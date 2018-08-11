DHA YURT BÜLTENİ 11

Vali Küçük: İlk belirlemelerimiz \'sabotaj\' değil

Bursa Valisi İzzettin Küçük yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonar gazetecilere açıklama yaptı. Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Vali Küçük, şunları söyledi:

“Yangının değişik yerlerde olmasının nedeni rüzgardan yaşanan sıçramalar. 200-300 dönümlük bir alanda yangın var. Alevlere, 6 helikopter, 1 uçak ve yüzlerce arazöz ile müdahale ediyoruz. Niye bu kadar araçla müdahale ediyoruz ? Çünkü, rüzgar şiddeti olduğu için. Şu anda kontrol altına alındı. Bir kaç saat içersinde duruma hakim olacağız. En büyük yoğunluğu evlerin olduğu bölgelere verdik. Şu anda kişilere ait can kaybı ve mal kaybı yok. Çevre illerden yardım ekipleri geldi. Belediyemizin tüm araçları burada. Karayollarından ve DSİ’nin ekipleri burada. Yerleşim alanlarında ki vatandaşların can güvenliği için çalışıyorlar. Güvenlik ve jandarma ekiplerimiz burada. Çağrışan Bölgesi’nde ağırlıklı çalışılıyoruz. Yangının bir kaç yerde başlamasıyla ilgili söylentiler doğru değil. Rüzgarla ilgili sıçramalar var. Tamamen rüzgarla ilgili bir hadise İlk değerlendirmelerimiz sabotaj değildir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

GÖRÜNTÜ \"Bursa Valisi İzzettin Küçük Mudanya\'daki yangına dair bilgi verdi\" BAŞLIĞIYLA GEÇİLDİ



===========

Gasptan yakalandı, 1 cinayetin faili, 2\'sinin de şüphelisi çıktı



Nedim KOVAN-Gökhan İÇKİLLİ/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Akkuş ilçesinde girdiği evde 2 kişiyi tersten kelepçeleyip, 2 bin 300 TL paralarını gasp eden Mehmet Ali Ç. (45) yakalandı. Mehmet Ali Ç.\'nin evine yapılan aramada, ilçede öldürülen Şeker Köseoğlu\'nun (60) tüfeği ve çalınan hayvanıyla tüp gazdan zehirlenerek öldükleri iddia edilen Senai ve Ümit Türedi çiftinden birine ait cep telefonu bulundu. Mehmet Ali Ç.\'nin Köseoğlu\'nu öldürdüğü belirlenirken, Türedi çiftinin de şüphelisi olarak araştırmaların sürdüğü bildirildi. Mehmet Ali Ç.\'nin Akkuş ve Ünye\'de son bir yılda şüpheli 8 ölümle ilgili bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi\'nde evde 3 gün önce 2 kişi gaspa uğradı. Elleri tersten kelepçelenerek 2 bin 300 TL parası çalınan ismi öğrenilemeyen 2 kişi, kelepçelerden kurtularak polisten yardım istedi. Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Ali Ç., dün yakalandı.

Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Mehmet Ali Ç.\'nin evinde yapılan aramada, 3 Mayıs günü Dağyolu Mahallesi\'nde yalnız yaşadığı evinde kaybolan, yapılan aramalarda 8 kilometre uzakta, ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu adlı kadına ait av tüfeği ve çalınan 4 hayvanından biri ele geçirildi. Yine evde 31 Temmuz günü Akkuş ilçesi Karaağaç Tepesi Mahallesi\'ndeki evlerinde tüp gazdan zehirlenerek öldüğü iddiasıyla işlem yapılan Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftinden birine ait cep telefonu bulundu.

1 CİNAYETİN FAİLİ, 2\'SİNİN ŞÜPHELİSİ

Bunun üzerine jandarma soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmada, Şeker Köseoğlu\'nu Mehmet Ali Ç.\'nin öldürdüğü saptandı. Araştırmada, tüp gazdan zehirlenerek öldüğü şüphesiyle işlem yapılan Senai Türedi ve Ümit Türedi çiftinin de cinayete kurban gittiği belirlendi. Mehmet Ali Ç.\'nin bu cinayetle ilgili bağlantısı araştırılıyor.

