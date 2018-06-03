DHA YURT BÜLTENİ 11

1 - Başbakan Yıldırım: TİKA’yı kapatacaklarmış, FETÖ böyle istiyor çünkü



Başbakan Binali Yıldırım, İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nı (TİKA) kapatacağına ilişkin sözlerine, \"80 ülkede Türkiye’nin bayrağını taşıyan, tarihi miraslarını ortaya çıkaran Afrika ülkelerine kuyu, okul açan, sağlık merkezi kuran, camileri, kültür merkezlerini ihya eden Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen eserlerini bir bir ayağı kaldıran TİKA’yı kapatacaklarmış. Niçin; FETÖ böyle istiyor çünkü. FETÖ’nün dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular\" diye yanıt verdi.

‘ŞU ERDOĞAN GİTSE’ DİYEN EMPERYALİSTLERE OSMANLI TOKADINI VURACAK MIYIZ?’

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu’da Kuzeykent Miting Alanında partililere konuştu. Mitinge Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti il ve ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kastamonuluları selamlayan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin 16 yıldır Türkiye’ye hizmet ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını partililere ileten Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti siyasetinde hizmet, eser, emek ve değer olduğunu kaydetti. Milletin güçlü olması halinde AK Partinin de güçlü olacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, \"Millet güçlü olursa biz güçlü oluruz. Milletin itibarı yükseldikçe biz görev yapmış oluruz. Güçlüyüz çünkü yürüdüğümüz yolda millet bizimle beraber. Kastamonu AK Parti’ye hizmet eden Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor. Durmak yok yola devam. İstiklal Mücadelesinde Mehmet Akif’e ev sahipliği yapan Kastamonu bugün de istikbal mücadelemizi yapan Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkıyor mu? Şu Erdoğan gitse de Türkiye’de istediğimiz gibi at oynatalım diyen emperyalistlere, onların iş birlikçilerine Osmanlı tokadını vuracak mıyız? Kastamonu hazırım diyor 24 Haziran’ı iple çekiyor. Allah Kastamonu’muzu kara gün göstermesin\" diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKI YENİKAPI RUHUNUN DEVAMIDIR’

Cumhur ittifakına ilişkin Başbakan Yıldırım şunları söyledi: \"Cumhur İttifakı milletin huzuru için yola çıkmış bir ittifaktır. Yenikapı ruhunun devamıdır. 15 Temmuz’da alçaklara dersini veren al yıldızlı bayraklı indirtmeyen aziz Türk Milletinin ittifakıdır. Türkiye’nin önünün kesmek isteyenlere fırsat vermediniz ama Türkiye’nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Darbeyi bastırdık, ekonomide finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar. 24 Haziran’da bunların bütün oyunlarını başlarına geçirecek miyiz? Cumhur ittifakının karşısında yer alanları dinliyorsunuz değil mi? Bu ülkenin hayrına bir şey ağızlarından çıktı mı? Bunların derdi millete hizmet değil ülkeyi daha ileri götürmek değil öyle bir projeleri olsaydı şimdiye kadar çoktan anlatırlardı. Memleketin hiçbir şehrinde şu eserimizi var diyebiliyorlar mı? Ilgaz tünelini yaptık diyebiliyorlar mı? Kastamonu Havalimanın yaptık diyebiliyorlar mı? Diyemezler. Çünkü bunların işi laf üstüne laf koymak. AK Partinin işi taş üstüne taş koymak, eser proje yapmak.\"

‘TİKA’YI KAPATACAKLARMIŞ, FETÖ BÖYLE İSTİYOR ÇÜNKÜ’

Cumhur ittifakı karşısında olanların yapılanı bozmak, yıkmak gibi projeleri olduğunu savunan Başbakan Yıldırım şöyle dedi: \"Şimdi haklarını yemeyelim bunların bir projeleri var. Yapılanı bozmak, yıkmak. Hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi yok etmek. Başka projeleri yok. Yapacağız diyorlar. 80 ülkede Türkiye’nin bayrağını taşıyan tarihi miraslarını ortaya çıkaran Afrika ülkelerine kuyu, okul açan, sağlık merkezi kuran, camileri, kültür merkezlerini ihya eden Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen eserlerini bir bir ayağı kaldıran TİKA’yı kapatacaklarmış. Niçin; FETÖ böyle istiyor çünkü. FETÖ’nün dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. Başka ne diyorlar \'Kanal İstanbul yapımını durduracağım\' diyor. Kanal İstanbul’a senin hayalin yetmez. Ey kardeşim o Türkiye’nin stratejik projesidir. Senin bu işlere aklın ermez, gücün de yetmez. Bu işlere millet karar verir. Yerli otomobilde nerden çıkmış diyorlar. Başkalarının arabalarını alalım paraları oluk oluk dışarı aktaralım. Bu mu sizin yerliliğiniz. Bunların işi gücü yapılan işleri durdurmak, bozmak. Neden çünkü bunlar milletle aynı istikamette yürüyemiyorlar. Ayarları bozuk. Bu millet rahat yüzü görmesin. İnsanların yüzü gülmesin istiyorlar. Yıkmaya çalıştığınız projeler bu ülkenin gurur projesidir. Bunları yıkmanıza, iptal etmenize Kastamonu izin verir mi? Milletimiz buna izin verir mi? Bunların esasında söyledikleri biri ayağını kaldırıyor öbürü basıyor. Söyledikleri tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı indirmek, Erdoğan olmasın da ne olursa olsun.\"

