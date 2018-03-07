DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ADANALI MİLLİ SPORCU KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Bilek Güreşi ve Vücut Geliştirme sporlarında önemli başarılara imza atan Adanalı milli sporcu 38 yaşındaki Cengiz Aydoğan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Adana\'da vücut geliştirme ve bilek güreşi sporlarında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan ve Türkiye\'de çeşitli şampiyonluklara imza atan Adanalı milli sporcu Cengiz Aydoğan, geçtiğimiz pazartesi günü kendisine ait spor salonunda kalp krizi geçirdi. Salonda yaptığı fitness çalışmasının ardından oturduğu yerde kalp krizi geçiren Aydoğan, hastaneye kaldırıldı. Aydoğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilek Güreşi Balkan Şampiyonu Adem Aydoğan\'ın ağabeyi olan Cengiz Aydoğan\'ın ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Cengiz Aydoğan\'ın cenazesi Adana\'da Mıdık Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden milli sporcunun görüntüsü

SÜRE: 00\'16\" BOYUT: 16,4 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,(DHA)

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2)KADER, DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIĞI 6\'NCI KATTAKİ EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞÜP ÖLDÜ



KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü\'nde yüksek lisans öğrencisi Kader Mustafaoğlu (22), arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı gece, 6\'ncı kattan düştü. Mustafaoğlu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, saat 03.00 sıralarında, Meydan Mahallesi Aldede Sokak\'ta meydana geldi. Kader Mustafaoğlu, yalnız yaşadığı evine davet ettiği kız arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mustafaoğlu, iddiaya göre, pencereden dışarı bakarken, dengesini kaybedip, 6\'ncı kattan düştü. Beton zemine düşerek, ağır yaralanan Mustafaoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulansla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kader Mustafaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın meydana geldiği apartmanın dışından,

-Apartman önünde incelemede bulunan polis ekiplerinin,

-Ölen Kader Mustafaoğlu\'nun sağlık fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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3)KAYIP İHBARI YAPILAN MİNİK HANIM, KREŞ BAHÇESİNDE OYNARKEN BULUNDU

ANTALYA\'da 4 yaşındaki Hanım Güzel, evden kaçarak gözden kayboldu. Ailesini ve polisi alarma geçiren kayıp ihbarının ardından minik kız, evlerine yakın bir noktadaki kreşin oyun alanında bulundu.Antalya\'da oturan Tuba ve Eyüp Güzel çiftinin tek çocukları Hanım, sabah erken saatlerde annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden çıktı. Kızının evde olmadığını ve dış kapının da açık olduğunu fark eden Tuba Güzel, minik Hanım\'ın kaybolduğunu düşünerek önce eşini, ardından polisi arayarak durumu bildirdi.

Verilen adrese gelen polis ekipleri çevrede araştırma başlatıp minik kızı aramaya başladı. Yaklaşık 1,5 saat sonra eve 500 metre uzaklıktaki kreşin bahçesindeki oyun alanında bir kız çocuğu bulunduğu ihbar edildi. İhbarın geldiği kreşe giden polis, kayıp ihbarı olan Hanım\'ın eşkaliyle bulunan çocuğun örtüştüğünü belirledi. Polis ekipleri müjdeli haberi baba Eyüp Güzel\'e verdi. Kreşe gelen baba Güzel, kızını polis ekibinden teslim aldı.

Kızının kaybolduğunda kreşe gelmesine çok şaşırmadığını belirten Eyüp Güzel, buradaki oyun alanında oynamayı çok sevdiğini, kreşin kapısının açık olmasını fırsat bilerek içeri girmiş olabileceğini söyledi. Kızının bulunmasına çok sevindiğini belirten Güzel, “Sabah evden çıkıp kendi başına gelmiş. Biz kaybolduğunu düşünerek karakola başvurduk. Sağolsun kreşteki görevliler haber vermişler polise\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kreş önündeki polislerden detay

Kreş içindeki polisler ve 4 yaşındaki Hanım\'dan detay

Hanım\'ın polis memurlarının elinden tutarak dışarı çıkarılması

Baba Eyüp Güzel\'den detay

Baba Eyüp Güzel\'in kızını kucağına alması

Baba Eyüp Güzel\'den röp

Kreş oyun alanından detay

Kreş genel görüntü

Baba Eyüp Güzel\'in kızını öperek sevmesi

Genel detaylar

2,30 DK///274 MB (HD)

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

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4)FİLMLERİ ARATMAYAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