8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYLARIN TÜM BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Akkuş ve Ünye\'de son bir yıl içinde kayıp 1 kadın ölü bulundu, 2 kişi tüp gaz zehirlenmesi sonucu, 5 kişi de iki ayrı ev yangınında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Şüphelinin bu kişilerin ölümüyle ilgili bağlantısının olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda halen işlemleri devam eden Mehmet Ali Ç.\'ye bu olaylarda yardım eden başka bir kişinin olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılıyor.

HIRSIZLIK YAPACAĞI EVİ ŞAŞIRMIŞ

Bu arada, Mehmet Ali Ç.\'nin 2 kişinin gasp edilmesi olayıyla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. 9 ay önce cezaevinden çıkan Mehmet Ali Ç.\'nin, hayvan hırsızlığı yapmak için gündüz bir evde keşif yaptığı, gece de hırsızlık amacıyla gittiği evi şaşırınca yanlışlıkla başka bir eve girdiği, burada 2 kişinin ellerini tersten kelepçeleyip 2 bin 300 TL para ile cep telefonlarını gasp ederek kaçtığı saptandı.

ÇALINTI HAYVANLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Mehmet Ali Ç.\'nin ahırında bulunan çalıntı hayvanlar da sahipleri bulunarak teslim edildi. Şeker Köseoğlu\'na ait küçükbaş hayvanı da oğlu Recai Köseoğlu\'na teslim edildi.

Öldürülen Şeker Köseoğlu\'nun oğlu Recai Köseoğlu, cinayetin aydınlatılmasını sağlayan jandarma ve polise teşekkür ederek, \"Devletimize bu hizmetler karşılığında ne kadar teşekkür etsem azdır. Şüpheli bir kişinin evinde arama yapılmış. Annemle beraber kaybolan tüfek evde bulundu. Bu olayın çözülmesi için canımı yola koydum. Benim tüfeğim ve 1 küçükbaş hayvanımız bulundu, 3 hayvanımız yoktu. Yakalanan kişiyi tanımıyorum, Ünye\'de bir çift yanarak ölmüştü, bunun bağlantısı da araştırılıyor. Benim yaşamım çok zor, tek dayanağım annemdi, oda gitti. Çok şükür devletimiz var bize sahip çıkıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

MUHABİR ANONSU

jandarmadan görüntü

Şüphelinin adliyeye sevki

Çalınan hayvanlar

Recai Köseoğlu ile röportaj

===================================

Otizmli gencin dikkat çeken başarısı

İZMİR\'in Tire ilçesinde eğitim gören otizmli öğrenci Ege Akdeniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nda (YKS) dikkat çeken bir başarı göstererek Temel Yeterlilik Testi\'nde (TYT) Türkiye 256\'ncı, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda ise Türkiye 1948\'ncisi olmayı başardı.

Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi\'nde okuyan Ege Akdeniz, YKS\'de büyük bir başarıya imza attı. Otizmli Akdeniz, YKS\'de milyonlarca kişiyi geride bıraktı. Akdeniz, 2 milyon 381 bin 412 kişinin girdiği TYT\'de 535 puanla 256\'ncı olurken, 2 milyon 19 bin 564 adayın başvurduğu AYT Sayısal alanda ise Türkiye 1948\'incisi olmayı başardı.

\"OTİZM EĞİTİME ENGEL DEĞİL\"

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, YKS\'de üstün başarı gösteren Ege Akdeniz ve ailesini kabul etti. Ege Akdeniz ile özel olarak ilgilenen Kaymakam Tanrıseven, \"Özel öğrencimizin bu başarısı bizi son derece memnun etti. Öğrencimiz Ege, otizmin eğitime engel olmadığını, aksine eğitimle otistik öğrencilerin başarılı olabildiğini bir kez daha gösterdi\" dedi.

