DHA YURT BÜLTENİ 11

Menbiç\'te hastane önünde canlı bomba saldırısı: 1 çocuk ölü

SURİYE\'nin Menbiç kentinde Hikme Hastanesi önünde düzenlenen \'canlı bomba\' saldırısında 1 çocuk öldü. Kentin Berid Caddesi\'nde ise el yapımı patlayıcı infilak etti.

Halep\'e bağlı, terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı YPG\'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri\'nin kontrolündeki Menbiç kent merkezinde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Öğleden sonra Hikme Hastanesi önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada \'canlı bomba\' ile hastane önünde bulunan 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Aynı dakikalarda Menbiç\'in doğusundaki Berid Caddesi\'nde ise el yapımı patlayıcı infilak etti. Bu patlamada ise ölen ya da yaralanan olmadı.

MENBİÇ (Suriye), (DHA)

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Bakan Gül: Başarılı operasyon oldu, yargı hak ettiği cezayı verecektir



Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik\'in, MİT tarafından Suriye\'de yakalanıp, Türkiye\'ye getirilmesiyle ilgili, \"Başarılı bir operasyon olmuştur. Bağımsız yargı hak edene, hak ettiği cezayı verecektir\" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Konya\'da, Bölge Adliye Mahkemesi\'nin açılış törenine katıldı. Bakan Gül, 2013 yılında, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik\'in, MİT operasyonuyla Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye\'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yargının, hak edilen cezayı vereceğini vurgulayan Bakan Gül, şunları söyledi:

\"MİT Başkanlığı\'nın başarılı bir operasyonu ile Reyhanlı saldısının faili olarak aranan firari şahıs, Türkiye\'ye getirildi ve yargı organlarına teslim edildi. Reyhanlı saldırısı, bizim canımızı yakan, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Bunun üzerine yapılan yargılamada 9 sanık, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. İsmi geçen Yusuf Nazik, firariydi. Bu kişi ile ilgili de Ankara 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ayırma kararı vermişti. 2018/351 esas sayılı dosyada, bu dosyanın görülmesine yönelik bir karar vardı. Yargılama yine aynı karar üzerine Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye devam edecektir. Failler, elbette hak ettiği cezayı alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargı da hak edene, hak ettiği cezayı verecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın açıklaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Erdemli\'de limon hasadı başladı

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde Mayer cinsi limonun ilk hasadı yapıldı. Ülkedeki limon ihtiyacının yüzde 65\'ini tek başına karşılayan ilçede bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Sarıyer mahallesinde limon hasadına katılıp açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe genelindeki 110 bin dönümlük arazide yıllık 450 bin ton limon üretildiğini söyledi. Mayer cinsi limon hasadının yaklaşık 2 ay devam edeceğini belirten Tollu, \"Sonrasında yataklık limonların hasadına başlanacak. Hasadın ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Belediye olarak ilçemizde üretilen narenciye ve sebzelerin isim patentini almak için çalışma başlattık. Öncelikle limon, domates ve muzun isim patentini alacağız. Ardından ilçemizde Paketleme ve limonata fabrikası kurulması için çalışacağız. Erdemli halkı çalışkan bir toplum. Biz taşı, toprak yapıp sebze-meyve üreten bir halkız\" dedi.

KİLOGRAM FİYATI 2 TL

Limon üreticisi Hasan Karaca ise limonun daldaki kilogram fiyatının 1.5 - 2 TL arasında değiştiğini dile getirerek, \"Şuan limon fiyatları iyi ama inşallah sezon sonuna kadar fiyatlarımız biraz daha yükselir\" ifadesini kullandı. Mayer cinsi limonun Rusya, Ukrayna\'dan talep edildiğini aktaran Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin de Erdemli limonunun kalite ve aroması ile fark yarattığını aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Limon hasadı yapılırken

-Belediye Başkanı Mükerrem Tollu limon hasadı yaparken

-Limon görüntüsü

-Limon küfesini işçi taşırken

-Bahçenin görüntüsü

-Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röportaj

-Limon Üreticisi Hasan Karaca ile röportaj

-Tollu işçilere cezerye ikram ederken

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

(BOYUT: 290 MB) (SÜRE: 03.50 DK)

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Afganlı mültecinin cesedini dinlenme tesisine bırakıp kaçan 2 kişi yakalandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, üzerinden sahte pasaport çıkan Afganlı mültecinin cesedini TEM Otoyolu kenarındaki tesise bırakıp kaçan 2 kişi yakalandı. Mültecileri para karşılığı Adana\'dan İstanbul\'a götürdükleri belirlenen 2 kişi, mülteciyi fenalaşması nedeniyle tesise bıraktıklarını söyledi.

Dün sabah, TEM Otoyolu Körfez geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde çimlerin üzerinde bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin üzerinden \'Rumeys Kantae\' adına düzenlenmiş sahte Çekya pasaportu çıktı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi olmayan kişinin cesedi morga kaldırıldı. Polis, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkarak cesedi dinlenme tesisine atan kişileri tespit etti. Aksaray\'da düzenlenen operasyonla İ.D. (34) ve O.Ş. (31) yakalanarak İzmit\'e getirildi.

MÜLTECİLERİ İSTANBUL\'A GÖTÜRÜYORLARMIŞ

İ.D. ve O.Ş. ifadelerinde, Adana\'da bulunan 33 mülteciyi iki minibüse bindirerek 100\'er TL karşılığında İstanbul\'a götürdüklerini, Afgan uyruklu kişi yolda fenalaşınca paniğe kapılarak dinlenme tesisi içinde indirdiklerini, diğer mülteci yolcuları da tesislerde bırakarak kaçtıklarını söyledi. İ.D. ve O.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından \'Ölüme sebebiyet vermek\' suçlamasıyla Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi. Afganlı mültecinin kimliği ise belirlenmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Adliyeye sevk edilmeleri

- Olay yeri