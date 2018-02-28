DHA YURT BÜLTENİ-11

Sinop\'ta gemide patlama



SİNOP\'ta bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar olduğu belirtildi.

Sinop Limanı\'na fırtına nedeniyle yanaşan bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaralıların olduğu bildirildi.

İLK GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,(DHA)-

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Kilis\'e askeri sevkiyat

Kilis\'te konuşlu sınır birliklerine takviye topçu bataryaları ile mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye\'nin çeşitli illerinden kente ulaşan zırhlı araçların yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattındaki karakollara gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS- (DHA)

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Oğluna biber gazı sıkan polise anneden \'sürgün\' tehdidi

ANTALYA\'da kimlik soran polisle iki kardeş arasında çıkan arbedede, Hakan Ç. ve Osman Ç. gözaltına alındı. Olay yerine gelen anne Emine Ç. “Hanginiz vurduysanız onu buradan sürdürmezsem bana yazıklar olsun. Suçu ne ki hem copla vurup hem gözüne biber gazı sıkıyorsunuz\" dedi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mahalle arasında uygulama yapan motorize polis ekibi, Osman Ç.\'den kimlik sordu. \"Ben burada esnafım, üzerimde kimlik yok\" karşılığını veren Osman Ç., uygulama noktasından ayrılmak istedi. Kimlik tespiti yapılmadan gidemeyeceğini belirten polis ekibiyle Osman Ç. arasında tartışma çıktı. Bu sırada tartışmayı gören Osman Ç.\'nin kardeşi Hakan Ç. de koşarak olay yerine geldi. Polisler Hakan Ç.\'den de kimlik istedi. İki kardeş cep telefonu aksesuarı sattıklarını, kimliklerinin dükkanda olduğunu ifade ederek, polisin kendilerini bırakmasını istedi. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce polis ekibi takviye istedi. Polis cop ve biber gaazıyla etkisiz hale getirdiği iki kardeşi kelepçeleyip gözaltına aldı. Osman Ç., \"Esnafız, bizi herkese rezil ettiniz böyle bir uygulama olmaz\" diyerek polise tepki gösterdi.

ANNEDEN \'SENİ SÜRDÜRECEĞİM\' TEHDİDİ

Takviye polis ekibinin gelmesiyle tartışma yeniden büyüdü. Bu kez polisler kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve cop kullandı. Kalabalık arasında kelepçe takılmasına direnen bir kişi, 3 polis memurunun müdahalesiyle yere yatırılıp kelepçelendi. Gözaltına alınan 3 kişi ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenip olay yerine gelen Osman Ç. ve Hakan Ç.\'nin annesi Emine Ç., çocuklarının her yerinde darp izi olduğunu ve polislerden şikayetçi olacağını söyledi. Polisin kimlik göstermediği için zor kullandığını anlatması üzerine Emine Ç., \"Hanginiz vurduysanız onu buradan sürdürmezsem, bana yazıklar olsun. Suçu ne ki hem copla vurup hem gözüne biber gazı sıkıyorsunuz\" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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Polisin kimlik istemesi ve iki şüpheli ile girdiği diyalog

Polisin şüpheli Osman ve Hakan Ç\'yle yaşadığı arbede

Polisin Hakan Ç ve Osman Ç\'ye kelepçe takması ve biber gazı sıkması

Polisin bir kişiyi de zor kullanıp yere yatırarak kelepçe takması

Polisin Osman Ç ve Hakan Ç\'nin yakınlarıyla yaşadığı arbede

Polisin cop kullanma anı

Anne Emine Ç\'nin olay yerine gelerek polisi sürgünle tehdit etmesi

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Derya, annesinden karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

RİZE\'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde, 3.5 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen Derya Yıldız (6), annesi Fatma Yıldız\'dan yapılan nakille sağlık buldu.