EK SÜREYİ DE KULLANMADI

Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Müdürü Öztürk Kurtça ise Ege Akdeniz\'in özel öğrencilere tanınan ek 30 dakikalık süreyi kullanmadığını ve normal sınav süresinden de 15 dakika erken çıktığını belirterek, \"Sınavdan 45 dakika erken çıkmasına rağmen öğrencimizin bu başarısı muhteşem\" diye konuştu.

BABANIN SEVİNCİ

Ege Akdeniz\'in polis memuru babası Mehmet Akdeniz, oğlunun başarısının aileyi sevince boğduğunu söyledi. Mehmet Akdeniz, otizmle mücadelenin en önemli ayağının eğitim olduğunu ifade ederek, \"Mücadelede ilk 7 yaş çok önemli. Biz Ege\'nin ailesi olarak bilinçli davranarak 1 yaşından itibaren özel eğitime başladık. Eşimle birlikte tüm hayatımızı, hatta mesailerimizi bile çocuğumuzun eğitimine göre planladık. Kaymakamlarımız, müdürlerimiz izin konusunda hep anlayışlı davrandı. Uzun yıllar süren bu zorlu süreçte, maalesef birçok aile pes ediyor ama biz pes etmedik. Öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının desteklerini çok önemliydi. Çok şükür, Ege başarılı oldu. Bu aşamada Ege\'nin durumuna uygun verimli ve başarılı olabileceği mesleğin ve üniversitenin seçimini yapıyoruz. Ailelere tavsiyem, özellikle bu durumda olan çocuklarından asla ümidi kesmesinler. Emek vermeden sonuç alınamıyor\" dedi.

HEDEFİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Kendi çalışmalarıyla da İngilizcesini son derece ilerleten Ege Akdeniz, başarıyı getiren sürecin çok zorlu olduğunu belirterek, \"Tüm okul hayatım boyunca çalıştım. Mutluyum ve gururluyum. Otizmli arkadaşlarıma tavsiyem tembellik etmesinler. Düzenli, sistemli çalışmayı alışkanlık haline getirsinler. Hedefim Bilgisayar Mühendisi olmak. Bugün tercihlerimizi de bu yönde yaptık. Başarılı olacağıma inanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ege Akdeniz\'in Kaymakam Hasan Tanrıseven tarafından karşılanması

- Sohbet etmeleri

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: TİRE (İzmir), (DHA)

===================

Muay Thai Dünya Şampiyonu Van\'da Coşkuyla Karşılandı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- Van Ercişli milli sporcu Kubilay Tarhan (18), Tayland\'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası\'nda şampiyon oldu. Bugün Erciş’e dönen Tarhan, coşkuyla karşılandı.

Tayland\'da yapılan 90 ülkeden 700 sporcunun katıldığı Muay Thai Dünya Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil eden, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Kubilay Tarhan, 57 kiloda dünya şampiyonu oldu. Bu sabah Tayland\'dan dönen milli sporcu Tarhan, memleketi Van\'ın Erciş ilçesinde coşkuyla karşılandı. Onlarca araçlık konvoy ile ilçeye gelen Tarhan, Erciş Gençlik Merkezi\'ne geçti. Mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Tarhan, \"5 sporcu arkadaşımla Tayland\'da çok güçlü rakiplerimi kıra kıra dünya şampiyonu oldum. Branşımızı olimpiyatlara kabul görürlerse, orada da katılıp şampiyon olmak istiyorum\" dedi.

Takım Antrenörü Sinan Ağlar ise, Kubilay Tarhan\'ın kendilerine büyük gurur yaşattığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenör ile röportaj

-Dünya şampiyonunun Kubilay Tarhan ile röportaj

-Yapılan konvoy ve detaylar

==============

Malatya\'da 8 büyüklüğünde depreme dayanıklı, altın kaplamalı akıllı bina

MALATYA\'da 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı 24 ayar altın kullanılan saray görünümünde süper lüks akıllı bina inşa edildi.

