DHA YURT BÜLTENİ-11

KAFERMEZ KÖYÜ DE ÖZGÜRLEŞTİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin\'in Kafermez Köyü\'nü de teröristlerden temizleyerek özgürleştirdi. TSK ve ÖSO\'yu karşılayan köylüler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Köylülerin sevinç gösterisi

- Genel ve detay

Haber: SURİYE (DHA)

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Sulama kanalına düşen çocuk öldü

ADANA\'da sulama kanalına düşen Halil Demirtaş\'ın (13), yaşamını yitirdi.

Olay, Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre ortaokul 6\'ncı sınıf öğrencisi Halil Demirtaş okuldan çıktıktan sonra sulama kanalına düştü. Demirtaş\'ın çırpınışlarını görenler kanala atlayarak küçük çocuğu kurtarmaya çalıştı. Akıntıya kapıyan Demirtaş bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı duyan aile yakınları kanal kenarına geldikten sonra polisi ve kurtarma ekiplerini aradı. Su altı polisleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı CANKUR ekipleri kanal kenarında arama yaptı.

Ekiplerin arama çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Aradan geçen 2 saatin ardından çocuğun cansız bedeni düştüğü yerden 4 kilometre ileride bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Birimi\'ne götürüldü. Yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki kalabalık

- Sulama kanalından görüntüler

- Bir gencin konuşması

- Ambulans, polis ve itfaiye aracından görüntü

- Olay yerindeki mahalle sakinlerinden görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Murat Başoğlu davasında her iki sanık için de beraat kararı

BODRUM\'da sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca davranışta bulunmak\' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, her iki sanık için de beraat kararı çıktı.

Bodrum\'da, 29 Temmuz 2017 tarihinde, teknede uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca davranışlarda bulunmak\' suçundan Türk Ceza Kanunu\'nun \'hayasızca hareketler\' başlığı altındaki 225\'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması, bugün yapıldı. Gizlilik kararı bulunan duruşmaya, Başoğlu ve yeğeni katılmadı. Murat Başoğlu\'nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın avukatı Bihter Tezcan ise davaya katıldı.

Duruşmanın ardından avukatlar Volkan ve Tezcan, duruşmada taraflar hakkından beraat kararı verildiğini açıkladı. Avukat Fatih Tezcan, duruşmada beraat kararı verildiğini, gizlilik kararı nedeniyle açıklama yapamayacağını ifade etti. Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın avukatı Bihter Tezcan da beraat kararı aldıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

\"Dosyamızda beraat kararı verdi, hakim bey. Bu dosya şimdilik bizim için kapandı. Biliyorsunuz boşanma davaları devam ediyor, orada da gizlilik kararı hâlâ devam ediyor. Müvekkilimin eşine biz dava açtık. Hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. Kendileri reddini talep etti ama hâkim uygun görmedi. O da kesinleşti. Bundan sonra biz boşanma dosyamıza odaklanıyoruz. Basında çıkan haberlerin çoğu yalan. Yüz tanıma sistemi ile ilgili haberler var. O haberlerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız. Yayın yasağı hâlâ devam ediyor. Dosya ile ilgili bütün bu konularla ilgili bu yayın yasağını ihlal eden ve gerçekten yalan haber yapan, olmayan şeyleri yazan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Avukatların gelişi ve açıklamaları

- Adliye genel detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA)

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Suriyeli STK’lardan Mehmetçiğe teşekkür

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Suriyeli STK’lar yaptıkları ortak açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini belirterek, Türk ordusunun Afrin’e düzenlediği operasyonun dillere destan bir operasyon olduğunu söyledi.

Reyhanlı İlçesi’ndeki STK temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alınan Cinderes’in karşısında bulunan Davutpaşa Mahallesi’ndeki Bayrak Tepe’yi ziyaret etti. Ellerinde Türk Bayrakları ile tepeye çıkan temsilciler önce tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Suriyeli STK’lar adına açıklama yapan Abdulhalim Eroğlu, “Türkiye’nin huzur ve güvenliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bölgenin terör yapılarından arındırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatında şanlı Türk ordusu büyük bir azim ve kararlılıkla büyük başarılar elde etmiştirö dedi.

Eroğlu açıklamasında şunları söyledi;

“Yüce Türk Ordusu, vatan sadece 783 bin kilometrekare değildir. Vatan, Türkiye’dir. Vatan, tüm cihandır ilkesiyle yola çıkmıştır. Masumun ve mazlumun son umut kapısı Türkiye’dir. Türk askeri Afrin ve Cinderes’te düzenledikleri operasyonlarda dillere destan başarılar göstermişlerdir. Zeytin Dalı Harekatı sadece Türkiye’nin güvenliği için değil, ümmetin ve mazlumların umudu olmak, zalime karşı hakkı tutup kaldırmak hedefindedir. Yüce Türk Ordusu bu harekatta sivil halka en ufak zarar vermeden büyük başarılar elde etmiştir. Suriye halkı, kahraman Türk ordusuna minnet ve teşekkürlerini sunuyor. Dualarımız daima bu zorlu görevde canını, ruhunu ortaya koyan kahraman Türk ordusuyladır. Cenab-ı Allah aziz, şanlı Türk ordusunu her daim muvaffak ve muzaffer eylesin. Ayrıca, 6 yıldır zulüm gören Suriye halkına sahip çıkan Türk Milleti’ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür ederiz.ö

Temsilciler daha sonra getirdikleri 2 güvercini havaya bıraktı.

