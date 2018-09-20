DHA YURT BÜLTENİ 11

1)DİYARBAKIR\'DA GÖRÜLEN HDP\'Lİ VEKİLLERİN DAVASININ NAKLİ İSTENDİ



KCK/TM ana davasından yargılanırken, milletvekili oldukları için dosyaları ayrılan ve halen 2\'si vekil olan 8 HDP\'linin dosyasının güvenlik gerekçesiyle başka ile nakledilmesi talebinde bulunuldu. KCK ana davası görülürken, milletvekili seçildikleri ve dokunulmazlıkları olduğu için dosyaları ayrılan HDP\'li Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım\'ın yargılamasına devam edildi. Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya halen milletvekili olan Dilan Dirayet Taşdemir ve Alican Önlü ile eski vekiller Çağlar Demirel, Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Nadir Yıldırım, Besime Konca ve Selma Irmak katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatları Mehmet Emin Aktar ve Cihan Aydın, hala milletvekili olan Taşdemir ve Önlü hakkındaki davanın yasama dokunulmazlığı kapsamında durdurulması talebinde bulundu. Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, davanın güvenlik gerekçesiyle başka ile nakledilmesi için Adalet Bakanlığı\'ndan talepte bulunulmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.

DİYARBAKIR, (DHA)

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2)HARPUT\'TAKİ KAZILARDA URARTULAR DÖNEMİNİNE AİT 5 KAYA MEZAR BULUNDU

ELAZIĞ\'ın antik kenti Harput\'ta yürütülen kazı çalışmalarında Urartular döneminde yapılan ve Roma döneminde de kullanılan aristokratlara ait olduğu tahmin edilen 5 kaya mezarı bulundu.

Elazığ Belediyesi bünyesindeki Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından 2015 yılından beri tarihi Harput\'ta yapılan kazı çalışmalarında kaya mezarları bulundu. KUDEB Başkanı Uzman Sanat Tarihçisi Kadir Atıcı, kaya mezarların Urartu döneminde yapıldığın ve Roma döneminde de kullanıldığını söyledi. Atıcı, \"Arkeolojik kazı çalışmalarını daha çok lokal bazda, yapı ölçeğinde yapıyorduk. Bu yıl daha farklı bir alana kaydık ve Harput\'taki Kale Hamamı\'nın kuzeydoğusunda kalan kaya mezarlığı olarak bilinen alanda kazı başlattık. Daha önce burası, 1985 yılında Diyarbakır kurulu tarafından tescillenmişti. Bugüne kadar herhangi bir çalışma olmamıştı, atıl durumdaydı\" diye konuştu. Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında 5 kaya mezarı bulduklarını ve bunların kral ve aristokratlar ait olduğunu dile getiren Kadir Atıcı, şöyle konuştu:

\"Bu yıl içerisinde 5 tane, Urartu döneminde yapılıp, Roma döneminde de kullanılan kaya mezarı bulduk. Bu mezarlıkların tarihi M.Ö. 1000 yılına kadar gitmektedir. Kaya mezarları 5\'i sıralı halde duruyor. Kazıma tekniğiyle yapılmış, içerisinde doğal yükseltileriyle birlikte ölen aristokrat kesiminin ya da krallarının defnedildiği mekanlardır bu kaya mezarları. Harput\'ta yaptığımız kazı ve restorasyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Kaya mezarları kazısının UNESCO sürecine önemli etkileri ocak. Harput\'ta şu an kaya mezarlarının kazısını yaptığımız, kaya mevkii diye ifade ettiğimiz alana bir bütün olarak baktığımızda şunu görüyoruz; Harput Kalesi, Urartu dönemine ait. Önündeki hamam Osmanlı dönemine, altındaki Kızıl Kilise gayrimüslim Ermeni dönemine ait, hemen üzerinde de yine Urartuların kullanıp, Roma\'ya kadar gelen mezarlar var. Farklı medeniyetlerin bir arada toplandığı alandır burası. Bu çalışma bittikten sonraki süreç içerisinde bir aylık kazı devam edecek, bir aydan sonra çevre düzenleme çalışmasıyla ilgili şu an proje hazırlanıyor. Projede entegre edildikten sonra kaya mezarları görünür hale gelecek.\"

