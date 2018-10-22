DHA YURT BÜLTENİ 11

Bodrum\'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü - EK - Batan teknenin çıkarılması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Batan teknenin çıkarılışından görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hasta yakınının telefonunu çalan hırsızı güvenlik kamerası yakalattı

ŞANLIURFA\'da, hastanenin misafirhanesinde uyuyan hasta yakınının cep telefonunu çalan Eyyüp Ö., kamera görüntülerini izleyen güvenlik görevlilerince yakalandı.

Olay, dün gece, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne ait hasta yakınlarının kaldığı misafirhanede meydana geldi. Hasta yakınları, iddiaya göre, uyurken misafirhaneye giren kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol ettikten sonra içerideki cep telefonunu çaldı. Bu sırada kamera görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri, telefonun çalındığını görüp, misafirhaneye çıktı. İsminin Eyyüp Ö. olduğu öğrenilen hırsız, güvenlik görevlilerince yakalanıp, polise teslim edildi. Çalınan cep telefonu ise sahibine verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane misafirhanesinde uyuyanlar

- Hırsız şüphelisinin cep telefonunu alması

- Güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

5,3 MB

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Yer kalmayan yaylada, kaçak yapı sahibi herkes \'İmar Barışı\'na başvurdu

TÜRKİYE genelinde getirilen \'İmar Barışı\' uygulamasından yararlanmak isteyen kaçak yapı sahipleri başvurularını sürdürüyor. Doğu Karadeniz\'de başvuru yapanların sayısı 183 bini aştı. Trabzon ile Giresun sınırındaki, çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası\'nda da, 1070 kaçak yapının sahiplerinin tamamı, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'n Rize\'deki Ayder Yaylası için \"Ayder\'i kirlettik, rezil ettik\" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da \"Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak\" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti.

İlk etapta Trabzon\'da 1750, Giresun\'da 1700, Rize\'de 350, Gümüşhane\'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Bölgede ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı\'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon\'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirildi. İlçede 6 yaylada tespit edilen 573\'ü tamamlanmış, 203\'ü yapım aşamasında, 776 kaçak yapı için harekete geçen ekipler Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası\'nda ilk yıkımı gerçekleştirdi. Bölgede kaçak yapı sahiplerinin artan tepkileri üzerine yıkımlara ara verildi.

SAYI 183 BİNİ BULDU

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Doğu Karadeniz\'de kaçak yapı sahipleri \'Yapı Kayıt Belgesi\' almak için illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yaptı. Trabzon\'da 110 bin, Rize\'de 38 bin, Giresun\'da 20 bin, Gümüşhane\'de 13 bin ve Artvin\'de 1400 dolayında olmak üzere 183 bine yakın başvuru oldu.

YER KALMAYAN YAYLADA HERKES BAŞVURDU

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan ve iki ilin ortak kullandığı 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da toplam 1070 kaçak yapı nedeniyle bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası\'nda kaçak yapı sahiplerinin tamamı \'İmar Barışı\' uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı. Yayla sakinleri yapı büyüklüğü ve kat sayısına göre ödeme yaptıkları Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü\'nden Yapı Kayıt Belgesi almaya başladı.

\'İMAR AFFI KAFAMIZI RAHATLATI\'

İmar Barışı için e-devlet üzerinden başvuru yaptığını anlatan Mete Civil, \"Başvuruma onay geldi, evin fotoğrafını çekip metrekaresini ölçtüm. Devlet ona göre bir bedel oluşturacak, biz de ona göre hareket edeceğiz. İmar affı bizi kafa olarak rahatlattı. En azından biri bir şey dediği zaman arkamızda devlet var. Sistem üzerinden 80 metrekareye 1080 lira bir fiyat çıktı\" dedi.

YENİ KAÇAK YAPILARA SIKI TAKİP

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar da sıkı takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken valilikler de vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu tarihten sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız yapılar için kesinlikle Yapı Kayıt Belgesi\'nin verilmeyeceği vurgulandı.

DR. ERÜZ: ANORMAL KAÇAK YAPILAŞMA VAR

Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, KTÜ Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz ise imar hakkı olarak geçen yönetmelikle birlikte, bölgedeki yaylalardaki kaçak yapılaşmanın da bir şekilde yasaya adapte edilerek affedileceği yönünde söylemler olduğunu belirtti. Buradaki ana amacın hem kent yerleşimlerinde bulunan imarlı alanlardaki kaçak yapıların yasayla birlikte düzenlenmesi ve kayda alınması hem de vergilendirilerek ülkeye kazandırılması olduğunu kaydeden Dr. Erüz, şöyle dedi:

