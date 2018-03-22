DHA YURT BÜLTENİ-11

BAKAN YILMAZ: AVRUPA\'DA YÜKSEK OKULLAŞMA ORANINDA BİRİNCİ SIRADAYIZ (2)

OKUL ZİYARET ETTİ

İzmir\'e çeşitli açılış ve ziyaretler için gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bilfen Okulları\'nı gezdi. Bakan Yılmaz, burada Fen ve Anadolu Lisesi\'nin açılış törenine katıldı. Bilfen Okulları\'nın tanıtım filminin izlendi, öğrenciler halk dansları gösterisi yaptı. Törenin açılış konuşmasını Bilfen Okulları Yönetimi Kurulu Başkanı Fatih Öztürk yaptı. Öztürk, \"Eğitimde 30\'uncu yaşımızı kutladık. Yeni bir eğitim kurumu kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde İzmir\'e yatırım yapmayı planlıyoruz. Bilfen bayrağını dalgalandırmak istiyoruz\" dedi. Ak Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın kısa konuşmalarından sonra kürsüye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çıktı.

EĞİTİME BU YIL 134 MİLYAR 727 MİLYON LİRA ALIRDIK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir ülkenin en önemli eserinin iyi yetiştirilmiş bireyler olduğunu belirterek, \"Birikimimiz kaybolabilir ama eğitimle kazandığımız birikim hep kalıcı olur. İyi yetiştirilmiş bireylerle sadece bugünü değil, yarını da şekillendirirsiniz. Mensubu olduğu milletin değerleriyle yetişmesinde okullar üzerine düşen görevleri yerine getirecektir. Bakanlık olarak geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu kişiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Beşeri sermaye eğitimle değerlidir. Eğitim varsa beşeri sermaye sizin için güçtür. Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmüş dünyadaki ender ülkelerden birisidir\" dedi. Türkiye\'yi dünyanın en büyük 10 ekonomi yapmak istediklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bunun yolunun kaliteli, fırsat eşitliği temelindeki eğitimi herkese sağlamaktan geçtiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

\"Ne yapıyorsunuz\' dediğinizde hükümetlerden beklenen eğitime gerekli kaynağı aktarmaktır, hükümetlerimiz bunu yapıyor. Eğitime, 134 milyar 727 milyon TL ayırdık. Genel bütçenin yüzde 18\'inden fazla bütçe ayırdık. 2002\'de eğitime ayrılan pay, bütçenin yüzde 10\'u bile değildi. Şimdi yüzde 18\'e çıktı. Milli gelirimizin 6.2\'sini ayırıyoruz.\"

20 bin öğretmenin ataması için ilana çıktıklarını da ifade eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, milli eğitim bünyesinde 5 yıl görev yapmış olan öğretmenler içerisinden sınavla 5 bin öğretmeni de kadroya alacaklarını, toplam öğretmen sayısının 910 bine çıkacağını söyledi. Özel okulları desteklediklerini de anlatan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2002 yılında özel okullara giden öğrenci sayısının, 233 binden 1 milyon 300 binin üzerine çıktığını söyledi. Bakan Yılmaz, İzmir\'de derslik sayısının 16 binden 34 bine çıktığını, derslik başına öğrenci sayısının da 41\'den 25\'e indiğini belirterek, ortaöğretimde ise 30\'den 23\'e düştüğüne dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

- Rektörlük ziyaretinden görüntü.

- Senato toplantısından görüntü.

- Cami inşaatı ziyaretinden görüntü.

- Özel yurt açılışından görüntü.

- Bilfen okullarının açılışından görüntü.

İZMİR/DHA

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4’üncü İnşaat Fuarı Samsun’da açıldı

SAMSUN’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Samsun İnşaat Fuarı 2018 açılışı yapıldı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve KOSGEB’in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun İnşaat Fuarı 2018 4’üncü Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı 22-25 Mart tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde açık olacak.

Fuarın açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, firma sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yıl fuara İran, Irak ve Gürcistan’dan 112 işadamı, fuarda stant açan üreticilerle bağlantılar kurmak için Samsun’da geleceği belirtildi. Türkiye’nin inşaat sektöründe dünya çapında ciddi projelere imza attığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, “İnşaat ülkelerin kalkınmasında çok önemli bir alandır. Bir ülkede ekonomi ve istihdam durduğunda inşaat sektörü genelde öne çıkar. İnşaatta işler iyi gidiyorsa da ülkede de işler iyi gidiyor demektir. O anlamda inşaat sektörü çok önemli bir alandır. Samsun’da da inşaat sektörü çok güçlü ve ciddi firmalarımız var. Bu fuar Samsun ve ülkemiz açısından inşaat sektörünü tanıtma ve yeni bağlantılar kurmasına vesile olacaktır. Fuara katılan sektörlerden önerilerimiz, uluslararası bağlantılar yapılmasıdır. Çünkü Türkiye, dünyada da inşaat sektöründe adından söz ettiriyor. Bizim büyük firmalarımız dünyada ciddi projeler yaparak adlarından bahsettirdiler. O anlamda biz bugün fuarda da firmaların gelişmelerini gözlemlemiş olduk. Ciddi yeni gelişmeler var. Biz bütün inşaat ile ilgilenen mimar, mühendis, inşaatçı, usta, müteahhit herkesi fuara davet ediyoruz. Fuardaki yeni gelişmeleri görün ve kendinizi geliştirin. Böylece ülkemiz daha çok kalkınan ve güçlü Türkiye ve güçlü Samsun olsun istiyoruz” dedi.

Görüntü Dökümü-HD

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-İnşaat fuarından detay

-Vali Osman Kaymak ve beraberindekilerin fuarı gezmesi

-Samsun Valisi Osman Kaymak ile röportaj

(SÜRE: 03.02 DK.)-(BOYUT: 340 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)



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Hakkari\'de 15 Temmuz Şehitleri Anıtı\'na saldırıya 3 gözaltı

HAKKARİ\'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı içesindeki şehitlerin adlarının yazılı anıta zarar verdikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezindeki Yeni Mahalle\'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisindeki şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu camdan anıt, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saldırı yapılan parkın içindeki şehitlik anıtı

-Parktan genel görüntü

-Çocuklarla röportaj

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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Tokat\'a şehit ateşi düştü



Suriye\'nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün (25) acı haberi Tokat\'ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Afrin’de Hacıhasanlı bölgesinde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün acı haberi memleketi Turhal\'daki baba ocağına ulaştı. Acı haber Celal Mahallesinde oturan anne Naciye ve baba Şahin Güllü’ye İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Geniş ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Güllü’nün ailenin iki çocuğundan en küçüğü olduğu, izinli olarak geldiği memleketinden 3 gün önce tekrar Afrin’e gittiği öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 20 gün önce sosyal medya hesabından \'Suriye Afrin’den Selamın Aleyküm\' diyerek bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin evinin görüntüsü

-Sokağa asılan bayraklar

-Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), (DHA)