DENİZLİ\'de düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda, polis ekipleri çelik kapıları koçbaşıyla kırarak açtı, toplam 7 zanlıyı yakaladı. Drone destekli operasyonda, balkondan atılan uyuşturucular havadan görüntülenirken, evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş olanlar da bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabaha karşı, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik filmleri aratmayan operasyon yaptı. Uyuşturucu satıcılarını ve evlerini tek tek belirleyen narkotik polisi, özel harekat polisleriyle birlikte baskınlar yaptı. Drone destekli operasyonda özel harekat polisleri uyarıya rağmen açılmayan çelik kapıları, koçbaşıyla kırarak açtı. Ardından evlere giren polisler, zanlıları kıskıvrak yakalayıp, gözaltına aldı. Operasyonda drone da kullanan polisler, kapılar kırıldığı sırada zanlıların uyuşturucu maddeleri balkonlardan atmasını da havadan görüntüledi. Dört ayrı eve eş zamanlı baskınlar yaparak zanlıları yakalayan polis; aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin, sentetik kannabinoit, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu satıcılarının bilgisayar mausu şeklindeki hassas terazisi kullanması da dikkat çekti.

Bağbaşı Mahallesi\'nde 27 yaşındaki Şükrü D. ile birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Ayşe K.\'nin kaldıkları bir apart daireye de operasyon düzenleyen polis, iki zanlıyı da yakaladı. Şükrü D.\'nin polisler kapıyı kırdıkları esnada balkondan attığı uyuşturucu maddeler, drone tarafından görüntülendi. Ayşe K.\'nın çantasında bir adet ruhsatsız, seri numarası silinmiş tabanca bulunurken, cep telefonu bataryası arkasına gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu satışından elde edilen paralar da bulunurken, toplam 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Özel harekat polislerinin kapıyı koçbaşıyla kırması

- Polislerin eve girmesi

- Biri kadın iki zanlının yerde kelepçeli halde yatarken

- Polislerin evde arama yapması

- Narkotik köpeğinin evde arama yapması

- Cep telefonu ve ses setinin içinde bulunan uyuşturucu maddelerden ve masadaki paralardan

- Mause şeklindeki hassas teraziden

- Zanlıların polis aracına götürülmesi

- Balkondan atılan uyuşturucu maddelerin bulunması

- Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5)BARTIN\'DA SU ALTINDA KALAN BARAJ SAHASINDAKİ 38 EV YIKILACAK

BARTIN Kirazlı Köprü Barajı\'nın arkasında bulunan ve yoğun yağışlarda sular altında kalan 38 evin yıkımı için tebligatlar ev sahiplerine bildirdi. DSİ\'nin 16 Mart tarihine kadar boşaltmayla ilgili verdiği süre üzerine bazı mahalle sakinleri evleri tahliye etmeye başladı.

Pazar günü Bartın genelinde metrekareye 144 kilogram yağış düştü. Yoğun yağışların ardından Bartın Karabük yolu üzerindeki Kirazlı Köprü Barajı taştı. Taşma nedeniyle daha önceden istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler ile 3 mahalleye giden yol sular altında kaldı. Devlet Su İşleri ekipleri baraj sularının çekilmesinin ardından 3 mahalleye giden yolu yeniden yapmaya başladı. İş makineleri ile yeni yol yapım çalışmalarına başlandı. Ayrıca Devlet Su İşleri ekipleri barajın taşmasının ardından 2,5 yıl önce istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler için de 16 Mart tarihine kadar tahliye için süre verdi. DSİ ekipleri su taşkın seviyesi kotunda bulunan 38 ev sahibine ulaşarak, evlerini 16 Mart tarihine kadar boşaltmalarını istedi. Bazı ev sahipleri ise evlerindeki eşyaları kamyonlara koyarak, boşaltmaya başladı.

Evlerini boşaltan mahalle sakinlerinden Mehmet Eralp, DSİ’nin 16 Mart tarihine kadar süre verdiğini o tarihe kadar evini boşaltacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Yol yapım çalışmaları

-DSİ ekiplerinin tebligleri

-Evlerin boşaltılması

-Sular altındaki evlerden detay

-Vatandaşlarla röp.

Süre: 4.38 Boyut: 402 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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6)SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİRLEŞTİLER

BALIKESİR Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bisikletleriyle her gün 2 kilometrelik alanı dolaşıp, sokak hayvanlarına yemek dağıtıyor. Örnek davranış sergileyen 3 öğrenciye, arkadaşları, mahalle sakinleri ve esnaf da destek oluyor.