\"Meralar ve yaylalar, Mera Kanunu denilen özel bir kanunla birlikte, kendine has bir kanunu olan ve ulusal kamuya ait olması zorunlu olan alanlardır. Bu kanuna göre bu alanlar devletin koruması altındadır ve özel tapuya, mülkiyete konu edilemez ancak tahsis yapılabilir. Bölgemizdeki bütün yaylalarda anormal şekilde bir kaçak yapılaşma var. Trabzon sınırları içerisindeki meralarda 85-90 bin civarında yapı var. Meraların asıl amacı, hayvancılık ve ülkenin tarımsal üretimine destek vermektir. Bu yapılardan en fazla 30-40 bini amacına uygun olarak inşa edilen yapılardır. İşin kötü tarafı, bu yapıları yapan insanlar bir süre sonra yaylanın gerçek sahibi olan yani meraları amacına uygun kullanıp hayvancılık yapan gerçek yaylacıları da \'Koku yapıyorsun, hayvanların pislik yapıyor\' diyerek rahatsız ediyor ve dışlıyorlar.\"

\'İMAR BARIŞI YAPARAK SOSYAL BARIŞ YAPMIYORUZ\'

Yaylaların İmar Barışı ile insanlara tahsis edilip kullanılmasının, ulusal kaynağın heba edilmesi ve doğal peyzajın kötü bir şekilde heba olmasına neden olacağını söyleyen Dr. Erüz, şunları kaydetti:

\"Uygulama mera bütünlüğünü ortadan kaldırıyor. Şu anda bu yapıları yasalaştırırsak yayla denilen kavramı ortadan kaldıracağız. Yönetmelikle bu insanlara hak verirsek, cüzi rakamlar karşılığında yasalaştırırsak devlet daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalır. Bu yapılan uygulama iyi niyetle yapılıyor ama sonucu iyi niyetli olmayacak. Çünkü bu, fırsatçılığa yeni bir kapı açıyor. İmar Barışı yaparak sosyal barış yapmıyoruz. Ülke kaynaklarını barıştırmıyoruz, heba ediyoruz. Gerçek köylü olan gerçek hayvancılık yapan yaylalarda yer açamazken hiçbir hakkı olmayan, büyük şehirlerde keyif için yaylalara gelen insanlara hak veriyoruz. Bu da hak etmeyene ülkenin kaynaklarını vermek anlamına geliyor. Dolayısıyla 81 milyonun hakkı 80 bin ev sahibine peşkeş çekiliyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayla drone görüntüleri

Yayla evleri detay

Coşkun Erüz konuşma

Yayla sakinleri röp

Detaylar

HABER KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)-



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Okullardan hırsızlık şüphelileri kamerada

BURSA\'da son bir haftada 4 okul ile 2 baz istasyonundan bilgisayar, cep telefonu ve klima çaldığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin okullarda gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesinde bir okulda meydana gelen hırsızlığın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Güvenlik kameralarındaki kayıtları inceleyen ekipler, son bir haftada merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve Kestel ilçelerinde 4 farklı okulda ile 2 baz istasyonunda hırsızlık olaylarında karışanları tespit etti. E.S.(18), O.Ö.(23) ve A.K.(17) evlerine yapılan baskında yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı oldukları belirlenen 3 tablet, 2 laptop, 1 LCD televizyon, 1 cep telefonu ve 2 klima ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.S., O.Ö. ve A.K. tutuklanarak cezaevine kondu.

Öte yandan, okullar ve baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Kayıtlarda hırsızların bir okulda kapıyı kırmaya çalıştıkları, başka görüntüde ise güvenlik kamerasını farkeden hırsızın yüzünü kapattığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Dosya adı:2210hirsizlik

Süre: 1 dk 25 sn, Boyut: 159 MB

Haber/Kamera: Mehmet İNAN/BURSA/DHA

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Parmak izinden yakalanan şüpheli cezaevine gülerek gitti

KAHRAMANMARAŞ\'ta polise üzerinde kimlik olmadığını belirtip kendisini \'H.G.\' diye tanıtan şüphelinin, parmak izi incelemesinde, \'hırsızlık, konut ihlali, mala zarar verme\' gibi suçlardan sabıkalı ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Mehmet G. (36) olduğu ortaya çıktı. Sorgulamasının ardından tutuklanan şüpheli, cezaevine gülerek etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Adana Karayolu\'ndan kente giren lüks otomobili şüphe üzerine takibe aldı. İçerisinde 4\'ü kadın, 6 kişinin bulunduğu aracı durdurarak arama yapan polis, hırsızlıkta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Araçta bulunanlardan biri, üzerinde kimlik olmadığını ve isminin \'H.G.\' olduğunu belirtip TC kimlik numarasını söyledi. Bunun üzerine kimlik tespiti için emniyete götürülen şüphelinin alınan parmak izinde, \'hırsızlık, konut ihlali, mala zarar verme\' gibi 7 suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G. olduğu tespit edildi. Şüphelinin polise, kardeşi H.G.\'nin kimlik bilgileri ile kendisini tanıttığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet G., rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Gazetecilere gülerek poz verip \"Kamerası bozuk olan çekmesin\" diyen Mehmet G., sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin polis aracından inmesi