Hacı Abdi Mahallesi\'nde yapımına 4 yıl önce başlanan 4 katlı binanın dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı. İnşa edilen akıllı binanın yapımının tamamlanmasına sayılı günler kala almak için taleplerin arttığı belirtildi. Binanın yapımında dış süs boyasından, içindeki musluğuna kadar altın kullanıldı. Musluk, kapı kolları, lavabo boruları, dolap ile çekmece tutacakları, sabun kapları, lamba tuşu ve evin birçok eşyasında 24 ayar altın kullanıldı. Saray mahiyetinde tasarlanan ve inşa edilen bina, aynı zamanda \'akıllı ev\' olarak biliniyor. Yüz tanıma ile ana kapı açılıyor, parmak tanıma sistemiyle de kendi evinin kapısı açılıyor. 1 dairesi 185 metrekare olan lüks ev, 3 milyon liradan, 4,5 milyon liraya kadar satılıyor. 2 ay içerisinde tamamen bitmesi planlanan ve şimdiden satışı için yoğun talep gören ev, mahalleliler tarafından \'kimin alacağını\' meraklı gözlerle bekliyor.

KENT MERKEZİNDEN UZAK

Bina sorumlusu Özgür Şahin (37), kent merkezinde yakın ve şehir gürültüsünden uzak olduğu için binayı buraya yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Yatırımcımız Malatyalı olduğu için önce böyle kültürel mirası Doğu Anadolu\'da olmayan bir şeyi Malatya\'mıza kazandırmak istediği için yaptı. Ev tamamen saray edasında yapılmıştır. Tavan ve duvar işlemelerinde altın yaldız, mobilya işlemelerinde \'altın yaprak\' diye tabir edilen altın barak kullanılmıştır. Altın varak mobilyalarda kullanıldı. Kapı kolları ve musluklarda 24 ayar altın kaplamadır. Normal standart dairelerimiz 3 milyon, dubleks dairelerimiz 4.5 milyon, yatırımcımızın yaptığı kampanyaya istinaden ilk 2 dairemiz 1,5 milyon liradır. Yoğun bir talep var, kalkın talebi var fakat yaklaşmaları biraz çekimser yaklaşıyorlar. Altın olduğunu duyan mahalleli konuşmaya başladı. Bina saray edasında olsun diye altın tercih ettik.\"

ETKİLİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Binanın yapımına 4 yıl önce başladıklarını belirten Şahin, \"Avizelerde kristal malzeme kullanıldı. Kapılarımızda da 24 ayar altın kaplamanın yanı sıra kristal malzemeye önem verilmiştir. Sadece boya çalışması 2,5 yıl sürdü. Tavan işlemeleri bir ressamın çalışma hassasiyetiyle yapıldı. Duvarlardaki boyalarımız özel İtalyan boyalardır. Yerdeki parkelerimiz dışarıdan gelmektedir. Yerdeki yer panolarımız yine İspanyol\'dur. Hem Türk, hem yabancı malzemeler kullanılmıştır yapıda. Evler 3+1\'den oluşuyor normal standart dairelerimiz 185 metrekaredir. Binayı inşa eden ekip, yurt dışı ve İstanbul\'dan gelen ekip dizayn etmiştir. Dizaynını yurt dışında saray çalışması yapan ekip yapmıştır burada ve binan her tarafında komple bir alarm sistemi var. Güvenlik sistemimiz çok etkilidir. Dıştan başlayıp içeriye doğru genel merkezi bir güvenlik sistemimiz vardır. Çelik kapılarımız özellikle çok sağlam malzemelerden yapılmıştır. Mobilya ve işlemelerde aynı. Kapılar parmak okuma sistemine sahiptir\" dedi.

Binanın yapım aşamasında kullanılan malzemelerin piyasada kullanılan malzemelerden kat kat fazla olduğunu belirten Şahin, minimum 8 şiddetindeki depreme dayanıklı olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Bina dışından genel görüntüler

- Odalar

- Salonlardan görüntü

- Altın kaplamalı malzemelerden detaylar

- Kristal lambalar

- Asansörden detay

- Altın varaklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera-Taha AYHAN MALATYA-DHA)

916 MB

==================

2 saat 16 dakika 20 saniye horon oynadılar

RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylasında, Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 20\'incisi düzenlenen ve 2 gün sürecek yayla şenlikleri başladı. Şenliklerin ilk gününde 2 saat 16 dakika 20 saniye boyunca aralıksız horon oynayan kalabalık ilginç bir deneme gerçekleştirdi.

