DHA YURT BÜLTENİ 11

Husumetlisi tarafından pastanede öldürüldü (2)

KAVGA ANI KAMERADA

Gaziantep\'te Mehmet Kara\'nın, dün gece husumetlisi Hüseyin A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavga anları, pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, simit almak için gelen Hüseyin A.\'dan sonra Mehmet Kara\'nın pastaneye girdiği görülüyor. Kara\'nın Hüseyin A.\'ya sataşarak, tokat attığı, Hüseyin A.\'nın ise cebinden çıkardığı bıçağı ona sapladığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde, yaralı Mehmet Kara\'nın yere yığıldığı, Hüseyin A.\'nın ise bindiği motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtları, polis tarafından incelemeye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera görüntüleri

- İkilinin tartışması

- Yaşanan kavga

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

239 MB

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Emine nineden, duygulandıran Atatürk şiiri



Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR\'de düzenlenen \'Aile Olmak Zor Değil\' projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, evlilikte 50\'inci yılını geride bırakan çiftleri evlerinde ziyaret ederek \'Onur Belgesi\' vermeye devam etti. Gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan Emine Güner\'in (97) okuduğu \'Atatürk\' şiiri ise herkesi duygulandırdı.

Proje kapsamında ev ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Seçen, Harun-Sıddıka Güner ve Halil-Ayşe Yamaner çiftleri ile Cevher Dudayev Mahallesi’nde Namık – Elmas Değerlier çiftini ziyaret etti. Ailelere sağlık, mutluluk dileklerinde bulunan Seçen, aileler için özel olarak hazırlanan ve içinde Kur\'an-ı Kerim,Türk bayrağı, tebrik belgesi ile çeşitli hediyelerin olduğu armağan kutusunu da hediye etti. Belediye Başkanı Seçen, Türk toplumunun çekirdeğini oluşturan aile kurumunun taşıdığı anlam ve değere dikkat çekmek ve özellikle aile olmanın sağlıklı toplum yapısının sağlanmasında en temel güçlerden biri olduğu yönünde farkındalık meydana getirmesi amacıyla ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesini başlattıklarını söyledi. Seçen, proje ile evliliklerinde 50 yılı tamamlayan aileleri evlerinde ziyaret ederek aileleri onurlandırmayı kendilerine bir görev edindiklerini söyledi. Belediye Başkanı Seçen, önümüzdeki günlerde de beraberliklerinde 50 yılı tamamlayan diğer 13 çifti daha evlerinde ziyaret edeceklerini belirtti.

97 YAŞINDAKİ NİNEDEN, ATATÜRK ŞİİRİ DUYGULANDIRDI

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen\'in, ev ziyaretlerinde, oğlu Harun ve gelini Sıddıka Güner ile birlikte yaşayan Emine Güner’in de elini öptü. 3 oğlu ve 2 kızı ile 16 torunu bulunan Emine Güner, torunlarının da 7 çocuğunu görmenin bahtiyarlığını yaşamanın verdiği neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Bir asıra yakın ömründe çocukluk döneminden itibaren şiir okumayı sevdiğini söyleyen Emine nine, ilkokulda ezberlediği Atatürk şiirini Belediye Başkanı Atilla Seçen’e okudu. Atatürk şiirini hayranlıkla dinleyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, Emine nineye teşekkür etti. Belediye Başkanı Seçen: \"Asırlık Emine ninemizin hafızası gerçekten çok mükemmel. Çocukluk dönemini bile çok iyi hatırlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen halen günlerdeki heyecan ile şiir okuması beni duygulandırdı\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Başkan Atilla Seçen\'in Güner çiftini ziyareti

-Başkan\'la çiftin sohbeti

-97 Yaşındaki Emine Güner\'in odaya gelişi

-Başkan Seçin\'in Emine ninenin elini öpmesi

-Emine ninenin Atatürk şiirini okuması

-Başkan\'ın Emine nineye hediye vermesi

-Detay

105 MB



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Bartholomeos, Bafra\'da tarihi kilisenin kalıntılarını inceledi

SAMSUN’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bafra ilçesinde büyük bölümü yıkık haldeki Sarı Kilise\'nin kalıntılarını inceledi.

