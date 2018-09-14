DHA YURT BÜLTENİ 11

IRMAKTA OĞLUNU KURTARDI, AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren oğlunu kurtaran İzzet Aydın (58) akıntıya kapıldı. Kaybolan İzzet Aydın\'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İstanbul\'dan eşi ve çocuklarıyla birlikte Manavgat\'a gelen İzzet Aydın, ilçenin ünlü Manavgat Şelalesi\'ni de görmeye gitti. İzzet Aydın\'ın oğlu Özkan Aydın saat 15.30 sıralarında şelalenin döküldüğü yerin üst tarafında Manavgat Irmağı\'na girdi. Oğlunun bir süre sonra paniklediğini fark eden İzzet Aydın, kurtarmak için suya atladı. Oğlunu kıyıya çıkarmayı başaran İzzet Aydın, akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri zodyak botla su yüzeyinde ve ırmak kıyısında arama çalışması başlattı. İzzet Aydın\'ı arama çalışmaları sürerken, yakınları fenalık geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İzzet Aydın\'ın bedeninin suya düştüğü ırmakta ilerlemesi (Vatandaş kamerası)

- Ekiplerin Zodyak botla arama yapması

- Olay yerinden görüntüler

- İzzet Aydın\'ın fotoğrafı

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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7 ANNE, MUHTARLIK İÇİN YARIŞACAK

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte mahallerine hizmet etmek isteyen muhtar adaylarının isimleri ortaya çıkarken, 7 kadın aday biraraya gelerek, \"Bu yarışta biz de varız\" dedi.

Gaziler Mahallesi Muhtar adayı 1 çocuk annesi Çiğdem Ekici, Yeni Mahalle Muhtar adayı 2 çocuk annesi Dilek Kuydeşen, Altaylılar Mahallesi muhtar adayı 2 çocuk annesi Perihan Özcan, Şehitler Tepesi Mahallesi Muhtar adayı 3 çocuk annesi Tülay Şahbaz, Eski Ömerli Mahallesi muhtar adayı 3 çocuk annesi Sakine Sindar, Akşemseddin Mahallesi muhtar adayı 3 çocuk annesi Hayat Çevik Akpınar ve yine Akşemseddin Mahallesi Muhtar adayı 1 çocuk annesi Sevda Kurt Özcan, adaylıklarını açıklamak için bir araya geldi.

Kadın adaylar, birbirlerine projelerini anlatarak, mahalleleri için nasıl bir hizmet üreteceklerini ve kazanmak için neler yapmaları gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunup izleyecekleri yol haritalarını belirledi. Hizmet etmek için yola çıkan ve kendileri gibi diğer mahallerde de kadın adaylar olduğu fark eden kadın adayları birbirleri ile irtibata geçerek topluca basın açıklamasında bulunarak, \"Hizmet için cinsiyet ayrımı yapmadan sahada çalışma yapmak için adaylığımızı açıklıyoruz\" diye konuştu.

SİLAH BULUNDURMAYACAĞIZ

Amaçlarının din, dil ve ırk ayrımı yapmadan eşit şekilde hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını belirten 7 kadın muhtar adayı, \"En iyi silah kalemdir sözünden hareketle muhtarlığı kazanmamız durumunda silah müracaatında bulunmayacağız. Silaha karşıyız. Anne şefkati ile özellikle düşkün mahalle sakinlerinin yanında olacağız\" dedi.

3’ü ev hanımı olan aralarında emekli bankacı, folklor eğitmeni, tekstilci, anaokulu görevlisinin de olduğu 7 kadın aday, şunları söyledi:

\"Tarsus’ta kadın muhtar olarak sadece Kurbanlı Mahallesi Muhtarı Aysuna Yılmaz var. Uzun yıllar muhtarlık görevinde bulundu. Kadın olarak bu işin başarılabileceğini gözler önüne serdi. Bizlerde kendisini örnek alarak muhtarlık hizmetlerini mahallemize getirmek için aday olduk. Her birimizin kendi mahallesinde seçilerek muhtar olmasını diliyoruz.\"

7 Kadın, tüm muhtar adaylarına başarı dileğinde bulunarak eşit bir yarış için şimdiden çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- 7 kadın muhtar adayının bir araya gelmesi

- Muhtar adayı kadınların birbirleri ile sohbetleri

- Muhtar adayı Tülay Şahbaz’ın seçim mesajı

- Muhtar adayı Sakine Sindar’ın seçim mesajı

- Muhtar adayı Hayat Çevik Akpınar seçim mesajı

- Muhtar adayı Perihan Özcan’ın seçim mesajı

- Muhtar adayı Çiğdem Ekici’nin seçim mesajı

- Muhtar adayı Dilek Kuydeşen’in seçim mesajı

- Muhtar adayı Sevda Özcan’ın seçim mesajı



SÜRE:01\'42\" BOYUT: 104 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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AFYONKARAHİSAR\'DA SÜRÜCÜLERE TRAFİK EĞİTİMİ

AFYONKARAHİSAR\'da karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan \'Yaşam için kısa bir mola\' projesi kapsamında uygulama yapıldı.

Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde yapılan denetime Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer de katıldı. Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücüler durdurularak önce yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı. Kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlar anlatılırken, oluşturulan çadır içine alınan araç ve içindekilere, 8 dakikalık bir görüntü izletildi. Görüntülerde sürücülerin yaptıkları kural ihlallerinin sonuçlarının neler olabileceği gösterildi. Sürücülere yaptıkları kural ihlali için ceza kesilmezken, lokum ikramı yapılarak gönderildi.

CEZA KESME HAKLARI VAR

Vali Mustafa Tutulmaz, kural ihlali için durdurulan sürücülere proje hakkında bilgi verdi. Sürücülerle ve araç içindeki yolcularla sohbet eden Tutulmaz, yaşanan kazaların kural ihlallerinden kaynaklandığını belirterek, kural hataları yapmamaları konusunda uyardı. Vali Tutulmaz, İçişleri Bakanlığı\'nın yeni bir uygulaması ile jandarma ve polis teşkilatlarının tüm görevlilerinin ceza kesme hakkı olduğunu belirterek, güvenlik görevlilerinin hepsinin kural ihlalinin tespitinde ceza keseceklerini sözlerine ekledi. Vali Tutulmaz, toplu taşıma araçlarında da sivil kıyafetli görevlilerin denetimler yaparak, trafik güvenliğini arttırıcı tedbirler alacağını ifade etti.

AMAÇ CEZA KESMEK DEĞİL

Daha sonra gazetecilere de açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, \"Bu projedeki amacımız trafik kuralı ihlal eden, yani emniyet kemerini takmayan, hız kuralına uymayan, alkollü araç kullanan, cep telefonu ile konuşurken araç kullanan kişiler, tespit edildiği zaman onlara ceza kesilmeden oluşturulan bir çadır içinde uyarı ve eğitime tabi tutuluyor. Görüntülerde kurallara uyulmazsa nelerle karşılaşacakları gösteriliyor. Eğitime tabi tutulan sürücüler bundan çok fazla etkilendiklerini kesilen cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar. Bu projeyi Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulanmaya başladık. Sürücülere yaptıkları hataların farkına varmak için eğiterek daha az kaza olmasını sağlamaya çalışacağız\" dedi.

UYGULAMA ETKİLEDİ

Uygulama kapsamında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir aracın sürücüsü Musa Obuz, Bursa\'ya gittiklerini belirterek, uygulamanın çok etkili olduğunu kaydetti. Obuz, \"Trafikte yaptığımız hatalarımızı fark ettik. Eşim ve 2 çocuğumla birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Benim kemerim takılıydı. Eşim ve çocuklarımın kemeri takılı değildi. İçeride bunun neticeleri neler olduğunu gördük. Genelde yaptığımız hata sonucunda Allah korusun can kaybı olabiliyor. Şu andan itibaren kemerlerimizi takarak yolumuza devam edeceğiz. Bursa\'ya aile ziyaretine gidiyoruz. Özellikle uygulamadan etkilendik. Kemer takmayarak belli bir hızla gittiğimizde ciddi bir kaza riski oluyor. Onun için trafik kurallarına uymakta fayda var ve uyalım\" diye konuştu.

KÜÇÜK DALGINLIKLAR HAYATA MAL OLABİLİR

Araçta emniyet kemeri takmadan seyahat eden ön yolcu koltuğunda oturan eşi Özge Obuz da şunları söyledi:

\"Eşimle araca bindiğimizde emniyet kemeri konusunda sürekli konuşuruz. Küçücük bir dalgınlığın nelere yol açabileceğini ve o küçük dalgınlığa bile yer olmadığını hayatta bir kez daha fark etmiş olduk. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Hayatımızda cezalar var. Cezaların da belli yaptırımları var. Bunlar da önemli tabii ki. Şimdi cezamızı ödeyerek yola devam ederek tekrar hata yapabilirdik. Nasıl olsa paramızı ödedik diyebilirdik. Ama şimdi canımızla ödeyeceğimiz bir hata ve ceza olacaktı yolda başımıza bir şey gelseydi. Bunu görmüş olduk ve bu daha etkili oldu.\"

Uygulamanın ve çadırda yapılan eğitimin ardından lokum ikram edilen araçlar ceza kesilmeden bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Tutulmaz\'ın eğitim alanına gelişi

-Vali\'nin eğitim çadırını incelerken

-Polis ekiplerinin bir aracı durdurması

-Vali sürücülerle konuşurken

-Durdurulan araç çadıra girerken

-Sürücü ve araç içerisindekilerden detay

-Sürücü ve araç içerisindekiler filmi izlerken

-Vali ve beraberindekilerde film izlerken

-Sürücünün eşi filmi izlerken

-Araç çadırdan çıkarken

-Vali alile ile sohbet ederken

-Aileye lokum ikram edilirken

-Aile çocuklarına emniyet kemeri takarken

-Sürücü Musa Obuz\'un konuşması

-Sürücünün eşi Özge Obuz\'un konuşması

-Vali Tutulmaz\'ın konuşması

-Vali ve polis ekipleri fotoğraf çekinirken

-Vali ve çadırdan detay

-Vali diğer sürücülerle sohbet ederken

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HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)