Ekşioğlu Vakfı 20\'inci Ovit Yayla Şenlikleri için Rize, Erzurum ve Trabzon\'dan gelen binlerce kişi yaylada toplandı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Başkan Vekili Süleyman Ekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği şenlikte Karadenizli sanatçılar Aslıhan Çiçek ve Herem konser verdi.

Şenlikler sırasında ilginç bir deneme gerçekleştirildi. Sunucu Necati Selvitop\'un \'En uzun süreli horon oynamaya var mısınız?\' dediği kalabalık önce el ele tutuşarak geniş bir tek halka oluşturdu. Karadenizli sanatçıların hareketli ezgileri ile horona başlayan kalabalık doyasıya horon oynadı. Horon sırasında yorulan ve kenara çekilenler bir süre sonra horona yeniden devam etti. Şenlik alanında piknik yapan ve yaylada gezintiye çıkanlar oynanan horonlara eşlik etti. Bu sürede görevliler horon halkasında kaç kişinin olduğunu tespit etmeye çalıştı. Vatandaşlar, 2 saat 16 dakika 20 saniye boyunca horon oynadı.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, birlikte sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için yaptıkları şenliklerin bölgemizin tanıtıma ve insanların kaynaşmasına katkı sağladığını söyledi. Ekşioğlu Vakfı Başkan Vekili Süleyman Ekşi de bölgede var olan horon kültürünü yaşattıklarını belirterek şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Şenlik Karadenizli sanatçıların konserleri ile devam etti. Şenliklerin ikinci günündeki etkinliklerde Karadenizli sanatçılar konser verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Horon detayları

Yayla detayları

Horon oynayanlarla röp.

DRONE ile horon detayları

Haber-Kamera: Emre KOLTUK RİZE-DHA

=====================



Eskişehir\'de \'Seramik\' çalıştayı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi\'nin bu yıl 4\'üncüsünü gerçekleştirdiği \'Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı\' renkli görüntülere sahne oluyor.

Belediye tarafından \'Şehrin Ateşi\' sloganı ile Odunpazarı Meydanı\'nda düzenlenen 4\'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı\'na aralarında yabancıların da olduğu 10 seramik sanatçısı katıldı. 4 gün sürecek olan çalıştayda meydanda kurulan fırınlarda raku, sagar ve naked raku pişirim teknikleri uygulayan sanatçılar, gün boyunca yaptıkları eserleri pişirdi. Sanatçıların pişirim tekniklerini uygularken ateşin toprakla adeta dans ediyor gibi görüntüsü ise izleyenleri büyüledi.

Çalıştayda çocuklar da seramik hamuruna şekil verip çömlekler yaptı. Odunpazarı Belediyesi\'nin çalıştay sorumlularından Tuğçe Edizgil, \"Seramik Pişirimleri Teknikleri Çalıştayı\'nın 4\'üncüsünü düzenliyoruz. Sanata ve sanatçıya mekanlar kazandırdığımız belediye vizyonumuzda bunu geleneksel hale getirdik ve her yıl da olmasını planlıyoruz. Çalıştay sonunda açılacak olan sergi 2 hafta boyunca izleyicilere açık kalacak\" dedi.

Çalıştaya katılan sanatçılardan İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Özlem Özer Tuğal da, \"burada birçok yabancı ve Türk sanatçılarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Hepimiz, yüksek dereceli fırınlarda pişirilmek üzere özel bir çamurla şekillendirmeler yaptık. Daha sonra da raku ve değişik teknikleri kullanarak hepimiz, farklı farklı düşüncelerimizi yansıtan seramikler yaptık. Çalıştay gerçekten çok ilgi görüyor. Herkese teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

(Görüntü dökümü:

-Çalıştaya katılan sanatçıların çalışmasından,

-Yakılan ateşte seramik pişirilmesi,

-Çalıştay sorumlularındanTuğçe Edizgil\'in konuşması,

-Çalıştaya katılan sanatçılardan öğretim görevlisi Özlem Özer Tuğal\'ın konuşması,

