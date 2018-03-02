DHA YURT BÜLTENİ-11

Silah satılan işyerinde patlama meydana geldi

DİYARBAKIR Merkez Bağlar ilçesinde silah satışı yapılan işyerinde bugün saat 16.00 sıralarında paktlama meydana geldi. Patlamanın tüpten kaynaklandığı belirtilirken, olayda can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Caddesi üzerindeki silah satışı yapılan bir işyerinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işyerinin ve yakınındaki bazı işyerlerinin camları kırılırken, patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenildi. Patlamadan sonra bölgeye Ambunslar sevk edilirken, patlamada can kaybı ve yaralanan kimse olmadığı öğrenildi. Patlamadan sonra cadde trafiğe kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin patlamanın yaşandığı işyerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Patlamanın yaşandığı işyerinden görüntüler

-Polisin bölgeyi şerit ile kapatması

-Kıralan işyeri camklarından görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-

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Üst geçidin ayağına çarpan TIR yandı

ANTALYA\'da kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarpan izolasyon malzemesi yüklü TIR yandı. Adı belirlenemeyen sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen izolasyon malzemesi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkınca bulvar üzerinde bulunan yaya geçidinin ayağına çarptı. Motor kısmında yangın çıkan TIR, alev alev yanmaya başladı. Alevlerin korseye sıçraması üzerine çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sürücü çağrılan ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangında dorsede maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trın alev alev yanması

-Vatandaşların görüntü çekmesi

-Uzaktan çıkan dumanların görüntü

-Yangın nedeniyle sıkışan trafik

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,(DHA)

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Kahramanmaraş ve Gaziantep\'ten çalınan 3 otomobil depodan çıktı

KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep\'ten çalınan 3 otomobil, Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesindeki bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş\'ta park halinde bulunan oto tamircisi Harun Bülbül\'ün 01 OL 833 plakalı otomobili, geçen Çarşamba günü sabah saatlerinde çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, mobese ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının görüntülerini incelediğinde, şüphelilerin olay yerine başka bir araçla gelip, otomobili kaçırdıklarını tespit etti. Çalışmanın devamında Gaziantep ve Adıyaman\'da da araştırma yapan polis, Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 1\'i Gaziantep\'ten, 2\'si de Kahramanmaraş\'tan çalındığı belirlenen 3 otomobil ele geçirildi. Ekipler, depoda bulunan hurdacı R.Ü.\'yü de gözaltına aldı.

Yapılan çalışma sonunda otomobillerin 22 suç kaydı olan Muhammet S. (24), 12 suç kaydı olan Ahmet B. (35) ile 23 suç kaydı bulunan ve 2 ayrı suçtan da hakkında araması bulunan Emrah Y. (23) tarafından çalındığı belirlendi. Şüpheliler, Gaziantep\'te polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Otomobillerin parçalanmak üzere hurdacıya verildiği değerlendirilirken, Kahramanmaraş merkezli, Gaziantep polisinin de destek verdiği operasyonun devam ettiği bildirildi. Öte yandan Harun Bülbül\'ün otomobili de kendisine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hurdacı R.Ü. polislere araçları anlatması

- Depodaki araçlar

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

- Ele geçirilen otomobil

- Harun Bülbül ile röp.

- Harun Bülbül\'ün otomobiliyle emniyetten ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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2 Yunan askeri, yanlışlıkla Türkiye\'ye geçince gözaltına alındı (3)

YUNAN ASKERLERİ TUTUKLANDI

Edirne\'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği\'nde tutuklandı. Mahkeme, askerlerin üzerlerinden çıkan djital verilerin incelenmesine de karar verdi.

Haber: Ali Can ZERAY / Edirne (DHA)

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Gebze\'de gümrük kaçağı 1286 cep telefonu ele geçirildi

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1286 cep telefonu ve IMEI numarası klonlamada kullanılan 4 cihaz ele geçirildi. Cep telefonlarının klonlanarak piyasaya sürüldüğü belirlenirken, 3 kişi tutuklandı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin operasyonu ile gümrük kaçağı 1286 cep telefonu, 1983 cep telefonu aksesuarı, IMEI numarası klonlamada kullanılan 4 cihaz, 2 bin 500 IMEI numarası yazılı sahte etiket ele geçirildi. Cep telefonlarını klonlayarak piyasaya sürdükleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E., S.S. ve E.S. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep telefonu ve cihazlardan görüntü

Etiketlerden görüntü

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)