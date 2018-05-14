DHA YURT BÜLTENİ-11

Çorum\'daki \'gizemli kız\' yerel yönetimi ikiye böldü

Çorum\'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık\'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız olayı, yerel yöneticiler arasında ikilik oluşturdu. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, \"Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır\" derken, Belediye Başkanı Zeki Gül ise \"Çorum’un \'gizemli kız\'lara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum\" diye konuştu.

Çepni Mahallesi\'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi\'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi\'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı. Günlerce hem Çorum\'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi. \'Gizemli kız\' olayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü\'nü de harekete geçirdi. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, \"Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz\" dedi. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ise Ömer Arslan\'ın değerlendirmesine katılmadığını belirterek, şunları söyledi: \"Ben Çorum\'un \'gizemli kız\'lara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çorum’un kendisinin gizeminin çözülmesi, 7- 8 bin yıllık tarihi olan, coğrafi özelliği ve güzelliği olan kentin, sanki sadece küçük hesaplarla küçük projelerle planlarla ilerleyen, bunların yüzünden tanınmış gibi il olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Tüm basın mensuplarını Çorum’a davet ediyorum. Ev sahibi olarak davet ediyorum. \'Gizemli kız\'dan çok daha güzel haberleri onlara sunarız, diye de teminat veriyorum. Bu kızımızın psikolojisinin normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu söylemiştik ve mezarlıkta bizim mezarlıklar müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edildi ve daha sonra emniyet yetkililerinden yardım istenerek normal olmayan bir vatandaşımızın mezarlığa gece gelerek, ağladığını söylemişlerdi. Bu meselenin bizim söylediğimiz şekliyle psikolojisi normal olmayan bir kızımızın netice itibarıyla ortaya çıkarıldığı basınımızla paylaşıldı. Benim gizemli kızla ilgili asıl olarak söylemek istediğim, bu değil. Gizemli kızımızın peşine düşen Çorum’u gizemli kızla özdeş haline getiren basın mensuplarımıza ben gizemli Çorum’u tespit etmelerini öneririm. Gizemli Çorum’da ne vardır? İnanç turizminden coğrafi güzelliğine, insanların misafirperverliğine, Çorum’da gezilecek, görülecek su sporlarının bile yapıldığı bir kent olması, sanayileşme konusunda savunma sanayi ile ortaklaşa çalışabilen ve müteşebbis ruhu ile organize sanayinde görev yapan sanayicilerimizle tanınmasını isterim.\"

Görüntü Dökümü :

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- Mezarlıktan detay

- Başkan Zeki Gül ile röportaj

SÜRE: 3 dk. - BOYUT: 160 MB

Haber - Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp, fidye istediler/EK

EVİN YAKININA BIRAKTILAR

Gaziantep\'te, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıp, ailesinden 10 bin lira fidye istenen Suriye uyruklu Yemen Kasım (6), yine kimliği belirsiz kişilerce evine yakın yere bırakıldı. Yürüyerek, eve giden ve ailesine kavuşan küçük Yemen, hastaneye götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yemen Kasım\'ın ailesi ise ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polis, çocuğu kaçıran kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyeli ailenin yaşadığı ev

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Çanakkale’de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden, Yunanistan’ın Midilli Adası\'na lastik bot ile gitmek isteyen çoğu çocuk ve kadın toplam 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07.00 sıralarında Kadırga Burnu mevkiinde sahilden 2 mil açıkta, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti. TCSG 28 Bot Komutanlığı\'nca, sahilden 2 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 40 kaçak yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçak göçmenler, giysileri ıslak olduğu için kendilerine eşofman, ayakkabı, çorap gibi giyecekler ile birlikte yiyecek verildi. Kaçaklar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahil Güvenlik Botu\'nun rıhtıma yanaşması

-Kaçakların bottan indirilmesi

-Kaçaklara yardımların dağıtılması

-Kaçakların minibüse bindirilmesi

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Salihli\'de katı atık transfer tesisi tepkisi

