DHA YURT BÜLTENİ 11

1)KASTAMONU\'DA 9 EV VE 6 AHIRIN YANDIĞI KÖYDE HASAR TESPİTİ

KASTAMONU\'nun Araç ilçesinde 9 ev ve 6 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alınırken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı. Yangın, dün akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde meydana geldi. Ali Aykanat\'ın evinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. Köy halkının haber verilmesi üzerine yangına Araç, İhsangazi, Devrekani, Daday, Çankırı Bayramören ve Kurşunlu Belediyesi itfaiyeleri ile Kastamonu, Araç, Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Kastamonu Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Sabah saatlerine doğru güçlükle kontrol altına alınan yangında Ali Aykanat, İsmiye Boyacı, Mustafa Boyacı, Bilal Aykanat, Hamdi Aykanat ve Mehmet Boyacı\'nın evleri ile ahırları yandı. Yangında Ali Aykanat\'a ait 2 keçi ile Mustafa Boyacı\'ya ait 1 eşek telef oldu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz sabah saatlerinde ilgili kurum müdürleri ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz yangından zarar gören ailelere devlet olarak en kısa sürede yardım edileceğini belirtirken olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Yangın nedeniyle Kastamonu Kızılay Şubesi’de köylülere yatak, battaniye, çadır ve gıda yardımında bulundu.

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)

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2)VAN\'DA YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN CESEDİ BULUNDU

VAN\'ın Muradiye ilçesindeki derede, erkek bebek cesedi bulundu. Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Muradiye ilçesinde bir çoban, Karasu Çayı üzerinde brandaya sarıl bebek cesedi görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, suya batmaması için sineklik üzerine konulmuş ve brandaya sarılı erkek bebek cesedini alarak otopsi yapılmak üzere hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

VATANDAŞ KAMERASI

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-Ölü bulunan bebek(fotoğraf)

-Bebeğin bulunduğu dere

-İsmi öğrenilmeyen genç çoban ile kısa röportaj

-Dere yakınındaki köy

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3)AŞİRET DÜĞÜNÜNDE HALAY KUYRUĞU İLE TÜRKİYE HARİTASINI OLUŞTURDULAR

ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yapılan aşiret düğününde renkli görüntüler oluşurken, damat Erol Yakut\'un amcası olan Korucu başı Mesut Güney\'in çabası ile uzun halay kuyruğu ile düğünün yapıldığı meydanda Türkiye haritasının şekli oluşturuldu. Yüzlerce davetlinin kataldığı düğünde davetliler silah sıkmak yerine havai fişek ve meşaleler ile çevreyi aydınlattı. Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan Goyan aşiretinin oğlu Erol Yakut ile Adana\'dan gelin getirilen Esra Kızılkaya 1 gün ve 1 gece süren muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Köy meydanında yapılan düğünde davetliler uzun halay kuyrukları ile unutulmaz bir gece yaşarken, aşiret lideri ve damadın amcası olan korucu başı Mesut Güney\'in katkısı ile köy meydanındaki uzun halay kuyruğundan Türkiye haritasının şekli oluşturuldu. Yakut ile Kızılkaya\'nın düğünlerine, Ak Parti ilçe Başkanları, STK Temsilcileri, aşiret mensupları, akrabaları ile damadın amcası Korucu başı Mesut Güney katıldı. Türkçe, Kürtçe müziklerin çalındığı düğünde renkli görüntüler yaşandı. Gece geç saatlere kadar süren düğünde kadınlar ve erkeklerde yöresel kıyafetlerle halay çekip oynarken, düğünde davetliler havaya silah sıkmak yerine havai fişek ve meşale ile çevreyi aydınlatmaları dikkat çekti.

Yeğenini muhteşem bir düğün ile evlendiren ve halay ile Türkiye haritası süprizini yapan Korucu başı Mesut Güney, Türkiyenin en uç köşesinden sınırın sıfır noktasından bütün Türkiye\'ye birlik ve beraberliği gösteren bir görüntü ile mesaj verdiklerini ifade ederk, \"Çok zor bir dönemden geçen ülkemizin birliğe, beraberliğe, seferberliğe ihtiyacının olduğunu göstermek istedik. Rabbim, bu güzel memleketi korusun birliğimizi, kardeşliğimizi, vatanımızı ve bayrağımızı korusun\"diye konuştu..

Görüntü Dökümü:

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-Düğüne katılanlar

-Geniş araziden dron ile düğünden görüntüler

-Düğüne katılanların Türkiye haritası sembolüyle halay çekmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Emin BAL/Uludere,ŞIRNAK,(DHA)

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4)\'NÜFUS ÇALIŞANLARI ARTAN İŞ YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYACAK HALE GELDİ\'

MERSİN\'de, E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Türkiye genelinde 9 bin 700 personeli bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'nde çalışanların artan iş yükünü taşımayacak duruma geldiğini, bu nedenle bakanlığın mülakatını yaptığı bin 117 sözleşmelinin yanı sıra 3 bin 500 yeni personel alımı yapması gerektiğini söyledi. E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının artan iş yükü nedeniyle çalışamaz duruma geldiğini savundu. Kart, \"Artık bu kantar, bu yükü çekemez. Gün geçmiyor ki Nüfus Müdürlükleri\'nde bulunan yoğunluğa, yeni bir sebeple yoğunluk eklenmesin. Çipli kimlik, ehliyet, pasaport ve asli işlemlerinin yoğunluğu ile boğuşmakta olan nüfus çalışanları, bazı kurumların keyfi uygulamaları, fazladan evrak istemeleri ile vatandaşı nüfusa yönlendirmesi neticesinde bir kat daha artan yükle mücadele etmektedir. Öyle ki İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar işlem önceliği almak için, kendilerine yakın illerden randevu alarak, o illere gidip işlem yaptırmaktadır\" dedi.

KALICI ÇÖZÜMLER GEREK

Kart, geçici çözümler yerine, kalıcı yapısal çözümlerle yoğunluğa son verilmesini beklediklerini ifade ederek, \"Aciliyet arz eden, mülakatı yapılan bin 117 sözleşmeli personel alım işleminin bir an önce tamamlanarak göreve başlatılmasını bekliyoruz. Buna ek olarak yeni 3 bin 500 personel alımı yapılması şarttır. Nüfus çalışanlarına yıpranma hakkı ve 500 TL ek ödeme verilmesi, adres tescil işleminin e-devlet şifresi ile yapılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Kullanılmakta olan cihazların, daha kaliteli, verimli cihazlarla değiştirilmesi sayesinde, vatandaşa ve personele eziyete dönüşen işlem zorluğunun önüne geçilmesi, İçişleri Bakanımızın sesimizi duymasını ve çözüm aşamasında hızlı kararlar alınmasını bekliyoruz. Zira artık nüfus çalışanlarının yükü taşıyamayacağı boyutlara gelmektedir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sendikanın girişi

-Sendikanın tabelası

-Genel Başkan Ali Kart çalışırken genel ve detay görüntü

-Ali Kart açıklama yaparken

-Nüfus Müdürlüğü\'nde yaşanan yoğunluktan genel ve detay

(BOYUT: 376,32 mb) (SÜRE:3,25 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)



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