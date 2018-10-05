DHA YURT BÜLTENİ 11

Okulun bahçe kapısının, öğrencinin üzerine devrildiği o an kamerada

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, 1\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), okulun demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun babası Selahattin İşler, okul idarecilerinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Denizciler Mahallesi\'ndeki Turgut Reis İlkokulu\'nda meydana geldi. 1\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler\'in, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada tuttuğu okulun raylı demir kapısı üzerine devrildi. Çocuğun demir kapı altından çığlıklarını duyan çevredekiler ve okul yöneticileri, hemen üzerinden demir kapıyı kaldırdı. Okul idarecileri, sağlık ekibini arayarak, yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralanan öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Ali İşler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

\'İHMAL VAR, BU BİR CİNAYET\'

Oğlunun ağır yaralı olarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü kaydeden Selahattin İşler, \"Olay günü veli toplantısı yapılacağı için çocukları dışarıya çıkartmışlar. Ben Mardin\'e gitmiştim, eşim Reyhan İşler de veli toplantısı için okuldaydı. Daha sonra oğlum demir kapıyı tutunca üzerine devrilmiş. Ben de hemen olayı duyunca apar topar Kocaeli\'ne döndüm. Kapı nasıl düşer? Anlayamadım. Okul yönetiminden şikayetçiyim. Okul kapısı önünde nöbetçi kulübesi var fakat görevli yok. Biz bu öğretmenlere idarecileri çocuğumuz teslim ediyoruz. Bu olayda sorumsuzluk, ihmal var. Bu bir cinayettir. Okul yönetimi ve idarecilerden şikayetçi oldum. Bu işin peşini bırakmayacağım\" dedi.

\'TEDBİR ALINMASI GEREK\'

Kendi çocuğunun da aynı okulda okuduğunu, olayın duyunca tedirgin olduğu için işe gitmediğini belirten Fesih Gidik ise \"Benim çocuğum da bu okulda okuyor. Hepimizin çocuğunun başına gelebilirdi bu olay. Korku içerisindeyim ve çocuğumun başına bir şey gelir, diye işe gidemedim. Okulun çevresinde geziyorum. İhmal var mı, bilemiyorum ama olay zaten çok dramatik. Bu olayların olmamasını temenni ediyoruz ama olay olmaması için de tedbir alınması gerekir\" diye konuştu.



Mehmet Ali İşler\'in yaralandığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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GÜVENLİK KAMERASI

-Demir kapının devrilme anı

AMATÖR KAMERA

-Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

AKTÜEL KAMERA

--Okuldaki demir kapı görüntüsü ve çevresinden detaylar

-Bir veli ile röp

-Anons

-Babanın hastanede görüntüsü ve hastane girişinden detaylar

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Rize\'de yaylalar beyaza büründü

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası, sabah yağan karla beyaza büründü. Yaylacılar hayvanlarını yayladan indirmeye başladı.

Çamlıhemşin ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Beyaza bürünen yaylada kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı, yaylacılar kar yağışı ile göç için hazırlıklara başladı. Kimi yaylacılar hayvanları ile ilçe merkezine doğru yola koyulurken, kimileri de üzeri kar ile kaplanan otları kamyonlara yükledi.

Sabah kalkınca kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten yaylacılar yeşil örtünün yerini beyaz örtünün aldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kar yağışı detayları

Yaylacılardan detay

Haber-Kamera: Yalçın ŞAHİN RİZE (DHA)

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Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne 100 bin TL bağışladı

MANİSA\'nın Kula ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mithat Duranoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) 100 bin TL bağışladı.

Aslen Bayburtlu olan hayırsever Çiftçi Mithat Duranoğlu, bir kamu bankasının Kula şubesi aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne 100 bin TL bağış yaptı.