Manisa\'nın Salihli ilçesinin kırsal Caferbey Mahallesi\'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan katı atık transfer istasyonu tepkilere neden oldu. Mahalle girişinde toplanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, ellerinde döviz ve pankartlarla, \"Mahallemizde katı atık transfer istasyonu istemiyoruz\" diye haykırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli\'nin kırsal Caferbey Mahallesi\'ne yapılması planlanan katı atık transfer istasyonu mahalle girişinde toplanan yaklaşık 400 kişi tarafından protesto edildi. Mahalle girişine, \"Çöp giremez\" ve \"Sağlığımızı çöpe atmayacağız. Çöp tesisi yaptırmayacağız\" yazılı dövizler açan köylüler, \"Hizmet istiyoruz çöplük değil!\", \"Çöp istemiyoruz. Çöpünüz sizin olsun\" yazılı dövizler taşıdı. Caferbey Mahallesi Muhtarı Sezai Ocak, mahallerine yapılması düşünülen katı atık transfer istasyonuna karşı olduklarını vurgulayarak, \"Uzun bir süredir mahallemize yapılması planlanan tesisin iptali ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Söz konusu tesisin yapılacağı alan yaklaşık 9 dönümlük bir alan. Bu alan bizim için çok değerli bir bölge. Çünkü burası bizim mahallemizin merası. Mahalleli bütün hayvanlarını bu mera sayesinde besliyor. Bu nedenle bu tesisin mahallemize yapılmasına kesinlikle karşıyız\" dedi. Mahalle sakinlerinden Şengül Coşkun da \'Önce sağlığımız\' dediklerini belirterek, \"Mahallemize katı atık transfer tesisi yapılmasına karşıyız. Mahallemize bugüne kadar bir çok hizmet vaat edildi. Biz bu hizmetleri bile alamamışken üstüne üstlük bir de bu çöp transfer tesisi sorunu çıktı\" diyerek, tepkisini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Ayşe Akçıl da katı atık transefer tesisi yapılacak alanın yılladır piknik alanı yapılmak için bekleyen bir yer olduğuna dikkati çekip, \"Mahallemizdeki çocukların rahatça oyun oynayabilecekleri, eğlenebilecekleri alana çöp tesisi kurmak istiyorlar. Ne pahasına olursa olsun buraya çöp tesisi yapılmasına karşı mücadelemize devam edeceğiz\" dedi.

SALİHLİ BELEDİYESİ BİLE KARŞI ÇIKMIŞTI

Mahallelilerden Muhammet Coşkun da yaklaşık 2 yıl önce bu proje gündeme geldiğinde Salihli Belediyesi\'ne müracaat ettiklerini hatırlatarak,\"O dönemde Salihli Belediyesi yetkilileri \'Bu alana kesinlikle çöp tesisi kurulmayacak. Yerleşim yerinin dibine çöp tesisi mi kurulur?\' bulunur demişlerdi. Ancak, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüştüğümüzde bu alana yapılması planlanan katı atık transfer istasyonu ile ilgili bir iptal olmadığını söylediler. Mahalle halkı olarak mücadelemize devam edeceğiz\" dedi. \"Çöp tesisinin kurulması planlanan alanda mahallemizin içme suyu sondajları var\" diyen mahallelilerden Mihrican Altın da, \"Eğer bu alana bu tesis yapılırsa içme sularına mikrop bulaşacak, çocuklarımız başta olmak üzere hepimiz sağlık sorunları yaşayacağız\" diyerek, tepkisini dile getirdi. Kalabalık, bir süre olay yerinde \"Çöp atık transfer tesisi istemiyoruz\" diye slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Katı atık transfer tesisi protestosundan görüntü

-Caferbey Mahallesi Muhtarı Sezai Ocak\'ın açıklaması

-Mahalle sakinlerinden Şengül Coşkun ile röp

-Mahalle sakinlerinde Ayşe Akçıl ile röp

-Mahallelilerden Muhammet Coşkun ile röp

-Mihrican Altın ile röp

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Şanlıurfa’da, \'Büyük Felaket Nekbe\' protestosu

Şanlıurfa\'da, Memur-Sen tarafından organize edilen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Filistinlilerin \'Büyük Felaket Günü Nekbe\' yıldönümünü protesto etmek için basın açıklaması düzenlendi.

15 Mayıs 1948 tarihinde Filistin halkının \'Büyük Felaket Günü Nekbe\'nin yıldönümü dolayısıyla Memur-Sen öncülüğünde Ahmet Bahçıvan İş Merkezi\'nde basın açıklaması düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin destek verdiği protesto eyleminde toplanan grup adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Nekbe\'nin Filistin halkının, yurdunun, toprağının ayağının altından çekilmesi, orada gayri meşru bir işgal gaspının kurulması hadisesi olduğunu söyledi. Coşkun, \"İsrail\'in kuruluşuyla başlamış büyük bir trajedinin adı olan Nekbe, terör rejimi İsrail tarafından öldürülen, işkence gören, hakları gasp edilen ve yurtlarında çıkartılarak zulme maruz bırakılan mustazaf Filistinli kardeşlerimizin vatanlarına geri dönme mücadelesinin adıdır. Nekbe\'nin yıl dönümüne denk getirilerek, Amerika Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak ilan etmesi ve Nekbe Günü\'ne denk gelen 14 Mayıs\'ta elçiliğini Kudüs\'e taşıyacağını açıklaması, Amerika\'nın pervasız, had bilmez rejiminin vardığı noktayı gözler önüne sermektir. Terör rejimi İsrail\'in yürürlüğe koymak istediği hukuksuz ve gayr-i insani bu girişimlere karşı her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz\" diye konuştu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protesto eyleminde sık sık İsrail lehine slogan atan grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ahmet Bahçıvan iş merkezi

