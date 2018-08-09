DHA YURT BÜLTENİ 11

ÇUKURCA\'DA ÜS BÖLGESİNE HAVANLI SALDIRI: 1 ŞEHİT ,5 YARALI (EK)

1)YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Çukurca ilçesi Güvendağı üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan ve helikopterle Hakkari\'ye getirilerek tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin ise tedavisi sürüyor.

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2)KADININ SÜS HAVUZUNA BATIRDIĞI BEBEĞİ KURTARDI

ADIYAMAN\'da Hatun P.\'nin (37), parkta, süs havuzuna batırıp çıkardığı 3 aylık bebek, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Hatun P.\'nin sağlık kontrolünde bipolar bozukluğu tespit edildi.

Olay, bu sabah kent merkezindeki Demokrasi Parkı\'nda meydana geldi. Kucağında kimliği belirsiz erkek bebekle parka gelen Hatun P., bankta oturup çevreyi izledi. Hatun P., bir süre sonra süs havuzuna girip 3 aylık olduğu tahmin edilen bebeği suya batırıp çıkarmaya başladı. Park görevlisi Eşref Atalay ve vatandaşlar, kadına müdahale edip, kucağındaki bebeği aldı. Çağırılan polis ekipleri, Hatun P.\'yi gözaltına aldı. Erkek bebek, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülürken, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hatun P.\'nin bipolar bozukluk hastası olduğu belirlendi. Acil serviste muayene edilen ve kimliği araştırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebeği boğulmaktan kurtardığını söyleyen park görevlisi Eşref Atalay, olayı şöyle anlattı:

\"Sabah mesai saatlerinde buraya havuzu temizliği için geldim. İşim bittiğinde biraz dinlenmek istedim. Otururken bir kadın geldi. Bir süre sonra suya atladı ve elindeki bebeği suyun içine batırdı. Batırır batırmaz ben hemen yetiştim bebeği elinden aldım. Baktım aklı dengesi yerinde değil. Bana diyor ki \'Bu bebek kimin?\' Ben de \'Ver abla ver, benim\' dedim. İkna ederek elinden aldım. Ben elime aldığımda çocuğun durumu iyiydi.\" Görgü tanıklarından Mustafa Adalı ise kadının psikolojisinin bozuk olduğunu ifade ederek, \"Kadın çiçeklerin ortasından gitti. Oturdu, havuza baktı. Havuza doğru gidip atladı\" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik de gelişmeleri takip ettiklerini kaydederek, \"Yaşanılan elim olay öğrenilir öğrenilmez, Korunmaya Muhtaç Çocuk Yasaları kapsamında gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış olup, bütün gelişmeler kurumumuzca yakından takip edilmektedir. Bakanlık olarak olaya müdahiliz ve gerekli hukuki takip yapılmaktadır\" şeklinde konuştu.

Görünüt Dökümü

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- Olay yeri

- Eşref Atalay\'ın olayı anlatması

- Annenin fotoğrafı

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Görgü tanığı Mustafa Adalı olayı anlatması

- Süs havuzu

- Eşref Atalay, olayın nasıl gerçekleştiğini canlandırması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB

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3)ADIYAMAN\'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

ADIYAMAN\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi.

Sait Nazlı yönetimindeki 63 EC 180 plakalı otomobil ile Kasım Köroğlu idaresindeki 01 TJ 636 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İtfaiye ve sağlık görevlileri

- Kazaya karışan otomobiller

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB

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4)KAÇAK SERA İŞ MAKİNELERİYLE YIKILDI

BURDUR\'da yerleşim yerleri arasında yapılan sera, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde oturan Mehmet Önür (60), 158\'inci sokaktaki 400 metrekare arazisine sera kurdu. Komşuların şikayeti üzerine Burdur Belediyesi domates, biber ve salatalık ekili olan sera için kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdi. Yıkım kararından sonra Mehmet Önür serayı kendisi sökmeye başladı. Belediye ekipleri daha sonra iş makineleriyle serayı tamamen yıktı.

Yıkım işleminin ardından fenalaşan Mehmet Önür, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

Mehmet Önür\'ün kızı Fatma Arslan, \"Bir yıldır sera yapabilmek için izin almaya uğraşıyorduk. Komşular görüntüden rahatsız oldukları için şikayetçi oldu. Serayı kaldırdık. Sadece domatesleri tutan iki demir vardı ortada. Belediye iş makinalarıyla girerek ekili araziye zarar verdi. Yazık, iki sıra domates ve iki sıra biber kime ne zarar verdi. Şikayetçi olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sera yapılan arazi

-ezilen domates, biber, salatalık

-Fatma aRslanla röp.