‘GELİN SİZDE GERÇEĞİ GÖRÜN, YOKSA BİR RÜZGAR SİZİ DE SAVURUP ATACAK’

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: \"Bu seçimler aslında iki taraf arasında geçiyor. Birinci taraf ülkeyi kalkındıranlar. Cumhuriyetin 2023 yüzüncü yıl hedeflerine Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak isteyenler, çocuklarımızın gençlerimizin, erkeklerimizin geleceğini daha da umutla bakmak isteyenler, güçlü meclis güçlü hükümet diyenlerle bunların yediden yetmişe bütün vatandaşlarımız istifade etsin diyenlerdir. Bu grup AK Parti kadrolarıdır. Bu cumhur ittifakıdır. Peki ikinci taraf kim? İkinci taraf Türkiye’yi uçurumun eşiğinden alıp düze çıkaran Erdoğan iktidardan gitsin diyenler, yatırımlar dursun projeler iptal edilsin diyenler, darbeciler yok edilmesin Türkiye’de milletin dediği olmasın isteyenler, bu ülke hep yerinde saysın diyenler. O devirler geçti. Türkiye kararını verdi. Bu millet 16 Nisan’da kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet dedi. Gelin sizde artık bu gerçeği görün. Bu inadı bırakın. Milletin yükselişine ayak uydurun. Yoksa bir rüzgar sizi de savurup atacak haberiniz olsun.\"

‘KENDİ PARTİLERİNİN BAŞINA SEÇMEDİKLERİ ADAŞYI ŞİMDİ TÜRKİYE’NİN BAŞINA SEÇTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Muhalefeti eleştiren Başbakan Yıldırım, \"Bunlar siyasette su kaynatmaya başladılar. Daha yola çıkar çıkmaz motor su kaynatıyor. Seçilirsek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldıracağız diyorlar. Bunlar geri vitese takmış durumdalar. Biz ileri vitese takıyoruz. Geriye giderken tehlike büyüktür boynunu bükerek gidersin boynun kitlenir kalır fazla da gidemezsin. İleri gidersen gidebildiğin kadar git. Bir yandan da eski sistemi getireceğim diyor, seçilirsem diyor bir ton vaat veriyor. Parlamenter sistemde senin yetkin, adın, yerin yok. Genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmuyor. Parti kongresinde kendi rakibini sahaya sürüyor. Seçim beyannamesini Kılıçdaroğlu okuyor vaatleri Muharrem İnce veriyor. Karar verin hanginiz cumhurbaşkanı adayısınız. Hanginiz hükümet kurup ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Bunların kafaları karışık. Hesapları karışık. Bırakalım onlar kendi haline, biz işimize bakalım. Kendi partilerinin başına seçmedikleri adayı şimdi Türkiye’nin başına seçtirmeye çalışıyorlar. Olur mu olmaz. Eğer çok değerliyse kendiniz niye seçmediniz? Niye milletin seçmesini istiyorsunuz. Önce siz seçip başa getirdiyseniz. Sonra millet değerlendirseydi. Millet, bu abidik gubidik işleri sevmez.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başbakanın konuşması

-Detaylar

Nursima KESKİN – Gürkan YILMAZ / KASTAMONU ,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Bakan Yılmaz: Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti\'nin bekası açısından önemli

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası açısından önemlidir. Bu dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacımız var. Bunu bu sistem getirecek\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas temasları kapsamında Ulaş ilçesini ziyaret etti. Burada ilçe pazarını gezen Bakan Yılmaz esnaflarla bir araya geldi. Bakan Yılmaz daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada partililere hitap eden Yılmaz, 24 Haziran\'da yapılacak olan seçimin önemine değindi. Eski sistemde zaman kaybedildiğini, enerji kaybedildiğini ve kaynak israf edildiğini dile getiren Yılmaz, milletin bunu görerek \'hükümeti ben kuracağım\' dediğini belirtti. Bu sistemin daha demokratik olduğunu aktaran Yılmaz, \"Eskiden yüzde 46-47 ile hükümet kurmak mümkündü, şuanda yüzde 49 ile biz hükümeti yönetiyoruz. Ama şimdi yüzde 46 ile, yüzde 49 ile hükümet kurmak mümkün mü? Değil. Hükümeti kurabilmek için mutlaka yüzde 50+1 oy alabilmek lazım. Yani halkın yarısından bir fazlasının desteğini alan hükümeti kuracak. Dolayısıyla bu sistem milletin iradesine uygun bir sistem\" ifadelerini kullandı.

