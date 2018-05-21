DHA YURT BÜLTENİ-11

İzmir\'de 280 sanıklı FETÖ davasında 104 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İzmir\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'in bir numaralı sanık olduğu, 147\'si tutuklu 280 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi. Davada, 104 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü\'ndeki salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı. Yoklamayla başlayan duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini aldı. Sanıklar son sözlerinde suçlarının bulunmadığını öne sürüp, beraatlerine karar verilmesini istedi. Ardından da savcının haklarında mütalaa verdiği 178 sanıktan 137\'si hakkındaki karar açıkladı.Mahkeme heyeti, aralarında dönemin Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan, Bornova 57\'nci Topçu Tugay eski Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Foça Batı Görev Grup eski Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Ege Deniz Bölge eski Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka\'nın da aralarında bulunduğu 104 sanık hakkında, anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan ile Albay Ramazan Elmas\'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık için ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast girişimi suçundan 20\'şer yıl hapis cezası verildi. FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan da 31 sanık 10 yıl 6\'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında duruşmanın sivil sanıklarından Hülya Birlik ile tuğgeneral Hakan Eser\'in de bulunduğu 10 kişi ise tahliye edildi.

İTİRAFÇILARA 16 YIL 8 AY HAPİS

Davanın itirafçılarından olan \'Şapka\' takma isimli Albay Hakan Bıyık ile \'Kuzgun\' takma isimli Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız da ceza aldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iki itirafçının cezaları daha sonra 16 yıl 8 ay hapse indirildi. Mahkemenin kararını açıklamasından sonra bazı sanıklar, itirafçılardan Halil İbrahim Yıldız\'a saldırdı, araya jandarmalar girdi. Duruşmada ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklardan Murat Bursa, Ali Gezer ve Ömer Faruk Özçiftçi hakkında ise tutuklama kararı verildi. Duruşma salonunda bulunan bazı tutuklu sanık yakınları karara tepki gösterince, jandarma tarafından dışarıya çıkartıldı. Mahkemenin geriye kalan 143 sanık hakkında ise kararını daha sonra açıklayacağı ifade edildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve \'lojistik üs\' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir\'de, 15 Temmuz\'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 280 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, diğerlerinin hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılamanın, 1 numaralı sanığı FETÖ/PDY\'nin elebaşı Fethullah Gülen oldu. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen\'in de bulunduğu 280 sanık, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\' suçlarından 2\'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı. Davanın sanıkları arasında, 15 Temmuz öncesi NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57\'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de yer aldı. SAVCI KISMİ MÜTALAA VERDİ

Duruşmada son olarak savcı, 178 sanık hakkındaki 1267 sayfalık kısmi mütalaanın tamamlandığını belirtti. Savcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski kurmay başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, Çiğli 2. Ana Jet Üssü\'ndeki eski komutanlardan albay Ramazan Elmas\'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında, \'Anayasa\'yı ihlal\' ve \'Cumhurbaşkanına suikast girişimi\' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı ayrıca, tutuklu sanıklar, \'Şapka\' kod adıyla gizli tanık olarak örgüt yapılanması hakkında bilgi veren ve daha sonra kimliğini açıklayan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı eski kurmay başkan vekili albay Hakan Bıyık, gizli tanık \'Kuzgun\' olarak ifade veren ve kimliğini açıklayan tutuklu sanık eski amfibi deniz piyade tugay komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, darbe girişimi sırasında Manisa ve İzmir\'de sözde \'sıkıyönetim komutanı\' olarak görevlendirilen Ege Ordu Komutanlığı eski kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi momutanı tuğgeneral Osman Nadir Saylan, eski Ege Deniz Bölge komutanı tuğamiral Süleyman Manka\'nın da aralarında bulunduğu 122 sanık için, \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Duruşma savcısı, NATO Kara Komutanlığı eski kurmay başkanı tümgeneral Salih Sevil, Ulaştırma Personel ve Eğitim eski komutanı tümgeneral Mustafa İlter\'in de aralarında bulunduğu 31 sanığın da \'terör örgütü üyeliği\' suçundan 7.5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cezaevi önünden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR (DHA)

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Şemdinli\'de PKK\'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi



Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK\'ya ait anti tank mühimmatı, patlayıcı, patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası Domuz Deresi kırsal alanında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde mühimmat, patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:\"Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası Domuz Deresi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 50 adet elektrikli fünye, 2 adet telsiz komutalı ateşleme düzeneği, 1 adet basma düzeneği, 500 gram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 10 metre kablo, çok sayıda pil ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

Haber:HAKKARİ,(DHA)