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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5)YABANCI ÜLKELERDEN GELEN TIP ÖĞRENCİLERİ, UYGULAMALI DERS ALDI

BURSA Büyükşehir Belediyesi\'nin öncülüğünde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde bir aylık staj gören Gürcistan\'dan gelen 27 öğrenci, Bursa Özel Hayat Hastanesi\'nde uzman doktorlar gözetiminde, görsel ve uygulamalı eğitim aldı.Gürcistan, Tiftis, Batum\'da Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi 27 genç Özel Hayat Hastanesi\'nde meslekleri ile ilgili tecrübe kazanırken, hastanenin modernizasyonuna hayran kaldı. Bursa Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Özkul, \"Tiflis Üniversitesi\'nden 27 öğrenciyi bugün hastanemizde misafir ediyoruz. Bu öğrenciler Uludağ Üniversitesi\'ne 1 aylık staj yapmak için geldi. Bir günlük özel hastane stajını yapmak içinde bize geldiler. Öğrencilerin, hastanemizde en iyi şekilde staj yapmaları için elimizden gelen her şeyi yaptı. Aynı coğrafyanın insanları olarak gördüğümüz öğrencilerimiz, ülkelerinde oukullarını bitirdikten sonra Türkiye\'de ihtisas yapacaklar. Belki de ülkemizde çalışacaklar. Çoğu Türkçe konuşan öğrenciler, hem kamu hastanesinde, hem de özel hastanelerdeki işleyişi görme imkanına kavuşuyorlar. Bizde ekibimizle gelen konuk tıp öğrencilere gelen hastalarımız üzerinde tüm bölümlerde uygulamalı ve görsel olarak muayenelerin nasıl yapıldığını doktorlarımız aracılığıyla gösterdik. Hastanemiz hakkında bilgi verdikö dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander, \"Özel hastanenin işleyişini, gelişimini ve doktorların uygulamalarını öğrencilerimizin görmesi için bir günlüğüne Özel Hayat Hastanesi\'ne getirdik. Öğrencilerimiz Özel Hayat Hastanesi\'nde çeşitli bölümlerde bilgilerini doktorların uygulamalı anlatımlarıyla geliştirmektelerö dedi.

Şaban Kander, yurtdışından gelen tıp öğrencilerini bir günlük hastanelerinde staj imkanı tanıyan Uzman Doktor Ahmet Özkul\'a, bir tablo hediye etti.

Görüntü dökümü

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Hastane sahibi Ahmet Özkul ile röp

Öğrenciler ile röp

Uygulamadan görüntüler

Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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6)BİNGÖL\'DE ENGELLİLERDEN VALİLİĞE TOPLU ULAŞIM ŞİKAYETİ

BİNGÖL\'de, engelliler toplu ulaşımda yaşadıkları sorunlarının giderilmesi için Valiliğe dilekçe verdi. Egenleliler, toplu taşıma araçlarında engellilere tanınan hakların yerine getirilmesini talep ederek, \"Engellilerin engelsiz bir şekilde araçlardan faydalanabilmelidir. Amacımız, farkındalık oluşturarak kamu kurumlarını bu konunun çözümü noktasında duyarlılığa çağırmaktır\"dedi.

Bingöl Valiliği önünde bugün toplanan bir grup engelli, toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sorunların çözülmesi için çağrıda bulundu. Valilik önünde engelliler adına açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mücahit Korkutata, amaçlarının engellilere tanınan hakların verilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Engellilerin genel olarak yaşadığı sıkıntıları resmi mercilere taşımak istediklerini de söyleyen Korkutata, \"Engellilerimiz, çeşitli yaptırımlarla devletin kendilerine verdiği olanaklardan yararlanamıyor. Geçen hafta Bingöl\'de tekerlekli sandalyeli vatandaşımızın otobüse alınmaması olayı bizlerin artık bir yere kadar sabredeceğimizin göstergesi oldu. Bu araçların Bingöl\'e getirilme amacı, engellilerin engelsiz bir şekilde araçlardan faydalanabilmeledir. Amacımız, farkındalık oluşturarak kamu kurumlarını bu konunun çözümü noktasında duyarlılığa çağırmaktır. Biz de buradan Bingöl Valiliği Açık Kapı Bürosu\'na, Bingöl Altı Nokta Körler Derneği, Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak 12 maddelik sorunlarımızı sunacağız. Amacımız, bize tanınan hakları yerine getirilmesi istemidir. İlk etabımız halk otobüsleri oldu, bundan sonra engellilerimizin yaşadığı diğer sıkıntıları da değerlendireceğiz\"dedi.