Uzun yıllardır Kula\'da yaşayan Duranoğlu, ülkenin gelişimini ve girdiği sıkıntıları yakından takip ettiğini söyledi. Askerlik yaptığı dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne büyük katkılar sağladığını belirten Duranoğlu, mal varlığının bir kısmı olan 100 bin TL\'yi Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne bağışlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını söyledi. Duranoğlu, ilerleyen günlerde daha fazla bağış yapacağının kaydetti. Duranoğlu\'nun işlemlerine aracılık etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kula Halk Bankası Şube Müdürü Devrim Çağdaş da \"Bankamızın müşterisi Mithat Duranoğlu, sabah saatlerinde şubemize gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne 100 bin TL tutarında bağış yapmak istediğini bildirdi. Biz de işlemlerini yaptık. Hem kendi adıma hem de milletimiz adına Mithat Amcamıza çok teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bağış yapan Mithat Duranoğlu\'nun Halkbank genel merkezi ile telefon görüşmesi

-Bağış yapan Mithat Duranoğlu ile röp.

-Halkbank Kula Şube Müdürü Devrim Çağdaş ile röp.

-Bağış yapan Mithat Duranoğlu\'nun imza atması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA, (DHA)



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Doğu Karadeniz\'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, yollar kapandı (4)

SEL GİTTİ, TEMİZLİK BAŞLADI

Trabzon\'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İçenin Kaşıkçı Mahallesi\'nde Kara Derenin taşması sonucu ulaşıma kapanan Araklı-Bayburt Karayolu\'nun ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Taşkında vatandaşlar, mahallede su altında kalan çok sayıda evin zemin ve bodrum katlarına dolan sel sularını tahliye etmek için çalışma başlattı. Yöre sakinleri, kendi imkânlarıyla evlerin zemin katlarına dolan suyu kovalarla dışarı atmaya çalıştı.

\'BENTLER ÇOK DAR\'

Yöre sakinlerinden Gökmen Çetinkaya, selin yaşandığı bölgede dere üzerine inşa edilen bentlerin dar olduğunu öne sürdü. Çok yoğun bir yağış olduğunu ve sonrasında da yolun çöktüğünü anlatan Çetinkaya, \"Dün geceden beri yağdı. Çok şiddetli bir yağış oldu. Her şey 10 dakika arasında oldu. Evlerimizi boşalttık. Deredeki su seviyesi aniden yükseldi. Dere yatağı çok dar. Buradaki bentlerin daha da geniş olması gerekir. Buradan DSİ yetkililerine sesleniyorum, lütfen buna bir çözüm bulsunlar. Olası bir facia da yaşanabilirdi. İnsanlar burada canlarını zor kurtardı\" dedi.

\'HER ŞEY ORTADA\'

Taner Çetinkaya da, yetkililerin bir önce harekete geçmesini, mevcut dere üzerindeki kanalların genişletilmesi gerektiğini belirterek, \"\"Her şey ortada. Akşamda beri yağıyordu. Ben evde değildim. Kardeşim aradı; abi buralar karışmış\' dedi. Geldiğimde evin ve camiinin sular altına kaldığını gördüm. Burada kanal taşmış. Yetkililerin bir an önce gelip bir şeyler yapması lazım. Buraya bir proje yaptılar, bu bentleri projede olması gerekenden 1 metre daha dar yaptılar. Sonuç ortada. Yol çöktü, insanlar hayvanlarını ahırdan zor çıkarttı\" diye konuştu.



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Harçlıklarıyla köpeklere mama ve kulübe aldılar

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, belediyeye ait köpek barınağına, harçlıklarıyla satın aldıkları köpek kulübeleri ve mamalarını hediye etti.

Lisenin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Çiğdem Zengin ve öğrenciler tarafından Burhaniye Belediyesi Köpek Barınağı\'na ziyaret düzenlendi. Yaklaşık 200 köpeğin bulunduğu barınağa giden 35 öğrenci, harçlıkları ile satın aldıkları köpek maması ve köpek kulübelerini de beraberinde götürdü.

Öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da eşlik ederken, veteriner Emrah Güleç, hayvanlar ve barınak hakkında bilgiler verdi. Harçlıkları ile satın aldıkları 3 köpek kulübesi ve 5 torba mamayı teslim eden öğrenciler, köpekleri de sevdi.

Öğrencilere hediyeler için teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, \"Burhaniye Belediyesi olarak körfezde hayvan barınağı olan tek belediyeyiyiz. Biz yıllarca çalışıp burasını modernize ediyoruz. Öğrenciler bir gezi düzenledi. Bizde onları burada ağırladık. Şu anda barınağımızda 200’ün üzerinde hayvan bulunmaktadır. Bunlar sokakta gezen, hasta olan ve bakıma muhtaç olan hayvanlardır. Burada rehabilite ediyoruz. Kısırlaştırıyoruz, ilaçlarını veriyoruz. Sağlıklarına kavuştukları zamanda doğal ortamları olan sokağa salıyoruz\" dedi.

Öğretmen Çiğdem Zengin ise etkinlikle öğrencilerin hayvanlara karşı olan duyarlılıklarını arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Hayvanları sevdiğini anlatan öğrencilerden Ahsen Bayraktar ise \"Onlar için mama aldık ve kulübeler yaptırdık. Çok mutluyuz. Köpekleri çok seviyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Barınak ziyaretine katılan öğrenciler.

Barınağın gezilmesi.

Detay görüntüler.

Başkan yardımcısı Cemil Bahadır ile röp.

Öğretmen Çiğdem Zengin ile röp.

Öğrenci Ahsen Bayraktar ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (BALIKESİR)



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Bursa\'da ekmek zammı iptal edildi

Gürkan DURAL- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 250 gram ekmeğe bir ay önce yapılan 25 kuruşluk zammın iptal edilmesi, vatandaşları memnun etti.

Bursa Valiliği\'nden dün akşam yapılan açıklamada, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'nin 3 Eylül 2018 tarihli toplantısında, 250 gram ekmeğin fiyatının 25 kuruşluk zamla 1,50 lira olarak belirlendiği hatırlatılarak, zammın bugünden geçerli olmak üzere iptal edildiği vurgulandı. Bursa\'da 250 gram ekmek, önceki fiyatı 1,25 liradan satılmaya başlandı. Karar tüketiciyi memnun ederken, fırıncılar ise zammın un fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklandığını söyledi.

Fırıncı Nizamettin Kuru, \"Un fiyatı yükselince zam kaçınılmaz oldu. Unun fiyatını aşağı çeksinler, biz ekmeği 1 liradan da satarız. 74 liradan un alıyordum, bu ay 110-117 liradan aldım. Bir simit 2 lira olurken, bir ekmek 1,5 lira. Bazı vatandaşlar dahi bu fiyatı az buluyor. Bugün tekrar toplantımız var. Devletimizin, milletimizin vermiş olduğu kararlara saygılıyız. Ne gerekiyorsa yapılırö dedi.

Tüketici Hüsmen Çelik, zammın geri alınmasına ilişkin, \"İyi oldu. Biz de tüketici olarak ekmeğin ucuz olmasını isteriz ki; herkes alabilsin. Bazı insanlar günde 5-6 ekmek alıyor, bu cüzdanlarını da etkiliyor. 25 kuruş bile bütçede fark ediyorö diye konuştu. Hüseyin Kadarlı ise ekmeğin fiyatının 125 lira olmasının normal olduğu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fırıncıdan açıklamalar

-Vatandaşlardan açıklamalar

-Ekmek görüntüsü



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Antalya Expo 2016 canlanıyor

HAZİRAN ayında Tarım ve Orman Bakanlığı\'na devredilen Antalya Expo 2016 alanında yeşil alanları canlandırma çalışmaları hızla sürüyyor.