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Konya\'da belediyenin iftarında, 200 kişi zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallerlerde düzenlenen iftarda, yaklaşık 200 kişi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı nedeniyle her gün farklı mahallerle iftar yemeği düzenlenliyor. Belediye, geçen cumartesi günü merkez Karatay ilçesinde Doğanlar ve Büyüksinan Mahallesi\'nde, dün de merkez Meram ilçesinde Yenice, Kovanağzı, Batı Hadimi, Ladikli ve Arif Bilge Mahallerini kapsayan 2 farklı noktada iftar düzenledi. İftar yemeğinde mahallelerde oturan binlerce kişi katıldı. İki yemek firması tarafından hazırlanan çorba, etli pilav, helva ikram edildi. Yemek yedikten sonra evlerine dönen mahallelilerden karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti başlayanlardan bazıları ambulanslarla, bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere müracaat etti. İki günde yaklaşık 200 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenilirken bu sayının özel hastanelerle birlikte artabileceği belirtildi. Olayın ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün yemeklerden numune alıp, inceleme başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Belediyenin mahallelerdeki iftar yemeği

- Hastane acil servisi dışından detay

Haber: İsmail AKKAYA KONYA,(DHA)

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Müze gemiden deforme olmuş Atatürk fotoğraflarını atan görevlilere soruşturma

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı\'nı başlatmak üzere Samsun\'a geldiği Bandırma Vapuru\'nun bire bir kopyası Bandırma Müze Gemisi\'ni gezen bir kadın ziyaretçi, görevlilerin Atatürk\'ün bazı fotoğraflarını gemiden attığını görüp cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, 2 ay önce yapılan çalışmada gemide bulunan 90 fotoğrafın yenileriyle değiştirildiğini, sergilenen fotoğrafların sökülüp atılmadığını söyledi. Çamaş, kullanılmayacak durumda olan ve depoda bekletilen 4-5 fotoğrafın atılmasının yanlış olduğunu belirterek, görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldığını kaydetti. Atatürk\'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919\'da İstanbul\'dan Samsun\'a geldiği Bandırma Vapuru\'nun bire bir kopyası Bandırma Müze Gemisi\'ni gezen bir kadın ziyaretçi, görevlilerin Atatürk\'ün bazı fotoğraflarını gemiden attığını görüp cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, açıklama yaptı. Çamaş, şunları söyledi:\"Bandırma Vapuru\'nu 2005 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi düzenleyip müze haline getirmiştir. O zamanki koyduğumuz resimlerin yüzde 90\'ı deforme oldu. Kullanılamayacak hale geldi. Bunların içerisinde 7-8 tanesi tamamıyla kötü olmuştu. Diğerleri verilebilecek yerlere verildi. Biz orayı komple iki ay önce yeniledik. \'Atatürk\'ün Samsun Günleri\' diye oradaki 90 fotoğrafın hepsini yeniledik. Kullanılabilecek olanları çeşitli yerlere dağıttık, kullanılamayacak olan 4-5 tane resim. Oradan söküp, kaldırıp atma yok. Kullanılamayacak olanları depoya kaldırmıştık. Orada arkadaşlar kullanılamayacak olanları çıkarırken video çekilmiş. Orada arkadaşların yukardan aşağı atışı yanlış ama \'O resimler sökülüp de oradan atıldı\' diye de bir şey söz konusu değil. İki ay önce yaptığımız tadilatta hurdaya çıkmış olan resimler.\" Fotoğrafların atılmasının bilgisi dışında olduğunu belirten Necmi Çamaş, \"Bu arkadaşların atmaları benim de bilgim dışında. Onlarla ilgili hemen gerekli idari soruşturmayı da başlattım. Oradaki görevlilerle ilgili, savunmalarını yapmak üzere, neden böyle bir davranışta bulunduklarına ilişkin işlem başlattım. 14 yıl önce çerçevelenmiş, hava şartları nemden dolayı çok kötü duruma gelmiş olan resimler bunlar. Orada çok titiz bir çalışmayla, mükemmel Atatürk resimleriyle biz o resimleri değiştirdik. Keşke oradaki yanlış da olsa tutumu değil de içerdeki güzel düzenlemeyi de görebilseler\" dedi.

2003\'TE YAPILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919\'da İstanbul\'dan Samsun\'a geldiği ve kurtuluş mücadelesinin en büyük tanığı olan Bandırma Vapuru\'nun bire bir kopyası olarak 2003 yılında yapılan Bandırma Vapuru, 2005 yılından bu yana \'müze gemi\' olarak hizmet veriyor. 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesi\'nin içinde yer alan Bandırma Müze Gemisi\'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kişisel eşyasının da yer aldığı 189 eser sergileniyor. Müzede Atatürk\'e ait 60 fotoğraf, 1870\'li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel, pergel, yangın tüpü, masa ve sandalyeler teşhir ediliyor. Atatürk\'ün tabancası, kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzede yer alan eserler arasında bulunuyor. Geminin kamara bölümünde Atatürk\'ün Dolmabahçe Sarayı\'ndaki yatak odasının bire bir kopyası de yer alıyor. Ayrıca müzenin kamara bölümünde Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri de büyük ilgi görüyor. Heykellerin bulunduğu odada yer alan tarihi saat Atatürk\'ün Samsun\'a çıktığı an olan saat 08.00\'i gösteriyor. Müze gemiyi yılda yaklaşık 600 bin kişi ziyaret ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Fotoğrafların atılması görüntüsü

-Bandırma Müze Gemisinden detaylar

(SÜRE:2.26 Dk) (BOYUT:274.87 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Alacağı olduğunu iddia ettiği kişinin aracını yaktı

