DHA YURT BÜLTENİ-11

Şırnak\'ta 7 roketatar mermisi bulundu



Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, çalılar arasına gizlenmiş, bir çuval içinde 7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap İlçesi Cevizağacı köyü kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, çalılar arasına gizlenmiş, çuval içerisinde fünyeleri takılı 7 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 1 adet 2.75 inçlik patlamamış roket tahrip başlığı ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Haber:ŞIRNAK, (DHA)

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Ahşap restoran alev alev yandı

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde, ahşap bir binada hizmet veren restoran çıkan yangında alev alev yandı.

Öğle saatlerinde, Suadiye Mahallesi\'nde bulunan bir restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ahşap binayı sardı. Olay yerine İzmit ve Kartepe ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binayı söndürmek için çabaladı. İtfaiyecilerin müdahalesine rağmen restoran kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini henüz bilmediklerini söyleyen restoran sahibi Muhammet Kolaylı, \"İftardan önce restoranımızı açıyoruz. Binamız doğaya uygun olsun diye tamamen ahşap. Yangın çıkınca hemen alevler kapladı. İtfaiyeciler müdahale etti ama tamamen yandı. İlk belirlemelere göre elektrikten kaynaklandığı tahmin ediliyor\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye müdahalesi

-Restoran sahibi ile röp

-Restorandan detaylar

-Alevli fotoğraflar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Uğur AYDIN/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)

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Demirel\'in doktoru, İYİ Parti\'nin Isparta\'da liste başı oldu

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel\'in manevi kızı olarak bilinen ve 20 yıldır yanından hiç ayrılmayan doktoru Aylin Cesur, Isparta\'dan İYİ Parti 1\'inci sıra milletvekili adayı oldu. Isparta\'da seçim çalışmalarını başlatacak Aylin Cesur, öncesinde anne ve babasının elini öpüp hayır duasını istedi.

Siyasi partiler 24 Haziran seçimlerine ilişkin milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu\'na teslim ederken, İYİ Parti\'nin Isparta\'da listesinin ilk sırasında dikkat çeken bir isim yer aldı. Merhum 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in yanından 20 yıl ayrılmayan manevi kızı olarak da bilinen doktoru Aylin Cesur, Demirel\'in doğup büyüdüğü memleketi Isparta\'dan milletvekili adayı oldu.

ANNE VE BABASININ HAYIR DUASINI ALDI

Bugün Isparta\'ya gelen İYİ Parti\'nin 1\'inci sıra adayı Aylin Cesur, önce anne ve babasıyla görüştü. \"Annemin ve babamın hayır duasıyla çıktık yola. Allah yardımcımız olsun\" mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı videoda anne ve babasından hayır dua isteyen Aylin Cesur, \"Beni tıp fakültesi için uğurlarken, ağabeyimi mühendislik fakültesi için uğurlarken bizlere \'Önce ülkemize hayırlı evlatlar olun, bizlere hayırlı evlatlar olun ve manevi değerlerimizi, Atatürk cumhuriyetinin değerlerini kaybetmeyin\' demiştiniz. Sizler bizi yetiştirmek için çok çaba gösterdiniz. Bende size hayırlı evlat olmayı hedef edindim. İyi Türk vatandaşı olmaya ve bize gösterdiğiniz, öğrettiğiniz bu değerleri kaybetmemeye çaba gösterdim. Bundan sonra önümde yeni bir yol var. Sizlerle beraber değerlendirdik ve şimdi o yola çıkıyorum. Aktif siyaset hayatına giriyorum. Rızanız var mı? Rızanızı almaya geldim\" dedi. Anne Aysel Önder, \"Yolun açık olsun kızım. Seni Allah\'a emanet ediyorum. Ağabeyinle ve seninle gurur duydum. Her işte başarılı oldunuz. Bunda da olacağınızı biliyorum. Allah yardımcın olsun\" derken, baba Aydın Önder de \"Sevgili kızım başaracağından hiç şüphem yoktur. Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun kendine iyi bak\" diye konuştu. Aylin Cesur, daha sonra anne ve babasının elini öpüp sarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (cep telefonu)

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Aylin Cesur\'un anne ve babasıyla konuşması

Aylin Cesur\'un anne ve babasının elini öpmesi

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN- Kamera: ISPARTA, (DHA)

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MHP\'nin 18 yaşındaki milletvekili adayı