\'DÖNEMİN ARİSTOKRATLARI, EŞYALARIYLA BİRLİKTE DEFNEDİLİRDİ\'

KUDEB Başkanı Uzman Sanat Tarihçisi Kadir Atıcı, kaya mezarlarına kral ve aristokratların önemli eşyalarıyla birlikte defnedildiğini de dile getirerek, \"Aristokrat ve üst düzey kişiler kalede kalırlardı, öldükten sonra da kendileri için anıt mezarlar yapılırdı. Bizim kaya mezarlıkları dediğimiz mezarlıklar da bu mezarlıklardır. Kral ve aristokrat mezarları. Çevresinde avam tabakası dediğimiz halk mezarları hiçbir şekilde bulunmazdı. Onlar daha uzak yerlere defnedilirdi. Aristokrat mezar yapılarının da şöyle bir özelliği vardı; o dönemde ölen kişiler kendi eşyalarıyla birlikte gömülürdü ki; ölümden sonraki yaşamlarında da yine kendi eşyalarını kullanabilsin diye. Böyle bir inanç geleneğine sahiplerdi. O alan, daha sonraki dönemlerde atıl ve boş durumda kalıyor. Bu süre zarfında yapılaşmalar başlıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA

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3)RİZE\'DE CHP\'LİLER \'YEŞİL YOL\' DAVASINI TAKİP ETTİ

KARADENİZ Bölgesi\'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi’nin iptali için açılan dava Rize İdare Mahkemesi’nde görüldü. Davayı takip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri de açıklanması beklenen kararın iptal yönünde olmasını beklediklerini söyledi.

Kardeniz’deki Yeşil Yol projesi ile ilgili açılan yürütmeyi durdurma ve iptal davası Rize İdare Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada avukatlar hazır bulunurken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun da duruşmayı izleyerek çevrecilere destek verdi. Duruşma sonrası açıklamada bulunan avukat Yakup Okumuşoğlu bilirkişi raporları doğrultusunda ve kanun çerçevesinde bu davanın kendileri lehine sonuçlanacağını düşündüklerini belirtti. Okumuşoğlu, \"Samistal yaylasında çalışmalar yeniden başlamış, biz orada çalışan dozerin başına gitmeyi düşünüyoruz, çünkü yargı ne kadar yavaşsa dozerler o kadar hızlı. Yeşil yol, 2015-2018 yılları arasında hengâmeyle sürdü. Maalesef yargı 3 yıl boyunca karar veremedi. Yeşil yol maalesef ki fırtına ayağında neredeyse bitmek üzere, son ayağını Samistal tarafında yapmaya çalışıyorlar. Biz de oraya gidip buna tanık olmak istiyoruz\" dedi.

‘İNŞALLAH YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKAR’

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da, davayı bölgenin bir insanı olarak başından beri takip ettiklerini kaydetti. Bekaroğlu, \"Benim hayatım insan hakları ve çevre mücadelesi ile geçti. Hukukun bu kadar ayak altına alındığı, yargıçlar üzerinde bu kadar yoğun baskı olduğu, insan hakları ve çevre mücadelesi verenlerin bu kadar karamsar olduğu bir dönem görmedim. Böyle bir ortamda Yeşil Yol davası görülüyor. İnşallah yürütmeyi durdurma kararı çıkar. Ancak yaşadıklarımız gösteriyor ki adliye kapılarında adalet bulamayanlar dozerlerin önüne çıkarak haklarını arayacaklar\" diye konuştu.

