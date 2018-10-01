DHA YURT BÜLTENİ 11

İzmir\'deki sağanakta hastaneyi su bastı (2)

VATANDAŞLAR TIKANAN RÖGARLARI KENDİ AÇMAYA ÇALIŞTI

İzmir’de günlerdir beklenen fırtına ve kasırganın yön değişmesinin ardından etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bornova ve Buca’da gerçekleşen sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollarda su baskınları yaşandı. Araçları yollarda kalan vatandaşlar tıkanan rögarları kendileri açmaya çalıştı. Kısa sürede su baskınlarına neden olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlarda otobüs duraklarına ve caddelerdeki iş yerlerine sığınmak durumunda kaldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yağışların yarın sabahtan itibaren etkisini yitireceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Su baskınlarından görüntü

- Cadde ve yollardan görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Umut Ali okuluna başladı

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Durduran köyünde hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan\'da 64 gün tutuklu kaldıktan serbest bırakılan Umut Ali Özmen (16), bugün okulunda ders başı yaptı. Arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan Umut Ali, hepsiyle tek tek sarılıp tokalaştı ve \"Sizleri, okulumu çok özledim\" dedi.

Akyaka\'ya bağlı Küçük Durduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi\'ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi. Köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın girişimleri üzerine Umut Ali Özmen, 64 gün sonra serbest bırakıldı. Umut Ali Özmen, geçen 27 Eylül\'de Ardahan\'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı\'ndan yurda giriş yaptı.

Kars Faik Fikriye Torunoğulları Sağlık Meslek Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen, serbest bırakılmasının ardından 2 hafta geçikmeli olarak bugün okuluna kavuştu. Okulunda kendisini bekleyen 11/C sınıfındaki arkadaşlarıyla teneffüs saatinde kantinde bir araya gelen Umut Ali daha sonra sınıfına geçti. Sınıfına geldiğinde de arkadaşlarının alkışlarıyla karşılanan Umut Ali, çok mutlu olduğunu belirterek, çok özlediği okulunu, sınıfını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmekten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Serbest bırakılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Umut Ali, lise eğitimini tamamladıktan sonra tıp okumayı arzuladığını kaydetti. Umut Ali, “Okuluma ve arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ben zaten tutukluyken de okulumdan geri kalacağımdan korkmuştum. Bugün buradayım ve çok sevinçliyim. Hayalim ise tıp okumak. İnşallah bunu da başarırım. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime ve okul idaresine de beni burada sıcak karşıladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum\" dedi.

Arkadaşları da Umut Ali’yi dört gözle beklediklerini, devamsızlığı olmasından korktuklarını fakat serbest bırakıldığını duyduklarında çok sevindiklerini ifade ettiler. Oğlunun okula kavuştuğu mutluluğu gördüğü için büyük bir sevinç yaşadığını aktaran baba Mustafa Özmen de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Umut Ali’nin babasıyla okula gelmesi

Kantinde arkadaşlarıyla karşılaşması ve sarılmaları

Sınıfına geçişi ve alkışlar

Umut Ali’nin konuşması

Arkadaşlarının konuşmaları

Okul önünde fotoğraf çektirmeleri

Baba Mustafa Özmen’in konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

487 MB - 4 DK 33 SN

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afyonkarahisar\'da 43 teknisyen eğitim aldı

AFYONKARAHİSAR Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü\'nün ev sahipliğinde 33 ilden gelen 43 arama kurtarma teknisyeni \'Arama kurtarma malzemelerinin kullanımı ve bakımı\' eğitimi aldı.

Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 33 ilden 43 kişinin katılımıyla kentsel arama kurtarmanın 2\'nci modülü olan \'Arama kurtarma malzemelerinin kullanımı ve bakımı\' eğitimi düzenlendi. Modern ve en son teknolojiye sahip cihazların kullanımı ve bakımı konusunda eğitmenlerden bilgiler alan 43 arama kurtarma teknisyeni, teorik ve uygulamalı olarak eğitim aldı.

Bir hafta boyunca süren eğitimleri takip eden AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, eğitim alanında Afyonkarahisar AFAD\'ın önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Arama kurtarma teknisyenlerinin hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim aldığını vurgulayan Buldan, \"Bu eğitim Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birliği Eğitim Tesisleri\'nde gerçekleşmektedir. Eğitimdeki maksat arama kurtarma teknisyenlerimizin kullanılan malzemeleri nasıl kullanıldığı ve bu malzemelerin bakımı periyodik olarak tekrarı sağlanmaktadır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İl Müdürlüğü önünden detay

- Kursiyerler eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitim alırken detay

- Teknolojik cihazları kullanırlarken detay

- Müdür Buldan ile röp

- Toplu halde fotoğraf çekinirlerken detay

- Müdür eğitim aracı ile giderken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



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Beşiktaşlılara saldıran Bursaspor taraftarlarından 2\'si gözaltında

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BİLECİK\'in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesislerinde, cumartesi günü, üzerlerinde forması bulunan 2 Beşiktaşlıya yumruk ve tekmelerle saldıran Bursaspor taraftarlarından 2 kişi, Bursa\'da gözaltına alındı. Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında, \'kasten adam yaralamak\' suçundan işlem yapılacağını belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de kimliğinin araştırıldığı öğrenildi.

Olay, 29 Eylül Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında, meydana geldi. İstanbul\'da Beşiktaş- Kayserispor maçını izledikten sonra Kütahya\'nın Gediz ilçesine gitmek üzere otobüsle yola çıkan, Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyesi Halil İbrahim Işık ile Şerafettin Baş, Bilecik\'in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesisine geldi. İkili, burada, dün Sivasspor ile deplasmanda maç yapan Bursaspor\'un Sivas\'a giden taraftarlarıyla karşılaştı. Bursasporlular ile üzerlerinde forma olan 2 Beşiktaşlı, iddiaya göre, sözlü tartıştı. Bu sırada Bursasporlu bazı taraftarlar, Beşiktaşlı Işık ile Baş\'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Grubun içindeki bazı Bursasporlular, Beşiktaşlı taraftarları, üzerlerine kapanarak, linç edilmekten kurtardı. Dinlenme tesisinde bulunanlar da saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı. Yaralanan ikiliden Şerafettin Baş\'ın ayağını, saldırı sırasında yere düşerken, cam sehpanın sivri tarafı kesti. Halil İbrahim Işık ile Şerafettin Baş, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi\'nde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

2 GÖZALTI

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karışan ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi Bursa\'da gözaltına aldı. Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında \'kasten adam yaralamak\' suçundan işlem yapılacağını belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer şüphelilerin de kimliğinin araştırıldığı bildirildi.

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Cep telefonu ile kavgadan görüntüler