-Sanatçıların çalışmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR / DHA

==============================

Van Denizi Su Sporları Festivali başladı

Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN Gölü\'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla düzenlenen \'9\'uncu Van Denizi Su Sporları Festivali\' başladı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, tatilini Ege ve Akdeniz\'de geçirmek isteyenlere çağrıda bulunarak,\"Ben Van\'dan, Ege ve Akdeniz\'de tatil yapanlara sesleniyorum. Ben onların nemden bunaldığını rahatsız olduklarını biliyorum. Gelsinler deniz keyfini rahatsız olmadan burada yaşasınlar\" dedi.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, İpekyolu Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘9\'uncu Van Denizi Su Sporları Festivali’ Van Gölü sahilindeki Edremit kent meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu festival alanında, plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon, yüzme yarışları, bisiklet şenliği, parasailing, banana, trambolin, su kayağı yapıldı. İki gün boyunca devam edecek olan festivalde yarışmaların ödül töreni ise pazar günü yapılacak.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Van Vali Vekili Mehmet Parlak, \"Bu festival, birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış, 1700 metre rakımıyla dünyadaki tek sodalı göle sahip olan ve yine kahvaltısı ve kedisi, uygarlıklara ev sahipliği yapmış geçmişi ve Türkiye’de en çok güneş gören ikinci il olması nedeniyle Van ilimizde gerçekleşiyor olması, bu festivale katılan misafirlerimize eşsiz fırsatlar sunuyor. İlimizde başta su sporları olmak üzere birçok spor branşında ciddi bir yükselme olduğunu gözlemlemekteyiz\" dedi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, amaçlarının Vanlıların denizle içiçe yaşamalarını sağlamak olduğunu söyledi. 2009 yılında başlayan Van Denizi Su Sporları Festivali\'nin her yıl gelişerek devam ettiğini belirten Kaymakam Çiçekli, şöyle konuştu:

\"Van denize sırtını dönmüştü. Ve vatandaşlarımızın denizle iç içe yaşamalarını sağlamak için 2 yıldır Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi olarak çeşitli yatırımlar yaptık. Bu festival 2009 yılında başladı ve gelişerek devam ediyor. Şehrimizin turizm pastasından hak ettiği değeri alması bu etkinlikler çok önemli. Biz bu tarz festivalleri kentimizin yerel, ulusal ve dünya basınına duyurulmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda valiliğimizin başkanlığında, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve İpekyolu Belediyemizin desteğiyle Edremit Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu festival bu yılda devam ediyor.\"

\'TATİL İÇİN VAN\'A GELİN\'

Tatil için Ege ve Akdeniz\'i tercih edenlere seslenen Kaymakam Çiçekli, \"Hava çok güzel. Katılım çok güzel. Hem de iklim çok güzel. Ege\'de Akdeniz\'de yapılan bütün faaliyetler burada şehrimizde bütün Vanlılara, komşu ülkelerden gelen bütün misafirlemize turistlere 1700 rakımda nemsiz bir ortamda deniz keyfini yaşatıyoruz. Biz herkese Van Denizi\'nden böyle faydalanılabileceğini göstermek istiyoruz. Ben Van\'dan, Ege\'de ve Akdeniz\'de tatil yapanlara sesleniyorum. Ben onların nemden bunaldığını rahatsız olduklarını biliyorum. Gelsinler deniz keyfini rahatsız olmadan burada yaşasınlar\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından festival, plaj futbolu, plaj voleybolu, kano, yelken, kürek, dragon ve açık su yüzme yarışmaları dile devam etti. İki gün sürecek festival yarın yapılacak olan ödül töreni ve Van oturma gecesi ile sona bulacak.

Festivali ilgiyle izleyen vatandaşlarda bu tarz etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini Van\'ın da artık bu etkinliklerle anılması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Drone ile genel görüntüler

-Sporculardan görüntüler

-Kano ve yelkenlerden görüntüler

-Vatandaşlar ile ropörtaj

-Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ile ropörtaj

-Genel ve detay görüntüler