir hediye takdim ettik. PTT’nin hizmet memnuniyetini vatandaşlarımızın güler yüzünden aldık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-PTT binasından genel görüntü

-Müşteri işlemlerinden detaylar

-178\'inci sırayı alan vatandaştan detaylar

-Şanslı vatandaşa hediyelerinin verilmesinden detaylar

-Bitlis PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir\'in röportajı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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7)7 KIRAATHANEYİ SOYDULAR, MUHABBET KUŞUNU DA ÇALDILAR

KOCAELİ\'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye girerek televizyon, çay, şeker ve muhabbet kuşu çalan 2 kişi bir lokantada yemek yerken yakalandı.

13 ile 21 Ekim tarihleri arasında Kocaeli\'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye giren hırsızlar yaklaşık 5 bin TL değerinde madeni para, 6 adet televizyon, şeker, çay, elektronik cihazlar ve bir de \'Şakir\' isimli muhabbet kuşunu çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek daha önce hırsızlık suçundan sabıkaları olan M.T.(30) ve E.T.\'nin (30) kimliklerini belirledi. Polis, M.T. ve E.T.\'yi Derince Denizciler Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yemek yerken yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin çaldığı televizyonlar ve muhabbet kuşu ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. M.T. ve E.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

(Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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8)TARİHİ MEDRESENİN ALTINDA BULUNAN \'GİZLİ TÜNEL\'İN UCU ARANACAK

SİVAS\'ta, 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese\'nin eyvan kısmında yapılan kazı çalışmalarında tesadüfen bulunan gizli tünelin ucunun nereye çıktığının belirlenmesi için çalışma yapılacak.

Selçuklu Sultanı 1\'inci İzzeddin Keykavus\'un yaptırdığı Çifte Minareli Medrese\'de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen düz enleme çalışmalar sırasında eserin eyvan kısmında gizli geçide rastlandı. Heyecan yaratan gizli geçidin tamamının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. İlk kez DHA\'nın duyurduğu haberin ardından Vali Davut Gül, geçidin bulunduğu yeri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

\'ŞEHRE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ\'

Vali Davut Gül, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Çifte Minareli Medrese\'nin olduğu bölümde zeminin kayıp kaymadığı, güçlü olup olmadığının tespiti ile ilgili bir çalışma yapıldığını ve bu sırada tünele rastlandığını belirterek, \"Bu tünel, Sivaslıların özellikle biraz daha yaşı olanların anlattığı, geçmişte içinden geçtiği bir tünel. Hep konuşuluyordu \'Var mıdır yok mudur?\' diye. Gördük ki yaklaşık olarak 1,5 metre genişlikte 2 metre yükseklikte bir tünel var. Bu tünelin tarihi Sivas Kalesi\'ne gittiği ve birden fazla çıkışının olduğu söyleniyor. Yapılan çalışmalar neticesinde tünelin uzunluğunun ne kadar olduğu, Gökmedrese\'ye mi? kaleye kadar mı gittiği ortaya çıkacak. Şu bir gerçek ki bu tarihi mekanın altında bir tünel var. Zaten ucunu görüyorsunuz. Bunun muhafaza edilmesi, korunması ve kollanması ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz çalışmalar yapacaktır\" dedi.

Tarihi meydandaki Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi ile jandarma binası ve Valilik zemininde de tünel olduğu söylentilerini de değerlendiren Gül, \"Çalışma yapmadan bunu öğrenebilme şansımız yok. Ama görünen o ki bir tünel var ve onun ucunu bulduk. Bu arada bunun uzunluğunun ne kadar olduğu, birden fazla çıkışı var mı yok mu, bakacağız. Kamuoyunda konuşuluyor, muhtemelen de bu doğrudur, en azından bir kısmı doğrudur. Dolayısıyla tüneli çıkartıp, muhafaza edip bu şehre bir kültür hazinesi olarak kazandırmak lazım\" diye konuştu.

Yapılacak çalışma ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki eserlerin kısmı bu kurum tarafından, devamı ise diğer ilgili kurumların yapacağı çalışmalar ile gün yüzüne çıkarılacak.

Görüntü Dökümü:

-Medresenin görüntüsü

-Bulunan tünel girişleri

-Valinin medresedeki incelemesi

-Yaptığı açıklamalar

Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(444 mb)

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9)9 \'BİTMEYEN KARTUŞ\' SİPARİŞLERİNE YETİŞEMİYOR

BURSA’da, yazıcı kartuşları ile tonerlerinin kısa sürede bitmesi ve pahalı olmasından yola çıkarak, \'Bitmeyen Kartuş\' projesini geliştirdiğini belirten Birol Çil, son dönemde döviz kurlarının yükselmesiyle siparişlere yetişemediğini söyledi. Birol Çil, döviz kurundaki artış ile birlikte 3 bin sayfa çıktı alınabilen bitmeyen kartuşta siparişlere yetişemediklerini belirtti.

Bursa\'da 2008 yılında, 10 metrekarelik dükkanda kartuş ve toner işini yapmaya başlayan Birol Çil (35), yazıcı kartuşları ile tonerlerinin, hızla bitmesi ve pahalı olmasından yola çıkarak \'Bitmeyen Kartuş\' projesini geliştirdi. Birol Çil, proje ile yazıcılara bağladığı tank sistemi ile normalde 100 sayfada biten kartuşların ömrünü 3 bin sayfaya çıkardı. Böylece 70 kuruşa mal olan bir sayfanın fiyatını 0.01 kuruşa düşüren Birol Çil, şirketinde şimdi 35 kişiye iş imkanı sağlıyor.

\'DÖVİZ ARTIŞI İLE İŞLERİMİZ 3 KAT ARTTI\'

Birol Çil, 2008 yılında babasından aldığı 4 bin dolar ile 10 metrekarelik dükkanda işe başladığını, bir süre sonra geliştirdiği ‘Bitmeyen Kartuş’ projesiyle işi büyüttüğünü söyledi. ‘Bitmeyen Kartuş’ sisteminin patentini aldığını ve kurdukları internet sitesinden satmaya başladıklarını anlatan Çil, \"Bu yıl 150 bin yazıcı sattık, ayda 6 tona yakın mürekkep satıyoruz. Dövizdeki yükselme nedeniyle işlerimiz 3 kat arttı. Orijinal kartuşların fiyatları döviz fiyatlarıyla birlikte yüzde 200 arttı. Bu yüzden vatandaşlar ve şirketler bizim bitmeyen kartuşlarımızı tercih ediyor. Müşterilerimiz bizi bu yüzden tercih ediyor\" dedi.

\'YILLIK CİROMUZ 22 MİLYON LİRA\'

Çil, yazıcı satın alan müşterilerine 3 bin sayfalık çıktı alabilecek mürekkeplerini verdiklerini söyleyerek, \"3 bin sayfadan sonra biten mürekkep tanklarını, bizden satın aldıkları mürekkepler ile kolaylıkta doldurabiliyorlar. Ürünümüz Türkiye\'de bir ilk. Türkiye\'nin her yerinden sipariş alıyoruz. İran, Kosova, Almanya ve Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu işe 2008 yılında babamdan borç aldığım 4 bin dolar ile başladım. Şimdi ise yıllık ciromuz 22 milyon lira, önümüzdeki yıl hedefimiz 40 milyon lira\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Birol Çil yazıcıdan çıktı alırken

-Yazıcı çalışırken

-Bitmeyen kartuştan görüntüler

-Bitmeyen kartuşun montajı

-Bitmeyen kartuşun dolumu

Süre: 4 dk 19 sn, Boyut: 483 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ Kamera: Mehmet İNAN / BURSA/DHA



