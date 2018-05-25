DHA YURT BÜLTENİ-11

15 dakikalık dolu, ilçeyi beyaza bürüdü



Kastamonu\'nun Azdavay ilçesinde bugün öğle saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü.

Azdavay ilçe merkezinde öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı alanlara atarak korunmaya çalıştı. Dolu nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri, ilçede temizlik çalışması başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Dolu yağışı sonrası

Süre: 15 sn. Boyut: 7.81 MB

Haber:Gürkan YILMAZ/AZDAVAY (Kastamonu) (DHA)

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En genç aday, gençlerin sesi olmak istiyor

CHP\'nin Antalya Milletvekili adayı Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün oğlu 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül, \"Gençlerin sesi olmak için milletvekili adayı oldum\" dedi.

24 Haziran\'da yapılacak 27. dönem milletvekili seçimlerinde CHP\'nin Antalya\'dan aday gösterdiği en genç aday İsmail Hakkı Gül, Kemer\'in Cumhuriyet tarihi boyunca sadece bir tane milletvekili çıkardığını söyledi. Batı Antalya\'nın mecliste daha fazla temsil edilmesi gerektiğini belirten Gül, \"18 yaşındayım ve Bilkent Üniversitesinde okuyorum. Gençlerin sesi olmak için milletvekili adayı oldum. Kemer\'den daha önce 1 milletvekili çıkmış. Adaylar çıktı tabii ki. Ben de meclise girebilmek için aday oldum. Hedeflerim daha çok gençlerle ilgili. Gençlerin sesi olmak, onların sorunlarını meclise taşımak istiyorum\" diye konuştu.

ÖNCELİK OKUL

İlk önceliğinin üniversiteden mezun olmak olduğunu vurgulayan İsmail Hakkı Gül, \"Siyasete ilk adımım bu. Okulumu bitirdikten sonra siyasetin içerisinde daha çok bulunacağım. Babam burada tam anlamıyla turizmle uğraşıyor. Amacı, buradaki esnafın zarar görmemesi, otellerin dolu kalması. Sürekli yurtdışında fuarlara katılıyor. Esnaf için çabalıyor. Ben de kendisini örnek alıyorum\" diye konuştu.

Gençlerin siyasetten uzak kalması gerektiğini kaydeden Gül, \"Gençler mutlaka sesini yükseltmeli, siyasetin içinde olmalı\" dedi.

BATI AKDENİZ\'İN SESİ

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise Batı Antalya\'nın artık mecliste temsil edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Gül; \"Bu bölgenin kendi sesini duyurabilmesi lazım. Hem turizmi bilen hem tarımı bilen birisinin siyaset yapması gerekiyor\" diye konuştu. Alanya ve Manavgat\'ın nüfus avantajı nedeniyle milletvekili adaylarının daha çok o bölgeden seçildiğine işaret eden Başkan Gül, Batı Antalya\'nın ihmal edildiğini ifade etti. Kemer\'den şu ana kadar sadece rahmetli Ahmet Torgay\'ın milletvekilliği yaptığını ifade eden Başkan Gül, \"Ondan sonrası yok. Kemer\'den bir tane çıkmış bugüne kadar\" diye konuştu.

\'CESARETİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM\'

Oğlunun 16\'ncı sıradan aday gösterildiğini kaydeden Mustafa Gül, \"En azından bir cesaret örneği gösterdi. Onu cesaretinden dolayı kutluyorum. Bu bir örnektir, ilk adımdır. Milletvekili olmuş olsa kaydını dondurmak zorunda. Önce okulunu bitirecek. Bu süre içinde de kendisini geliştirecek. Tecrübe sahibi olacak. Bu tecrübelerle de daha sonra inşallah müracaatlar yapıldığında genel merkezden de uygun görülürse daha bilgili şekilde siyaset yapmaya devam edecek\" diye konuştu.

