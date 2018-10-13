DHA YURT BÜLTENİ 11

Rahip Brunson hakkındaki karar onanırsa infaz edilmemiş 6 aylık cezası kalacak

İZMİR\'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılınca ABD tarafından gönderilen uçakla, yıllardır yaşadığı İzmir\'den ve Türkiye\'den ayrıldı. Rahip Brunson\'dan gitmesinin ardından evinin bulunduğu sokakta sessizlik hakim olurken, geriye ise uzun süredir dairenin balkonunda asılı olan Türk bayrağı kaldı. Brunson hakkındaki cezanın Yargıtay tarafından onanması durumunda, 6 ay daha cezaevinde kalmasının gerektiği belirtildi.

FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, 9 aralık 2016 tarihinde tutuklanan ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan rahip Brunson, İzmir 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde,

dün (cuma) son kez hakim karşısına çıktı. Brunson, Saat 05.45\'de İzmir\'in Alsancak semtindeki evinden, denetimli serbestlik görevlileri ve polis tarafınan alınıp bir saatlik yolculuk sonrasında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'deki, yargılamanın yapılacağı duruşma salonuna götürüldü. Saat 10.45\'de başlayan duruşmada tanıklar dinlendi. Aranın ardından öğleden sonra devam edilen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, rahip Brunson için \'terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt üyelerine bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu\' suçlamasıyla, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı ayrıca Brunson hakkındaki ev hapsi kararı ile yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etti. Rahip Brunson mütalaanın ardından son söz olarak, \"Ben masum bir insanım. Türkiye\'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum\" dedi.

KARAR VERİLDİ

Yaklaşık 25 dakikalık aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, rahip Brunson\'ı, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca ev hapsi kararını ve yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Kararı değerlendiren Brunson\'ın Avukat İsmail Cem Halavut, müvekkilinin artık özgür olduğunu, ancak kendilerinin kararın temyizi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

ÖNCE EVİNE ARDINDAN YURT DIŞINA GİTTİ

Duruşmadan sonra geniş güvenlik önlemleri altında evine getirilen rahip Brunson, burada UYAP üzerinden adli işlemlerin tamamlanması ve elektronik kelepçe ile sinyal cihazının sökülmesinden sonra, saat 21.40\'da eşi Norine Brunson ile birlikte evinden ayrıldı. Adnan Menderes Havalimanı\'na giden rahip Brunson, burada Genel Havacılık Terminali\'nden alana alındıktan sonra, ABD tarafından gönderilen özel uçak ile saat 22.40\'da, 20 yıldır yaşadığı İzmir\'den ayrıldı. Beyaz Saray\'dan yapılan açıklamada, Brunson\'ın ABD\'nin Maryland\'daki hava üssüne bugün ineceği, ardından ABD Başkanı Donald Trump\'ın kendisini kabul edip, görüşeceği ifade edildi.

CEZASI ONANIRSA NE KADAR YATACAK?

İzmir 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezası kararının onaması durumunda Brunson\'un daha ne kadar cezaevinde kalması gerektiği konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki askeri hakimlik görevinden sonra şimdilerde avukatlık yapan Ahmet Zeki Üçok değerlendirdi. Ahmet Zeki Üçok, \"Burada savcılar böyle bir dosyada suç teşkil edecek her olayla ilgili delillerle dava açar. Genelde de savcıların hapis talepleri hep en üst düzeyde olur. Delillerin takdirini mahkemeye bırakır. Dolayısıyla burada 35 yıl istenmesine rağmen Brunson\'a 3 yıl kadar ceza verildiği düşüncesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Mahkeme delilleri değerlendirdi bir ceza verdi. Duruşma sırasında savcılık makamının tanıklarının ifade değiştirmesi, sanık lehine bir durum yarattı. Mahkeme de dosyanın en önemli delillerinden birisinde yaşanan bu değişikliği sanık lehine uyguladı ve bence yerinde bir karar verdi\" dedi. Mahkemenin verdiği cezayla ilgili de açıklama yapan Ahmet Zeki Üçok, \"Mahkeme Türk Ceza Kanunu\'nun 314/2 ve 314/3 maddeleri uyarınca Brunson\'a ilk olarak 5 yıl hapis cezası verdi. Ardından bu ceza, 220/7 maddesi uyarınca örgüte üye olmadığı halde yardım ettiği gerekçesiyle 1/2 oranında indirildi ve 2 yıl 6 ay hapse düşürüldü. Terörle Mücadele kanununun 5\'inci maddesinden dolayı 1/2 oranında arttırılınca ceza 3 yıl 9 aya çıktı. Ardından mahkeme bu kez de duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup bu cezayı 1/6 oranında indirdi ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu hükümle ilgili Terörle Mücadele Kanunun 17\'nci maddesine istinaden Ceza İnfaz Kanunu\'nun 107/4 ile 108. madde hükümleri uygulanır. Verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezanın 3/4 oranında hapis yatması gerekiyor. Brunson itirafçı olmadığı içinde denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanamayacak. Bu durumda ev hapsiyle birlikte yaklaşık 22 ay tutuklu kaldı. Bu cezanın onanması durumunda ise Brunson\'un yaklaşık 6 ay daha cezaevinde kalması gerekir\" dedi.