Edremit ilçesindeki Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2\'nci sınıf öğrencileri Aslı Dinç, Enes Özkaya ve Ferdi Özlek, sokak hayvanları için başlattıkları proje ile örnek oldu. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri artık yemekleri, bisikletleriyle her gün 2 kilometrelik alanı gezip, sokak hayvanları için bırakmaya başladı. Öğrencilere, arkadaşları, mahalle sakinleri ve esnaf da evlerindeki artık yemeklerle destek verdi.

Sokak hayvanlarının çevrede çok fazla olduğunu görerek, 2 arkadaşıyla birlikte projeyi başlattıklarını belirten Aslı Dinç, bunun sebebinin de yaz aylarında, kısa süre kedi ve köpek bakmak isteyen tatilciler olduğunu savundu. Anlık heves için köpeklerin alınıp, daha sonra sokağa salındığını dile getiren Dinç, “Tatil bölgelerinde ne yazık ki yazlıkçılar, köpeklerini sokağa bırakıyor. Sayıları fazla olan ve evcil hayattan gelen sokak köpekleri zor şartlarda yaşıyor. Yemek bulamıyorlar. Biz de bir proje ile hiç yoktan okulumuz çevresindeki hayvanlara sahip çıkmak istedik. Kalan yemeklerimizi toplayıp, buradaki hayvanlara dağıtıyoruz. Arkadaşlarımızdan ve okulumuz çevresindeki evlerden de destek gelmeye başladı. Herkes yediği yemeğin artığını bile verse bu hayvanlar aç kalmazö dedi.

\'YİYECEKLERİ ÇÖPE ATMAYIP, BİZE VERMELERİNİ İSTİYORUZ\'

Sokak hayvanları için başlattıkları çalışmaya, öğrenci arkadaşlarının ve mahalle sakinlerinin yanı sıra esnafın da destek verdiğini belirten Enes Özkaya ise alışveriş yaptıkları bazı dükkan sahiplerinin evlerinde kalan yemekleri kendilerine getirmeye başladığını söyledi. Lokantalardan sokak hayvanları için yemek aldıklarını da belirten Özkaya, “Projemiz, sokak hayvanlarına yardım amaçlı. Bölgemizde tatilciler her yıl çok sayıda köpeği sokağa bıraktığını gördük ve üzüldük. 3 kişi başladığımız bu projeye şu an okulumuz öğrencileri, mahalle sakinleri ve esnaflar da yardım etmeye başladı. Topladığımız atık yiyecekleri, bisikletlerimizle dağıtıyoruz. Çevrede gördüğümüz insanlardan da atık yiyecekleri çöpe atmayıp, bize vermelerini istiyoruzö diye konuştu.

\'PROJENİN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ\'

Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selami Selvi de öğrencilerin böyle projelerle ön plana çıkmalarının kendisini çok mutlu ettiği söyledi. Doç. Dr. Selvi, ?“Öğrencilerimiz, sokak köpeklerinin fazlalığını görerek, bu projeye başladı. Artık okuldaki kimse evlerindeki kalan yemekleri çöpe atmıyor. Günlük olarak okulda toplanılan yemekler sokak hayvanlarına dağıtılıyor. Bu çok meşakkatli ve uzun süreçli bir iş; ama hiç aksatmadan bu projeyi yürütüyorlar. Onların bu hareketi takdire şayan bir davranış. Bizler okul idaresi olarak onlara destek sözü veriyoruz ve projenin devamı için elimizden geleni yapacağımızdan emin olunmasını istiyoruz. Onlar mezun olduktan sonra da alt sınıflardaki öğrencilerin projeyi sürdüreceğine inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin yemekleri toplaması

Bisikletleriyle okuldan çıkışları

Sokak hayvanlarına yemekleri dağıtması

Aslı Dinç ve Enes Özkaya röp

Okula dönüşleri

Doç. Dr. Selami Selvi röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

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7)BURSA\'DA 3 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI

BURSA\'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda yüklü miktarda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde 34 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 205 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan İ.T. ve yabancı uyruklu G.R. adındaki kadn gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise B.A., M.C. ve N.D. gözaltına alınırken, bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından yapılan bir diğer operasyon ise istihbarat çalışmaları sonucunda edinilen İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, plakası tespit edilen araç İstanbul-Bursa oto yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 80 gram bonzai ele geçirildi. F.Y., A.K., Ö.E., A.A. ve B.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye sevk olması

Araçta yapılan arama

SÜRE: 2 dakika 16 saniye, BOYUT: 268 MB