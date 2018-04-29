DHA YURT BÜLTENİ-11

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Öğretmen atamaları seçimden sonra



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ataması yapılacak 25 bin öğretmen için mülakatların başladığını belirterek, \"İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz\" dedi.

Manisa\'da bu yıl 478\'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Camii\'nden mesir saçımına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Ak Parti Manisa İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Partililer tarafından kapıda karşılanan Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali\'ne övgüler yağdırıp, \"Mesir Festivali 5 asra yakın zamandır kutlanıyor. Bu milletin ortak bir değeri olduğunu gösteriyor. Bu festivale gelince gördüm ki tarih, birlik ve beraberlik, değer var. Bizim için de önemli değer verdiğimiz şey birlik ve beraberliğin olması. Manisalılar\'ı bu konuda takdir ediyorum. Eğer bu değer sahip çıkılmasaydı unutulur giderdi. Etkinliklerin toplum vicdanında bir karşılığının olması lazım. Mesir Festivali de toplum tarafından benimsendiğinin apaçık görüntüsüdür\" dedi.

\"BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM İLE DEĞERLİDİR\"

Bakan Yılmaz, konuşmasına AK Parti iktidarı döneminde eğitime yapılan hizmetlerden söz ederek şöyle devam etti:\"Türkiye, OECD ülkeleri arasında son 10 yıllık dönemde milli gelirini en çok attıran ülkedir. 2007\'nin son çeyreğinden itibaren 2017\'nin son çeyreğine kadar milli gelirini en çok attıran ülkeler arasında Türkiye açık ara birinci. Peki bunu ne sağladı? Petrol bulmadık, doğalgaz bulmadık. Altın, elmas madeni bulmadık. Peki nasıl açık ara birinci olduk? Çünkü, beşeri sermayemiz var. Beşeri sermayede eğitim ile değerlidir. Eğitimsiz nüfusunuz size yüktür. Eğitimli nüfusunuz size güçtür. Türkiye kendisine beşeri sermayesine kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş dünyadaki ender ülkelerden biridir.\"

\"EĞİTİM ALT YAPISINA 80 MİLYAR LİRA\"

Eğitimde yaptıkları en büyük başarının eğitimin alt yapı problemlerini çözmek olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, \"Artık Türkiye genelinde 70 kişilik sınıflarımız yok. 2012 yılında çalışmalarına başlanan 10. Kalkınma Planı var. 2013 yılında da Meclis\'te kabul edildi. 2014-2018 yıllarını kapsıyordu. Orada bir hedef konuldu. Hedeflerden birisi diyor ki; \'Bölgeler arasında beşeri ve alt yapı farklılığını gidermek lazım.\' Bunu söylerken şunu demek istiyorlardı; \'Güneydoğuda okul yok, öğretmen yok?\' Şimdi Ağrı\'da daha önce 90 kişilik olan sınıflar 20 ile 22 kişi. Bunu başarabilmek için 282 bin derslik yaptık. Özelle birlikte 300 binin üzerinde. 80 yılda yapılandan fazlasını yaptık. 64 milyar liradan fazla alt yapıya yatırım yaptık\" diye konuştu.

\"ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISINI 17\'YE DÜŞÜRDÜK\"

AK Parti iktidarı döneminde eğitime 584 bin öğretmen ataması yaptıklarını dile getiren Bakan Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da düşüş yaşandığına dikkat çekti. Bakan Yılmaz, \"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da belli bir sevide olması lazım. Biz gelmeden önce 28 öğrenciye bir öğretmen düşerken, şimdi 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bu oran Kore\'de aynı, Japonya\'da da, İngiltere\'de de aynı. Fransa ise bizden daha fazla. Dün Avrupa ülkesinin gerisindeyken, bugün ilerisindeyiz\" dedi.

