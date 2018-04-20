DHA YURT BÜLTENİ-11

1)TRAFİK KAZASINDA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kadri Murat (27), Bartın\'da düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.Çankırı\'nın Şabanözü İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Murat, önceki gün gezmek için gittiği Ankara\'da trafik kazası geçirerek, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kadri Murat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma Uzman Çavuş Murat\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bartın\'a getirildi. Topluca köyündeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Murat\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından taşınarak, köy camisine getirildi. Uzun süre gözyaşı döken baba İbrahim Murat\'ı yakınları teskin etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Nusret Dirim, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, askeri erkan ve Bartınlılar katıldı. Namazın ardından Kadri Murat\'ın cenazesi, askerlerin omzunda taşınarak, götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilmesi

-Baba İbrahim Murat\'ın ağlaması

-Cenaze namazı

-Cenazenin askerlerin omuzlarında mezarlığa götürülmesi

-Kadri Murat\'ın fotoğrafı

Süre: 3.15 Boyut: 364 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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2)TBB BAŞKANI METİN FEYZİOĞLU: İYİ PARTİ SEÇİME GİRMELİ

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İYİ Parti\'nin seçime girip girmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, \"İYİ Parti\'nin dosyasını bilmiyorum. Ama \'Girmeli mi?\' diye sorarsanız, girmeli. Neden? Çünkü halkta bu kadar heyecan yaratmış, belli bir tabana sahip olmuş bir siyasi partinin seçime girmesine izin vermeyecek bir tarihte seçim yapılması, milli iradenin sakatlanması anlamına gelir\" dedi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Eskişehir\'in Alpu Ovası\'na yapılması planlanan kömürlü termik santralin kurulacağı yerde incelemelerde bulundu. Feyzioğlu, termik santralin yapılması halinde sadece Eskişehir\'de değil, Sakarya\'da da marul yetişmeyeceğini söyleyerek, \"Termik santral yapmak demek Alpu Ovası\'nı yok etmektir. Açık söylüyorum, marul yetiştiremeyiz marul. Eskişehir\'i geçtim, Sakarya\'da marul yetiştiremeyiz\" dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Metin Feyzioğlu, İYİ Parti\'nin seçime girip girmeyeceği konusundaki soruyu şöyle cevapladı:

\"İYİ Parti\'nin dosyasını bilmiyorum. Ama girmeli mi diye sorarsanız, girmeli. Neden? Çünkü halkta bu kadar heyecan yaratmış, belli bir tabana sahip olmuş bir siyasi partinin seçime girmesine izin vermeyecek bir tarihte seçim yapılması, milli iradenin sakatlanması anlamına gelir. Kanuna göre seçime girmeye yeterli süresi var mıdır? Onu bilmiyorum. Çünkü dosyasını bilmiyorum. Son geçerli genel kurulunu hangi tarihte yapmıştır, örgütlenmesinin sonuncusunu ne zaman tamamlanmıştır? Ama seçim tarihi demokrasiye saygılı bir zihniyetle belirleyecekse siyasi iktidar, İYİ Parti\'nin seçime girmesini sağlayacak bir günü mutlaka belirlemiş olmalıdır. Eğer mevcut süre yetmiyorsa kanundaki şartları değiştirmek elindedir. Yani kanundaki şartları değiştirerek İYİ Parti\'nin seçime girmesini sağlayacak bir değişiklik yapmak elindedir. Bir saatlik bir iştir iktidar için.\"

Feyzioğlu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği yönündeki soru üzerine ise şöyle dedi:

\"Bu tamamen bir siyasi soru. Buna cevap veremem. Ama Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun bir milli takım forması ile sahaya çıkacak bir ekibe ihtiyaç var. Bu milli takım formasını giyen ekibin bir takım kaptanı olur. Fakat takım kaptanı kadar takım da önemlidir. Takım kaptanı yetmez. Peki bu takımın hedefi ne olmalıdır? Ne taahhüt etmelidir? Bu taahhütlerin başında, Türkiye\'ye artık huzur ve kardeşlik ortamının hakim kılınması olmalıdır.\"