GERİDE BALKONUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI KALDI

Rahip Brunson\'un 20 yıldır yaşadığı İzmir\'den ayrılıp ABD\'ye gitmesinden sonra günlerdir yoğun hareketlilik yaşanan evinin bulunduğu sokakta büyük bir sessizlik oldu. Bu sokakta 24 saat esasına göre görev yapan çeşitli birimlerden polisler de kendi görev bölgelerine geri döndü. Şu anda evin ne olacağı tam bilinmese de Brunson çiftinden geriye, balkonlarına astıkları Türk bayrağı kaldı.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜLER

Sokak sakinleri de aylardır yaşanan hareketliliğini bitmesinden sonra değerlendirmelerde bulundu. Sokakta yaşayan Remzi Evci, \"Sokağımızda büyük bir hareketlilik vardı. Şimdi eski haline döndü. Ferah, huzurlu bir mahalleydik. 30 yıldır burada yaşıyorum. Kendisini de tanırdım. Sabahları, bir köpeği vardı onu gezdirirdi. Sadece günaydın, günaydın derdik onun böyle şeylerle ilgisi olduğunu bilmiyorduk. Ne zaman tutuklandı, o zamana öğrendik. İnsanlarımız öyle bir şeylerden haberdar değildi. Mahalle sakinleri bilmiyordu. Adalet ve yargı ne gerekiyorsa cezasını vermiştir\" dedi. Sokaktaki komşularından Ümit Altaç da, \"Kendisiyle yüz yüze bir tanışıklığım yoktu. Bu olaylardan sonra içeriğini öğrendik. Yargı süreci devam ediyordu. Komsumuzdu. Ancak dünden beri sokak bomboş, daha önce balkondan kafamızı uzatıp baktığımız zaman kırk kişiyi sayardık. Şimdi kimse yok. Sokak eski halini aldı\" dedi. Burcu Kılıç ise \"Biz, burada oturduğunu bile bilmiyorduk. Olaylar patladığı zaman burada olduğunu öğrendik. Sokağımız, onun evde tutuklu bulunduğu zamanda hareketliydi. Gitti iyi oldu. Evimize girip çıkarken sorun yaşadık. Tek faydası, polisler beklediği için mahalle daha güvenli olmuştu. Ama biz gitsin istiyorduk. Gitmesine sevindik. Sokak boş, yalnız kaldık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sokaktan çekilen görüntü.

- Kilise\'den görüntü.

- Vatandaşlarla röp.

- Sokakta anons

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)



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Kazada yaralanan diş hekimi hatalı müdahale sonrası komaya girdi iddiası



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası sağ kolunda parçalı kırık oluşan diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan\'ın (48), üç hastanede geçirdiği bir dizi operasyon sonucu atardamarı kesildi, beyin kanaması geçirdi ve komaya girdi. Urhan\'ın komadan çıksa bile kolunun ampute edileceği ailesine bildirildi. Halis Urhan, eşinin basit bir kaza sonrası kahredici bir süreç sonunda ölüme sürüklendiğini söyledi.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı\'nda geçen 12 Eylül\'de, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan\'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan\'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.

KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ

Gamze Uğurlu Urhan\'ın eşi Halis Urhan ertesi gün hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül\'de Urhan\'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül\'de basit bir operasyon olacağı söylenerek ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan\'ın iddiaya göre, saatler süren ameliyatta yaşanan birçok aksaklık sonucu kolundaki atardamar kesildi. Bu durum hastane raporlarına da yansırken, kalp damar cerrahisinden nöbetçi iki hekim operasyona çağrıldı. Kalp damar cerrahi raporunda, \"Yapılan muayenede arter yaralanması nedeniyle oluşan kanama nedeniyle üç yerden bağlandığını gördüm\" tespiti yer aldı. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan\'ın ilk müdahaleden sonra anjiyo için Alanya Başkent Hastanesi\'ne sevki istendi.

Eşinin Antalya\'ya sevk edilmesi talebinin reddedildiğini söyleyen Halis Urhan, sevk işleminin de 4-5 saat gecikmeli yapıldığını, direkt tam üniversite hastanesine sevk edilmiş olsaydı koldaki dolaşım sorununun olmayacağını iddia etti.

KAS ZARLARI KOL BOYUNCA YIRTILDI

Alanya Başkent Hastanesi\'nde gece yarısı ilk damar nakli için ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, saat 07.00 sıralarında operasyondan çıktı. Yakınlarına \"Düşük bir nabız var\" denildikten sonra yapılan damar naklinin başarılı olmadığı belirlenerek Urhan\'a 16 Eylül\'de saat 12.00 sıralarında ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi ancak nakil sonrasında kolda yoğun bir ödem tespit edildi. Ödemin damarlara zarar vermemesi için cerrahi operasyonla kasların çevresindeki kas zarları kol boyunca yırtıldı ancak yapılan bu işlem nedeniyle açık yaralar çoğaldığından enfeksiyon riski ortaya çıktı. Kas yırtıklarını dikebilmek için ise ödemin azalması beklenmeye başlandı.

ENFEKSİYON KAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

27 Eylül\'de pansuman sırasında damarı yırtılan Gamze Uğurlu Urhan\'ın Alanya Başkent Hastanesi\'nde plastik cerrah olmaması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ertesi gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında yer bulunarak hastanın sevki yapıldı. Bu arada Gamze Uğurlu Urhan\'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı.

KOMAYA GİRDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde getirilen Urhan\'ın 30 Eylül\'de yapılan muayenesinde koldaki atardamarın tıkandığı belirlendi. 30 Eylül\'de iki kez damar nakli ve pıhtı temizleme operasyonu yapılarak Gamze Uğurlu Urhan yoğun bakıma alındı. 2 Ekim\'de ziyaret için yoğun bakım servisine giren Halis Urhan, eşinin burnundan kan geldiğini görünce hemşireye haber verdi. Müdahale sırasında buruna aparat takılırken Gamze Uğurlu Urhan\'ın burnunun zedelendiği, önemli bir şey olmadığı aileye bildirildi. Damar tedavisi sırasında kan sulandırıcı ilaç uygulanan Gamze Uğurlu Urhan, yoğun bakımda beyin kanaması geçirdi. Aynı gün saat 19.30 sıralarında ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, komaya girdi.

KOLUNUN AMPUTE EDİLECEĞİ SÖYLENDİ

Eşinin ameliyatının ardından Halis Urhan\'a, \"Beyin cerrahi servisine müdahale için geldiğinde sadece tüpe tepki verdiği için kendisine bir şans tanımak adına operasyona alındı. Beyindeki basınç düşürüldü, kan temizlendi\" denildi. Gamze Uğurlu Urhan\'a damar tıkanıklığı için kullanılan kan sulandırıcılar kesildi.

\'ÖLÜME SÜRÜKLENDİ\'

TÜBİTAK\'tan emekli Halis Urhan, 6 yaşında Nilsu adında bir kız çocukları olduğunu belirtirken, eşinin basit bir kaza sonrası kahredici bir süreç sonunda ölüme sürüklendiğini söyledi. Halis Urhan, \"Koma halinden uyanıp uyanmayacağı bilinmiyor, uyanması halinde beynindeki hasarın ne boyutta olacağı da bilinmiyor. Beyin kanaması geçiren ve komaya giren hastanda kan sulandırıcı ilaç kullanılamıyor. Bu nedenle kol tedavisinden vazgeçildi. Kolda dolaşım durdu. Bu nedenle eşimin kolu ampute edilecek\" dedi.