Büyükköy beldesi Kirazlı Mahallesi\'nde yaşayan Fatma ve Hızır Yıldız çifti, 16 yıldır çocuklarının sağlık sorunlarınının tedavisi için uğraş veriyor. Karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil yapılan ve sağlığına kavuşan oğulları Yusuf\'un (15) ardından kızları Derya da aynı hastalıkla karşı karşıya kaldı. Sürekli kaşınan, uyku problemleri yaşayan Derya, 3.5 yıl karaciğer nakli için bekledi. Derya için devreye giren İl Sağlık Müdürlüğü, anne Fatma Yıldız\'a yapılan tetkikleri sonucu şeker tedavisi yapılması ve zayıflaması halinde kızına karaciğer nakli için uygun olduğunu belirtti. Diyete başlayan ve 2.5 ay şeker tedavisi gören anne, yaklaşık 5 kilo verdi. Derya, annesinden yapılan karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu. .

Kızının şimdi çok iye olduğunu belirten Fatma Yıldız, \"Allah\'a hamdolsun. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Kızım eskiden uyuyamıyordu. Şimdi çok rahat ve keyifle uyuyor. Bugünü gördük, benden mutlusu yok\" dedi.

Fatma Yıldız, kendileri ile yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Anne ve çocuğundan detaylar

Anne ile röp.

Çocuğun oyun oynaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

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Yaşar Kemal, 3\'üncü ölüm yıl dönümünde köyünde anıldı



DÜNYACA ünlü edebiyatçı, yazar Yaşar Kemal, ölümünün 3\'üncü yılında, doğum yeri olan Osmaniye\'nin Gökçedam eski adıyla Hemite köyünde düzenlenen programla anıldı.

Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği (YAŞAD) ile Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) tarafından, Yaşar Kemal Parkı\'ndaki Kültür Evi önünde anma etkiliği yapıldı. Sağanak altında düzenlenen programda Yaşar Kemal\'i özgeçmişinin anlatıldığı konuşma yapıldı, ardından Hemite Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri ünlü edebiyatçının şiirlerini ve ağıtlarını okudu. Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği\'nin \'Osmaniye\'nin dünkü çocukları\' ekibi ise siyah ilkokul önlüklerini giyerek Yaşar Kemal\'in sevdiği \'Kiriştek çevirme\', \'Mendil kapmaca\' ve \'Yağ satarım bal satarım\' gibi çocuk oyunlarını sergiledi. Ozanlar ve aşıklar ise Yaşar Kemal\'in sevdiği türküleri yorumladı. Etkinliğe katılanlar Yaşar Kemal Kültür Evi\'ni gezip, \'İnce Memed\' anıtına karanfil bıraktı. OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, Yaşar Kemal\'i doğum yeri olan Hemite köyünde çeşitli etkinliklerle anıldığını söyledi. Bardak, \"Dünyaya ve Türkiye\'ye Osmaniye\'mizin adını duyuran Yaşar Kemal, yarım saatlik bir saatlik bir programla anılacak değildir. Ancak biz ölüm yıl dönümünde anmaktan mutluyuz. Entikinliğin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yaşar Kemal Kültür Evi önündeki kalabalık, öğrenciler ve dernek üyeleri

- Yaşar Kemal\'in özgeçmişinin okunması

- Yaşar Kemal Kültür Evi yazısı

- Şiirlerin ve ağıtların okunması

- Kültür Evin içerisinden detay görüntüler

- Kültür evini gezenlerden detay

- Osmaniye\'nin Dünkü Çocukları ekibi andımızı okurken

- Mendil Kapmaca oyunu, Kiriştek çevirme oyunlarından detaylar

- Ozanlardan bağlamaları ile yaşar kemali anmaları

- İnce Memed anıtına karanfil bırakılması

- OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak ile röportaj

Haber: Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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BOR Şeker Fabrikası önünde özelleştirme karşıtı eylem