Alpu Ovası\'ndaki incelemelerin ardından Metin Feyzioğlu, Eskişehir Şeker Fabrikası önünde işçilerle buluştu. Feyzioğlu burada yaptığı konuşmada, \"Şeker fabrikaları özelleştirildikten sonra yurt dışından nişasta bazlı şeker ithal edecekler. Nişasta bazlı şekerle rekabet edemeyecek olan bu fabrikalar kapanacak ve fabrikanın arazisine de kim ne derse desin illaki inşaat yapılacaktır, rezidans yapılacaktır, alışveriş merkezi yapılacaktır. Bu, şeker pancarının bitmesi, çiftçinin bitmesi demektir. Türk insanının kanser olması demektir. Nişasta bazlı şeker, kanserin başlıca sebebidir. Şeker fabrikaları Cumhuriyet\'in kalesidir. Bu, kaleleri rant amaçlı peşkeş çekmektir. Şeker vatandır, şeker sadece şeker değildir, şeker fabrikaları sadece fabrika değildir\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Termik santralin kurulacağı Alpu Ovasının görüntüsü,

-Metin Feyzioğlu\'nun vatandaşlarla birlikmte,

-Feyzioğlu\'nun konuşması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması,

-Feyzioğlu\'nun Şeker Fabrikası önündeki işçilerle çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR/DHA

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-

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3)HDP\'Lİ TEMELLİ: 24 HAZİRAN\'DA TÜRKİYE GÜNEŞLİ GÜNLERE KAVUŞACAK

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran\'da Türkiye\'nin umudunu kurduğu güneşli günlere kavuşacağını söyledi. HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Dilan Dirayet Taşdemir ile birlikte merkez Seyhan ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, katılımcıları selamladı. Kürsüye çıkarak seçim gündemine ilişkin konuşan Temelli, \"Bir baskın, bir erken seçim var. Ama aslında panik seçim dönemine girmiş bulunuyoruz. Bizi hazırlıksız yakaladığını sananlar aslında bu panikle paniklemeye devam ediyorlar\" dedi.

HANGİ SANDIĞA SIĞACAĞIZ?

\"HDP\'yi sandığa gömün\" çağrısı yapıldığını söyleyen Sezai Temelli, şunları kaydetti:

\"AKP Genel Başkanı, \'O partiye sandığa gömün\' diye buyurmuş dün. Herhalde bizi sandığa gömdüğü euro ve dolar sanıyor. Ya biz Türkiye\'yiz, hangi sandığa sığacağız? Biz Şırnak\'ız, Mardin\'iz. Biz İzmir\'iz. Bizi hangi sandık alır? sen şaşkın mısın? Sen bizi sandığa falan gömemezsin, senin buna gücün yetmez. Bak yine haziran geldi. Tarihini çok güzel seçmiş, 24 Haziran. Bir 7 Haziran\'da dersini vermiştik, şimdi 24 Haziran\'da yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız. 24 Haziran\'da Türkiye aslında umudunu kurduğu güneşli günlere kavuşacak. 7 gün 24 saat boyunca çalışacağız. O paniklemeye devam ettikçe biz büyüyeceğiz, güçleneceğiz. 24 Haziran günü bu kabusa, bu karanlık gidişe hep birlikte son vereceğiz. Biz seçim partisi değil, mücadele partisiyiz. Bizim mücadelemiz 40 yıldır sürüyor. Bu ülkeye demokrasi gelene kadar, barış gelene kadar mücadelemiz sürecek. Yan yana gelerek, tüm demokrasi güçleriyle, tüm emek güçleriyle, savaş karşıtlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP Türkiye partisidir. Belki de Türkiye\'nin tek partisidir. Çünkü bu partide ayrımcılık yok, ötekileştirme yok.\"

Görüntü Dökümü

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- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'36\" BOYUT:280 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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4)YOL ORTASINA BIRAKILAN KAÇAKLARA JANDARMA YARDIM ETTİ

VAN\'ın Muradiye ilçesinde, insan tacirleri, Ankara\'ya götürmek için para karşılığı anlaştığı Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçağı, yol ortasına bırakıp kaçtı. Kaçaklar, devriye görevi yapan jandarma tarafından bulunarak karakola getirildi.

Ülkelerinden çıkarak yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan, aralarında bebek ve kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçak, Ankara\'ya gitmek için insan tacirlerine para verdi. İnsan tacirleri, Ankara\'ya götürmek için anlaştıkları yabancı uyruklu kaçakları, Muradiye-Erciş karayoluna bırakıp kaçtı. Kaçaklar, sabana karşı saat 03.00\'de devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulundu. Ekipler, yol ortasına bırakılan kaçakları alıp, Ünseli Jandarma Karakoluna getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara, sıcak yemek ikram edildi.Kaçaklar, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, insan tacirlerini yakalanması için çalışma başlattı. Kaçakların, sınırdışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yabancılar Şubesine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Jandarmaya getirilen mülteciler

