DHA YURT BÜLTENİ 11

AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu: Ey Amerika ölümün yaklaştı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı\'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katılan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, \"İbn-i Haldun\'un güzel bir teorisi vardır. \'Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyük ve ölürler\' der. Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı\" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde (AKKM) gerçekleştirildi. Partililerin yoğun rağbet gösterdiği törene AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı. Törende konuşma yapan İçişleri eski Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Türkiye’nin gelişmiş bir demokrasiye sahip olması için çalıştıklarını belirterek, \"Türkiye’yi kalkınmış ekonominin adresi olarak ileriye taşımak istiyoruz. Toplumsal olarak huzur ve güven içerisinde emin adımlarla hedeflerine yürüyen bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Burada bulunan herkes bu idealin peşinde koşan insanlarız. Bugüne kadar birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz’da, 17-25 Aralık’ta, Gezi olaylarında ve kapatma davasında ne yapmak istediyseler şimdi de onu yapmak istiyorlar. Hiç merak etmeyin 15 Temmuz’da hep birlikte ne yaptıysak onu yapıyoruz. Asla başarılı olamayacaklar. Biz bunları çok gördük. Nasıl mücadele edileceğini biliyoruz. Türkiye’nin hedeflerinden sapma yoktur. Türkiye’nin yolunu hiçbir şey kesemez. Allah’ın izniyle bütün sorunları aşacağız\" dedi.

\"EY AMERİKA ÖLÜMÜN YAKLAŞTI\"

Efkan Ala\'dan sonra konuşan Hakan Çavuşoğlu, AK Parti\'nin sadece siyasi bir parti olmadığını belirterek, \"Bu millet dolardan korkmaz, bu millet tank yığınlarından, demir yığınlarından korkmadı. Bu milleti dolarla korkutamazsın, boyunduruk altına alamazsın. Biz Allah’ın izniyle bunları üstünden geleceğiz. Dolardaki bu yükselme tamamen sentetiktir. Türkiye\'yi sınırlamaya, belli bir kalıbın içerisine sığdırmaya çalışıyorlar ama nafile. Dünyada eksen, güç odakları, sermaye yer değiştiriyor. İbn-i Haldun\'un güzel bir teorisi vardır. \'Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyük ve ölürler\' der. Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı; ne yaparsan yap. Mesele, 4 bin tır silah verdiği o projeyi çökerttiğimiz meselesidir. Mesele, S 400\'dür. Türkiye\'nin kendine çıkar odaklı iradesini ortaya koyma meselesidir\" dedi.

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Konuşmalar

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4 dakika 43 saniye Boyut: 528 MB

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Samsun\'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 3 yaralı

SAMSUN\'un Salıpazarı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücü Barış Çörtük (24) ve oğlu Ayaz Çörtük (1) ile diğer otomobildeki Hasan Basri Çakır (55) hayatını kaybetti. Otomobillerdeki, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Salıpazarı-Çarşamba karayolu Cilme sapağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RJM 12 plakalı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşı yöne geçti, Barış Çörtük idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil ile kafa kaya çarpıştı. Kazada sürücü Barış Çörtük, oğlu Ayaz Çörtük ile otomobildeki akrabası Selin Çörtük ile diğer araçtaki Hasan Basri Çakır (55), Ferhat Bal (58) ve Bekir Sarı (47) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Barış Çörtük oğlu Ayaz Çörtük ile diğer otomobildeki Hasan Basri Çakır hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Salıpazarı-Çarşamba karayolu 2 saat ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaza yerinden detaylar

Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

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Haber-Kamera: Sait KUZU SAMSUN-DHA

(Süre: 01.54 dk) - (Boyut: 214 MB)

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı (2)



KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 6\'YA ÇIKTI

Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6\'ya yükseldi. Kazada, yaşamını yitirenlerin büyük kısmının, üstü açık kamyonet ile Elazığ\'da bir taziyeye gidenler olduğu belirtilirken, Bingöl Devlet Hastanesi\'nde 8 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

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Olay yerinden görüntü

Hastane önünden görüntüler

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İtfaiye eri ve vatandaşın yangına müdahalesi havadan böyle görüntülendi

SİNOP’ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 14:45\'de, Zeytinlik Mahallesi\'ndeki 4 katlı evin çatı kısmında çıktı. Yangını, fark eden vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erinin müdahalesi sırasında yan binanın çatısındaki bir vatandaş da musluğa bağladığı hortumla yangın söndürme çalışmasına destek oldu. O anlar ise drone ile böyle görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın detayları

Söndürme çalışması

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP (DHA)

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Suriyeli aşiret liderleri: Ticarette dolar yerine Türk Lirası kullanacağız

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’ne gelen Suriyeli 10 aşiret lideri yaptıkları, bundan sonra Suriye’de yapılacak her türlü ticarette dolar yerine Türk Lirası kullanacaklarını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle Reyhanlı İlçesi\'ne gelen Suriye’nin ileri gelen 10 aşiret lideri toplantı düzenledi. Liderler adına ortak açıklama yapan \'Asssasni\' aşireti lideri Emin Al Assani, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Türkiye’ye karşı uyguladığı ekonomik yaptırım kararını kınadıklarını söyleyerek, \" Türkiye’nin yanındayız, ABD’nin uygulamasını kınıyoruz. Biz Suriyeli aşiret liderleri olarak aldığımız kararla, Suriye’ye yapılacak her türlü ticarette dolar yerine Türk Lirasını kullanacağız. Tüm aşiret liderleri olarak aldığımız kararı kendi mensuplarımıza ileterek vakit geçirmeden uygulamaya da koyacaağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Suriyeli aşiret liderleri genel ve detay görüntüleri

- Al Assani\'nin konuşması

SÜRE: 01\' BOYUT: 32 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kuzey Ege\'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldı

KUZEY Ege\'de 9 günlük Kurban Bayram tatilinde tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. Uyarıları dikkate almayıp, rezervasyon yaptırmadan yola çıkan çok sayıda tatilci kalacak yer bulmaya çalışıyor.

Balıkesir\'in Edremit ilçesinin sahil mahalleleri Akçay, Güre ve Altınoluk\'ta Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar plajlarda oturacak yer bulmakta zorlanırken, trafikte de araç kuyrukları oluştu. Özellikle E-87 Karayolu\'nun Altınoluk-Edremit arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik bölümünde ulaşım aksadı.

Kuzey Ege genelinde de tesis ve otellerin tamamen dolduğu belirtildi. Bayram tatili öncesinde uyarıları dikkate almayıp, rezervasyon yaptırmayan vatandaşların büyük zorluk yaşadığını belirten Edremit Körfezi Turizm İşletmeciler Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, \"Kuzey Ege, 2018 Kurban Bayramı\'nda Gökçeada\'dan Edremit Körfezi dahil olmak üzere hıncahınç dolu. Bayram öncesinde özellikle rica etmiştik, \'Rezervasyon yapmadan gelmeyin\' diye. Bunu dikkate almayan bazı vatandaşlarımız açıkta kaldı. Bölgemiz yılın 12 ayı hizmet veren bir bölge. Kurban Bayramı\'nda da inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Genel olarak iç turizme hizmet eden bölgemizde büyükşehirlerden yoğun bir talep söz konusu oldu ve birçok misafirimiz açıkta kaldı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Plajlardan detay görüntü

Trafikten detay görüntü

Tatilciler ile röp

Yahya Yavuz röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)



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Balık Festivali\'nde silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Balık Festivali\'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede bir okul bahçesinde düzenlenen Balık Festivali\'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet U. (55) belindeki tabancası çıkararak grubun üzerine ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 3 kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Ahmet U.’yu arıyor.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden detay

(Süre: 40 saniye) - (Boyut: 77 mb)

Haber-Kamera: Sait KUZU/ÇARSAMBA(Samsun), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çankırı\'da 5 bin yıllık mağaraya ziyaretçi akını

ÇANKIRI\'da yerin 150 metre altında Hititler döneminden kalan 5 bin yıllık tuz mağarasında bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 5 bin yıllık tuz mağarası Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. Yerin 150 metre altındaki mağara özellikle astım hastalarının ziyaret noktası. Çankırı Belediyesi tarafından turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiği mağarada bir çok galeri yer alıyor. Özellikle Kurban Bayramı nedeniyle kente gelen vatandaşlar mağarayı ziyaret ediyor.

Çankırı Belediyesinde görevli heykeltıraş Sefer Oruç, bayram nedeniyle mağarada yoğun ziyaretçi olduğunu söyledi.

Tuz mağarasında restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Oruç, \"Tuz mağarasını turizme kazandırma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşın mağarayı görme isteğinden dolayı geçici süreyle mağarayı ziyarete açtık. Vatandaşlarımızın ziyaret talebini geri çevirmek istemedik\" dedi. Oruç, mağara içinde sanatsal eserlerin de yer aldığını belirterek, \"Mağara içinde heykellerin yanı sıra çeşitli hayvan fosilleri de bulunuyor. Bunlar vatandaşların daha çok ilgisini çekiyor\" diye konuştu.

Mağarayı ziyaret edenlerden Vahid Melek ise, \"Zonguldak’tan geliyorum. Tuz mağarasını çok duydum ama daha önce gelmemiştim. Bayram tatilinde burayı ziyaret etmek istedim, çok beğendim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mağaradan görünüm

-Detaylar

-Röportajlar

Boyut: 310 MB, Uzunluk: 2.47\'

Haber-Kamera: Ramazan SARICA/ÇANKIRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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