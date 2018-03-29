DHA YURT BÜLTENİ-11

1)CHP\'Lİ YARKADAŞ\'TA KANSER ŞÜPHELİSİ HASTAYA 7 AY SONRASINA RANDEVU VERİLDİĞİ İDDİASI

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kastamonu Devlet Hastanesinde kanser şüphesiyle mamografi çektirmesi istenen hastaya 7 ay sonrasına randevu verildiği iddiasında bulundu.CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kastamonu Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören ve doktorların kanserden şüphelendiği S.A.\'ya mamografi çektirmek için 7 ay sonrasına gün verildiğini savundu. . S.A. adlı hastaya ait olduğunu isöylediği randevu kartını gösteren Yarkadaş şöyle konuştu: \"Elimdeki randevu kartı, sağlık sisteminin çöktüğünün kanıtıdır. Doktorlarının kanserden şüphelendiği hastamıza tam 7 ay sonrasına randevu vermişler. Bunun adı hastayla alay etmektir\" tepkisini gösterdi. CHP\'li Yarkadaş, \"Yedi ay içinde hastamızın başına bir şey gelirse, sorumluluğu kim üstlenecek, insan hayatı bu kadar ucuz mu? Vatandaşımıza Kasım ayının ilk günü için randevu veriliyor. Hastamız önce yanlış gördüğünü sanıyor. Daha sonra kağıdı bir daha okuyor ve yanlışlık olmadığını anlıyor. Sadece bu kişiye değil, diğer hastalara da 7-8 ay sonrasına gün veriliyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, daha dün TBMM\'de sağlık politikalarını övüyordu. Anlatılanlar ile yaşananlar birbirini tutmuyor. Hastaneler vatandaşa hizmet edemiyor. AKP, sağlık sistemini çökertti. Kimse tedavi olamıyor. Hastaların günleri, evde randevu için beklemekle geçiyor. Sağlık sistemi AKP yüzünden tam bir rezalete dönüştü\" dedi.

Doktorların kanser şüphesi taşıdığı gerekçesiyle mamografi çektirmesini istedikleri S.A.\'ya 7 ay sonrasına randevu verilmesinin kabul edilemez olduğunu savunan Barış Yarkadaş şöyle devam etti:

\"AKP\'nin sağlık politikası, vatandaşa eziyete dönüştü. Yedi ay sonrasına randevu mu verilir? Milletle dalga mı geçiyorsunuz? 7 ay içinde hastalıkta ilerleme yaşanırsa ne olacak? Süreç telafisi olmayan bir yöne doğru evrilirse, bunun hesabını kim verecek? Sağlık Bakanı Demircan, masal anlatmayı bıraksın ve vatandaşa hizmet götürsün. Devlet dairelerinde eskiden \'Bugün git yarın gel\', denirdi. Bu anlayış AKP\'yle birlikte \'Bugün git, yedi ay sonra gel. Yedi ay sonra bir daha gel\'e dönüştü\"

Görüntü Dökümü

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-Yarkadaş\'ın açıklaması

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ANKARA,(DHA)

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SINIFTA SIKILAN PARFÜMDEN ETKİLENEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI (EK)

2)ÖĞRENCİLER TABURCU EDİLDİ

Trabzon\'da Bener Cordan Ortaokulunda sınıfta sıkılan parfümden etkilenen ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan sınıf öğretmeni ve 17 öğrenci tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

TRABZON/DHA

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3)AFYONKARAHİSAR\'DA KAR VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

AFYONKARAHİSAR\'ın iç kesimlerinde kar, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu.

