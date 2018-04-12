DHA YURT BÜLTENİ- 11

Kırşehir\'e şehit ateşi düştü-(1)

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi yakınında bulunan Irak\'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin\'in (24) acı haberi memleketi Kırşehir\'e ulaştı.

Uzman Çavuş Semih Şahin\'in, şehadet haberi, yetkililer tarafından Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köyündeki ailesine verildi. Bekar ve 3 kardeşten en küçüğü olan şehit uzman çavuşun cenazesi, köyünde yarın öğlen cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntü

Haber:Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)

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Ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra, toprağa verildi

Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyü yakınlarındaki tarlada Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile birlikte ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz\'ın cenazesi, memleketi Sivas\'ın Suşehri ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çardak köyü yakınlarında meydana geldi. Otomobilde kanlar içinde biri kadın, 2 kişiyi fark eden çiftçiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, tabancayla vuruldukları belirlenen kadın ve erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesetlerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü\'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra Bilim Uzmanlığı eğitimi alan Kübra Nur Yılmaz\'a ait olduğu saptandı. Kübra Nur Yılmaz\'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi\'nde yapılan otospsinin ardından bu sabah memleketi Sivas\'ın Suşehri ilçesine getirildi. Hüseyin ve Fatma Yılmaz çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Kübra Yılmaz\'ın cenazesi, Merkez Balhatun Camisi\'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Suşehri Asri Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Kübra Nur Yılmaz\'ın fotoğrafı

-Camiden görüntü

-Tabuttan görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Genel Detay

(289 MB)

Haber:Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)

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Hatay\'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Hatay\'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Antakya Çevre Yolu Yeni Hastane Kavşağı yakınlarında yaşandı. Yeni Hastane yönüne giden Ahmet Biter yönetimindeki 33 BCL 38 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple önce orta refüjdeki elektrik direğine çarptı ardından da savrularak karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 MH 221 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza nedeniyle iki araç da hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 acil ekibi sevk edildi.

İTFAİYE SIKIŞTIĞI YERDEN ZORLUKLA ÇIKARDI

Orta refüje çıkıp elektrik direğine çarpan ardından da karşı yönden gelen aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Biter araçta sıkıştı. Biter\'i sıkıştığı yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri güçlükle çıkarırken, sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. Öte yandan diğer otomobilin ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki arkadaşı da sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Biter yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Suriyeli yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan araçlar detay

-Önlem alan polisler detay

-Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri (cep telefonu çekimi)

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Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Afrin\'de görev polis yakınlarına görüntülü görüşme sürprizi

Rize\'de, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Rize\'den Afrin\'e görevli giden özel harekat polisleri ile görüntülü telefon bağlantısı kuruldu. Programdaki polis yakınları büyük sürpriz yaşadı.

Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri\'nde gazi, şehit yakınları ve polis ailelerinin katılımıyla yemekli program düzenlendi. Program sırasında Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize\'den Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'e göreve giden özel harekat polislerine cep telefonu ile görüntülü bağlantı kurdu. Ekrana yansıtılan cep telefonu görüntüsü ile görüşme salonda izlendi. Bu sırada yemekte bulunan polis yakınları heyecanlı anlar yaşadı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, görüştüğü polislerle bulundukları durumla ilgili bilgi aldı. Çadırdan bağlantı yapan polisler Vali Bektaş\'a bölgeyi anlattı, ailelerine selam gönderdi. Polislerin çadırda zor şartlarda görevlerini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Bektaş, \"Ülkemizi korumaya çalışıyorlar. Sınırlarımızın hemen yanı başında terör devleti oluşmasında müsaade etmemeye çalışıyorlar. Ülkemizin bu belalardan bir an önce kurtulup yoluna devam etmesi en büyük dileğimiz. Sağolsun arkadaşlarımızda her türlü fedakarlıkla görevlerini yapmaya devam ediyor. Allah onlara kolaylık versin, ayaklarına taş değmesin\" dedi.Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ise şehit ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldiklerini belirterek \"Zeytin Dalı Harekatı\'na gönderdiğimiz özel harekatçılar ile telefonla canlı bağlantı yapmak istedik. Yakınlarına tatlı bir sürpriz yaptık\" diyerek polislere görevlerinde başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Program detayları

-Polislere canlı bağlantı kurulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)

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Osmangazi Üniversitesi\'nde bildiri dağıtmak isteyen 3 öğrenci gözaltında

Geçen 5 nisanda 3\'ü akademisyen, 1\'i idareci olan 4 kişinin öldürüldüğü, dün de Rektör Prof.Dr.Hasan Gönen\'in istifa ettiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'ndeki (ESOGÜ) öğrenci yemekhanesinde basın açıklaması yapıp bildiri dağıtmak isteyen 3 öğrenci gözaltına alındı.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü\'ndeki öğrenci yemekhanesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir grup öğrenci basın açıklaması yapıp sadece Rektör Prof.Dr. Hasan Gönen\'in istifa etmesinin yetmeyeceğini, 4 kişinin öldürülmesi olayında sorumlu olanların görevden alınmasını istedi. Ellerinde \'4 akademisyene sıkılan kurşun bilime sıkılan kurşundur\' yazılı afişler bulunan, kampüste can güvenliklerinin olmadığını söyleyen ve bildiri dağıtmak isteyen öğrencilere üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polisler müdahalede bulundu. Polisler 2\'si kız 3 öğrenciyi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

Görüntü dökümü:

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-Gözaltına alınan öğrencilerin polisler tarafından ekip araçlarına götrülmesi

Haber:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)