CHP Niğde İl Teşkilatı öncülüğünde Mersin ve Konya Ereğli\'den kente gelen yaklaşık 500 kişi, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.\'ye ait özelleştirilecek 14 şeker fabrikası arasında bulunan Bor Şeker Fabrikası önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay\'ın da destek verdiği basın açıklamasında, \"Şeker vatandır vatan satılmaz\" sloganları atıldı. Burada konuşan CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, \"Şeker fabrikalarının tamamını özelleştiriyor yani satışa çıkarılıyor. Bundan sadece buradaki çalışan işçiler değil, işçilerin yanı sıra üreticiler, çiftçiler, esnaflar kısacası halkın kendisi yani yöre halkını lokomotifi olan bu yerden faydalanması gereken halk daha fazla perişan hale gelmektedir\" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise \"Amerikan sermayeli devletler gelmiş burada bizim sağlığımızla oynuyorlar. Şeker sadece burada çalışan işçilerin evlatlarının geleceği değil. Buradaki şeker burada ekim yapan çiftçilerin de geleceği, taşımacılık yapan nakliyecilerin de geleceği, hayvancılığın da geleceği yani bu ülkenin geleceğidir. Bu ülkenin geleceğinin satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fabrika önünde halay çekip slogan atan eylemciler daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Detay görüntüler

-İşçilerden görüntü

-Fabrika girişinden görüntü

-Şeker İş Bor Şubesi Başkanın Celal Tuğrul\'un konuşması

-CHP Hayat Milletvekili Hilmi Yarayıcı\'nın konuşması

-CHP Ankara Milletvekili Ali haydar Hakverdi\'nin konuşması

-Taşınan dövizlerden görüntü

-Halay çekenlerden görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Muskayı çözeceğini söyleyerek cep telefonu ve altın kolyeyi çaldı

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, Suriye uyruklu 25 yaşındaki S.J. \'Evinizde muska var. Sizi ayırmaya çalışıyorlar\' diyerek evine girdiği kişilerden değerli eşyaları poşete koymalarını istedi. Cep telefonu ve altın kolyenin poşete konulmasının ardından evdeki kişilerin başka odaya gitmesini isteyen S.J. poşetin içerisindeki cep telefonu ve altın kolyeyi alarak, yerine kartona sarılı taşları koydu. Muskayı bozduğunu söyleyerek evden ayrılan S.J. yakalandı.

Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde oturan 38 yaşındaki T.S. ve eşi 35 yaşındaki F.S.\'nin evinin zilini çalan, elinde dua kitapları bulunan kişi, \'Evinizde muska var. Sizi ayırmaya çalışıyorlar\' diyerek, muskayı bozabileceğini söyledi. S.J. evdeki değerli eşyaların poşete konulmasını isteyerek, dualar okuyup üfledikten sonra muskanın bozulacağını söyledi. Çift, cep telefonu ve altın kolyeyi poşete koydu. S.J. dua okuyacağı sırada çiftten başka odada bulunmalarını istedi. Çiftin odadan çıkmasının ardından S.J. poşetin içerisindeki altın kolye ve cep telefonunu alarak, yerine kartona sarılı taşları koydu. Çifti yeniden yanına çağıran S.J. muskanın çözüldüğünü, fakat kendisi çıktıktan sonra poşetin açılmasını istedi. S.J. evden çıktıktan sonra poşeti açan çift kartona sarılı taşları görünce dolandırıldıklarını anlayarak polise haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.J.\'nin yerini tespit etti. Fal, büyü ve hırsızlıktan suç kaydı bulunan S.J. Körfez Güney Mahallesi\'nde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. S.J. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Zanlının adliyeye sevk edilmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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FETÖ ile korkutarak evini satmasını istedi

İZMİT\'te, M.Ş.\'yi (68) arayarak kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, FETÖ üyelerinin kendisini hakkında çalışma yaptığını belirterek, evi satmasını, parayı verilen hesaba yatırmasını istedi. M.Ş.\'nin polis ile işbirliği yapması sonucu parayı almaya gelen İ.Ç. (21) yakalandı.