- Toplanan gurup

- Gurup adına Konuşan İbrahim Coşkun

- Slogan atmaları ve Filistin bayrakları

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 288 MB

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Kayıp Alzheimer hastası Alara Çayı\'nda arandı

Antalya\'nın Gündoğmuş ilçede geçen evden ayrılan ve haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Karaöz (75), jandarma ve arama kurtarma ekiplerince Alara Çayı\'nda arandı.

Kalecik köyündeki evinden 14 Nisan\'da ayrılan Alzheimer hastası Hasan Karaöz\'den bir daha haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonuç vermeyince, İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH) da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Alara Çayı ve kıyısında 25 kilometrelik bir hat boyunca yapılan çalışmalarda, Hasan Karaöz\'den herhangi bir ize rastlanmadı. Karaöz\'ün yakınlarının da destek verdiği arama çalışmaları kapsamında Alara Çayı\'nda su altı araması da yapılacak. Antalya İHH Arama Kurtarma personeli Feyzi Öztürk, 14 Nisan\'dan bu yana kayıp olan Hasan Karaöz\'ün hayatından endişe edildiğini söyledi. Daha önce jandarma ekiplerinin sarp kayalıklar ve ormanlık alanda arama çalışması yaptığını belirten Öztürk, \"Biz de çalışmalara destek verdik ancak sonuç alamadık. Jandarma ile Alara Çayı\'nda yüzey ve kıyı araması yaptık ama yine bir sonuca ulaşamadık. Önümüzdeki günlerde dalış yaparak su altında arama yapacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin araçlarla orman içinde patika yolda ilerleyişleri

-Ekibin ellerinde botlarla kıyıda yürümeleri

-Ekiplerin ellerindeki botu Alara Çayı\'na indirmeleri

-Ekiplerin bota binmeleri

Haber- Kamera: Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)

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Engelliler, Şırnak\'ta TOMA\'ya binip su sıktı, şehir turu attı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından, engelli çocuklar için düzenlenen etkinliğe katılan engelli çocuklar, TOMA\'ya binip, su sıktı daha sonra trafik araçlarıyla şehir turu attı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından polisevinde engelliler için etikinlik düzenlendi. Etkinliğe Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 40 engelli çocuk ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenler katıldı. Polisevi salonunda engellilerle sohbet eden Uslusoy, daha sonra hep birlikte pasta kesti. Ulusoy, etkinlik sırasında çocuklara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler verdi. Program sonunda Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, şoför koltuğuna geçerek trafik aracı ile engellileri gezdirdi. Hazır bekletilen 2 TOMA aracına binen engellilere, görevli polisler araçla ilgili bilgiler verdi. Kontrol kumandalarını ellerine alan engelliler TOMA ile su sıktı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hüseyin Doğru, etkinlikle ilgili bilgi vererek, \"Şırnak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde sayın Emniyet Müdürümüz Ömer Uslusoy\'un katkılarıyla engelli çocuklarımızın bir an olsun yüzlerinin gülmesi için kendilerine hediyeler verdik. TOMA\'ya bindirdik. Trafik arabası ile gezdirdik. Sirenleri çaldılar, eğlendiler, şapka verdik. Önemli olan bu çocuklarımızın gülümseyebilmesi. Bu yaşadıkları dünya içerisinde kendilerinin de bir yerlerinin olduklarının başkaları tarafından benimsenmesi. Biz buna bir katkıda bulunabildiysek Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak ne mutlu bize\" dedi. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü İsmail Ercan da, \"Bugün Engelliler Haftası münasebetiyle rehberlik ve araştırma merkezi olarak Toplum Destekli Polislik ekipleri ile Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettik. Emniyet Müdürümüz ile pasta kestik. Tomalarla su sıktık. Öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Öğrenciler açısından eğlenceli güzel bir gün geçirdik. Bizim temennimiz engelli öğrencilerimizin bir gün yada bir hafta değil 365 gün hatırlanması. Bu konuda da Emniyet Müdürümüzden gerekli söz ve destekleri aldık. Bundan sonra kolluk kuvvetlerimiz de bizim yanımızda olacak. Ve Şırnak\'ta özel eğitimde daha çok ilerleyip, daha güzel şeyler yapmayı planlıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet Müdürünün engellilerle konuşması