\"ATAMALARIN İLANI SEÇİMDEN SONRA\"

25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını hatırlatan Bakan Yılmaz, bunun için illerde mülakat çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan, Yılmaz, öğretmen alımlarıyla ilgili çalışmaların haziran ayında biteceğini belirtip, \"Aslında mayıs ayı sonunda çalışmalar biterdi. Ancak, değerlendirmeler olacak. Tercihleri alacağız. İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz\" dedi.Bakan Yılmaz\'a konuşmasının ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tarafından çiçek ve içinde Mesir macunu bulunan sepet hediye edildi. Bakan Yılmaz, Manisa\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Bakan Yılmaz\'ın parti binasına girerken görüntüsü

-Bakan Yılmaz\'ın konuşmasından görüntü

-Bakan Yılmaz\'a çiçek ve mesir macunu verilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Kılıçdaroğlu Akyaka\'da balık yedi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akyaka\'da bir restoranda yemek yedi. Restoranda yaklaşık bir buçuk saat kalan Kılıçdaroğlu çıkışta vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yemeğe, Muğla belediye başkanı İ Osman Gürün, Tuncay Özkan ve çok sayıda partili katıldı. Kılıçdaroğlu\'nun yemekte deniz ürünleri yediği, özellikle lagos balığını tercih ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu daha sonra Akyaka\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Kılıçdaroğlu\'nun aracına binerek ayrılması

-Genel ve detay

Haber:İZMİR,(DHA)

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HDP\'li Buldan: Hakkari\'de yüzde 99 oy alacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari\'de yaptığı konuşmada, \"Seçimlerde, Hakkari\'de yüzde 99 oy alacağız\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisi tarafından düzenlenen \'Halk Buluşması\' için Hakkari\'ye geldi. HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ile HDP MYK üyelerinin eşlik ettiği programa katılan Buldan, partililere seslendi. Buldan, \"Sizin iradeniz olan, temsilciniz olan, parlamentoya gönderdiğiniz 2 milletvekili şu anda cezaevinde. AKP hükümeti, 16 yıllık iktidarı döneminde, Hakkari\'nin üzerinde çok durmuştur. Bugün bir kez burada olduğu gibi evinde oturan bir halk olmadığı ortaya çıkmıştır. Hepinizi tek tek kutluyorum\" diye konuştu. HDP\'li Buldan, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin, ülke için hayati önem taşıdığını, bu konuda Hakkarililere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, şunları söyledi: \"Bugün Hakkari\'de tek bir insan MHP\'ye oy veriyor mu? Hayır, vermiyor. Bugün, 24 Haziran\'da yapılacak seçimde AKP\'liler gelip, Hakkarililerden oy isteyip, MHP\'yi milletvekilleri yapıp, parlamentoya taşımanın yol ve yöntemlerini isteyecekler. MHP, Hakkari\'de bir tabela partisi değil mi? Ancak bugün kurdukları ortaklık, MHP\'yi parlamentoya taşır. Burada, AKP\'ye verilecek her bir oy, aynı zamanda MHP\'nin karnesine işlenecektir. \'Kürt halkı ile sorunumuz yok\' diyorlar. Abdullah Zeydan, niye tutuklu? Selma Irmak, neden cezaevinde? Bugün Hakkari Belediyesi\'ne neden kayyum atandı? Sizin Kürt halkıyla sorununuz olmayabilir; ama bizim sizinle sorunumuz var. Biz seçimlerde, Hakkari\'de yüzde 99 oy alacağız.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan\'ın karşılanması

-Caddeden yürürlerken

-DBP il binasına gitmeleri

-Buldan\'ın buradaki konuşması

-Bir düğüne katılması

Düğünde halay çeken Buldan

-Genel ve detaylar

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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18 yaşındaki Batuhan, milletvekilliği için aday adayı



Konya\'da yaşayan, lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı (18), AK Parti\'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Aşıcı, Fatih Sultan Mehmet\'i örnek aldığını söyledi.