Yahya Kaptan Mahallesi\'nde oturan M.Ş.\'yi arayan telefon dolandırıcısı kendisini savcı olarak tanıttı. Telefon dolandırıcısı, M.Ş.\'ye hakkında FETÖ üyelerinin çalışma yaptığını, evini satacaklarını belirterek, bu durumdan kurtulması için evi kendi gönderecekleri emlakçıya satarak, parayı verecekleri hesaba yatırmasını istedi. Şüphelenen M.Ş. polise durumu aktardı. Polis, M.Ş.\'den telefon dolandırıcısı ile görüşmeye devam etmesini isteyerek, paranın hazır olduğunu söylemesini istedi. M.Ş. bunun üzerine evini sattığını ve parayı gelip alabileceğini söyledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri parayı almaya gelen İ.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlıktan sabıkası bulunan İ.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera; Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Amasya’da 28 Şubat darbe girişimi kınandı

AMASYA’da Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) ve AK Parti Amasya İl Başkanlığı işbirliğiyle 28 Şubat darbe girişiminin 21’inci yıldönümü yapılan açıklama ve atılan sloganlarla kınandı.

GÖK-BİR ve AK Parti Amasya İl Başkanlığı işbirliğiyle 21’inci yıldönümü nedeniyle bugün Yavuz Selim Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklama öncesi toplanan kalabalık grup açtıkları dövizler, pankartlar ve attıkları sloganlarla darbeyi kınadılar. Basın açıklamasına, Ak parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal, gönüllü kuruluşlar birliğine bağlı sendikalar ve basın mensupları katıldı. Grup adına açıklama yapan AK parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, şu ifadelere yer verdi; \"28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler.\"

AK Parti İl Başkanı Ünek, “15 Temmuz Darbe girişiminde açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimizin ve milletimizin darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuz’da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendine yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yavuz Selim Meydanı’ndaki kalabalıktan detay

-Açılan pankart ve dövizlerden detay

-Açıklama

-28 Şubat sergisinden detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

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Afyonkarahisar\'da 28 Şubat eylemi



AFYONKARAHİSAR Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, 28 Şubat süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri 28 Şubat süreciyle ilgili tarihi PTT binası önünde eylem yaptı. Gruba, Ak Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven de destek verdi.

Grup adına Ahmet Balı, basına açıklama yaptı. 21 yıl önce 28 Şubat tarihinde \'irticayla mücadele\' adı altında alınan kararlardan ve uygulamalardan bahseden Balı, \"28 Şubat 1997 tarihinde yapılan olağanüstü Mili Güvenlik Kurulu toplantısında adalete, insan haklarına ve özgürlüklerine aykırı olarak \'irticayla mücadele\' adı altında bir takım kararlar alınmış ve uygulanması için de hükümete dayatmalarda bulunulmuştu. Seçilmiş hükümetin başbakanı istifa ettirilmiş, kesintisiz 8 yıl eğitim oyunuyla Kuran kursları ve imam hatiplerin orta kısmı kapatılmıştır. Katsayı uygulaması ile üniversite sınavlarında ayrımcılık yapılmış, başta imam hatipler olmak üzere tüm meslek liselerinin üniversitelere girmeleri imkansız hale getirilmiştir\" dedi.

