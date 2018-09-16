DHA YURT BÜLTENİ 11

Akdamar Adası\'na Kıbrıs modeli su götürme projesi

Arif KARAKAŞ/GEVAŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası\'na Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü altında çekilecek olan tatlı su hattının boru batırma işlemi için tören düzenlendi. Törenin ardından tatlı su hattı projesini yürüten firma, adaya taşınacak olan boru hattını Van Gölüne daldırarak ilk çalışmaları başlattı. VASKİ Genel Müdürü Tekataş, su götürme projesinin Kıbrıs modeline benzediğini ifade etti.

Gevaş ilçesindeki Ermenilere ait Surp Haç Kilisesi\'nin bulunduğu tarihi Akdamar Adası\'na göl altından su götürmek için Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından içme suyu hattı proje hazırlandı. Temmuz ayında, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği adada Büyükşehir Belediyesi ve ilgili firma yetkilileri arasında imza töreni yapıldı. İlçedeki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağından adaya taşınacak suyun boru batırma işlemine bugün düzenlenen törenle başlandı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Pınarbaşı\'ndan getirilen su ile Akdamar Adası\'nın yanı sıra sahilde yer alan villaların ve Dokuzağaç Mahallesi\'nin de suya kavuşacağını belirtti. Tekataş, \"Bu projenin toplam 4 kilometrelik hattı, Van Gölü\'nün altından Akdamar Adası\'na su götürülme projesi şeklindedir. Bu projeye 25 Mayıs’ta başladık ve toplam 5 milyonluk toplam bedeli olan bir yatırımdır. Projemizin bitiş tarihi olarak 2019 Kasım ayını hedefliyoruz. 125\'lik, 25 atü çapında borularla suyu götürüyoruz. Daldırma şeklimiz toplam 600 adet ve ortalama 80 kilogram ağırlığında beton bloklarla daldırma işlemini gerçekleştireceğiz.\" dedi.

KIBRIS MODELİ SU TAŞIMA PROJESİ

VASKİ Genel Müdürü Tekataş, Akdamar Adası\'na su götürme projesinin Kıbrıs modeline benzediğini ifade ederek, \"Adaya su götürme projesi ile ilgili Akdamar’da 20 metreküplük bir depo yapılacak. Adaya yine tarihi görünümlü 5 çeşme yapmayı planlıyoruz. Bu tarafta ve Akdamar\'daki girişte 20 metrelik kısımları tıraş ederek, ağırlıkları gömme yapacağız. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun ve aksamaya mahal vermeyeceğiz. Bu proje tamamen VASKİ mühendislerine aittir. Kendilerini tebrik ediyorum. Türkiye\'de Kıbrıs modelinden sonra ilk defa böyle bir şey gerçekleştiriliyor. Gururla söylüyorum ki; bunu VASKİ personeli gerçekleştirdi. Tamamen Van\'dan ve VASKİ\'den çıkmış bir proje olacak\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından boruların suya bırakılması için kurdele kesimi yapıldı. Programa VASKİ ve ilgili yüklenici firma yetkilileri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Akdamar adasından detaylar

- Gölden Detaylar

- Akdamar Adasının karşısındaki yazlıklardan detaylar

- Çekilecek su borusundan yakın uzak detaylar

- VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş\'ın konuşması

- Detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 328 MB

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 2 DAKİKA 43 SANİYE

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RES\'lere karşı ağaçlara el ele tutuşarak korudular

GÖLCÜK (Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde inşa edilmesi planlanan rüzgar enerji santrallerine bölgede yaşayan köylüler tepki gösterdi. Eriklitepe Tabiat Parkı\'ndan santrallerin yapılacağı bölgeye yürüyen köylüler, ağaçların etrafında el ele tutuşarak, ağaçların kesilmesine karşı olduklarını gösterdi.

Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı\'nın yaklaşık 500 metre ilerisine inşa edilmesi planlanan rüzgar enerji santrallerine tepki gösteren köylüler bir araya geldi. Bölgede bulunan Nüzhetiye, Mahmuriye, Şevketiye, İcadiye ve Ferhadiye köylerinde yaşayanlar, Eriklitepe Tabiat Parkı\'nda toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde \'Enerjiye değil, doğa katliamına hayır\' ve \'Ormanlarımı kesme oksijenimi engelleme\' yazılı pankartlar ile Eriklitepe Tabiat Parkı\'ndan rüzgar enerji santrallerinin yapılacağı bölgeye kadar yürüdü. Burada ağaçların etrafında el ele tutuşarak temsili olarak ağaçların kesilmesine karşı olduklarını gösterdi.

