DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ŞEHİT ER BAYTEKİN, BALIKESİR\'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK\'lı terösitlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in (21), memleketi Balıkesir\'de gözyaşları arasında toprağa verildi.Piyade Er Orhan Faruk Baytekin\'in cenazesi, Hakkari’deki törenin ardından dün gece uçakla memleketi Balıkesir’e getirildi. Şehidin naaşı, bugün Karesi ilçesi Toygar Mahallesi\'ndeki babaevinin önüne götürüldü. Burada şehidin annesi Kadriye, babası Zeki ve kardeşi Emirhan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Okunan duaların ardından helallik alındı.Aynı zamanda AK Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Baytekin’in yeğeni olan Şehit Orhan Faruk Baytekin için daha sonra tarihi Zağnos Paşa Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Balıkesirlilerin gözyaşlarına boğulduğu cenaze törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, siyasi parti il başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, partilerin milletvekili adayları ve şahidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.Anne Kadriye Baytekin oğluyla gurur duyduğunu belirterek, \"Beni şehit annesi yaptı. Oğlum peygamber efendimizin komşusu oldu. Bundan güzel şey var mı?ö dedi. Cenaze töreni ve helallik alınması ardından Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin, Balıkesir Şehitliği\'nde toprağa verildi.

Devrim DERİN- Fatih EMRAH ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA

================================================

2)BURSA\'DA KAZA, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

BURSA\'da, cenaze evine taziyeye gidenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü 20\'den fazla kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Harmancık ve Bursa\'de hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Harmancık\'ta cenaze evine taziyeye giden yaklaşık 25 kişiyi taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 16 SVC 47 plkalı otobüsün, Harmancık\'a 9 kilometre kala Meyran Mevkii\'nde rampa aşağı giderken, yağmur nedeniyle kontrolden çıkıp yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaşandı.Olayın öğrenilmesinin ardından çok sayıda ita iye aracı, 112 acil Servise ait ambulanslar olay yerine gönderildi. Kazada bir kişi olay yerinde ölürken 2\'si ağır 26 yaralı ise Harmancık ve Bursa\'daki hastanelere kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı

Görüntü Dökümü

-----------------------

Kaza yerinden görüntüler

Detaylar

Hastaneden görüntü

Aydın AKALIN/HARMANCIK(bURSA)(dha)-

==================================================

3)ESKİŞEHİR\'DEKİ KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ BURSA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ERZURUM\'daki bir yakının cenazesinden Bursa\'ya dönerken Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri Bursa\'nın İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çarşamba günü Erzurum’dan Bursa’ya dönmek üzere yola çıkan Mustafa Canpolat yönetimindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26\'ncı kilometresinde önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi. Kazada Dursun Canpolat (63), Erdal Canpolat (66), Ayşe Canpolat (64), Hatice Akdaş (44) ve Merve Canpolat (11) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülerek tedaviye alındılar. Kaza da hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri ikamet ettikleri Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi.

5 TABUT BİR ARADA

Kazada hayatını kaybeden 5 kişi, İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi Hacı Lütfullah Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Milletvekili Adayı ve İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü

--------------

-Cenaze görüntüsü

-Taziyeler

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

==================================================

4)MOTOSİKLETİNİ DEREYE ATINCA HERKESİ TELAŞLANDIRDI

SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde, derede bulunan motosiklet AFAD ve polisi harekete geçirdi. AFAD sürücünün derede olduğunu düşünerek arama yaparken, dereden çıkarılan motosikletin şase numarasından sahibine ulaşıldı. Z.Ç. kızdığı için motosikletini dereye attığını söyledi. Bugün öğle saatlerinde, Arifiye Gölbaşı mevkiinde bulunan sazlık ve balçık olan deredeki motosikleti gören vatandaşlar polisi arayarak bilgilendirdi. Olay yerine polis ve Sakarya AFAD ekibi geldi. AFAD ekibi motosikleti dereden vinç ile çıkarırken, motosiklet sürücüsünün de olabileceği düşüncesi ile arama yaptı. Polis motosikletin şase numarasından yaptığı sorgulamada motosikletin plakası ve sahibini belirledi. Motosikletin, 57 yaşındaki Z.Ç.\'ye ait olduğu belirlenerek, kayıtlardaki telefonu arandı. Z.Ç.\'nin kendisinin iyi olduğunu ve motosikletini kızdığı için dereye attığını belirtmesi üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-AFAD ekiplerinin derede arama çalışmaları