Balı, \"Sözde irtica ile mücadele, kişi ve kurumların temel hak ve hürriyetlerinin ihlalinin kılıfı ve darbeciler açısından bir tür dokunulmazlık kazanmak için benimsedikleri bir misyon haline geldi. Başörtülü kadınların eğitim, öğrenim ve çalışma hakları anayasal ve uluslararası sözleşmeler hiçe sayılarak ucube yönetmeliklerle engellendi. \'Kamusal alan\' bahanesiyle sadece resmi kurumlarda çalışan başörtülü kadınların değil, örneğin özel dershanelerde, sürücü kurslarında öğretmenlik yapan kadınların da istihdam edilmemeleri için söz konusu kurumlara baskılar ve baskınlar yapıldı\" diye konuştu.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Açıklama alanından detay

- Açıklamaya katılanlardan detay

- Açıklama esnasından detay

- Dövizlerden detay

- Ahmet Balı\'nın konuşması

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Silopi’de, bir okul içerisinde rehberlik sokağı açıldı



ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Koç İlk ve Ortaokulunda görev yapan rehber öğretmenler olarak görev yapan 3 öğretmenin girişimleriyle okul içerisindeki bir koridor, öğrencilere ve ailelerine Rehberlik hizmeti verilmesi için Rehberlik sokağına dönüştürüldü. Rehber öğretmen Süleyman Yıldız, Rehberlik sokağını açmalarının amacını anlatırken, \"Öğrencilerimiz, koridoru ve odalarımızı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Koridorlara masa bıraktık. Bir öğrenci ile görüştüğümüzde içerisi dolu oluyordu. Öğrencilerimizi alamıyorduk. Öğrenciler bizi beklerken dergi kitap okuyarak bir şeyler öğreniyorlar. Velilerimizde aynı şekilde buralarda oturup bizi bekliyor\"dedi.

Silopi Koç ilk ve Ortaokulunda görev yapan Rehber öğretmenleri Kübra Duman Özcan, Tuğba Dönmez ve Süleyman Yıldız okulun karanlık ve aktif kullanılmayan koridoru canlandırmak için bir çalışma başlattı. Okul Müdürü Nurettin Kaden’den onay alan Rehber öğretmenleri koridorun boyanması ve ihtiyaçların karşılanması için esnaflardan ve diğer öğretmenlerden destek aldı. Malzemelerin temin edilmesinin ardından Öğretmenler, koridorun badana ve boyasını yaptı. Daha sonra aydınlatmanın yapılması ile yine kendi işçilikleri ile masa ve sandalyeler yaptırılarak, koridora özgün boyandı. Oturma düzeninin sağlanmasının ardından yapılan mini Kütüphane ile bekleme sırasında öğrenci velilerinin kitap okuması amaçlandı. Teneffüs ve boş derslerde öğrencilerin kendilerini geliştirmek için uğrak yeri olan rehberlik sokağı, kavga eden, aile içi şiddet gören, maddi ve manevi sorun yaşayan öğrencilerin sıkıntılarını Öğretmenlere aktaracağı rehberlik sokağında, öğretmenler bu sorunlara çözüm bulmaya çalışacak.

Rehberlik sokağı’nın açılışı için düzenlenen törene, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve Okul Müdürü Nurettin Kaden, okul öğretmetmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı. Kaymakam Konak açılışı yapılan rehberlik sokağında incelemede bulundu. Odaları dolaşan Konak, öğretmenlerden rehberlik sokağı hakkında bilgi aldı. Rehberlik koridorunda kitap okuyan öğrencilerinden Sudenaz Onuk, Rehberlik sokağının çok olumlu olduğunu belirterek, \"Sıkıldığımda yada böyle içimde kötü bir duygu olduğunda gelip kitabımı okuyabiliyorum. Buranın böyle yapılmasından gerçekten çok mutluyum. Tavanlar renklenmiş, acayip güzel olmuş. Canım sıkıldığında, üzüldüğümde arkadaşımla kavga ettiğimde, bir sorun olduğunda rehberlik hocama gelip burada beraber konuşabilir, sorunlarımızı çözebiliriz\" dedi.

Öğrencilerden Muhammed Kerem Gedük ise, daha önce sorunları olduğunda arkadaşlarıyla çözüm bulamadıklarını, ancak oluşturulan bu sokaktaki bir masada oturarak, sorunlarını aktaracakları bir Öğretmenden yardım alabileceklerini söyledi.