Halis Urhan, sorumlular hakkında en kısa sürede yasal işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Halis Urhan ile röportaj

Detaylar



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Dolandırıcı çetesinin başı, arkadaşlarını dolandırıp müzik klibi çekti

BURSA\'da dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini de dolandırıp \'Emir Ekin\' ismiyle klip çeken ve bincerce izlenme alan Süleyman E., polis ekiplerince gözaltına alınıdı.

Bursa Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli 13 ilde elektronik ortamda dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, hard disk, sahte ehliyet ve sahte kimlikler ile simkartlar ele geçirildi. Şüphelilerin, özel yazılımlı pos cihazlarıyla kredi ve banka kartlarını kopyalayıp, kendini polis, asker, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

ÇETE ARKADAŞLARINI DOLANDIRIP KLİP ÇEKTİ, BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman E.\'nin, dolandırıcılık çetesinin başında olduğu ve birlikte dolandırıcılık yaptığı arkadaşlarına, \"Banka 150 bin lira paraya bloke koydu\" diyerek çeteden para kaçırdığı ve kaçırdığı para ile pop müzik söyleyip klip çektirdiği öğrenildi. Klipte \'Emir Ekin\' ismini kullanan Süleyman E.\'nin klibi, sosyal müzik platformunda 250 binin üzerinde izlendi. Şüpheli, Süleyman E. ile beraberindeki 33 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerin emniyete getirilişi

Çete reisi Süleyman E.\'nin görüntüsü

HABER/KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ, BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP\'den Arda Turan açıklaması (2)

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRKZONGULDAK,(DHA) - CHP Spor Kurulu Batı Karadeniz Bölge Toplantısı\'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, dışarıdan getirilen sporcularla başarının gelmeyeceğini söyleyerek, \"Madalya alacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Çünkü onların bir çoğu dopingli çıkıyor. Sonra Atatürk\'ün sporcu için zeki, doğru, dürüst sporcu ilkesini ayaklar altına alıyorsunuz.\" dedi.

CHP Spor Kurulu\'nun düzenlediği Batı Karadeniz Bölge Toplantısı, Zonguldak\'ta bir otelde yapıldı. Toplantıya, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, ilçe belediye başkanları, futbol kulübü yöneticileri ile Düzce, Bolu, Bartın, Karabük Kastamonu, Sinop\'tan parti yöneticileri ve sporcular katıldı

\'SPORCULAR BAŞARILARIYLA GÜNDEME GELMELİ\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, sporcuların çalışkanlığıyla, çalışmasıyla, başarılarıyla gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Kaya, \"Ülkemizde 5 milyon genç var. Bunlar ne eğitimde ne sporda istedikleri başarıyı sağlayamıyorlar. Üniversiteye giden öğrencisi sayı hükümetin açıkladığı rakamlara göre 8 milyona ulaştı diyorlar. Bunun 3 milyonu üniversiteye devam etmiyor. 2 milyonu kayıt yapıyor ama gitmiyor. Sadece 3 milyonu üniversiteyi tamamlıyor. Bunlarda 3 milyonu üniversiteyi tamamlıyor. 460 bin atanmayan öğretmen var. bunların içinde en çok beden eğitimi öğretmeni var. 5 milyon çocuğumuzun gözleri kulakları bizle. Çağıracağımız bir sese kulak kabarttılar.\" dedi.