Antalya\'da, iddiaya göre alacaklı olduğu O.Ü.\'nün hafif ticari aracının ön sol camını kaldırım taşıyla kıran F.T., ardından yaktı. Motosikletle kaçan F.T. yakalanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2308 Sokak üzerinde meydana geldi. O.Ü.\'nün sokak içine park ettiği 54 D 2131 plakalı hafif ticari aracın yanına motosikletle gelen F.T., kelebek camını kaldırım taşıyla kırdıktan sonra araca yanıcı bir madde döküp ateşe verdi. Ateşin bir anda parlamasıyla yanma tehlikesi geçiren F.T., motosikletiyle uzaklaştı. Araçtan duman çıktığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederken, itfaiye aracın motor kısmına sıçramadan yangını söndürdü. Aracın iç kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, O.Ü. büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç otoparka çekildi. Kısa süre sonra telefonu çalan O.Ü., karşıdaki kişiye \"Polisler var ifade veriyorum. Beni araman bir şey ifade etmiyor. Hakkını mahkemede savunursun. Nasıl mahkemeye kalmaz, sen beni tehdit mi ediyorsun. Sana bir soru sordum. O kadar delikanlıysan araba yakılmaz. Bir adamla husumetin varsa karşı karşıya konuşursun, gelip de burada araba yakmazsın kardeşim\" diye bağırdı. F.T., kısa süre sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüpheli F.T\'nin motosiklet ile gelmesi

- F.T, kaldırım taşı ile aracın canımı kırması

- Aracın içine yanıcı madde atması

- Yanma tehlikesi geçirmesi

- Polisin inceleme yapması

- Araç sahibi Osman Ünver\'in telefonla konuşması

- Detaylar

\'108 MB// 3.25 SN\'

HABER - KAMER: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Kreşte 4 çocuğa şiddete 20 bin lira ceza



Samsun\'da özel bir kreşte görevli öğretmen ve yönetici Büşra Öğrek\'in çocuklara şiddet uygulayıp, kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla bir velinin şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, 4 çocuğu kasten yaralama suçundan Öğrek\'e mağdur sayısınca 4 kez 250 gün karşılığı toplam 20 bin TL para cezası verdi. Öğrek ile yargılanan 2 kreş çalışanı ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs suçundan 3 ay 22\'şer gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Olay, 13 Mayıs 2016\'da meydana geldi. Atakum ilçesinde özel bir kreşte iddiaya göre olay tarihinde 3 yaşında olan E.Y.\'nin elektrik işleri yapan babası Mesut Y., okul idaresinin talebi üzerine içindeki kameralarda sorun olup olmadığına bakmak için sisteme girdiğinde, kamera kayıtlarını inceledi. Bu sırada görevli öğretmen ve yönetici olan Büşra Öğrek\'in aynı gün oğluna şiddet uyguladığını gördü. Kamera kayıtlarını geriye doğru taradığında başka çocukların da benzer duruma maruz kaldığını gördü. Kreşten dönen E.Y. de babasına öğretmeninin sopayla bacaklarına vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Mesut Y., Atakum Denizevler Polis Merkezi\'ne giderek şikayette bulundu, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden oğlu için sağlık raporu aldı. Olayın duyulması sonrasında yaklaşık 30 aile, çocuklarını kreşe göndermedi. Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından kreş çalışanları Büşra Öğrek, Müge Biran, Güldem Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Kreş, olaydan 4 gün sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kapatıldı. Samsun 12\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen dava 24 Ekim 2017\'de sonuçlandı. Mahkeme Büşra Öğrek\'i mağdurlar E.Y., S.E.O., E. A. ve E.G.\'ye yönelik olarak kasten yaralama suçundan mağdur sayısınca 4 kez 250 gün karşılığı toplam 20 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, Müge Biran ve Güldem Kaya\'yı ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs suçundan 3 ay 22\'şer gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Baba Mesut Y. mahkemenin daha ağır bir ceza vermesini beklediklerini söyleyerek, \"Ceza çok da tatmin etmedi. Yinede ceza verilmesi caydırıcı olması bakamından iyi. Böyle üzücü olayların bir daha tekrarlanmaması açısından bir örnek olacağını düşünüyorum. Oğlum olay tarihinde 3 yaşındaydı. Hala psikolojik etkilerini atlatmış değil. Kreşin önünden her geçtiğinde bana \'Beni burada dövdüler\' diyor. Yaşadığı travmayı hala atlatmış değil. Hırçınlık var, korkusu var. Hem oğlumuz hem aile olarak zor bir dönem yaşadık. Bu ceza mutlaka bunun karşılığı değil ancak bir ceza almaları da bizim için çok önemliydi. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu kişiler hakkında ayrıca bir de manevi tazminat davası açacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Darp anını gösteren kamera görünteleri

-Kreş dışından detay

-Mesut Y.\'nin kamera görüntülerini gösterip olayı anlatması

-Röportaj

(SÜRE:9.37 Dk) (BOYUT:306.90 MB

Haber:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)