GENÇLERE VERİLEN ÖNEM

Kemer\'den de ilerleyen tarihlerde meclise bir milletvekili göndermeyi arzuladıklarını belirten Başkan Gül, \"Bunun ilk tohumları atıldı. 16\'ncı sıra bizim için dışlanmışlık değil. Cumhuriyet\'le yaşıt CHP\'nin 16\'ncı sırası da bir onurdur, 1\'inci sırası da bir onurdur. Bize bu onuru yaşatan başta Genel Başkanıma, genel başkan yardımcılarımıza, il, ilçe başkanlarımıza, bütün yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Burada oğlumla kamuoyunun önüne çıkıyorsak bu da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'nun gençlere verdiği önemdir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Baba ve oğul Gül\'lerin yürüyüş detayı

-İsmail Hakkı Gül röportaj

-Baba ve oğul Gül konuşurken detay

-Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül röportaj

-İsmail Hakkı Gül röportaj

04:34 dakika ve 512 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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133 milyon liralık bahis operasyonu şüphelileri adliyede

Eskişehir\'de polis ekiplerinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Hesaplarında 133 milyon liralık işlem yapıldığı belirlenen şüphelilerden suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen S.S.\'nin yakınlarının üzerine kayıtlı olan İstanbul\'daki lüks daire, 1 cip ve 2 lüks otomobile el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, \'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun\'a Muhalefet\' ettikleri öne sürülen kişilere yönelik geçen salı günü operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynatma yoluyla hesaplarından 133 milyon liralık işlem yapıldığı belirlenen 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde çok sayıda cep telefonu, sim ve hafıza kartları, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka kartları ve hesap cüzdanları, yurt dışı şirket evrakları ile yurt dışı konaklama belgeleri ele geçirildi. Şüphelilerin, kurulan paravan şirketler aracılığı ile Kıbrıs ve Malta\'daki banka hesaplarına bahis paralarını aktararak bu paraları akladıkları belirtildi. Suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen S.S.\'nin (32) yakınlarının üzerine kaydettirdiği İstanbul Kadıköy\'de 1 daire, 1 cip, 2 lüks otomobil ile bazı banka hesapları, iş yeri ve şirketlere Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8\'i Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan ve aralarından S.S.\'nin de bulunduğu 9 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilirken,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntü ile,

-Polis kamerasından; operasyondan çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

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Akraba ailelerin silahlı kavgasında 3 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde aralarında geçmişe dayalı anlaşmazlık bulunan birbirlerine akraba iki ailenin silahlı kavgasında Ahmet Kırmızı (45), Sabri Kırmızı (38) ve Şeyhmus Kırmızı (25) öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Viranşehir\'e bağlı Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı anlaşmazlık bulunan birbirlerine akraba iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Sait (60), İbrahim Halil (33), Şeyhmus, Ahmet, Sabri ve Hacı Kırmızı (48) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, sağlık görevlileri ise yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralılardan Hacı Kırmızı ise hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Şanlıurfa\'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önündeki kalabalık

- Güvenlik önlemi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Caretta carettaları uluslararası sularda uydudan takip edecekler

Muğla\'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi\'nde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından tedavileri yapılan, 1 caretta caretta İztuzu plajından, uydu takip cihazı takılan 4 caretta caretta ise uluslararası sulardan denize bırakıldı.

Caretta carettaların denize salınması için düzenlenen etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Deniz Binbaşı Oğuz Eryılmaz, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Mehmet Uzuner, TCSG 27 Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Ayvaz, DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Türk ve İtalyan bilim adamları ile görevliler katıldı. İztuzu sahilinde DEKAMER görevlileri tarafından kabuğu temizlenen 4 deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı yerleştirildi. Boyu ve kilosu ölçülen deniz kaplumbağaları daha sonra araçlarla denize bırakılacağı noktaya getirildi. Burada Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağlarına Kayra, Zeynep, Ayşe ve Defne isimleri verildi. Sahilden denize bırakılan diğer deniz kaplumbağasına ise \'Gizem\' adı verildi. Ardından Sahil Güvenlik botuna alınan uydu cihazı takılmış olan 4 deniz kaplumbağası, kıyıdan 30 mil açığa götürülüp, denize salındı. Caretta carettaların sahile getirilişi ve bota taşınma anını plajdaki yerli ve yabancı turistler de ilgi ile izledi.