Konya\'da lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı, AK Parti İl Başkanlığı\'na gelerek, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili genel seçimi için aday adaylığı başvurusu yaptı. Babası polis memuru olan Aşıcı, kendisine Fatih Sultan Mehmet\'i örnek aldığını söyledi. Aşıcı, \"Her zaman idol olarak Fatih Sultan Mehmet\'i gördüm. Fatih, 21 yaşında nasıl İstanbul\'u fethettiyse ben de 18 yaşında bu ülkede söz sahibi olabirim düşüncesiyle bu zorlu yolculuğa çıktım. Şansımı yüksek görüyorum. Olmazsa üzülmem; çünkü çivisi cıkmış bu dünyada büyük bir gençliğe örnek olabilmek için yola çıktım\" dedi. Gençlere örnek olmak istediğini belirten Batuhan Aşıcı, \"Bu iş cezaret ister. Başta babam olmak üzere ailem, çevremdeki herkes destek çıktı. Bazıları beni bu yoldan geri döndürmeye, küçük düşürmeye çalışanlar bile oldu. Aldırmadım. Genç yaşta meclis kürsüsünde yer almak zor bir iştir. Ben de bunu en iyi şekilde yerine getireceğiim. Nasip olur da aday olursam gençliğin üzerindeki bu kara lekeyi kaldırırım. Yani \'Gençtir yapamaz. Sen daha gençsin, nasıl yapacaksın?\' soruları artık insanlar soramayacak. Artık büyük işlerin başına gençlerimiz gelecek\" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

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- Batuhan Aşıcı röportaj

- Batuhan Aşıcı\'dan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Kürt sorununu çözersen ülkeye barış gelir



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye\'de barışın ve huzurun sağlanması için Kürt sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek, \"Diyoruz ki Kürt\'e düşmanlık değil; Kürtler ile beraber Kürt sorununu çözersen eğer bu ülkeye barış, huzur gelir\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş ve Aycan İrmez ile birlikte seçim çalışmaları için Şırnak\'a geldi. Çevre yolunda Şırnaklılar tarafından karşılanan Temelli ve beraberindeki heyet, seçim otobüsüyle kent merkezinde tur attıktan sonra parti binasında toplantı gerçekleştirdi. Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı, Süryani’si ve Ermeni’si bir arada yaşandığını belirten Temelli, \"Diyoruz ki Kürt\'e düşmanlık değil; Kürtler ile beraber, Kürt sorununu çözersen eğer bu ülkeye barış gelir, bu ülkeye huzur gelir. Bu ülkenin her yerine huzur gelir\" dedi. Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını ve atanan kayyumları eleştiren Temelli, şunları söyledi: \"Bu kayyumcu anlayıştan kurtulmamız lazım. OHAL düzeni ve kayyum. Bakın, bu iş, vesayet sistemidir. Biz evimizi de barkımızı da belediyelerimizi de terk etmiyoruz. Bunu da 24 Haziran günü sandıklarımıza sahip çıkarak, o sandıkları koruyarak, oylarımızı koruyarak, bir kez daha göstereceğiz. Tarıma sahip çıkmalıyız. Hep birlikte hayvancılığı geliştirmeliyiz. Bunu yapabiliriz.\"

\'BİZ TÜRKİYE PARTİSİYİZ\'

Şırnak\'ın 4 vekil çıkardığını hatırlatan Temelli, \"Sandığımıza da sahip çıkacağız. Hani şimdi yasaklıyorlar \'Kürt illeri demeyin\' diye AKP\'deki Kürt milletvekilleri de demiyor tabi. Buraya geldiklerinde ne diyorlar bilmiyorum; ama orada demiyorlar. Şimdi buralardan AKP\'ye vekil yok. Onlar bu işi kapattı. Ötekiler zaten yoktu. Bir kere bunun buradan sözünü tüm Türkiye\'ye verelim; ama biz Türkiye partisiyiz. Sadece Kürt illerinden değil, bütün illerden HDP milletvekilleri parlamentoda en güçlü grup olmak için çabalayalım. 59 arkadaşımızın 11\'inin vekilliği düşürüldü. Geri kalan 48 arkadaşımız en güçlü muhalefeti yapmıştır. Bugün bu iktidar acze düşmüşse bizim tıpkı Şırnak\'ta, Van\'da, Mardin\'de yaptığımız mücadeleyi arkadaşlarımız parlamentoda yapmıştır\" diye konuştu.

