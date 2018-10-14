DHA YURT BÜLTENİ-11

UMUDA YOLCULUK, İZMİR\'DE FACİAYLA SONUÇLANDI: 22 ÖLÜ, 13 YARALI (EK)

1)İZMİR BAROSU: KAZA DEĞİL, CİNAYET

İzmir\'de kasasında Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı kazanın ardından yazılı açıklama yapan İzmir Barosu, birkaç gün önce Karaburun’da göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını da hatırlatarak, yaşananların kazı değil cinayet olduğunu söyledi. Açıklamada şöyle denildi: \"Savaş, baskı ve zulümden kaçarak daha iyi bir hayata sahip olmak için çıktıkları bu yolculukta yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, uzaklardaki acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz. Dileğimiz mültecilerin bizlere ihtiyaç duymayacağı, ülkelerine özgürce dönebildikleri barış ve huzur dolu günlerin gelmesi, yahut insanca yaşayacakları kalıcı çözümler üreten, dünyada adil bir dağılımın yapıldığı yeni yurtlar bulmalarıdır. Daha fazla insanın bu tehlikeli yolculuklarda yaşamlarını yitirmemesi için İzmir Barosu olarak bir kez daha savaşa ve şiddete yol açan devletlere, bu savaş ortamını sonlandırmaları, temel insan hakkı olan iltica hakkına saygının geliştirilerek sürdürülmesi, pratikte karşılaşılan zorlukların ve özellikle avukatların mültecilere erişiminde karşılaşılan uygulamadaki engellerin kaldırılması çağrısında bulunuyoruz.\"

CESETLER ADLİ TIP KURUMU\' NA GETİRİLDİ

İzmir\'de, Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 18 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yetkililer, otopsi ve kimlik belirleme işlemlerine başladı. Geri kalan 4 cenazenin de kuruma getirilmesi bekleniyor. Adli Tıp Kurumu\'na ölenlerin hiçbir yakınının gelmemesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumunda cesetlerin morga götürülmesinden görüntü.

Haber- Kamera:Taylan YILDIRIM-Mehmet CANDAN-Umut KARAKOYUN-Tekin GÜRBULAK- Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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2)KOLUNA SAPLANAN BAHÇE DUVARI DEMİRİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

AKSARAY\'da bahçe duvarı üzerinde oynadığı sırada dengesini kaybedip düşen Muhammed Kandemir (9),sol koluna saplanan demir çubukla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatla koluna saplanan demir çıkartılan Muhammed\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün Kılıçaslan Mahallesi 1328\'üncü sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Kandemir, bir evin bahçe duvarına çıkıp oynamaya devam etti. Dengesini kaybedip düşen Muhammed\'in, sol kolunun dirsekten üst kısmına duvarın üzerindeki demir çubuk saplandı. Muhammed\'in çığlıkları üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri durumu fark edip, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle demir çubuk duvardan kesildi. Ardından Muhammed, koluna saplanan demir çubukla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ameliyatla koluna saplanan demir çıkartılan Muhammed\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Çocuktan detay

-İtfaiyenin müdahalesi

- Demirin kesilmesi

- Muhammed\'in demir çubukla ambulansa bindirilmesi

(Haber- Kamera: AKSARAY DHA)

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3)3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYAN 1 YAŞINDAKİ AHSEN, BALKONDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

ADANA\'da, 3 gün önce 1 yaşının kutlayan Ahsen Geylani, evlerinin bulunduğu 7\'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. 11 Ekim\'de 1 yaşını kutlayan Ahsen Geylani, evlerinde oyun oynerken, oturma odasındaki cam balkona çıktı. Buradan aşağıya bakan küçük kız, camla beton arasındaki boşluktan sarkınca 7\'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Anne Yeşim Geylani ve baba Hamza Geylani ise, kızlarının düştüğünü farkedince, sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ise minik Ahsen\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Geylani çiftini sakinleştirmeye çalıştı. Babası Hamza Geylani, kızının cansız bedenin başından ayrılmadı. Minik kızın cenazesi daha sonra Adana Adli Tıp morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Çocuğun düştüğü apartmanın görüntüsü

- Çocuğun düştüğü yerde toplanan vatandaşlar

- Olay yeri incelemenin görüntüsü

- Olay yerine gelen ambulansın görüntüsü

- Olay yeri genel ve detay görüntüler

- Ölen çocuğun doğum günü ve ailesi ile fotoğrafları

SÜRE: 01\'53\" BOYUT: 208 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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4)ÇORUM\'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

ÇORUM\'da, jandarma trafik ekipleri, havadan helikopter destekli yol kontrolü gerçekleştirdi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere, cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı\'nca trafik kazalarının önlenmesi amacıyla \'100 Günlük Eylem Planı\' kapsamında, ülke genelinde helikopterle trafik denetimlerine başlandı. Çorum\'da da havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Çorum- Bayat ilçesi sınırı, Çorum- Çankırı (D.180-02-03) Devlet yolu, Çorum- Osmancık ilçesi sınırı, Çorum- Laçin yolu Dodurga yol kavşağı, Osmancık ilçe merkezi dahil birçok güzergahta gerçekleştirilen denetime çok sayıda jandarma trafik timi de katıldı.

Yol kontrolünde trafik kurallarına uymayan sürücüler, havadan tespit edildi. \'Tehlikeli şerit değiştirme\', \'makas atma\', \'hatalı sollama\', \'yakın takip\', \'karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama\', \'hatalı park etme\', \'şerit ihlali\', \'emniyet kemeri takmama\', \'cep telefonu ile konuşma\' gibi kural ihlalleri nedeniyle durdurulan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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Helikopterden havadab çekilen görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY ÇORUM DHA