GÖÇ YOLLARI TAKİP EDİLECEK

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, merkezin yaptığı çalışmalarla hem Türkiye\'de hem de uluslararası alanlarda ismini duyurarak, önemli çalışmalar imza attığını söyledi. DEKAMER olarak deniz kaplumbağaları üzerine çeşitli araştırmalar yapmayı sürdürdüklerini belirten Kaska, \"Bu çalışma ile kaplumbağanın denizden bırakılarak kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini uydu takip sistemiyle test ediyoruz. Uydu cihazı taktığımız bu dişi deniz kaplumbağalarından 2\'si 50, diğerleri ise 65 ve 40 yaşında. Bu 4 hayvanın bundan sonraki göç yollarını takip ederek bir sonraki yuvayı nerede yapacağını izleyeceğiz\" dedi. Caretta carettaların tekrar İztuzu kumsalına gelip gelmeyeceğini izleyeceklerini anlatan Prof. Dr. Kaska, \"Eğer gelirlerse ne kadar hızla, ne kadar derinlikten yüzdüklerini ve akıntıya göre nasıl yol aldıklarını da öğreneceğiz. Bir kaplumbağanın korunması demek, bir ülkenin yaptığı güzel çalışmalarla değil uluslararası alanda diğer ülkelerle işbirliği içerisinde yapılan koruma çalışmaları neticesinde başarıya ulaşacaktır. Böylece de bu uluslararası alanda göç eden, sınır tanımayan kaplumbağaları biz Akdeniz\'deki bütün ülkelerin işbirliği ile korumuş olacağız. Uydu takip sistemini şu ana kadar 23 kaplumbağaya takmıştık\" dedi.

İLK DEFA ULUSLURARASI SULARDAN DENİZE BIRAKILDI

İlk defa uydu takip cihazı taktıkları caretta carettaların uluslararası sulardan denize bırakıldığını vurgulayan Kaska, \"Uydu takip cihazı taktığımız carettaları biz hep sahilden denize yolluyorduk. Ancak bu sefer değişik bir metot uyguladık. Şu an bu dünyada uygulanan bir yöntem değil. DEKAMER\'de ve İztuzu\'nda yaptığımız bu çalışma, dünyada bir ilk olacak çalışma. Kaplumbağaları denizin ortasından, uluslararası sulardan Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın yardımıyla doğal ortamlarına saldık. Kaplumbağanın acaba nereye, nasıl göç edeceğini bu sayede görmüş olacağız\" diye konuştu. Kaska, veriler elde edildikçe kaplumbağaların nerede dolaştığı, ne kadar hızla göç ettiği gibi bilgilerin bilim dünyasına ışık tutacağını çalışmanın uluslararası sularda yapılması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını da vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Caretta carettalara uydu cihazı takılması

-DEKAMER\'den görüntü

-Caretta carettaların sahilden tekneye bindirilmesi

-Caretta carettaların sahil güvenlik botuna taşınması

-Caretta carettaların denize salınması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera:Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)

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Manisa\'da 4 bin 510 asker törenle yemin etti

Manisa 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 365 komando er ve 145 kısa dönem er, törenle yemin etti. Yemin töreninde komandoların gösterisi ve askerlerin harmandalı oyunu büyük ilgi çekti.

Temel eğitimlerini Manisa 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda tamamlayan uzun dönem ve kısa dönem toplam 4 bin 510 asker için yemin töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, askeri erkan ve 26 bin 371 asker ailesi katıldı. Kendilerine ayrılan tribünleri dolduran asker aileleri, Türk bayrakları salladı ve çocuklarını görebilmek için birbiriyle yarıştı. Erler için düzenlenen törende, eğitimlerde başarılı 10 askere ve askerliğini Manisa\'da yapmış 41 baba ve dedeye, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Askerler yemin ederken, aileler de alkış ve tezahürat yaptı. Törende yaptığı konuşmayla askerlere ve ailelerine seslenen Albay Dere, \"Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, mensup olduğu milletinin ayrılmaz bir parçası ve haklı gururudur. Geçmişte olduğu gibi bugün de milletinin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur\" dedi.

BABASIYLA BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Albay Dere\'nin konuşmasının ardından askerler, harmandalı oynadı. Askerlerin harmandalı gösterisi büyük alkış aldı. Komandolar da aldıkları eğitimden kesitler sunan bir gösteri sergiledi. Gösterilerin ardından yemin eden askerler, marşlar eşliğinde geçit töreni yaptı. Bu anlarda yemin eden erlerden birinin oğlu da asker elbisesiyle babasının yanında yürüdü. Aileler de geçit törenini cep telefonlarıyla görüntüleyip, maşlar eşliğinde yürüyen askerleri alkışladı. Törenin ardından askerler ve aileleri birbirleriyle buluşup, kucaklaştı. Bu anlarda çocuklarına kavuşan anne ve babalar gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarıyla buluşan aileler fotoğraf çektirip, özlem giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tören alanından görüntü

- Ailelerden görüntü

- Askerlerin yemin etmesi

- Tugay Komutanı Albay Güven Dere\'nin konuşması

- Komandoların gösterisi ve askerlerin harmandalı oynaması

- Geçiş töreninden görüntü

- Asker çocuğunun babasıyla birlikte yürümesi

- Askerlerle ailelerin kavuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)