\'7 HAZİRAN\'DA YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ 24 HAZİRAN\'DA TAMAMLAYACAĞIZ\'

Seçimin şifresinin \'7/24 çalışmak\' olduğunu vurgulayan Temelli, \"Evet, önümüzde çok önemli seçimler var; ama seçim zamanlarının da farkındayız ki bu mücadelemizin en önemli organıdır. Şimdi bu mücadelemizi bir kez daha güçlendireceğiz. Örgütlülüğümüzü bir kez daha güçlendireceğiz. 24 Haziran\'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Herkese bizimle beraber olsa da olmasa da herkese HDP\'yi anlatacağız. HDP birleşenlerini anlatacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte anlatacağız. Tüm Türkiye\'ye anlatacağız. Tüm HDP\'liler 7/24 çalışacak. Bu işin şifresi \'7/24\'tür. 7 gün 24 saat çalışacağız. 7 Haziran\'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran\'da bitireceğiz\" dedi.

\'KENDİ CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ OLACAK\'

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, cumhurbaşkanlığı seçimine partisince belirlenen adaylarla gireceklerini belirterek, şöyle konuştu:\"Türkiye\'nin adayı ile gireceğiz. Türkiye\'nin en güçlü adayı ile gireceğiz; çünkü bizim adayımızın gücü, işte bu mücadeleden geliyor. Bizim adayımızın gücü programımızdan geliyor. Sözümüzden geliyor; çünkü biz demokrasi mücadelesiyle ancak Türkiye\'nin sorunlarının çözülebileceğini söylüyoruz.\"

\'HDP\'SİZ ÇÖZÜM YOK\'

Türkiye\'de HDP\'siz çözümün olmayacağını savunan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, \"Cumhurbaşkanı adayı hala bulamamışlar. Arıyorlar. CHP\'den 15 vekil oraya geçiyor. Bakıyorlar, yine olmadı. AKP\'li vekillerin tümü MHP\'ye geçiyor, yine olmuyor. Hesap bir türlü tutmuyor; çünkü bu hesap bizsiz tutmaz. Bu ülkede HDP\'siz çözüm yok. Bunu artık kafanıza kazıyın. Eğer Türkiye\'de demokrasi sorununu çözecekseniz Türkiye\'ye huzur getirecekseniz bunun yolu HDP\'den geçiyor, HDP programından geçiyor. Bu programı, bu hassasiyetleri dikkate alarak, ancak Türkiye\'de demokrasi sorununa çözüm getirebilirsiniz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-HDP konvoyundan görüntüler

-HDP\'lilerinh karşılanması

-Halk toplantısından detaylar

-Temelli\'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan başkanlık için AK Parti meclis üyeleri temayül yoklaması yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan başkanlık için AK Parti meclis üyeleri arasında yapılan temayül yoklaması Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda gerçekleştirildi. Temayül yoklamasında AK Parti meclis üyeleri, ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, il gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, ilçe gençlik kolları başkanları, ilçe kadın kolları başkanlarından oluşan toplam 268 kişi, AK Partili ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinden oluşan toplam 68 kişi arasından belediye başkanı adayını seçecek. Temayül yoklamasından çıkan 3 veya 4 belediye başkan adayı genel merkeze çağırılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürülecek. Temayül yoklamasına AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Giresun Milletvekili Mehmet Geldi, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Partili İlçe Belediye Başkanları, meclis üyeleri katıldı. Oylama öncesi konuşan ve temayülde yapılması gereken usul ve esaslar hakkında bilgi veren AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Giresun Milletvekili Mehmet Geldi, \"Yusuf Ziya Yılmaz uzun yıllar hizmetinden sonra milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmiş durumdadır. Bu vesile ile Samsun’da yeni büyükşehir belediye başkanlığımızı belirlemek üzere bir seçim takvimi var. Genel merkezimizin belirttiği gibi bugün burada temayül yoklaması yapılacak. Listemizde 68 tane büyükşehir belediye meclis üyemiz var. Her bir arkadaşımız kendi iradesiyle, kendisine göre en uygun büyükşehir adayımız kimse onu tercih edecek. Sadece bir tercih yapılacak. Birden fazla tercih yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak. Bunu genel merkez değerlendirecek. Muhtemelen 4 isim garanti ama 5 isim de olabilir. Genel merkeze davet edeceğiz. Orada da genel başkan vekilimiz ile görüşülecek. Daha sonra da Cumhurbaşkanımızın programına göre cumhurbaşkanımız ile de görüştürülüp, cumhurbaşkanımız kararını ortaya koyacaktır. Ondan sonra da Perşembe günü seçim yapılacak\" dedi. Ardından 268 kişi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 68 kişilik listeden birini seçmek için sandık başına gitti. Oylamalar sonrası basına bilgi veren AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın istifasıyla boşalan belediye başkanlığımız için genel merkezimizin talimatıyla bugün temayül yoklaması yapıldı. Temayül sonuçlarına göre 3 veya 4 belediye başkan adayımızı genel merkeze yerel yönetimler başkanlığına getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın programına göre de cumhurbaşkanımız ile görüşecekler. Oradan çıkan adayımız ile birlikte Perşembe günü büyükşehir belediye meclis üyelerimizin katılımı ile resmi olan seçimi yapacağız. Buradaki temayül sonuçları açıklanmayacak. Buradaki oyları genel merkezden gelen milletvekillerimiz ile birlikte sayacağız onlarla birlikte tutanakları imzalayıp, genel merkeze göndereceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü – HD