Karadeniz turunda bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Samsun’a geldi. Bartholomeos ve beraberindekiler, Bafra ilçesi Esençay Mahallesi Kabaçukur mevkiinde bulunan büyük bölümü yıkık haldeki 1908 yılında yapılan Sarı Kilise kalıntılarının bulunduğu alana arazi aracı kullanarak ve patika yoldan yürüyerek geldi. 3 kapılı tarihi kilisenin kalıntıları arasında gezen Bartholomeos ve beraberindekilerle burada birlikte dua edip mum yaktı. Bir süre kilise kalıntılarını inceleyen Bartholomeos, ardından bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Bartholomeos\'un kiliseye ulaşmak için yürümesi

-Kilesede inceleme yapması

-Dua etmesi mum yakmaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR,Hüseyin KALAY/ BAFRA (Samsun), (DHA)



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Su kabaklarından avize yapıyor

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu (62), bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını işleyerek, avizeye dönüştürüyor.

Burhaniye\'de yaşamını sürdüren ve 19 yıl önce emekli olan eski ziraat teknikeri Engenç Çavuşoğlu, evini atölyeye çevirip, su kabaklarından avize yapmaya başladı. Işıklandırmada kullanmak üzere çevresinden gelen yoğun talep sonrası Çavuşoğlu, Börezli Mahallesi\'ndeki meyve bahçesinde su kabağı yetiştirmeye de başladı. Resim yapmayı sevdiğini, su kabaklarına işlemeler yaptığını belirten, 2 çocuk ve 8 torun sahibi Çavuşoğlu, \"4 yıl resim kursuna gittim. Halen resim yapıyorum. 9 aydan beri de su kabağı işleme merakı sardı beni. Birbirinden güzel gece lambaları, avizeler yapıyorum. Bunlar beni dinlendiriyor, terapi gibi. Tabi kabak bulmakta zorlanıyordum. Çevremizde üretimi yok. Uzak yerlerden temin ediyorduk. Bu yıl kendim kabak ektim. Aşağı yukarı 2 bin civarında çeşitli şekillerde kabak var elimde. Çevremizde kurslar açılıyor. Halk Eğitim Kursu var, bu yıl. Kursa gitmeyi düşünüyorum. Hem oradan belge alırım hem de farklı şeyler öğrenirim. Özellikle bizim yaşlardaki insanlara bu tür hobileri tavsiye ediyorum. Beyin cimnastiği açısından birebir. Hem kafayı dinlendiriyor hem beyni çalıştırıyor dem de boş zamanlarımız değerleniyor. Belki aile ekonomisine de katkı oluyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ergenç Çavuşoğlu’nun resim ve kabakları

- Kabaklardan detay görüntüler.

- Çavuşoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

5 dakika, Boyutu: 159 MB.

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Otomobilde fuhuş yaparken yakalandılar

MERSİN\'de otomobil içinde fuhuş yaptıkları ileri sürülen G.A. ile D.S. gözaltına alındı.

Turgutreis Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bir kadının fuhuş amaçlı otostop çektiğini gören Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir alışveriş merkezinin otoparkına giren aracı takip etti. Park eden otomobilde G.A. adlı kadın ile D.S.\'nin ilişkiye girdiğini belirleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme heyetince serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet Müdürlüğü binasının genel görüntüsü

-Müdürlük tabelasından detay görüntü

-Müdürlük girişinin görüntüsü

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Polis aracının emniyetten ayrılması

(BOYUT: 98.1 MB) (SÜRE: 00.54 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA)



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TÖRE CİNAYETİNE İKİ TUTUKLAMA

IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da F.Ş. adlı kadının başından vurularak öldürülmesinden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli, \'töre saikiyle tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme\' suçundan tututlanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır merkez Aşağı Erhacı köyünde 10 Eylül\'de meydana gelen olayda C.E., kız kardeşi F.Ş.\'yi av tüfeğiyle başının sol arka kısmından vurdu. Ağır yaralanan F.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları soruşturma sonucunda, \'Töre saikiyle tasarlanarak kardeşe karşı kasten öldürme, azmettirme\' olayıyla ilgili suça sürüklenen 2\'si çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 6\'sı savcılıktan, 4\'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. C.E. ile birlikte 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyete çıkarılışı

( Haber-Kamera: IĞDIR, (DHA)

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ADIYAMAN\'DA TOZ BULUTU 3 GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

ADIYAMAN\'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, 3 gündür etkisini sürdürüyor.

Kentte 3 gündür aralıklarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Görüş uzaklığının azaldığı kentte vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Nefes almakta güçlük çekilen kentte gökyüzü de farklı bir renge büründü.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman toz bulutu

- Kent merkezi vatandaşlar araçlar

- Karadağ ormanlık alan

- Kentin üstü toz bulutuyla kaplanması

- Vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB