DHA YURT BÜLTENİ 11

Samsun\'da denize giren 4 genç boğuldu

SAMSUN\'un 19 Mayıs ilçesinde denize giren 4 genç boğularak yaşamını yitirdi. Onları kurtarmak için denize giren bir kişi de yaralı kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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TEM\'in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu

BOLU,(DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM\'in Bolu geçişinde bulunan Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa yol açtı, 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM\'in Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi sebebiyle yolun bu kesiminde trafik zaman zaman durdu. Bu noktada 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafiğin ilerlememesi sebebiyle sürücüler ve yolcular araçlarından indi. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. TEM Otoyolu\'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna çıkış yaparak yollarına devam etti.Trafik yoğunluğunun gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trafikten görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

Dosya adı: blbayramtrafigi/Süre: 02.45-Boyut: 310 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Heyecanını kaval çalıp, türkü söyleyerek yendi

MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, görme engelli Türkçe öğretmeni Selami Çiftçi (32), bungee jumping heyecanı yaşadı. Çiftçi, atlayış öncesi kaval çalarak heyecanını yatıştırmaya çalışırken, atlayış esnasında da türkü söylemesi de ilginç görüntüler oluşturdu.

Seydikemer ilçesinde dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu\'ndaki Karaçay Deresi\'nin yanındaki alanda yapılan bungee jumping aktivitesine katılan doğuştan görme engelli Selami Çiftçi, atlayış için 50 metre yükseklikteki platforma çıktı. Antalya\'nın Elmalı Ali Mumcu Ortaokulu\'nda Türkçe öğretmenliği yapan Selami Çiftçi, 50 metre yükseklikte atlama yapmadan önce heyecanını yatıştırmak için bir süre kaval çaldı. Daha sonra atlayış yapan Selami Çiftçi havada \'Bahçelerde Enginar\' türküsünü söyledi. Bu anları ise aksiyon kamerası ile kaydetti. Bungee jumping yaparken çok heyecanlandığını belirten Çiftçi, \"Bu gibi etkinliklerde kaval çalışıyorum. Bu videolarımı da sosyal medya hesaplarımdan yayınlıyorum. Öğretmenlik ve müzisyenliği bir arada yapıyorum. Müzisyen olarak bir yerlere gelmek istiyorum. Hayalim bir albüm yapmak ve konserler düzenlemek. Toplumda engellilere karşı \"Yapamaz, edemez\" gibi bir önyargı var. Mesleğimin öğretmenlik olduğunu söylediğinde inanmayan insanlarla karşılaşıyorum\" diye konuştu. 1 yıl önce de Babadağ\'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını ve havada kaval çaldığını, daha önce de parasailing ve rafting yaptığını söyleyen Selami Çiftçi, böyle adrenalin dolu etkinlikleri yapmaya devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Görme engelli Türkçe öğretmeni Selami Çiftçi\'nin, bungee jumping atlayışı için platforma çıkması

-Çiftçi\'nin kaval çalarak heyacanını yenmeye çalışması

-Aksiyon kamerasından atlayış görüntüsü

-Çieftçi ile röp.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

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İzmir\'in pazarlarında kurban telaşı sürüyor

İZMİR\'in Yeşildere bölgesinde kurulan kurban pazarında, hareketlilik sürüyor. Kurban Bayramı tatiline gitmeyen ve kurbanlık almak için pazarların yolunu tutan alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Alıcılar yüksek fiyattan dert yandı, satıcılar ise yem ve saman fiyatının yüksek olduğunu, onun da fiyatlara yansıdığını açıkladı. Alıcı ile satıcı arasında pazarlıkların sürdüğü Yeşildere\'nin gözdesi ise 1150 kilo olan \'Paşa\'. Aydın\'ın Çine ilçesinden gelen Aydın Acun, 3 yıldır baktığı Paşa\'yı tam 19 bin 250 liraya satışa çıkardı.

İzmir\'de bu yıl da kurban satış yerinin adresi olan Yeşildere\'de, küçük ve büyükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Satıcıların kimi ilgiden memnun, kimi ise kurbanlıklarını satamadığını söyledi. 65 büyükbaş kurban ile Afyon\'dan İzmir\'e gelen Mahir Çırakçı isimli esnaf, bu yıl satışlardan pek memnun olmadığını belirtti. İnsanların bütçesinin iyi olmadığını düşündüğünü aktaran Çırakçı, \"Geçen yıl kurbanlıklarımızı daha çabuk bitirmiştik. Geçen yılla arada fiyat farkı da yok aslında. Ama satışlar düşük\" dedi. Aydın\'ın Çine ilçesinde gelen Aydın Acun da satışların istedikleri gibi olmadığını belirtti. Bu yıl kurban pazarının geç açılmasının da satışları etkilediğini söyleyen Acun\'un 3 yıldır baktığı Paşa isimli dana, pazarın gözdesi oldu. Canlı ağırlığı 1150 kilo olan Paşa\'nın fiyatı ise 19 bin 250 lira. Aydın Acun, bir çok kişinin Paşa\'ya baktığını ancak şuana kadar kimsenin onu almaya yanaşamadığını söyledi.

FİYATLAR 1000 LİRADAN BAŞLIYOR

Pazarda kurbanlıkların fiyatları hayvanın ağırlığına göre değişiyor. Serdar Kaya isimli esnaf, 30 kilodan 130 kiloya kadar küçükbaş hayvanların bulunduğunu ve bunların 1000 liradan başlayıp, 2500 liraya kadar çıktığını söyledi. Afyon\'dan İzmir\'e gelen ve 20 yıldır da bu pazarda satış yaptığını belirten Kaya, \"Satışlar fena değil. Geçen yıla rağmen satışlarımız güzel gidiyor. Yarın arife müşteriler dolacak, bayramın ilk günü daha da yoğun olacak\" dedi.

ALICI FİYATLARI YÜKSEK BULDU

Pazara gelen alıcılar ise, fiyatları yüksek buldu. Asgari ücretle çalıştığını ve kurbanlıkların yanına yaklaşamadığını söyleyen İbrahim Karasakal, \"Fiyatlar yüksek. Bizim durumumuza göre yüksek. Ben 1600 liraya çalıyorum. Küçükbaş hayvanın fiyatı en düşüğü 1700 lira. Bu fiyata alınmaz. Böyle giderse ya çocuklara bir şey almayacağız ya da kurbanlık almayacağız. Hayat şartları çok pahalı\" diye konuştu. Ahmet Bayır isimli vatandaş da pazarı dolaştıklarını ancak fiyatları yüksek bulduğunu kaydetti. Bayır, kurbanlık almak için son günü bekleyeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yeşildere kurban pazarından görüntü

-Alıcılardan ve satıcılardan görüntü

-Pazarın gözdesi 1150 kilo olan Paşa\'dan görüntü

-Alıcı ve satılır ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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Annesinin intihar girişimini gözyaşlarıyla izledi

ANTALYA\'da annesi E.E.\'nin intihar için 5 katlı apartmanın terasına çıktığını gören T.E. (12), \"Annemi istiyorum\" diyerek gözyaşı döktü. Bir vatandaş, kolundan çekerek E.E.\'yi ölümden kurtardı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 728 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. 2 çocuk annesi E.E., iddiaya göre ayrıldığı eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını öğrendi. Eşinin otomobilini sürekli sevgilisinin evinin önünde gören E.E., zaman zaman kıskançlık krizine girdi. Eski eşinin sevgilisiyle tartıştığını ve uzaklaştırma kararı aldığını öğrenen E.E., bugün eşinin oturduğu apartmanın karşısındaki binaya çıkarak intihar etmek istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Annelerinin intihara teşebbüs ettiğini öğrenen T.E. ile B.E. (16) de olay yerine geldi. Annesini terasta gören T.E., “Annemi istiyorum. Ne olur onu bana getirin\" diyerek ağladı. E.E. ise kendisini ikna etmeye çalışanlara, \"Eşim beni başka biriyle aldattı. Buna rağmen eşimi seviyorum. Eşimin sevgilisi eşim için uzaklaştırma kararı almış. Ben de bu kadının vicdan azabı çekmesi için onun evinin karşısında ölmek istedim\" dedi.

Uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince terastaki bir vatandaş kadını kolundan tutarak ölümden kurtardı. E.E., olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 çocuk da anneleriyle birlikte polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ve itfaiye ekiplerinden detayı

- Apartman çatısındaki kadından detay

- Annesinin intihar girişimini ağlayarak izleyen çocuk detayı

- Çocuğun ‘annemi istiyorum’ diyerek ağlaması

- Çocukların koşarak apartmana çıkması

- Kadının çocuklarıyla birlikte apartmandan çıkması

131 MB /// 01.11ö

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Ece Seçkin, Taşköprü’de Sarımsak Kraliçesi ilan edildi

KASTAMONU Taşköprü Belediyesi tarafından 32\'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında sanatçı Ece Seçkin, açık hava konserinde Taşköprülülerle buluştu. Kendisine sahnede taçtan yapılmış sarımsak takdim edilen ünlü sanatçı Taşköprü’de sarımsak kraliçesi ilan edildi.

Köprübaşı Festival Meydanı’nda gerçekleşen programda sahne alan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde klibini Güney Afrika’da çektiği \"Dibine Dibine\" isimli şarkısı Taşköprü Sarımsak Festivali’nde onbinler karşısında söyledi. Konserde Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sevilen sanatçıya sarımsaktan taç takıp, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı takdim etti.

Konser sonrası açıklamada bulunan Ece Seçkin, \"Yeni şarkımı ilk defa bu akşam Taşköprü\'de canlı canlı söyledim. Zaten çok yeni. Seyircilerimizin talebi üzerine iki defa söylemek benim için büyük bir keyifti. Bu kadar kısa sürede tekrar istenmesi beni çok mutlu etti. Binlerce kişi vardı bugün burada ve herkes şarkıyı ezberlemiş bile. Bu bir sanatçı için yaşayabileceği en güzel duygu. Hem burada olduğum için, hem şarkı bu kadar çok sevildiği ve yayıldığı için çok mutluyum. Bu akşam bana sarımsak tacı taktılar ve kilolarca sarımsak hediye ettiler. Sarımsağı bende seviyorum. Sahneye çıkmayacağım zaman, özellikle mantının üzerinde sarımsak çok güzel oluyor\" dedi.

Ece Seçkin, ayrıca kendisine yöneltilen \'Yakında evlilik var mı?\' sorusuna ise, \"Kurban Bayramı sonrasında artık aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Bu akşam Çağrı’nın ailesi de beni izlemek için buradaydı. Beni yalnız bırakmadılar. Bayramdan sonra da aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Evliliğe doğru ilk adımı atacağız\" diye yanıt verdi.

Görüntü dökümü:

-Konserden görüntü

-Ece Seçkin ile röp

-Sarımsak tacının takılması

Boyut: 298 MB

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA)

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Araba fiyatına kurbanlık dana

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Kurban bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında, 1 ton 100 kiloluk \'paşa\' isimli dana 21 bin liraya satıldı.

Çorlu Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle Hıdırağa Mahallesi\'nde bulunan mezbaha mevkiinde kurbanlık pazarı kurdu. 250 Büyükbaş hayvanın satışının yapıldığı pazarda en yoğun ilgiyi 1 ton 100 kiloluk \'paşa\' isimli kurbanlık dana gördü. Hayvan yetiştiricisi Ertan Akbaş (28), danayı 21 bin liraya sattığını ifade ederek, \"Danamızı diğer hayvanlardan ayrı ve özel bir yerde besledik. 1 ton olmasına rağmen çok uysal bir hayvan ve kurbanlık olarak 21 bin liraya sattık. Memnunuz bu yıl beklediğimizden daha fazla iş yaptık. Pazarda bir çok arkadaşımız hayvanlarının neredeyse tamamını sattı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kurban pazarı

-Satılan dana

-Hayvan yetiştiricisi Ertan Akbaş röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)–

Görüntü, Çorlu dosyasına geçildi.