DHA YURT BÜLTENİ-11

İSLAHİYE\'DE ŞEHİT ACISI (EK)

1)MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Bingöl\'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş\'in (28) cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak 2\'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'nın Tulga 1 Kışlası\'na getirildi. Burada şehit için uğurlama töreni düzenlendi. Özgeçmişi okunan şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutu, askerler tarafından omuzlara alınarak askeri helikoptere taşındı. Şehidin cenazesi, buradan memleketi Gaziantep\'in İslahiye ilçesine gönderildi. Törene; Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve askeri erkan katıldı.

BABASI: ŞEHİTLİK BANA NASİP OLMADI

Şehidin emekli güvenlik korucusu olan babası Musa Ateş, şehitliğin kendisine değil, oğluna nasip olduğunu belirterek, \"Keşke bana da nasip olsaydı\" dedi.

GERİYE SON FOTOĞRAFLARI VE OĞLUNA ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜ KALDI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş\'ten geriye Kurban Bayramı\'nın birinci görünü çektirdiği görüntü ve fotoğraflar kaldı. Şehit Ateş\'in, geldiği İslahiye\'de geçen Salı günü eşi Neslihan ile birlikte kurbanlık koyunun başında ve oğlu Muhammed\'i, uzman çavuşluğu kazanan kardeşi Kemal\'in arasına alıp fotoğraflarını çekti. Şehit Ateş\'in, kucağına alıp sevdiği sırada \'Esmer meleğim\' isimli şarkıyı söylerken çektiği görüntü de geriye acı bir hatıra olarak kaldı.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin morgdan çıkarılması

- Şehide kışlada tören

- Katılanlardan detay

- Şehide dua

- Özgeçmişin okunması

- Tabutun helikoptere konulması

- Helikopterin hareketlenip havalanması

- Şehidin babası ile röp.

- Şehidin çektirdiği son fotoğraflar

- Şehidin oğluna şarkı söylediği görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB, 8 MB, 3 MB

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2)CHP\'Lİ TEKİN, FABRİKA YANGINLARI KONUSUNDA HÜKÜMETİ UYARDI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son günlerde artan fabrika yangınlarına dair uyarılarda bulundu. Yangın çıkan fabrikaların incelenmesi gerektiğini söyleyen Tekin, \"Yangınlar genelde zarar eden fabrikalarda çıkıyorsa, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu milli servetlerimizin bir daha yanmaması için hükümetin de önem alması lazım. Ayrıca buralarda çalışan işçiler de emeklerinin karşılığını alamıyor\" diye konuştu. Tekin, şuanda Türkiye\'de en çok fabrika yangınının 2001 ekonomik krizinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit\'e kasa fırlatan esnafın da çalıştığı Ankara Siteler\'de çıktığına dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son günlerde artan fabrika yangınlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne taşıdı. Tekin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan\'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yangınların neden önlenemediğini sordu. CHP\'li Tekin, yaşadığı endişeyi soru önergesi ile dile getirdikten sonra bir de açıklama yaptı. Yaptıkları uyarılara hükümetin kulaklarını tıkadığını ileri süren Gürsel Tekin, \"Uyarılar konusunda iktidarın kötü bir alışkanlığı var. Kulaklarını kapatıyor. Halbuki bütün siyasi partilerin eleştirilere açık olması lazım, kendine pay edinmesi lazım. Sadece İstanbul’da son 6 ay içerisinde 77 fabrika yandı. Dün bir tane daha eklendi. Türkiye geneline bakıyorsunuz binin üzerinde fabrika yangınlarının olduğu görülüyor. Bunlar milli servettir. Yapmaya kalkışsanız yıllarınızı alıyor. Ve binlerce, yüz binlerce işçi ve emekçinin orada alın teri ve emekleri var. Bu yangınları sadece böyle bir kritik, teknik meselelere bağlamak çok izah edilecek biri durum değil. Bunun mutlaka araştırılması lazım\" dedi.

\'EN ÇOK YANGIN SEMBOL OLAN SİTELER\'DE\'

Şuanda Türkiye\'de en çok fabrika yangının, 2001 krizi sırasında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit\'e yazar kasa fırlatan esnaf Ahmet Çakmak\'ın da çalıştığı Ankara Siteler\'de çıktığını söyleyen Tekin, şöyle konuştu:

\"Siteler esnafını yakından takip eden bir siyasetçiyim. Ankara milletvekili değilim ama 20 kez Siteler esnafına gittim. Ne oluyor ne bitiyor. 2001 yılında Sitelerde bir tek kapalı yer yoktu. Ama şuanda yarısı kapalı. Bir çok yangının da orada çıktığını fark ettim. 2017 yılında iktidarı uyardık. ‘Bakın çok ciddi sorun var. Bu sorunlara müdahale edin. Müdahale etmezseniz itfaiyeye ihtiyaç duyar hale gelirsiniz’ dedik. Şuanda geldiğimiz durum, çok vahim bir durum. Sadece dün 5 mobilya fabrikası yandı. Konya’dan, Ankara’ya, İstanbul’dan İnegöl’e kadar. Bütün bu fabrikalar, milli servet. Ve buralarda çalışan milyonlarca kardeşimizin bütün sosyal hakları heba ediliyor. Bir sonuç alamıyorlar. Teknik olarak çıkan yangınlara bir şey diyemeyiz, Allah’tan gelen meseleye buna itirazımız yok. Ama genelde zarar eden fabrikalarda bu sorunlar çıkıyorsa, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu milli servetlerimizin bir daha yanmaması için hükümetin de önlem alması gerekiyor. Bu kadar fabrika yangınını sadece teknik sorunlara bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum\" diye konuştu.