Okulun rehber öğretmeni Süleyman Yıldız da, pasif haldeki koridoru canlandırdıklarını ve olumlu olarak kullanabilecekleri bir mekan haline getirdiklerini belirterek, \"Okul içinde odalarımız biraz sapa yerde kalıyordu. Koridorlarımızda odalarımızı biraz daha aktif hale getirmek için koridorda bir çalışma yapmayı planladık. Rehber öğretmenlerimiz ile birlikte düşündük. Koridoru renklendirip ışıklandırmasını arttırmak istedik. Bu şekilde işe başladık. Okul müdürümüz Nurettin Hoca çok destek oldu bize. Esnaflardan yardım aldık. Öğretmenlerimiz çok destek verdi. Onlar sayesinde böyle bir koridor yaptık. Koridordaki amacımız öğrencilerimiz koridoru ve odalarımızı aktif bir şekilde kullanmalarıdır. Koridorlara masa bıraktık. Bir öğrenci ile görüştüğümüzde içerisi dolu oluyordu. Öğrencilerimizi alamıyorduk. Öğrenciler bizi beklerken dergi kitap okuyarak bir şeyler öğreniyorlar. Velilerimizde aynı şekilde buralarda oturup bizi bekliyor. Koridorumuzun yapım aşaması yaklaşık 2 ay sürdü. İşçilik bize ait. Sadece birkaç şey satın aldık. Diğerlerini hep aldık. Boyaması, yer ve duvar boyası, masa sandalye yapmış olduğumuz sehpalar hepsi bize ait. Öğretmenlerimiz ile birlikte boyadık birlikte yaptık\"dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Rehberlik koridoru

-Kaymakam Savaş Konak’ın açılış yapması

-Kaymakamın koridorda inceleme yapması

-Öğrencilerin koridorda kitap okuması

-Öğrenciler ile röportajlar

-Rehber Öğretmeni Süleyman Yıldız ile röportaj

-Öğretmenlerin öğrenciler ile ilgilenmesi

-Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

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\'Kitaplar yakılmasın, okunsun\' diyen Murat\'a yoğun ilgi

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, geçtiğimiz günlerde cadde üstünde kaldırımda kitap satarken bir muhabirin sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada fenomen olan Murat Sökük, kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok şaşırdığını söyledi.

Tosya Endüstri Meslek Lisesi 9\'uncu sınıf öğrencisi Murat Sökük, babasına yakması için verilen kitapları Fevzi Paşa Mahallesi eski sebze pazarında satışa çıkardı. Okul ihtiyaçlarını karşılamak ve ailesine katkıda bulunmak için kitapları satışa çıkaran Murat Sökük, geçtiğimiz günlerde cadde üstünde kaldırımda kitap satarken bir muhabirin sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada fenomen oldu. \'Kitaplar yakılmasın, okunsun\' diyen Murat Sökük için Tosya Kaymakamlığı tarafından yardım hesabı açıldı. Açılan yardım hesabına çok sayıda kişinin yardımda bulunduğu öğrenildi.

Kitap satışına yazın devam edeceğini söyleyen Murat Sökük, \"Kütüphanemizde kitap eksik, sınıfımızda da eksik. Kitapları babama \'yak\' diye vermişler okuldan yaktırmadım götürdüm sattım. Sattığım yerde de fotoğrafımı çekip Facebook\'a atmışlar. Bunu da haber yaptılar o gece ve ertesi gece yayınlandı. Bu kadar ilgi olacağını düşünmüyordum doğrusu ama gerçekten açık söylemek gerekirse şaşırttı beni doğrusu. O yüzden diyecek bir şeyim yok. Allah herkese yardım etsin. Yardım edenlere de buradan selam söylüyorum. Allah razı olsun\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Murat Sökük\'ün açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU (Tosya), (DHA)-

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