2 yıllık çalışma sonunda tamamlanan Aksu ilçesinde 1121 dekarlık arazide yer alan, Türkiye\'nin ilk botanik bahçesi \'Expo 2016 Antalya\', 23 Nisan 2016\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Expo Kulesi, Kongre Merkezi, endemik bitki türlerinin, dev botanik bahçesinin, eğlence mekânlarının da bulunduğu Expo 2016 Antalya, geçen haziran ayında Tarım ve Orman Bakanlığı\'na devredildi.

EXPO\'NUN YÜZDE 70 BAKIMI TAMAMLANDI

Expo alanında görevli ziraat mühendisi peyzaj sorumlusu Fazilet Taştekin, Expo alanındaki yeşillendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Taştekin, Expo\'nun Tarım ve Orman Bakanlığı\'na devredildikten 3 ay sonra özellikle yeşil alanların bakımı, çim budaması, alanların ilaçlanması gibi çalışma yaptıklarını ve Expo alanının yüzde 70\'lik kısmını canlandırdıklarını belirtti. Taştekin, “Expo, Tarım Bakanlığı\'na geçtikten sonra alet eksikliği vardı, bunlar tamamlandı. Bunun yanında Toplum Yararına Proje kapsamında İŞ Kur\'dan 115 işçi geldi. Bunlarla beraber çalışmaları yaptık. Alanımızı yeşillendirdik, halkımıza, ziyaretçilerimize açık hale getirdik\" dedi.

EXPO İÇİN 25 BİN BİTKİ ÜRETİMİ YAPILDI

Bitki alanlarını canlandırmak için 25 bin bitki yetiştirdiklerini, artık heykellere bitki uygulama işlemlerine başladıklarını anlatan Taştekin, “25 bin üretimin yanında alanda kendi bakımımızla doğal olarak ürettiğimiz bitkiler de var. Bunları bölüm bölüm yaklaşık 10 temaya ayırdık. Bunun yanında 160\'a yakın heykelimiz var. Heykellerimize basamak basamak aktarımları yapıp canlandıracağız. Bahara inşallah her şey hazır olacak\" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER EN ÇOK ÜLKE BAHÇELERİNE VE SERAYA İLGİ GÖSTERİYOR

Expo\'nun 120 dönümlük 52 ülke bahçesi hakkında bilgi veren Expo peyzaj sorumlusu Göktuğ Göktaş, Expo\'nun devredilmesinden sonra ülke bahçelerini etaplara ayırarak ele almaya başladıklarını söyledi. Göktaş, “Şu anda Çin, Güney Kore ve Azerbaycan bahçelerini ayağa kaldırdık. Yavaş yavaş etap olarak peyzaj bakımlarını yaparak halkımıza daha iyi görsel şölenle sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ülke bahçelerinin yanı sıra Expo seralarımız var, yağmur ormanları serası dediğimiz. Orası da ziyaretçilerimizin en çok merak ettiği ve ziyaret ettiği yerlerden biri. Orkidelerimiz var, orayı da ayağa kaldırdık. Bunun yanında 5 bin kaktüs ve sukulent ürün bahçemiz var. Bakımlarını yaparak halkımıza ziyaretine açıktır\" dedi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise Expo 2016\'nın Antalya ile bütünleşen bir merkez olması, faaliyetlerini sürdürmesi için tüm çalışmaları yaptıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Expo drone görüntüsü

- Expo kulesi detay görüntü

- Expo alanı kuşbakışı drone görüntüsü

- Ülke bayrakları görüntüsü

- Muhabir Aslı Duran\'ın anonsu

- Kore Bahçesi detay görüntü

- Çin Bahçesi girişi drone görüntüsü

- 1.Röportaj 1 Expo peyzaj sorumlusu Fazilet Taştekin

- Çin bahçesi drone görüntüsü

- İlaçlama yapan işçiler

- 2.Röportaj Expo peyzaj sorumlusu Göktuğ Göktaş

- Çin bahçesi drone görüntüsü

- Expo\'da çalışan işçilerin görüntüsü

- Ziyaretçi görüntüsü

- Expo kuşbakışı drone görüntüsü

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Haber: Aslı Duran- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)