\'EY ODA BAŞKANLARI NEREDESİNİZ?\'

Yangın çıkan fabrikalarda çalışanların da mağdur olduğunu kaydeden Gürsel Tekin, şunları söyledi:

\"Fabrikalarda çalışan bir çok kardeşimiz ile görüştüm. Hiç kimse oradaki haklarını alamadı çünkü fabrika yandı. Fabrika zaten zarar ediyor. Borç batağında olan yerler var. Sadece sigortadan para almak için yangının çıkarıldığı düşünülebilir. Hayır. Sigortalar çok kolay para ödemiyor. Ama onun dışında devlete olan vergi, SSK, işçi primleri borcu. Milyonlarca emekçi çaresizlik içerisinde. Hiç biri alın terini alamadığını gözlemledik. Umut ediyorum iktidar bir an önce bunun nedenlerini ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır.\"

Açıklamasında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma da değinen Gürsel Tekin, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilime dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Genelde iktidarlar sıkışınca düşman ararlar. Mutlaka sorunu bir yerlere, dış güçlere bağlarlar. Şimdi olduğu gibi. Ekonomik krize gerekçe arıyoruz ya. 2001 yılında bir dış müdahalenin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik krizin bir Anayasa kitapçığı değil, doğrudan bir dış müdahale olduğu çok açık ve netti. Neydi bu? Sayın Ecevit’in Washington’a davetiydi. O gün sayın Ecevit yaylayla vaylayla karşılandı. Ne zamana kadar? Çıkışa kadar. Çıkışta sayın Ecevit \'Irak müdahalesinde Türkiye yanımızda dursun’ projesine ‘Hayır, ben yokum\' dedi. Ve bundan sonra Türkiye’de çok ciddi sorunlar başladı. Ama o günkü iktidar mensupları da dahil hiç kimse, o günkü ekonomik krizi dış güçlere bağlamadı. Ama şimdi ne garip bir şeydir, daha birkaç yıl önce Amerika, Avrupa dahil dünyada ekonomik kriz vardı. Sayın Erdoğan \'Biz de teğet geçecek\' dedi ve geçti. O gün sizin bu kadar yeteneğiniz, beceriniz vardı da, bütün bunların üstesinden geldiniz. Şimdi neden gelemiyorsunuz? Her şeyi dış güçlere bağlamaya çalışırsanız, o zaman bizim ciddi bir güvenlik sorunumuzun olduğu ortaya çıkar.\"

Tarihteki bu gelişmeleri, o günkü esnaflara da hatırlatmak istediğini söyleyen Tekin, \"O gün o esnaflara öncülük yapan Ankara Ticaret Odası, Sanayi Odası. Ey oda başkanları! Siteler esnafına gidin, dükkanların yarısının kapalı, yarısının haciz kıskacında olduğunu göreceksiniz. Neden hiç sesiniz çıkmıyor? Ne oldu size? O gün televizyon televizyon geziyordunuz. Oradaki esnaflarımıza, kardeşlerimize öncülük yapan sizlerdiniz. Şimdi karabatak gibi ortada yoksunuz. Sizi, esnafın takdirine sunmak istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin\'in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

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3)KAZADA ÖLEN ANNE VE BABASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, TEM otoyolu emniyet şeridinde arızalanan araçlarına başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatları kaybeden Birgül (66) ve Recep Akan (70) çifti gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kadir Akan, kazada ölen annesi ve babasının tabutuna sarılarak, \"Anacığım, babacığım böyle olsun istemezdim\" diyerek gözyaşı döktü. Kaza, dün öğle saatlerinde TEM yolunun Çorlu gişelerine 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul\'dan Kırklareli\'ne giden Kadir Akan, arızalanan 34 FH 5773 plakalı hafif ticari aracını emniyet şeridine çekip, kurtarıcı istedi. Kurtarıcı bekleyen Akan\'ın aracına, aynı yönden gelen Mehmet Atalay Dikmen\'in kullandığı 39 BE 641 plakalı otomobil çarptı. Kazada araçtaki Birgül Akan ile eşi Recep Akan hayatını kaybetti. Çiftin cenazesi Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesine bağlı İnanlı mahallesine getirildi. Cami bahçesinde annesi ve babasının tabutlarına sarılan Kadir Akan, \"Canım anacığım, babacığım böyle olsun istemezdim\" diyerek gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından cenaze namazları kılınan çift, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazelerin camiye getirilmesi

-Anne ve babasını kaybeden Kadir Akar’ın cenazelerin başında ağlaması

-Cenaze namazlarının kılınması

-Cenazelerin götürülmesi



Haber–Kamera: Mehmet YİRUN/MURATLI(Tekirdağ),(DHA)-

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