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-Salondan detay

-İlçe Belediye Başkanlarından görüntü

- AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Giresun Milletvekili Mehmet Geldi’nin konuşması

-Oyların kullanılması

-İlçe Belediye Başkanlarının oy kullanması

-AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ile röportaj

(SÜRE: 03.54 DK.)-(BOYUT: 438 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA)

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Motosiklet tutkunları Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde motosiklet tutkunlarını çatı altında toplayan Nazilli Motosiklet Grubu (MOTONAZ), Suriye\'nin Afin şehrinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytindalı Harekatı\'nda şehit düşenler için lokma döktürüp, Kuran-ı Kerim okutuldu. Etkinlikte son günlerde artan motosiklet kazalarına da dikkat çekilerek, sürücüler uyarıldı.

Nazilli Belediye Meydanı\'ndaki lokma dökümünde konuşan MOTONAZ Başkanı Yasin İspirli \"Nazilli\'de ve değişik bölgelerde Motonaz Grubu olarak 2010 yılından bu yana motosikletler üzerine çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Motosikletçilerin bir serseri olmadığını, değişik etkinliklere imza attıklarını halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Motosikletleri halkımız tehlikeli birer araç olarak görmekte. Oysa öyle değildir. Biz MOTONAZ Grubu olarak geçtiğimiz yıl hayatlarını kaybetmiş olan motosikletçi arkadaşlarımız için mevlüt okutmuştuk. Bu senede biliyorsunuz yakın zamanda Suriye\'nin Afrin şehrinde terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir operasyonu oldu. Şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz için bir etkinlik düzenlemek istedik. MOTONAZ Grubu olarak Kuran-ı Kerim ve mevlit okutup, lokma dağıtmak istedik. Buradan tüm şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şehit olanlarımıza Allah\'tan rahmet kalanlara sabır, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz\" dedi. İspirli, konuşmasında son zamanlarda artan motosiklet kazalarına da dikkat çekip, trafikteki araç sürücülerden motosikletlilere saygı göstermelerini istedi. MOTONAZ Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinç de \"Biz bu işe girerken pek çok arkadaşımız bu işin sakıncalı olduğunu söyledi, \'İki teker tehlikelidir\' dedi. Ama bizler bu sevdamızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Elimizden geldiğince Nazilli\'de motosiklet grubu olaraktan tüm motorcu arkadaşlarımıza örnek olmak istiyoruz. Halkımızdan motorcularımıza serseri gözü ile bakmamalarını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nazilli Belediye Meydanı\'ndan görüntü

-Motosikletlerden görüntü

-MOTONAZ Grubu üyelerinden görüntü

-MOTONAZ Başkanı Yasin İspirli\'nin konuşması

-MOTONAZ Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinç\'in konuşmasıı

-Lokma dağıtımından görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)