\'BAYRAK TEPE\' OLDU

Bu arada, Davutpasa Mahallesı\'nde bulunan tepenin adı da Bayrak Tepe oldu. Belediye tarafından, \'Bayrak Tepe\'ye hoş geldiniz\' tabelası da asıldı.

Görüntü Dökümü:

-Bayrak Tepeye gelen Suriyeliler

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı okunurken

-Ellerinde Türk Bayrağı olan Suriyeliler

-Eroğlu açıklama yaparken

-Güvercinler uçurulurken

-Toplu halde bayrak önünde dururlarken

-Bayrak Tepe tabelası

-Tepe genel görüntüsü

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)-

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Tunca Nehri\'ndeki taşkın, \'kırmızı alarm\' seviyesine yükseldi



EDİRNE\'de sağanakların ve karların erimesinin ardından Tunca Nehri\'nde başlayan taşkın, \'kırmızı alarm\' seviyesine yükseldi. Bulgaristan\'ın Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü gelecek 4 gün boyunca su seviyesinin yükseleceğini açıklarken, Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi sular altında kaldı, Er Meydanı\'na giden köprüler ise trafiğe kapatıldı.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve karlı havanın etkisini yitirmesiyle Edirne\'de hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükseldi. Karların erimesinin ardından önceki gün Tunca ve Meriç nehirlerindeki su debilerinde artış gözlendi. DSİ Değirmenyeni İstasyonu verilerine göre, Tunca Nehri 196 metreküp/saniyeye olarak ölçüldü. Sarı alarm durumundaki Tunca, son yükselişle beraber \'kırmızı alarm\' durumuna geldi. Meriç Nehri\'nde ise Kirişhane istasyonu debinin 751 seviyesine geldiği tespit etti.

SARAYİÇİ SULAR ALTINDA KALDI

Tunca\'nın Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümünde ise nehir suları yatağından çıkarak Er Meydanı ve çevresine yayıldı. Bulgaristan\'dan gelen sularla birlikte taşkının yaşadığı Sarayiçi tamamen sular altında kaldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi mevkiine giden tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprülerini yaya ve araç trafiğine kapattı.

SOFYA, TÜRKİYE\'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Bulgaristan\'ın Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, resmi internet sitesinde yayınladığı analize göre, sağanak yağmur ve karların erimesinin ardından 9 Mart itibarıyla 3-4 gün süreyle Meriç ile Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükseleceğini açıkladı. Meriç\'in Bulgaristan’ın Svilengrad kentinden geçen bölümünde sarı alarm verildiği kaydedilen açıklamada, Tunca\'nın Yambol kentinden geçen kısmında da 13 Mart’a kadar sarı alarm verildiği ifade edildi. Türkiye\'ye nehir debilerinin yükselişi konusunda bilgi verilirken, kaynağı Bulgaristan olan nehir sularının Edirne\'ye 18 saat sonra ulaştığı belirtildi.

EN SON 3 YIL ÖNCE TAŞMIŞTI

Edirne\'de en son taşkın 2015 yılının Şubat ayında meydana gelmişti. Meriç Nehri\'nin debisi son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 2149 metreküp/saniyeye çıkmıştı. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nın bulunduğu Karaağaç Mahallesi\'ne ulaşımı sağlayan Lozan Caddesi sular altında kalırken, ulaşım büyük askeri araçlarla sağlanmıştı. Karaağaç Mahallesi\'nde ulaşımın sağlanması için 1943 metre uzunluğunda köprü yapılarak geçen yıl Mayıs ayında açıldı. Köprüye Edirne eski milletvekili ve bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu\'nun adı verilmişti.

Görüntü dökümü:

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- Taşan suların etki altına aldığı mekanlar

- Sarayiçi (Güreş meydanı)

- Köprüler

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

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Ilıca plajını Çeşme Belediyesi kiraladı

İZMİR\'de Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 4 yıldır almak istedikleri Ilıca Plajı\'nı Milli Emlak ile protokol imzalayarak 10 yıllığına kiraladıklarını açıkladı. Dalgıç, plajda şemsiye ve şezlong hizmetlerinin ücretsiz olacağını söyledi.