-Jandarma yabancı uyruklu çocuklara çikolata ikram ederken

-Mültecilerden genel görüntü

-Ahmet Kasım isimli mülteci ile röportaj

-Sağlık ekibinin mültecileri sağlık taramasından geçirmesi

-Bayan mültecinin yaralı ayaklarını muayene eden sağlık ekipleri

MURADİYE (Van), (DHA)-

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5)AKS\'DE KÖY ENSTİTÜLERİ SERGİSİ

CUMHURİYET dönemi, eğitim tarihinin dönüm noktalarından biri olan köy enstitülerinin fotoğraflarının yer aldığı \'Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet\'in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)\' adlı sergi, Antalya Kültür Sanat\'ta (AKS) 21 Nisan Cumartesi sanatseverle buluşacak.

AKS, kültür ve aydınlanma tarihinde önemli bir yer tutan köy enstitülerine odaklanan sergiye ev sahipliği yapacak. \'Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet\'in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)\' sergisi için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve sergi küratörü Ekrem Işın, gazetecilere bilgi verdi. Yeniden ATSO başkanlığına seçilen Davut Çetin, yeni dönemin ilk icraatının bu sergi olduğunu söyledi. Köy enstitülerinin bugün bile örnek alınması gereken bir kırsal kesim eğitim modeli olduğunu belirten Çetin, bu modelin, siyasi tartışma konusu olduğunu ve konuya objektif gözle bakılamadığına dikkati çekti. Yoksul köy çocuklarının \'İş için eğitim-iş içinde eğitim\' prensibiyle enstitülerde eğitildiğini dile getiren Çetin, “Bugün, yani enstitüler kapatıldıktan 64 yıl sonra halen meslek eğitiminde gerekli noktaya gelemedik, ezberci eğitim sistemini değiştiremedik. Çünkü üretmek merak duygusunu ve öğrenmeyi geliştirmektedir. Üretimin olmadığı eğitim sistemi ezberci olmaktadır\" dedi.

AKSU KÖY ENSTİTÜSÜ DE SERGİDE YER ALIYOR

Köy nüfusu azaldığı için köy enstitüsünün kopya edilemez olduğunu belirten Çetin, “Yine de hem kentte hem kırsal alanda eğitim ve üretimi birleştirecek benzer modeller denenebilir. Eğitimi dört duvar arasında yapılan, hayattan kopuk, ezberci bir eğitim modeli olmaktan hızla çıkarmalıyız. Köy enstitüsü modelini bu gözle incelemeliyiz. Sergimizin bir başka boyutu Aksu Köy Enstitüsü temasıdır. Aksu Köy Enstitüsü, Antalya tarihinin önemli bir kültür mirasıdır. Bu okulun korunması konusu odamızda önceki yıllarda çok konuşulmuştur, kültür komisyonumuz bu konuda çalışmalar yapmıştır\" diye konuştu.

AKS 10 BÜYÜK SERGİYE EV SAHİBİ OLDU

AKS\'nin 3 yıldır kültür sanatta önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydeden Çetin, bugüne kadar 10 sergi açtıklarını, bu sergilerin 32 bin 642 kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Çetin, diğer etkinliklerle 43 bin 894 kültür, sanat ve eğitim sevdalısının merkezden doğrudan yararlandığını söyledi.

FOTOĞRAFLARLA GEÇMİŞE YOLCULUK

Sergi küratörü Ekrem Işın, bilgilendirmede köy enstitüsünün tarihini anlattı. Serginin, bu süreci arşiv belgeleri, fotoğraflar, kişisel eşyalar ve tanıklıklarla anlattığına dikkati çeken Işın, “Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı işbirliğiyle hazırlanan sergi, bugüne kadar birçok Anadolu ilini gezdi. Serginin açılacağı 21 Nisan Cumartesi günü saat 15.00\'te konunun farklı boyutlarıyla tartışılacağı bir panel düzenlenecek. \'Tonguç\'la Taş Taşımak\' başlığı altında düzenlenen panele sergi küratörü Ekrem Işın, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Müdürü Metin Kansu, gazeteci-yazar Işık Kansu, 1944 Aksu Köy Enstitüsü mezunu, eğitimci-yazar Pakize Türkoğlu ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Antalya Şubesi Başkanı öğretmen-rehber-yazar Yavuz Ali Sakarya konuşmacı olarak katılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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AKS dış plan görüntü

Sergi dış plan görüntü

Toplantıdan görüntü

Davut Çetin\'in konuşması

Ekrem Işın\'ın konuşması

Sergi salonundan görüntü

Sergiyi gezenlerden görüntü

425 MB ///03.48\" (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