Afyonkarahisar\'da dün gece karla karışık yağmur etkili oldu. Kent merkezinin yanı sıra ilçeleri de etkisi altına alan yer yer sağanak şeklinde görülen yağış, özellikle iç kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Kar yağışının görüldüğü bölgede oturanlar cep telefonlarıyla çevreyi kaplayan beyaz örtüyü görüntülemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri yağışların gece yarısına kadar devam edeceği ve yarından itibaren kenti terk etmesinin beklendiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Anıtpark önünden detay

- Su birikintisine yağmur yağarken detay

- Vatandaş yağmurlu havada yürürken detay

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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4)ANAMUR\'DA FIRTINA ÇİLEK VE MUZ SERALARINI VURDU

MERSİN\'in Anamur ilçesinde geceden bu yana etkili olan fırtına, çilek ve muz seralarını vurdu.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, ovadaki çilek arazilerinin üzerini kaplayan naylonları patlattı. Muz seralarında etkili olan fırtına Antalya Mersin karayolu üzerindeki muz heykelini de devrildi. Yıkılan demir muz heykeli, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir ederek yeniden yerine dikeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Çilek tarlalarından görüntü

-Ürünlerden görüntü

-Çilek naylonları genel ve detaylar

-Koyunların görüntüleri

-Çilek sandıkları

-Yıkılan Muz heykeli

-Dolu görüntüsü

-Kooperatif Başkanı Mehmet Sarı ile Muz heykeli önünde röp.

-Muz heykelinin genel ve detay görüntüsü

SÜRE: 04:00 BOYUT: 150 MB

Haber-kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

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5)14 OKULUN ÖĞRENCİLERİNDEN MEHMETÇİĞE 86 BİN TL

KARABÜK\'te, 14 okulun öğrencilerinin harçlıklarıyla toplanan 86 bin TL Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na bağışlandı.

Aynı binada eğitim veren Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Aydınlıkevler Ortaokulu, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Mehmetçiklerin anısına \'Kahraman Mehmetçiğe Destek, Aziz Şehitlerimize Minnet Konvoyu\' düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenler, önünde Türk bayrakları olan servis araçlarına binerek şehir turu attı. Öğrenci velileri de araçlarıyla konvoya destek verdi. Karabük Valisi Kemal Çeber tarafından valilik önünde karşılanan öğrenciler, \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı. Şehitler için dua edildi.

Vali Çeber yaptığı konuşmada, \"Bu ortamı gören, duyan herkes çok gururlanacaktır. Sizler vatanınızı, milletinizi ne kadar çok sevdiğinizi gösterdiniz. Karabük zaten değerleri, milli ve manevi hassasiyetleriyle bilinen ve bu konularla öne çıkan bir il. Sizler bu bayrağı daha ileriye taşıyacağınızı ve bu hassasiyetleri daha güzel paylaşacağınızı bu davranışlarınızla gösteriyorsunuz. Harçlıklarınızdan arttırdığınız paralarla kahraman Mehmetçiklerimiz için bir şeyler topladınız. Benim sizlerden arzum bayrağın, devletin, vatanın ne demek olduğunu, bu kavramların içinin nasıl dolması gerektiğini çok iyi öğrenmeniz. Şehit ağabeylerinizin niye şehit olduğunu, nasıl ve ne uğrunda şehit olduğunu lütfen iyi öğrenin. Hepinizi alınlarınızdan, yanaklarınızdan ve gözlerinizden tek tek öpüyorum. Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum\" dedi.

Daha sonra 14 okul öğrencilerin harçlıklarından arttırarak topladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na bağışlanan toplam 86 bin TL paranın makbuzları öğrenci meclis başkanları tarafından Vali Çeber\'e teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Araçlardan detay

-Vali Kemal Çeber\'in valilik önünde öğrencileri karşılaması, konuşması, yapılan dua