Çeşme\'nin en önemli plajlarından olan, kumu, sığ ve temiz denizi ile binlerce kişinin tercih ettiği Ilıca plajı, Çeşme Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında imzalanan ve Kaymakamlığın da onayladığı protokol ile 10 yıllığına Çeşme Belediyesi\'ne verildi. Ilıca Plajı\'nın Çeşme Belediyesi\'ne devir protokolünü imzaladıktan sonra bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, burasının Çeşme\'nin en önemli plajlarından birisi olduğunu vurgulayarak, \"Dört yıldır, sahillerin tek elden yönetilmesi için \'ilgili yerel idareye devredilmelidir\' diye söylüyorduk. Bu çabalarımız sonuç verdi ve en önemli plajımızı Çeşme halkımıza kazandırmış olduk. Bugün de Milli Emlak Müdürlüğümüzle protokolümüzü imzaladık. Bizim yapmak istediğimiz, plajımızı kullanan bütün Çeşme halkımızın ve konuklarımızın, kıyı kenar yapısı içindeki hizmetlerden ücretsiz yararlanmasıdır. Nisan ayı sonuna kadar, plajın düzenlemesini yapıp, girişin ve gölgelik ile şezlongların ücretsiz olacağı örnek bir plaj yaratacağız. Plaj, tamamen belediyemizin kontrolü altında olacak. Plajda, belediyemizin görevlendirdiği kişiler olacak. Giriş ve çıkışlar kontrol edilecek. Plaja gelen vatandaşlarımız, sadece, belediyemize ait şirket olan ÇEŞTUR tarafından işletilecek büfelerden alacakları yiyecek ve içeceklere ücret ödeyecekler\" diye açıkladı.

\"2019 SEZONUNDA, TUVALET, DUŞ VE İŞLETMELER YOLUN ALTINA ALINACAK\"

Plajların belediyenin kullanımında değilken serzenişlerin olduğunu hatırlatan Başkan Dalgıç, \"Plajı işgal edenlerin kullandığı, devletimizin de ecrimisil aldığı alanlarda, hizmetler, fahiş fiyatlara alınabiliyordu. Ilıca plajının belediye tarafından işletilecek olması, Çeşme halkı ve konuklarımız için bir müjdedir. Halkımız, plajımızdan ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığımız protokol ile Ilıca plajının kullanım hakkını 10 yıllığına aldık. Aldığımız alan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alandır. Bu alan, protokolde imzaladığımız şartlar çerçevesinde Çeşme Belediyesi tarafından işletilecektir. Ilıca plajı için belediye olarak hazırladığımız bir proje var. Plajın yanından geçen yolun altına duşları, tuvaletleri, kafe ve restoranları alıp, oradan bu hizmetleri daha kolay vereceğimize inanıyoruz. Bu yıl, yaz sezonuna az zaman kaldığı için yetiştirmek mümkün değil. 2019 yılı yaz sezonunda bu projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Bu sezon sadece kumsal üzerinde hizmet sunacağız\" diye konuştu.

\"PLAJDA ÖĞRENCİLER ÇALIŞACAK\"

Belediye Başkanı Dalgıç, belediye olarak Ilıca plajının alınmasıyla çalışmalarının bitmediğini belirterek, \"Altınkum, Pırlanta, Ali Bostan gibi bütün plajlarımızın tek elden yönetilmesini istiyoruz. Bu yıldan itibaren işleteceğimiz Ilıca plajımızda, liseye, üniversiteye giden öğrencilerimizi görevlendirerek, hem çalışma hayatının içine sokup, hem de kenti, kentte yaşayanların koruması altına almaya çalışacağız. Plajdaki büfeler, belediye şirketi ÇEŞTUR tarafından işletileceği için, yiyecek ve içecek fiyatları piyasa fiyatlarının altında olacak. Biz belediye olarak Ilıca plajından herhangi bir kazanç beklemiyoruz. Amacımız; hem hizmet, hem

de fahiş fiyat uygulamalarını kontrol altına almak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ilıca Plajı\'ndan genel ve detay görüntüler

- Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç\'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ, İZMİR, (DHA)

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Kayak merkezinden dönen liselileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 yaralı

KAHRAMANMARAŞ\'ta Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden dönen lise öğrencilerini taşıyan otobüs, önce elektrik direklerine, ardından önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada 16\'sı lise öğrencisi, 20 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep\'ten gittikleri Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden dönen lise öğrencilerini taşıyan Faruk Bilmez yönetimindeki 27 DL 033 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp önce elektrik direklerine, ardından önünde ilerleyen Şerif Yılmaz yönetimindeki 27 SY 750 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otobüste bulunan 16 lise öğrencisi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Dün de yine Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan otobüs

- Otobüsten detay

- Kazaya karışan otobüs ve otomobil

- Ambulans ve itfaiye araçları

- Kaza yeri

- Kaza yapan otobüs

- Otobüsü sürücü Faruk Bilmez

- Faruk Bilmez ile röp

- Yıkılan elektrik direkleri

- Yerdeki otobüs parçaları

- Yerlerdeki elektrik telleri

- Yoldan geçen araçlar

- Kaza yapan otomobil

- Otomobil sürücüsü Şerif Yılmaz

- Şerif Yılmaz ile röp.

- Ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