- Polisler arasında

- Hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

- Şüphelinin yakalandığı araç

- Araçta ele geçirilen malzemeler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

278 MB

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Kaymakamlık binasında yangın paniği

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Nilüfer Kaymakamlığı binasındaki trafoda çıkan yangın panik yaşattı. Binayı duman kaplarken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Merkez Nilüfer ilçesi Kaymakamlık binasındaki trafoda elektrik kontağından yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla kaymakamlık binasını yoğun duman kapladı. Kaymakamlıkta çalışan personel ile vatandaşlar, itfaiye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra duman tahliye işlemlerine başladı. Yangın sırasında binada bulunan bazı vatandaşların dumandan etkilendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaymakamlık binasından görüntüler

-Çalışanlardan ve vatandaşlardan görüntüler

-İffaiye ekiplerinden görüntüler



SÜRE: 1 dakika 01 saniye

BOYUT: 112 MB

Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA/DHA

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Osmanlı\'nın İznik\'te yaptırdığı ilk hamam bulundu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İznik ilçesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda 14\'üncü yüzyılda yapılan Osmanlı\'ya ait İznik\'teki ilk hamam olan Orhan Hamamı bulundu.

Milattan öncesine dayanan binlerce yıllık tarihiyle bilinen İznik\'te yapılan arkeolojik çalışmalarda bir tarihi esere daha rastlandı. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından 14\'üncü yüzyılda, Bizans\'ın fethinden sonra yapılan hamam gün yüzüne çıkarıldı. Orhan Hamamı, İznik\'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen ilk hamam olma özelliğini taşıyor. Müze Müdürlüğü\'ne bağlı 6 kişinin görev yaptığı kazı çalışmasının ardından hamamın yakın zamanda ziyarete açılması bekleniyor.

ORDU İÇİN YAPILDI

Yapılan kazı çalışması ve hamam hakkında bilgiler veren İznik Müze eski Müdürü Taylan Sevil, \"Bizans, Orhangazi tarafından 14\'üncü yüzyılda fethedildi. Bu fethin öncesindeki süreçte hamamın çok yakınında olan Yenişehir Kapısı\'ndan Osmanlı ordusunun giriş yaptığı bilinmektedir. Bu bölgede ordu konaklamıştır. Burada konaklayan ordunun temizlik ihtiyacını karşılamak için bu hamam inşa edilmiş, ibadet ihtiyacı için ise aynı bölgede Orhan Gazi Cami inşa edilmiştir\" dedi.

Orhan Hamamı\'nın çok önemli bir tarihi yapı olduğunu vurgulayan Sevil, \"Orhan Hamamı o dönem için İznik\'teki en erken yapılardan biridir. İznik\'te az sayıda bulunan Osmanlı hamamlarının ilki Orhan Hamamı\'dır\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi hamamdan görüntüler

-Anons(Enver Fatih TIKIR)

-Çalışmalardan Detaylar

-Emekli Müze Müdürü Taylan Sevil İle Röportaj

Süre: 3.46 Boyut: 421 MB

Haber: Mehmet BULDU/ Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Yamaç paraşütçüsü, plaja daldı

Hayati ARIGAN, MUĞLA (DHA) - Denizli\'de geçen yıl yaptığı atlayış sonrası çam ağaçlarına takılan Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü bu yıl da Fethiye hava şenliklerinde plajda güneşlenenlerin arasına daldı.

Fethiye\'de bu yıl 19. Uluslararası Hava Şenlikleri\'ne Afyonkarahisar ekibiyle katılan 31 yaşındaki amatör yamaç paraşütçüsü Ozan Ceylan\'ın Babadag\'dan iki bin metreden yaptığı atlayış Belcekızı plajında bitti. Iniş pistini ayarlayamayan Ceylan plaja iniş yapacağını anlayınca \'çekilin çekilin\' diye bağırdı. Plajdakiler panikle sağa sola kaçışırken Ozan Ceylan son anda frenlere var gücüyle asılarak durabildi.

2 yıldır yamaç paraşütü yapan Ozan Ceylan 5 kişilik Afyonkarahisar yamaç paraşütü ekiyle atlayış yaptıklarını belirtti. Ceylan, \"5 kişi aynı anda atladık, telsiz bağlantım koptu. İnişte korku heyecan her şeyi hissettim. Yamaç paraşütü sporu benim için bir zehir gibi. Çocukken dedemim şemsiyesiyle ve kollarıma MDF\'den kanat yaptırıp ikinci kattan atlardım. Çok yaralandım ama vazgeçmedim. Her türlü uçmayı denedim. Artık uçuyorum ancak inişlerde sorun yaşıyorum\" dedi.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nde memur olan Ozan Ceylan geçtiğimiz yılda Denizli Pamukkale\'de 500 metreden yaptığı atlayış sonrası çam ağaçlarının arasına dalmıştı. Kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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O anın görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