‘BANA GÖRE GRİ YOL OLMALI’

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise projede yer alan yolun adının ‘Yeşil Yol’ olmadığını, adının ‘Gri yol’ olması gerektiğini öne sürdü. Kaya, \"Arkasında tonlarca kaya, toprak, hafriyat bırakıp ilerleyen, doğayı tahrip, insanların yaşam alanlarına müdahale eden bu yolun adı yeşil yol olamaz, bana göre gri yol olmalı. Derhal o yolun çalışmaları durdurulmalı, haksız hukuksuz biçimde yol devam ediyor. Yaylalarını, meralarını korumak için orada mücadele verenler yargılanıyor. Bu hepimiz için utanç meselesidir. Bütün yaylalarımızın yolu, amaç yol yapmaksa mevcut yolları iyileştirsinler. Belli ki amaç yol yapmak değil. Amaç insanları yaşam alanlarından uzaklaştırmak, ranta açmak, yapılaşmaya açmak, belki de ilerde madencilik faaliyetlerine uygun altyapı oluşturmak\" ifadesinde bulundu.

Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davada kararın, ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Davanın görüldüğü adliye görüntüsü

Duruşma öncesi ve sonrası görüntüler

Yapılan açıklamalar

Detaylar

Haber Kamera: Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)-

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4)DİYARBAKIR\'DA, AB DESTEKLİ PREFABRİK EĞİTİM KURUMLARINDA İLK DERS ZİLİ ÇALDI

DİYARBAKIR\'da, Avrupa Birliği (AB)\'nin desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak yürütülen, \"Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim I-II\" projesi kapsamında yaptırılan ve içerisinde Prefabrik Kırklardağı Anadolu Lisesinin de bulunduğu eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim başladı. AB desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan, \"Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim I-II\" projesi kapsamında Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde yaptırılan Prefabrik eğitim yapıları ile eğitim ve öğretime açıldı. Açılış törenine Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Gabriel Munuera Vinals, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Gabriel Munuera Vinals, Türkiye\'nin mültecilere büyük destekler verdiğini belirterek, bu mali yardımlarda 3 Milyar Avro\'nun seferber edildiğini söyledi. Sağlık, eğitim, sosyo-ekonomik destek, alt yapı ve göç yönetimi gibi alanlarda yardımların yapıldığını vurgulayan Vinals sözlerini şöyle sürdürdü:

\"600 BİNDEN FAZLA SURİYE\'Lİ ÇOCUK ŞU ANDA OKULA GİTMEKTEDİR\"

\"Şu ana kadar 72 projenin sözleşmeleri yapılmıştır. 3 milyar Avroluk, destek mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Ancak, daha yapılacak işlerin de olduğunun bilincindeyiz.İşte bu yüzden 14 Mart 2018\'de Avrupa komisyonu ilave bir fonn olarak 3 milyon Avro daha tahsis etme kararını duyurmuştur. Ve bu karar Haziran 2018\'de diğer tüm AB\'ye üye devletlerinde tam desteğini almıştır. Yani önümüzde son derece yoğun bir dönem bizleri bekliyor. Mevkidaşlarımızla birlikte, Türkiye\'deki ev sahibi topluluk ve mültecilerin ihtiyaçlarına elimizden gelen en iyi şekilde yanıt vermeye çalışacağız. İkinci mali yardım olan 3 milyar Avroluk bütçe kapsamında atacağımız ilk adım, geçen ay duyuruldu. Ve bu adım eğitimdir. Bu adım, bu eylem kalemi için ilaveten 400 milyar Avroluk bir finansman da PICTES projesi kapsamında sağlanacaktır. Yani ilaveten 3 akademik okul yılı süresince, örgün eğitimde artan kalite ve yardım eli uzatabilme konularına odaklanabileceğiz. Türkçe eğitim sağlayabileceğiz ailelere ve sınav sisteminin daha iyi hale getirilmesi ve sosyal uyumun artırılmasına odaklanabileceğiz. Bu mali yardımın amacı, Milli Eğitim bakanlığı\'nın hem Suriyeli, hem de Türk öğrencilere yönelik kaliteli eğitim sağlama yönündeki çalışmalarına destek sağlayabilmektir. Hepimizce malum olduğu üzere, Türkiye, eğitimi öncelikli gören bir ülkedir. Milli Eğitim Bakanlığı, tam bir kararlılıkla ve en hızlı bir şekilde eğitim ihtiyaçlarını giderme yönünde çalışmıştır. Bu takdire şayandır. 600 binden fazla Suriyeli çocuk şu anda Türkiye\'de okula gitmektedir. Bu inanılmaz bir başarıdır, ancak halen yapılacak çok şey bizleri bekliyor. Bu bağlamda, 300 milyon Avroluk PICTES projesi aracılığı ile ve yine 475 milyon Avroluk Okul Altyapı Güçlendirme Projeleri ile yoğun çalışmalar devam etmektedir. Tüm bunlar, Türk makamları ve AB arasındaki işbirliği sayesinde ve yine AB üye ülkelerinin de verdiği güçlü siyasi ve mali destek sayesindedir.\"