-Pasta kesimi, oyuncakların dağıtılması

-Engellilerin polis aracı ve TOMA\'ya binmesi, su sıkmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Güneysu, turizm destinasyonu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın baba ocağı Rize\'nin Güneysu ilçesinde, Erdoğan\'ın kendi yöresel mimarideki evi ile birlikte, Kıble Dağı Dua Tepesi, Arap Düzü ve Handüzü Tabiat Parkları, göl ve şelaleleri kentin önemli turizm destinasyonu haline geldi. İlçe, yaz sezonu ile birlikte yerli-yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

İl merkezine 10 kilometre mesafedeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın baba ocağı Güneysu ilçesi, son yıllarda yapılan alt yapı yatırımları ile turizm destinasyonu haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Merkez Mahallesi\'ndeki yöresel mimarideki evinin de aralarında yer aldığı Kıble Dağı Dua Tepesi, Arap Düzü Tabiat Parkı ve Handüzü Yaylası Tabiat Parkı yerli-yabancı turistler tarafından yoğun ziyaret almaya başladı. Günübirlik mesire alanlarının yanı sıra Handüzü Yaylası\'nda yapımı tamamlanan konaklama tesisleri de ziyaretçilere ilçede uzun süre kalma imkanı sağlayacak. Özelikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistler Kıble Dağı Dua Tepesi\'ndeki Hacı Yusuf Yılmaz Camisi\'ni ziyaret ederek ibadet ediyor. Halk Eğitim Merkezi\'ndeki bakırdan el işleme ürünlerin yapılışını inceleyen Arap turistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın portresi ile fotoğraf çektiriyor.

KAYMAKAM: İLÇEMİZ GÜZELLİKLERİNİ İNSANLARLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ

Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün, 2018 yılının valilik tarafından Rize\'de turizm yılı ilan edildiğini belirterek hem Rize hem de Güneysu ilçesinin turizmi değer olarak gördüğünü ve bunun yansımalarını almak istediklerini söyledi. Düzgün, \"İlçemizde çok önemli tarihi ve kültürel değerler var. Bunların tanıtımını yaparak daha çok insanı bu güzelliklerle buluşturmak istiyoruz. İlçemizin ünü sınırlarını da aşarak dünyaya yayıldı. Özelikle Kıble Dağı Dua Tepesi mimari bakımından dünyada sayılı örnek camilerden Hacı Yusuf Yılmaz Camimiz var. Hem bu alanı hem Arap Düzü ve Handüzü Tabiat Parkımızı da turizm alanında değer haline getirmek istiyoruz. Ülke içinden ve dışından gelen turistlere ilçemizde tam gün program yapma durumundayız. Yerel ve kültürel değerlerimizi insanlarla paylaşarak Rize ve Güneysu\'muzun bu değerlerinin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz\" dedi. Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan da turizmdeki alt yapı çalışmaları ile ilçenin yakında çok farklı bir konuma geleceğini belirtti. Turan, \"Turizmde alt yapımız yoktu. Bu anlamda ciddi adımlar attık. Bu yıl Handüzü Tabiat Parkı ve günübirlik yerleşim alanını ihalesini de tamamlayacağız. İlçemiz il merkezine en yakın ilçe. Doğal ve kültürel zenginliklerimizi turizme kazandırarak ziyaretçilerimizi ağırlamak istiyoruz. Handüzü Yaylası Tabiat Parkımız, Rize\'ye 35 kilometre uzaklıkta bir yayla. İlimiz en yakın mesafedeki yaylasına kolayca ulaşım imkanı var\" ifadelerini kullandı.

HOCAOĞLU: GÜNEYSU CAZİBE MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ise Güneysu\'nun kentin bir cazibe merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini belirterek şunları dedi: \"Çok yakın zamanında önemli turizm yatırımları gerçekleşti. Kıble Dağı Dua Tepesi Camii, Arap Düzü ve Handüzü Yaylası önemli cazibe alanları. Son yıllarda Arap turistler, Kıble Dağı Dua Tepesi\'ne çok ilgi gösteriyor. Güneysu yaz döneminde nüfusunun birkaç katı büyüyen bir ilçemiz. Turizmde ciddi bir pay alma yolunda. Önümüzdeki dönemde bu paylar daha da çok artacak. Hem konaklama hem ulaşıma dönük ciddi yatırımlar var. Güneysu başlı başına ilimizin bir destinasyonu. Mesire ve seyir alanları ile il merkezine en yakın yayla olarak önemli bir cazibe merkezi. Güneysu, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dini seçenekleri de içinde barındıran bir merkez haline geldi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güneysudan görüntüler

-Drone ile kıble dağı camii detayları

-Ziyaretçilerden detaylar

-Kaymakam Düzgün açıklama

-Belediye Başkanı Turan açıklama

-Turizm müdürü Hocaoğlu konuşma ve detaylar

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)