-Toplantı salonunda hatıra fotoğrafı çekilmesi

Süre:(04.10) Boyutu:(463 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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6)TERS DÖNEN KAMYONDAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon kavşakta devrildi. Ters dönen kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Liman Caddesi kavşağında meydana geldi. Gebze\'den aldığı yaklaşık 15 ton ağırlığındaki evsel atığı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A:Ş\'ye(İZAYDAŞ) götüren Hüseyin Gökmen idaresindeki 34 UZ 7364 plakalı kamyon kavşakta devrildi. Kamyonun kasasında bulunan evsel atıkların bir bölümü yol kenarına saçıldı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acili aradı. Dilovası İtfaiyesi kaza kırım ekibi, ters dönen kamyonun kabininde sıkışan Hüseyin Gökmen\'i yaklaşık yarım saat süren çabalar sonucunda kurtardı. Yaralanan Hüseyin Gökmen kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Dilovası\'na giriş yapılan kavşak ulaşıma kapatıldı. Kamyonun çekici ile kaldırılmasıyla yol yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kamyondan görüntü

-Kamyondan saçılan evsel atıklar

-Kaldırma çalışmaları

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Uğur AYDIN-DİLOVASI(Kocaeli), (DHA) -

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7)DİYARBAKIR KAYAPINAR\'DAKİ 52 Z KÜTÜPHANENİN TEMSİLİ AÇILIŞI YAPILDI

DİYARBAKIR merkez Kayapınar Belediyesinin yapımını tamamladığı 52 okulun Z kütüphanesinin temsili açılışı yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, hedeflerinin çocukları, gençleri okullarda mutlu etmek ve geleceğe hazırlamak, özgüvenleri olan, becerileri ve yetenekleriyle geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Merkez Kayapınar Belediyesi tarafından yaklaşık 4 ay önce başlatılan ve 52 okulda tamamlanan zenginleştirilmiş kütüphanelerin temsili açılş töreni yapıldı. Z kütüphanesi tamamlanan Şehit Jandarma Tehfik Pehlivan İlkokulunda düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Dr. Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, halk oyunları gösterisiyle başlarken, Vali Güzeloğlu ve beraberindeki protokol halk oyunları ekibini beğeniyle izledi. Protokol daha sonra 8 Anaokul, 20 ilkokul, 15 Orta okul ile 9 lisede hayata geçirilen Zenginleştirilmiş kütüphanelerin temsili açılış törenini gerçekleştirdi. Açılışı yapılan ve daha önce atıl durumda olan okulun bodrum katında yapılan Z kütüphane, müzik atölyesi ve resim atölyesini gezen protokol çocuklarla sohbet etti. Proje kapsamında bodrum katındaki kullanılmayan boş bir alana ise proje kapsamında yapılan minyatür Diyarbakır Köyü büyük ilgi gördü. Diyarbakır\'ın yöresel köy mimarisinin kullanıldığı minyatür köy yapılarındaki kerpiç evler ve yapıların gerçekleriyle bire bir yapıldığı görüldü. Müzik atölyesinde öğrenim gören çocukları ziyaret eden Vali Güzeloğlu ile beraberindeki protokol çocukların sunduğu Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği mini konseri izledi.

Spor, kültür ve sanatın çocukların eğitiminin, hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Z kütüphane olarak 52 kütüphanenin okullarda hayata geçirdiklerini söyledi. Kütüphane haftasıyla örtüşen bir buluşma olduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, \"İçinde bulunduğumuz okulda, görsel alanda, kültürel ve sanatsal boyutta bu tip bu okulda yaptığımız gibi temel alt yapıları iyileştiren müzikten heykele, resimden, görsel alana, bir dizi çok özel değişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25 okulumuzda bu yıl sona ermeden tamamlayacağız. Tüm bu dönüşümlerin temel bir hedefi var. Çocuklarımızı, gençlerimizi okullarda mutlu etmek ve geleceğe hazırlamak, özgüvenleri olan, becerileri ve yetenekleriyle, kendilerini mutlu edecek alanlarda katkı koyar ve geleceğe hazırlar. Şüphesiz başarı bir bitin olarak baktığınızda bunlarsız olmaz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Vali ve beraberindekilerin okula gelmesi

-Halk oyunları gösterisi

-Vali ve beraberindekilerin açılışı gerçekleştirmesi

-Müzik, resim atölyelerini gezmeleri

-Minyatür köyde gezmeleri

-Çocukların mini konseri Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)