Diyarbakır Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı ise, Diyarbakır\'da bu yıl 461 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, kentte öğrencilerin en iyi eğitimi görmeleri adına Valilik ve kurumların özel bir çaba sarf ettiklerini kaydetti. Politik sorunlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın Türkiye\'de ağırlandığını hatırlatan Vali Yardımcısı Helvacı, \"Bugün açılışında bulunduğumuz 90 milyon harcanarak yapılan projelerde AB ile çalışmaktan çok mutluyuz\" dedi.

Halk oyunları ve öğrencilerin verdiği konserin ardından protokol, ilk ders zilini çaldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri öğrencilerin yanına oturarak hatıra fotoğrafı çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detaylar

-Vali Yardımcısının konuşması

-Elçi\'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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5)KENDİ BİSİKLETİNİ BIRAKTI, DİĞERİNİ ÇALDI, BİSİKLETİNİ ALMAYA GELDİĞİNDE YAKALANDI

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, kendi bisikletiyle geldiği binadan çaldığı bisiklet ile kaçan kişi, 4 saat sonra kendi bisikletini almaya geldiği sırada yakalandı.Olay, Serdivan ilçesinde meydana geldi. Bin 500 lira değerindeki bisikletin çalındığı ihbarıyla harekete Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, ev çevresindeki güvenlik kameralarının izlenmesi sonucunda şüphelinin olay yerine kendine ait bisikletle geldiğini ve bisikletini kilitledikten sonra çaldığı bisikletle uzaklaştığını belirledi. 4 saat sonra kendi bisikletini almak için gelen M.U. (24), bisikletin yakın çevresinde bekleyen polis ekiplerince yakalandı. Çalınan bisiklet ikinci el eşya alım satım yapan iş yerinde ele geçirilirken, 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.U. ve çalınan bisikleti satın alan işyeri sahibi H.K. gözaltına alındı. 2 kişinin emniyette sorgulamaları devam ediyor. Bisiklet hırsızlığı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kendi bisikletiyle geldiği görünen şüphelinin kısa bir süre sonra bina içerisinden çaldığı bisiklet ile yola devam ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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6)MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR, GÖRÜŞME YAPAN KİŞİNİN TELEFONUNU ÇALDI

GAZİANTEP\'te, bir kişinin kaldırımda otururken görüşme yaptığı cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan 3 kişi, kimlikleri güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip yakalandı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay, geçen 13 Eylül\'de kent merkezinde meydana geldi. Kaldırım üzerinde oturarak telefonla görüşme yapan kişinin yanına üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet yaklaştı. Motosikletin arka bölümünde oturan kişi, görüşme yapan kişinin elindeki cep telefonunu aldı. Motosiklet hızla uzaklaşırken, vatandaşın ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin O.Ü., İ.İ. ve C.S. olduğunu belirledi. Ekipler, kimlikleri belirlenen 3 kişiyi, dün evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, görüşme yapan kişinin elindeki telefonun yanına yaklaşan motosikletteki kişi tarafından alındığı ve aracın hızla uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Motosikletlilerin yanaşması

