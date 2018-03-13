DHA YURT BÜLTENİ-11

Diyarbakır\'da çatışma: 2 asker hafif yaralı



Diyarbakır\'ın kırsal kesiminde, PKK terör örgütüne mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 asker hafif yaralandı.

Diyarbakır\'ın Dicle ilçesi ile Elazığ sınırı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terör örgütü PKK\'ya yönelik sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Hafif yaralandığı belirlenen askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin durumunun iyi olduğu, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

Haber:DİYARBAKIR, (DHA)

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Trump\'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson\'a müebbet istendi

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesinin ardından ismi gündeme gelen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson için terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliğinden ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda Brunson\'un yargılanmasına başlanacak.

ABD Başkanı Trump\'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson\'un 2016 yılının Eylül ayında \'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu\' iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson\'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'nün 28 Eylül\'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 yıldır Türkiye\'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi\'ndeki evlerinden aldı. Türkiye\'deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

\'GİZLİ TANIK\' İFADESİYLE TUTUKLANDI

Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ/PDY soruşturmasında bir \'gizli tanık\' rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık ifadesinde, Brunson\'un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ\'nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ\'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün \'sözde\' Ege Bölgesi imamı Bekir Baz\'la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ\'yle ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine Lyn Brunson serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Rahip Brunson, FETÖ üyeliğinden tutuklandıktan sonra, savcılığın araştırmalarında bulunan yeni deliller ışığında, cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na getirildi. Soruşturma güvenlik gerekçesi ile gizlilik içinde yürütülürken, rahip Brunson\'a savcılık sorgusunda, \'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs\' suçlamaları yönetildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Brunson ise \"Ben İsa mesihi savunan biriyim. Kilise kuran ve bunu devletin bilgisinde yapan bir din adamıyım. Hiçbir İslami hareketi asla desteklemem. Hayatımda da tanıdığım hiçbir FETÖ\'cü yoktur\" dedi. Yaklaşık 1.5 yıl boyunca süren araştırmalar sonrasında rahip Brunson hakkında iddianame hazırlandı. Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson için terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliğinden ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda, Brunson\'un yargılanmasına başlanacağı açıklandı. Rahip Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011\'de Alsancak\'taki Protestan Diriliş Kilisesi avlusunda cemaatle sohbet ettiği sırada, Mehmet Ali Eren\'in silahlı saldırısına uğramış ve hafif yaralanmıştı.

Haber:Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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Sivas\'ta kadın Afgan polisler mezuniyet heyecanı yaşadı

SİVAS Polis Meslek Yüksek Okulundaki 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 242 Afgan kadın polis, düzenlenen törenle diploma aldı.

2011 yılında Afganistan ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat gereği Afgan polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksek Okulunda kadın polisler mezuniyet heyecanı yaşadı. Okulun spor salonunda düzenlenen diploma törenine, Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sivas Valisi Davut Gül, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kadir Yırtar ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, okulun tanıtım videosu gösterildi.

\'TÜRK POLİSİ GÜÇLÜ\'

Mezuniyet töreninde konuşan Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, son 17 yıl içinde dünyada gelişen olaylara rağmen ülkesini destekleyenlere teşekkür ettiğini belirtti. Barmak şöyle devam etti:

\"Bu bizim için yapılan işbirliği ile yeniden toplumu inşa etmek istiyoruz. Afganistan\'ı yeniden inşa ediyoruz. Bize teknik alanda yardım eden ve yanımızda olan Türkiye\'ye teşekkür ederim. Afganistan\'da düzenin sağlanması için yardım edenlere teşekkür ediyorum. Afganistan\'da güvenlik kurumunu oluşturmak, Afganistan hükümetinin en temel hedeflerinden biridir. Biliyoruz ki bir ülkede güvenlik sağlanmazsa o ülkede barış ve huzur sağlanmaz. Bizim ilk hedefimiz budur. Eğer insan güçlenirse her alanda güçlenir. Türkiye bu konuda çok başarılı. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Afganistan\'da sağlıklı bir polis güvenliği olmazsa sağlıklı bir hükümet olmaz, güvenlik olmaz. Polis gücü aslında ülkenin gelişmesinin garantisidir. Türkiye bu konuda Avrupa\'da çok büyük bir örnek. Türk polisi güçlü ve kuvvetli. İnşallah Afganistan polisi de böyle gelişir ve Afganistan\'daki iç güvenlik ve istikrar sağlanır. Bu kadar yıl sonra, Afganistan olarak şiddet ve savaştan sonra huzurlu, mutlu ve istikrarlı olmayı hak ediyoruz. Ülkemizin kaderini değiştirmek bizim elimizdedir. Siz kadın polisler de ülkemizde çok önemli görevlerde yer alacaksınız. Biz sizin yanınızda olacağız. Bugün burada başarılı bir mezuniyet törenine şahit olduk. Hepinizi tebrik ediyorum.\"

\"TERÖRE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK\"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise Türkiye\'nin Afganistan halkının \"acısını, çilesini ve hissiyatını en iyi anlayan ülke\" olduğuna dikkat çekerek, \"Bu coğrafyada 40 yıldır teröre karşı mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda mücadele ediyoruz. Terörün ne kadar acımasız ve kalleş olduğunu, çocuk demeden, kadın demeden canlara acımasızca kıydığını en iyi bilen ülkelerden biriyiz. Bugün tarihimizin en istikrarlı mücadelesini yürütüyoruz. Allah\'ın izniyle başaracağız. Terör, gücünü kaynağını nereden alırsa alsın teröre karşı bu kutlu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bugün Afrin\'de çok yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizin birliğine kasteden hangi cephede bir hain varsa sonu gelene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Bütün mazlum coğrafyalarda huzur ve barışın sağlanmasını istiyoruz\" dedi. Ersoy, mezun olan kadın polislere ülkelerinde başarılı görevler diledi. Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ise akademinin yaptığı eğitim faaliyetlerinden bahsetti. Bu zamana kadar 12 dönem Afgan kadın polislerin eğitiminin gerçekleştirildiğini söyleyen Çolak, \"Bir eğitim kurumunun en mutlu anlarından birisi mezuniyet törenidir. Biz bu mutluluğu iki katı fazlasını yaşıyoruz. Afgan polisine yeni memurlar kazandırıyoruz. Bu nedenle mutluluğumuz iki katı fazladır\" diye konuştu. Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti\'nin tecrübelerini bütün dünyayla paylaştıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından mezun olan kadın Afgan polis adayları İstiklal Marşı\'nın ilk iki kıtasını bestesiyle, ardından ezbere şiir şeklinde okudu. Afgan kadın polislere mezuniyet belgeleri törene katılanlar tarafından verildi. Mezun olan Afgan kadın polisler tören sonunda birbirlerine sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

-Kadın Afgan polislerin görüntüleri

-Afganistan İçişleri Bakanının konuşması

-İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy\'un konuşması

-İstiklal Marşı\'nı okumaları

-Diplomaların verilmesi ve duygusal anlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA)

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16 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

BURSA Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 17 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bir kişiyle uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı. Operayonda piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyon ile evlerde bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, değeri 100 bin lira olan metamfetamin, 25 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

17 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU, TERMİNALDE YAKALANDI

Öte yandan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde denetleme yapan ekipler, A.Ş.\'nin durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan A.Ş. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan A.Ş.\'nin suç makinesi olduğu belirlendi. 63 bin 600 lira para cezası, uyuşturucu ticareti yapmak, kaçakçılık, silah ticareti yapmak gibi 17 farklı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. de polis merkezine getirildi. A.S. , U.D., İ.İ., A.İ., T.İ, M.B., K.İ., M.K. ve E.Ç. adlı zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

SÜRE: 1 dakika 14 saniye BOYUT: 120 MB

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Eskişehir merkezli 8 ilde fuhuş operasyonu: 40 gözaltı

Eskişehir merkezli 8 ilde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Aydın, Elazığ ve Kastamonu\'da eş zamanlı gerçekleştirilen \'Bal tuzağı 2\' adlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Gözaltına alınanların hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Şanlıurfa\'da seyyar satıcının zincirli eylemi

Şanlıurfa\'da yer verilmediğini ve tezgahının elinden alınacağını ileri sürerek, kendisini seyyar arabasına zincirleyen Abdülmecit Ç., zabıta ve polise zor anlar yaşattı. Üzerine benzin dökerek, kendini yakmaya çalışan seyyar satıcı, güçlükle ikna edildi.

Atatürk Bulvarı\'ndaki kaldırımda portakal ve meyve suyu satan seyyar satıcı Abdülmecit Ç, tezgahının elinden alınacağını ve çalışmak için yer verilmediğini iddia ederek kendisini seyyar arabasına zincirledi. Kaldırımda seyyar satıcılara izin vermeyen zabıta ekipleri, kendisini arabasına zincirleyen satıcıya bölgeden ayrılması konusunda uyarıda bulundu. Bir süre eyleminden vazgeçmeyen seyyar satıcının yanına görevli trafik polisi gitti. Onu dinleyip, sorunlarının çözümü konusunda kendisine yardımı olacağını söyledi. Etrafında toplanan vatandaşların alkışlı tezahüratlarına karşılık veren Abdülmecit Ç., bir süre sonra bir şişe benzini üzerine dökerek, kendini yakamaya çalıştı. Abdülmecit Ç., trafik polisinin iknası sonucu eyleminden vazgeçti. İhbarla olay yerine gelen zabıta görevlileri, bir süre konuştukları Abdülmecit Ç.\'nin yüzünü yıkadıktan sonra kendisine yardımcı olunması için Zabıta Daire Başkanlığına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kendisini seyyar arabasına zincirleyen satıcı

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Yaşananlara tepki gösteren satıcı

- Üzerine bir şişe benzin döken satıcı

- Trafik polisi satıcı ikna etmeye çalışması

- Genel ve detay görüntüler

295 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA,(DHA)

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Bergamalı öğrencilerden Afrin klibi

İzmir\'in Bergama ilçesindeki 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Mehmetçikler anısına okullarında kendi imkanlarıyla klip çekti.