Nüzhetiye Köyü Muhtarı Mehmet Sertoğlu yaptığı açıklamada, \"Biz rüzgar santrallerine, rüzgar enerjisine karşı değiliz. Bizler bulunduğu yer bakımından kayın ormanlarının bulunduğu bir doğa içerisinde kurulacağından, biz burada kurulacak olan RES\'lere karşıyız. Rüzgar enerjisi elbette ki enerji türleri içerisinde en masum enerjidir, fakat bu durum bulunduğu yere de bağlıdır. Şimdi derler ki rüzgar santrallerine neden karşısınız, siz enerjiye neden karşısınız? Bunların nedenlerini sayalım, rüzgar santrallerinin olduğu yerde 3 derece ısı artışı meydana geldiğinden çevresindeki su kaynaklarının kurumasına neden olacaktır. İkinci neden, direkler arasında türbülans meydana geldiğinden göçmen kuşlarının, arıların yön şaşırmasına neden olacaktır. Üçüncüsü rüzgar tribünlerinin olduğu yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde rüzgar sendromu hastalığı meydana getirip insanların sağlıksız bir şekilde yaşamalarına neden olmaktadır. Dördüncüsü ses kirliliği yapmaktadır ve çevresinde bu güzelim doğada piknik yapan insanları rahatsız edecektir. Rüzgar santrallerinin yüksekliği 180 metredir, kanat genişlikleri 60-70 metredir. 70 metre uzunluğundaki bir kanadın 35 metrelik çapı vardır ve 35 metrelik bu parçaları buraya taşıyabilmek için bu yolların, ağaç kesilerek genişletilmesi gerekiyor. Bu durum da yeni bir orman katliamına neden olacaktır. Bizler bu sebeplerden dolayı rüzgar santrallerinin yapılmasına karşı çıkmaktayız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürümesi

-Nüzhetiye köyü muhtarının konuşması

-Ağaç etrafında el ele tutuşan vatandaşlar

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli)



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İnşaat kalıp malzemesi yüklü kamyonet devrildi, sürücü kaçtı

BURSA’da, inşaat kalıp malzemesi yüklü bir kamyonet devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 3 kişi kamyonet kabininden çıkıp kaçtı.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yeni Doburca Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 46 JKY 87 plakalı kamyonet, eğimli virajda belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Yan yatan kamyonetin kasasında yüklü bulunan inşaat kalıp malzemleri yola dağıldı. Bu arada kamyonetin deposundan akan yakıt da yolu kayganlaştırdı. Kamyonetin sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişinin kazayı yara almadan atlattıkları ve kabinden çıkarak kaçtıkları öğrenildi. Yol trafiğe kapatılırken, polis kaçan sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden detaylar

HABER/KAMERA: Enver Fatih TIKIR, BURSA, (DHA)

125 mb , 1 dk 7 sn



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Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alınırken, 466,46 gram bonzai maddesi ile 22 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerden 6\'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yarın başlayacak yeni eğitim- öğretim yılı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği \'Cankız\'ın da kullanıldığı operasyonda 466,46 gram bonzai maddesi ile 22 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda, 4\'ü \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\', 6\'sı \'uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan 10 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli, götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakılırken, 4 şüphelinin ise sorgularının tamamlanmasından sonra \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis kamerasından;

-Ele geçirilen uyuşturucuların bir evin bahçesinde poşetler içinde toplanması,

-Narkotik köpeği ile evde ve bir otomobilde yapılan aramadan,

-Ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR/DHA



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FETÖ\'den gözaltına alınan 10 astsubay sağlık kontrolünden geçirildi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 astsubay, götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

FETÖ\'nün \'askeri yapılanması\'na yönelik cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin\'de 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı\'nda görev yapan 10 astsubay gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el koyuldu. FETÖ\'nün \'ardışık arama\' ve \'kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş\'a getirilerek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kontrolün ardından 10 astsubay, sorgulanmak üzere emniyete gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis minibüsü

- Şüphelilerin minibüsten indirilişi

- Hastaneye götürülmesi

- Hastaneden çıkarılmaları

- Minibüse bindirilmeleri

- Minibüsün gidişi

Haber- Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

282 MB

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