- Oturan kişinin cep telefonunun alınması

- Motosikletin uzaklaşması

- Mağdur kişinin arkadan koşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 573 KB

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7)İPE DOLANAN SERÇEYİ KURTARIP, DOĞAYA SALDI

GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Kadir Taşdemir, ahırının duvarında ipe dolanan serçeyi kurtarıp, doğaya saldı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Belpınar Mahallesi\'nde, hayvancılık yapan Kadir Taşdemir, ahırının duvarında kırık olan brikette yuva yapan ve ipe dolandığı için yuvada çıkamayan serçeyi fark etti. Taşdemir, yaklaşık 5 metre yüksekliğe demir merdivenle çıkıp, kuşu kurtardı. Taşdemir, su ve yem verdiği serçeyi yeniden doğaya saldı. Taşdemir, \"Ahıra girdiğimde çırpındığını gördüğüm serçeyi kendi imkanlarımla kurtardım. Serçe ipten kurtulmak için çırpınırken bitkin düşmüştü. Su içirip, yemledikten sonra kendine gelen serçe özgürlüğe kanat çırptı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Merdivenin duvara dayandırılması

- Serçenin kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,91 MB

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8)ŞANLIURFA\'DA ŞED KUŞANMA TÖRENİ

ŞANLIURFA’da, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Gümrük Hanı’nda temsili olarak kalfalıktan, ustalığa geçiş olan Şed kuşanma töreni canlandırıldı.Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 810 yıllık geçmişi olan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Barutçu Hanı’nda bir program düzenlendi. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma konularının vurgu yapıldığı etkinliğe AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çok sayıda kurum amiri, esnaf ve öğrenciler katıldı. Tarihi Gümrük Hanı\'nda düzenlenen tören Ahilik duasıyla başladı. Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende 810 yıldır devam eden ‘Esnaf duası’ yapıldı. Duanın ardından Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Şed kuşanma töreni düzenlendi. Temsili olarak canlandırılan törende çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, geçiş dönemi olan Şed kuşanma töreninde ustalığa adım adan esnafa Şed kuşağı bağlandı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende Ahilik teşkilatının anlamı ve kökeninin kardeşlik olduğunu belirten milletvekili Mehmet Ali Cevheri, kendisinin de esnaflıktan geldiğini ve ahilik terbiyesinin nasıl olduğunu çok iyi bildiğin, belirterek, \"Bir esnaf olmanın onurunu yaşıyorum. Esnaflıktan terbiye ve çok şey öğrendim. Ahilik sadece bir esnaflık teşkilatı değildir. Aynı zamanda bir eğitim kurumudur Ahilik. Ahilik teşkilatının ilkelerine baktığımız da tamamen İslami ilkelerdir\" dedi.

Esnafa karanfil dağıtarak günlerini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise \"Şanlıurfa İpekyolu, Baharat yolu, Uzakdoğu\'yu Anadolu ile birleştirme noktasında bir kesişme yeridir. Geçmişte olduğu gibi bugün de birçok esnafımız bu tarihi çarşı ve hanlarda faaliyet yürütmektedir. Kentte esnafımız hala Ahilik duygusunu, kültürünü ve değerlerini yaşatıyor. Bu bizi sevindiriyorö şeklinde konuştu.

Ahilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından Barutçu Han\'da ve şehrin bir çok noktasında aşure ikramı yapılırken, esnafa da karanfil dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Şed kuşanma töreni

- Gösteriyi izleyen vatandaşlar ve esnaflar

- Vatandaşlara aşure ikram edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 178 MB