\'SPORCULAR İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK\'

Sporcu ve öğrenciler için önemli hizmetlerin yapılması gerektiğini anlatan Kaya, sosyal demokrat belediyelerin üzerine düşen görevi yaptığını söyledi. İktidar oldukları belediyelerde sporcular için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kaya, şöyle dedi:

\"Biz 5 yıl sonrasında söz vermeyeceğiz. Biz iktidar olduğumuz her alanda spor olanaklarına belediyenin tüm olanaklarını açacağız. İşte o zaman spor sevdalılarını derdine derman olabilir. Yoksulun derdine öğrencinin derdine öğretmenin derdine derman olamıyorsanız, sporcunun derdine derman olamıyorsanız siz sosyal demokratik belediyecilik yapmıyorsunuz demektir. Bu ülkede büyük yetenekler çıkar. Siz yeter ki çalışın, güvenin. Biz dışarıdan getirdiğimiz sporcularla madalya alacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Çünkü onların bir çoğu dopingli çıkıyor. Sonra Atatürk\'ün sporcu için zeki, doğru dürüst sporcu ilkesini ayaklar altına alıyorsunuz. Biz bunlara kapılarımızı kapatacağız.\"

Program, spor temsilcileri, yöneticileri ve akademisyenlerin konuşmalarının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP\'li Kaya konuşması

-Toplantıdan detaylar

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Denizli\'de CNC makinesi ile tabanca imalatına 2 tutuklama

DENİZLİ\'de torna atölyesi görünümünde faaliyet gösteren bir işyerine polis tarafından yapılan operasyonda, bilgisayarlı CNC makinesiyle tabanca imal edildiği ortaya çıktı. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; çelikten yapılan 72 tabanca gövdesi, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabanca parçaları ele geçirildi. Gözaltındaki 6 kişiden 4\'ü emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2\'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aydır yürütülen teknik ve fiziki takiben ardından, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi\'nde faaliyet gösteren bir işyerine geçen perşembe günü operasyon yaptı. Torna atölyesi görünümündeki işyerine giren polisler, bilgisayarlı CNC makinesiyle, tabanca imal edildiğini tespit etti. Operasyonda tornacı Ş.Ö., av bayisi M.D. ile birlikte M.A.A., N.Y., M.A. ve M.A.U. gözaltına alındı. İşyerinde yapılan incelemede, tabancaların CNC makinesiyle yapıldığı, ardından parçalarının birleştirilip satıldığı belirlendi. Yapılan aramada, makineden yeni çıkan, çelikten üretilmiş 72 tabanca gövdesi, 4 ruhsatsız tabanca, 229 fişek, 13 ruhsatsız av tüfeği, 17 kuru sıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek ve 7 tabanca namlusu ile tabanca parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin 100 bin dolar değerinde olan CNC makinesinin borcunu tabanca satarak kısa sürede ödedikleri anlaşıldı.

Zanlıların ruhsatlı ve ruhsatsız silahları üç boyutlu olarak bilgisayarla modelleyip kalıbını çıkardıkları, ardından da imalatını yapıp, üzerine orijinal görünümü vermek için seri numarası yazıp sattıkları belirlendi. Operasyon düzenlenen tabanca imalathanesinde kaç silahın yapılıp satıldığının ise araştırıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan zanlılardan M.A.A., N.Y., M.A. ve M.A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen tornacı Ş.Ö. ile av bayisi sahibi M.D. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polislerin işyerine girmesi ve arama yapması

- Gizli bölmede tabancaların bulunması

- Makine altında gövdelerin bulunması

- Makineden ve parçalardan görüntüler

- Tabancalardan görüntüler

- İki zanlının adliyeyle sevk edilmesi

(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



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Yaralı ayının imdadına jandarma yetişti

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN\'ın Çaldıran ılçesinde bir aracın çarpması sonucu kalçasından yaralanan ve yürümekte güçlük çeken ayıya jandarma ekipleri sahip çıktı. Yaralı ayı, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van\'ın Özalp ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar esnasında geçen hafta nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan yaralı Arap Tavşanı bularak sahip çıkan jandarma ekipleri bu kez de bir ayının imdadına yetişti. Çaldıran İlçe Jandarma\'ya bağlı Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı\'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu kalçasından yaralanan ve yürümekte güçlek çeken ayı ile karşılaşınca hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekiplerinin yardımıyla ayıyı uyuşturuc iğne ile sakinleştirdikten sonra tedavi etmek üzere Van\'a getirdi. Ayının yapılacak tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma kamerası

-Uyuşturucu iğne ile yakalanan ayı

-Ayıdan genel ve detaylar

-Ekipler