\'TÜRKİYE\'Yİ DAHA ÇOK BÜYÜTECEĞİZ\'

Türkiye\'nin yeni bir sisteme geçeceğini söyleyen Bakan Yılmaz şöyle konuştu:

\"5 yıllığına bir hükümet seçeceksiniz. Size vaatleri olacak, sözleri olacak. Eğer vaatlerinin takipçisi olursa, sözlerini yerine getirirse bu millet yine seçer. Söz verdi ama yerine getirmedi. Vaat etti ama yapmadı. Siz bunları seçer misiniz. Seçmezsiniz. Millet kendisine zulmetmez. Dolayısıyla bu milletin en doğru kararı vereceğine inanan kimsenin bu sisteme sahip çıkması lazım. Demokrasi karşıtlarına söz vermeyin. Gerçekten bu seçim Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası açısından önemlidir. Bu dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacımız var. Bunu bu sistem getirecek. Bu dönemde güçlü bir parlamentoya ihtiyacımız var. Bunu bu sistem getirecek. İnşallah yürütmesi güçlü, parlamentosu güçlü olursa Türkiye\'de güçlü olacak. Bundan sonra daha çok alışıp Türkiye\'yi daha çok büyüteceğiz. Türkiye\'nin refahına katkıda bulunacağız. Türkiye yükselen bir yıldız. Bu yükselen yıldızı daha da artıracağız. Ben inanıyorum ki aziz millet 24 Haziran\'da en doğru kararı verecektir. Biz millete güveniyoruz. Ne karar verirlerse başımız gözümüz üzerine diyoruz.\"

Bakan Yılmaz daha sonra Küçükminare ve Selçuklu Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret ederek 24 Haziran\'da yapılacak seçimler için destek istedi.

Görüntü Dökümü:

-Bakanın ilçe programı

-İlçe tişkalatı ziyareti

-Buradaki açıklamaları

-Esnaf ziyaretleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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3 - 15 Temmuz Milli İrade Ocakları\'ndan, İnce\'ye \'apolet\' tepkisi

MALATYA\'da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, Muharrem İnce\'nin, iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı alkışlayan 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel hakkında söylediği \"Apoletlerini sökeceğim\" sözlerine teki gösterdi.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, Vali Konağı Caddesi\'nde bulunan 2\'nci Ordu Garnizon Komutanlığı İnönü Kışlası girişinde açıklama yaptı. Uludağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Malatya mitingini sonrası Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen iftarda konuşmasını alkışlayan 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'i eleştiren CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye tepki gösterdi. Bilal Uludağ, şunları söyledi:

\"PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapan kişinin cezaevinden serbest kalması için mücadele eden Sayın İnce, vatanımıza göz dikenleri toprak altına gömen 2\'nci Ordu komutanımızı tehdit ediyor. 2\'nci Ordu Komutanımızı sizlere yedirtmeyiz. Şerefimiz ve namusumuz üzerine yemin ediyoruz ki; ne olursan ol, istersen feriştah ol, sizlerin, 2\'nci Ordu Komutanımızın bir tek saçının teline dahi zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Sayın İnce\'nin aslında neden rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Bakın İnce\'nin Malatya mitingindeki konuşmasında şunlara yer veriyor; \'Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz işgal girişimi sonrası 150 general ve komutanların apoletlerini söktüğünü dile getirerek ben bir tanesinin apoletlerini sökmüşüm çok mu?\' diyor. Sayın İnce apoletleri sökülen komutanların bu ülkeyi işgal etmek istediğini halen idrak edememiş, ya da idrak etmiş bunlara adeta misilleme olarak 2\'nci Ordu Komutanımızı işaret ediyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan detaylar

- İnönü Kışlası

- 2\'nci Ordu Komutanlığı önü

- Bilal Uludağ\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera:Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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4 - Kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı

MALATYA\'da yan yola giren kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ramazan Köroğlu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Buhara Bulvarı Sancaktar Mezarlığı önünde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen Hacı Bayram Toğrulca yönetimindeki 44 BJ 133 plakalı kamyon tali yola girdiği sırada Ramazan Köroğlu idaresindeki 34 GD 6728 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun çarpmasıyla yan devrilen otomobildeki sürücü Köroğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otomobil, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesinin ardından kaza yerinden çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıya müdahale

- Yaralının ambulansa konulması

- Olay yerinden detaylar

- Kamyon ve otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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5 - Yüzmek için girdiği gölette boğuldu

KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin, suda takla attıktan sonra dibe batıp boğulması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi\'nde Kestel Gölet’inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan ile birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı. Durumu fark eden Ali Ramazan, kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibine bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin\'in cansız bedenini sudan çıkarttı. El- Hüseyin\'in cesedi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Görüntü Dökümü

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- Cesetten detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI KONYA (DHA)