ENGELLİYE OTOBÜSE ALMAYAN ŞOFÖRE 2 BİN LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Geçen hafta Bingöl\'de merkez Karşıyaka Mahallesi\'ndeki bir durakta bekleyen engelli bir gencin halk otobüsünü el kaldırarak durdurmak istediği, ancak halk otobüsünün durmadığını gösteren fotoğraf, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Olayın sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halk otobüsü şoförüne 2 bin lira para cezası kesilmişti.

Görüntü dökümü

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-Hükümet konağı önünde engellilerin toplanması

-6 Nokta Körler Derneği Başkanının açıklaması

-Dilekçenin Valilik Açık Kapı bürosuna sunulması

-Gene ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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7)KADININ SÜS HAVUZUNA BATIRDIĞI BEBEĞİ KURTARDI

ADIYAMAN\'da Hatun P.\'nin (37), parkta, süs havuzuna batırıp çıkardığı 3 aylık bebek, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Hatun P.\'nin sağlık kontrolünde bipolar bozukluğu tespit edildi.

Olay, bu sabah kent merkezindeki Demokrasi Parkı\'nda meydana geldi. Kucağında kimliği belirsiz erkek bebekle parka gelen Hatun P., bankta oturup çevreyi izledi. Hatun P., bir süre sonra süs havuzuna girip 3 aylık olduğu tahmin edilen bebeği suya batırıp çıkarmaya başladı. Park görevlisi Eşref Atalay ve vatandaşlar, kadına müdahale edip, kucağındaki bebeği aldı. Çağırılan polis ekipleri, Hatun P.\'yi gözaltına aldı. Erkek bebek, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülürken, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hatun P.\'nin bipolar bozukluk hastası olduğu belirlendi. Acil serviste muayene edilen ve kimliği araştırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bebeği boğulmaktan kurtardığını söyleyen park görevlisi Eşref Atalay, olayı şöyle anlattı:

\"Sabah mesai saatlerinde buraya havuzu temizliği için geldim. İşim bittiğinde biraz dinlenmek istedim. Otururken bir kadın geldi. Bir süre sonra suya atladı ve elindeki bebeği suyun içine batırdı. Batırır batırmaz ben hemen yetiştim bebeği elinden aldım. Baktım aklı dengesi yerinde değil. Bana diyor ki \'Bu bebek kimin?\' Ben de \'Ver abla ver, benim\' dedim. İkna ederek elinden aldım. Ben elime aldığımda çocuğun durumu iyiydi.\"

Görgü tanıklarından Mustafa Adalı ise kadının psikolojisinin bozuk olduğunu ifade ederek, \"Kadın çiçeklerin ortasından gitti. Oturdu, havuza baktı. Havuza doğru gidip atladı\" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik de gelişmeleri takip ettiklerini kaydederek, \"Yaşanılan elim olay öğrenilir öğrenilmez, Korunmaya Muhtaç Çocuk Yasaları kapsamında gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış olup, bütün gelişmeler kurumumuzca yakından takip edilmektedir. Bakanlık olarak olaya müdahiliz ve gerekli hukuki takip yapılmaktadır\" şeklinde konuştu.

Görünüt Dökümü

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- Olay yeri

- Eşref Atalay\'ın olayı anlatması

- Annenin fotoğrafı

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Görgü tanığı Mustafa Adalı olayı anlatması

- Süs havuzu

- Eşref Atalay, olayın nasıl gerçekleştiğini canlandırması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB

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8)ORİENT QUEEN\'DEN BODRUM\'A SÜRPRİZ SEFER

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine, bu sabah yanaşan Bahama bayraklı \'Orient Queen\' isimli kruvaziyer gemisi Lübnanlı 195 yolcu getirdi.

Plansız olarak Bodrum\'a gelen ve Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demirleyen 120.8 metre uzunluğunda, 16.82 metre genişliğindeki 7 bin 478 grostonluk gemiden inen 195 Lübnanlı turist, Bodrum çarşısında gezip, alışveriş yaptı, sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturdu.

Bodrum\'a bu yaz sezonunda 3\'üncü seferini yapan 144 personeli bulunan Orient Queen gemisinin, ek sefer yaparak Yunanistan\'ın Santorini Adası\'ndan geldiği öğrenildi. Geminin, akşam saatlerinde Muğla\'nın Marmaris ilçesine gitmek üzere limandan ayrılacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Kruvaziyer gemisi Orient Queen\'in görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, (Muğla), (DHA)