-Motosikletin incelenmesi

-Polislerin sahsa ulaşmak için telefon görüşmesi

-Olay yerinden detaylar

Boyut: 351 MB/Süre 02.51

İsa ÇİÇEK/ARİFİYE(Sakarya), (DHA) -

======================================================

5)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ:BİNGÖL\'E HER AY 60-70 MİLYON SICAK PARA AKTARILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl\'de 733 milyon liraya mal olacak SÜTAŞ tesislerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Bu yatırımın Doğu ve Güneydoğu\'nun hayvancılığına büyük bir ivme katacağını belirten Yılmaz, \"SÜTAŞ, yaptığı alımlarla doğrudan 60 - 70 milyon lira, her ay, Bingöl\'e sıcak para aktarmış olacak.\"dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, SÜTAŞ\'ın Bingöl\'e yapacağı, 733 milyon liraya mal olacak tesisin çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Yılmaz, Türkiye\'de ilk kez Bingöl tesisinde embriyo üretim merkezinin kurulacağını söyledi. Tesiste, süt ürünleri tesisi, yem fabrikası, biogaz üretiminin yanısıra bir de embriyo üretim merkezi olacacağını belirten Yılmaz, \"Embriyo üretim merkezimiz çok önemli. Türkiye bir takım ırkları ithal etmek zorunda kalıyor. Kendi verimli ırklarımızı yetiştirmemiz için de çok önemli bir tesis. Embriyo üretim merkezi, Bingöl tesisine özel bir durum. Embriyo merkezi gibi teknolojik tesisler bütün Türkiye için çok önemli işler yapacak. Bu anlamda hem bölgesel, hem de ulusal bir önemi var.\"dedi.

UZAY TESİSİ KURSANIZ BU KADAR ETKİLEMEZ

Tesisin tamamlanması durumunda bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade eden Yılmaz, \"Dolaylı olarak 10 bin aileye kadar faydası olacak. SÜTAŞ, yaptığı alımlarla doğrudan 60 - 70 milyon lira, her ay Bingöl\'e sıcak para aktarmış olacak. Bu ekonomide bir döngü oluşturacak. Bu çarpan etkisi ile birlikte oldukça yüksek bir kalkınma etkisi olacak. Bingöl\'e bir uzay tesisi kursanız, bu kadar etkilemez. Çünkü o tür tesislerde 300-500 kişi çalışır, arada çıkar restoranda yemek yer, sinemaya giderler. Yerel ham madde kullanmadıkları için, bu ölçüde bir etki oluşturmaz. İnşallah bu çarpan etkileri ile birlikte Bingöl ekonomisinde bir sıçrama olacak. Tek başına SÜTAŞ\'ın yaptığı yatırım, 733 milyon lira tutuyor. Bu başka yatırımları da tetikleyecek. Küçük ve orta ölçekli birçok işletme gelişecek. Bu işletmeleri de işin katarsanız, 1 milyar liraya yakın, bir yatırımdan bahsediyoruz.\"diye konuştu.

Diğer büyük işletmeleri de Doğu ve Güneydoğu\'ya yatırım yapmaya davet eden Yılmaz, \"Buralar uzun yıllar bakir kalmış bölgeler. Ekonomik potansiyel gerçekten çok yüksek. Genç nüfus, altyapı, emek gücümüz var. Genç nüfusumuz daha iyi eğitim görüyor. Bu bölgede çok uygun bir yatırım iklimi var. Huzur ve güven ortamı da pekişmiş durumda. Bu bölgede ihracat imkânları da söz konusu. Ben inanıyorum ki, başka büyük ölçekli işletmeler de Doğu ve Güneydoğu\'nun değişik illerinde lokomotif görevi görecek yatırımlar yapacaklar. \"dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Şantiye alanından detaylar

- İş Makinelerinin çalışması

- Yılmaz\'ın alana gelişi

- Yılmaz\'ın açıklamaları

- Genel detay ve görüntüler

Haber - Kamera: Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, -(DHA)

=================================================

6)ÜNİVERSİTE MEZUNİYET TÖRENİNDE SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezuniyet törenine diploma alan Onur Darıcı, kız arkadaşı Nagihan Kayahan\'ı sahneye davet ederek evlenme teklifinde bulundu.

BEÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezuniyet töreni, Farabi Kampüsü\'nde bulunan Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Öğrenciler hep birlikte kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Öğrenciler birbirlerini tebrik ettiği sırada kürsüye çıkarak mikrofonu eline alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Onur Darıcı, mezuniyet törenine katılan kız arkadaşı Nagihan Kayahan’ı sahneye davet etti. Sahneye gelen Nagihan Kayahan ile 8 yıllık birliktelikleri olduğunu ifade eden Onur Darıcı, misafirlerin coşkulu alkışları eşliğinde \'Benimle evlenir misin?\' diyerek cebinden çıkardığı yüzüğü taktı.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Nagihan Kayahan, evlilik teklifini kabul ederek Onur Darıcı’ya sarılınca, törendekiler mutlu çifti alkışladı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Mezuniyetten detaylar

-Onur Darıcı\'nın kürsüye gelmesi

-Evlenme teklifinde bulunması

-Kız arkadaşına sarılması

-Törendekilerin alkışlaması

Süre: (3.40) Boyut: (362 MB)

Haber-Kamera: ZONGULDAK,(DHA)

================================================

7)UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 15 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri bir evde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evin yerini belirleyen ekipler çarşamba sabaha karşı operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada toplam 15 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi Ramazan D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Gazipaşa adliyesinden genel ve detay görüntüler

- Şüphelinin jandarma eşliğinde adliyeden çıkışı

- Şüphelinin jandarma aracına bindirilmesi ve aracın gidişi

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)