Bergama 14 Eylül Anadolu Lisesi 12/C sınıfı öğrencileri Selin Toprak, İrfan Levent, Cansu Üreten, Emrehan Banar ve arkadaşları televizyonda izledikleri şehit haberlerinden etkilenerek, duygularını ifade etmek için bir klip çekmeye karar verdi. Bu konuda destek olmaları için Müdür Yardımcısı Dürdane Özçelik, tarih öğretmeni Yüksel Çapar ve edebiyat öğretmeni Ali Osman Gürdal Şahbaz\'a danıştı. Öğretmenlerinin de desteğini alan öğrencilerin çektikleri klip sosyal medyada 3 günde 65 bin kişi tarafından izlendi. Öğrencilerden İrfan Levent, \"Televizyonda Afrin harekatında şehit düşen askerlerimizin haberini izledim. Haberler beni çok üzdü. Üzüntümü arkadaşlarım ile paylaştım. Birlikte bu üzüntümüzü dile getirmek için bir klip çekmeye karar verdik. Sağolsun öğretmenlerimiz de bize destek oldular. Bu klibi Afrin\'deki şehitlerimize, asker ve gazilerimize armağan ediyoruz\" dedi. Klibi çeken öğrenci Emrehan Banar ile projenin sosyal medya sorumlusu Cansu Üreten ise, kliplerinin 3 günde 65 bin kişiye ulaştığını söyledi. Bergama 14 Eylül Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Yüksel Çapar, \"Öğrencilerimiz, Afrin\'deki şehitlerimiz, askerlerimiz için bana geldiler. Klip çekmek istediklerini, kendilerinin manevi duygularını milletimize yansıtmak için bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Ben de kendilerine seve seve yardımcı olacağımı söyledim. Yaptığımız işin bu kadar ses getireceğine başlangıçta biz de bu kadar tahmin etmiyorduk. Umarım orada bulunan askerlerimize bir nebze de olsa manevi anlamda destek olmuşuzdur\" dedi. Edebiyat Öğretmeni Ali Osman Gürdal Şahbaz, \"Öğrencilerimiz böyle değerli bir proje ile karşımıza geldiler. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öğrencilerim ile gurur duyuyorum\" diye konuştu. Müdür Yardımcısı Dürdane Özçelik de \"Öğrencilerimizin duyarlılığından dolayı onları tebrik ediyorum ve onlarla guru duyuyorum \" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin çektiği klip (1.40 dakika)

-Öğrenciler ile sınıfte röp (4.25 dakika)

Haber: Oben ULU- Kamera: BERGAMA (İzmir) (DHA)

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Geri dönüşüm dostu buz pisti açıldı

Adana\'da geri dönüşüme atık malzeme getiren kişilere ücretsiz kullanım hakkı veren buz pisti açıldı.

Mevsim sıcaklığının son günlerde artış gösterdiği Adana\'da merkez Seyhan İlçe Belediyesi tarafından geri dönüşümlü atıkların bir araya toplanmasına katkı sağlamak amacıyla açılan buz pisti, atık maddeleri getirenlere ücretsiz olarak sunuldu. Belediyenin karşısındaki boş alana bin metrekarelik portatif buz pisti bu yıl 3\'üncü kez kuruldu. Buz pistinin açılışı Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP il yöneticileri tarafından yapıldı. Yanlarında getirdikleri atık pet şişeleri vererek piste giren çocuklar, buzun üzernide durmakta zorluk çekti. Pistte sevinçle kayan çocuklar zaman zaman düşüp, eğiticilerin desteğiyle yeniden ayağa kalktı.

ÇOCUKLARA ÇEVRECİ BİLİNCİ YÜKLÜYORUZ

Adana\'nın çok sıcak bir kent olduğunun altını çizen Başkan Karalar, şunları söyledi: \"Sıcaktan dolayı güneşe ateş edenler var. Bizde 50-60 derece sıcaktan dolayı, bu pisti kurduk. Adana’da buz pisti bir hayaldi ve biz çocukların hayallerini gerçek hale getiriyoruz. Birincisi hakikaten buz pisti olmayacak yerde buz pisti kuruyoruz, ikincisi de çocuklara çevreci bilinci yüklüyoruz. Çocukları küçük yaşta çevreci yetiştirmeye çalışıyoruz. Üçüncü olarak da spor var. Çocuklar ne kadar mutlu görüyorsunuz. Geçen sene buz pistimize 70 bin evladımız geldi.\" Buz pistinin 23 Nisan tarihine kadar açık kalacağı ve atık madde getirenlere ücretsiz olmaya devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Buz pistinde kayan gençler ve çocuklardan görüntüler

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ın piste girmesi

- Başkan Zeydan Karalar\'ın konuşması

- Pistte kayanlardan detaylar

SÜRE:02\'11\" BOYUT:134 MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)