Milliyetçi Hareket Partisi\'nin (MHP) Kayseri 10\'uncu sıra milletvekili adayı olan 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk, \"Gelecek bizim, biz geleceğiz\" dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından açıklanan milletvekili aday listesinde partinin Türkiye genelinde en genç adayı olan lise öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk, sabah okuluna giderken, öğleden sonra diğer adaylarla seçim çalışmasına katılıyor. 3 kardeşin en küçüğü olan Öztürk, gittiği Seyyid Burhanneddin Türbesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, \"f8 yaşındayım. Sağlık Lisesi 3\'üncü sınıf öğrencisiyim. Kayseri il öğrenci meclis başkanıyım. Türk gençliğinin okullardaki sorunlarını çözmek için bu yola girmiştik. Ülkü ocaklarının desteği, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli\'nin takdirleri ile listeye girdim. Elimde birkaç proje var. Bunları partim ve seçmenlerle görüşüyorum. Okulda öğretmenlerim, ailem, arkadaşlarım adaylığa sevindi. Seçim çalışmasında yer almam için zaman zaman esnek davranıyorlar. Ben \'Gelecek biziz, biz geleceğiz\' diyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Adayların türbe ziyaretinden görüntü

- 18 yaşındaki aday türbede dua okuması

- MHP\'nin en genç adayı ile röportaj

- Adayın tebrikleri kabul etmesi ve okul dönüşü partiye gitmesi

- Diğer detay görüntüler

2 dakika 48 saniye / 314 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

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Aydın\'da gazeteciye sopalı saldırı

Aydın\'ın Koçarlı ilçesindeki yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi gazeteci Şener Alevci (41), İncirliova ilçesindeki evinin önünde 2 kişinin sopalı saldırısı sonucu başından yaralandı. Polis, bir gün önce de otomobilinin arka lastikleri kesilen Alevci\'ye saldıranların yakalanması için çalışma başlattı.

Koçarlı\'da haftalık yayın yapan yerel \'Koçarlı Haber\' gazetesinin imtiyaz sahibi Şener Alevci, dün (pazartesi) saat 08.30 sıralarında, işyerine gitmek üzere İncirliova\'da Cumhuriyet Caddesi\'ndeki evnin önüne çıktığı sırada 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Alevci yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Eşi tarafından yarı baygın halde bulunan Alevci, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başına 5 dikiş atılan Alevci, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giden Alevci, saldırganlardan şikayetçi oldu. Gazeteci Şener Alevci, kendisine saldıran kişileri tanımadığını belirtip, \"Arkamdan yaklaşıp, başıma sopa ile vurdular. Neye uğradığımı şaşırıp, yere yığıldım. Saldırganların yakalanıp, hakettikleri cezayı almalarını istiyorum\" dedi. Bir gün önce de Alevci\'nin evinin önünde park halinde duran otomobilinin arka iki lastiği bıçakla kesilmişti. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Soruşturma başlatan polis, iki olay arasında bir bağlantı olup, olmadığının araştırıldığını, saldırganların yakalanması için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şener Alevci\'nin otomobilin arka lastilerinin kesilmesi

-Genel ve detay

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Ablasının fırlattığı çatal, 9 aylık bebeğin başına saplandı

İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, 5 yaşındaki Irmak Yaren Köse\'nin, arkadaşlarıyla oyun oynaması için dışarı çıkmasına izin vermeyen annesine fırlattığı çatal, 9 aylık kardeşi Nehir Azize Köse\'nin başına saplandı. Ameliyatla başındaki çatal çıkarılan Nehir bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, geçen cumartesi akşam saatlerinde kırsal Çırpı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yemek vaktinde, kapının önüne arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkmak isteyen Irmak Yaren Köse\'ye, annesi Faike Köse izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen Irmak Yaren, elindeki çatalı annesine fırlattı, ancak çatal 9 aylık kardeşi Nehir Azize\'nin başına saplandı. Olay anında yer sofrasında oturan baba Cihan Köse, Nehir bebeği kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz bebek, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Başına, 3 santimetre derinliğinde saplanan çatal başarıyla çıkarılan Nehir bebeğin saplık durumunun iyi olduğu, enfeksiyon riskine karşı gözetim altında tutulduğu belirtildi. Olayla ilgili konuşan anne Faike Köse, çok korktuklarını ve panikten yapacaklarını bilemediklerini belirterek, \"Olay olur olmaz hemen hastaneye koştuk. O anki duygularımızı anlatamam\" dedi. Baba Cihan Köse de, kızının başındaki çatalı görünce şok olduklarını aktararak, \"Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nehir bebekten görüntü

- Nehir bebeğin ailesi ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)