DHA YURT BÜLTENİ-11

KAYIP ECEM\'İN CESEDİ BULUNDU (EK)

1)DARP EDİLMİŞ

Kaybolan Ecem Balcı\'nın cenazesi İzmit Asri Mezarlığı\'ndaki morga getirildi. Ecem Balcı\'nın, Gölcük Ayvazpınar köyünde ormanlık alandaki yerden cesedinin çıkarıldığı sırada üzerinde sadece iç çamaşırlarının olduğu öğrenilirken, kıyafetleri bulunamadı. Ecem Balcı\'nın yüz ve boyun altında morluklar olduğu, darp edildiği tespit edildi.

BABASI İSYAN ETTİ

İzmit Asri Mezarlığı\'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen babası Gökhan Balcı kızının öldürülmesine isyan etti. Kızının ölümü nedeniyle Süleyman Kara\'yı suçlayan Gökhan Balcı, \"O şerefsizi konuştursunlar. Benim çocuğumu diri diri gömdüler oraya. İnsan mı bunlar? 17 yaşındaydı benim evladım, ne istediler? Defineleri de batsın, kendileri de batsın. Böyle kandırmış kızımı. Benim kızım onunla bir yere gidecek bir insan değil. Sevmediği bir insan o. Benim canımı yaktılar. Ya terk edecekler Gölcük\'ü ya da ben onlara dar edeceğim. Evladımı yaktılar, benim içim yanıyor. 17 yaşında bir çocuk kolay yetişmiyor. Benim çocuğumun bir sürü hayali vardı. Geri gelecek mi? Bir hiç uğruna gömdüler, gittiler. Bunu nasıl yapıyorlar? Allah belalarını versin, bin beter olsunlar. Benim yaşadıklarımın katbekatını yaşasınlar\" dedi.

Ecem Balcı\'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gölcük Tevfik Hoca Camii\'ne götürülecek. Kılınacak cenaze namazının ardından cenazesinin Sakarya\'nın Hendek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ÇARŞI GRUBU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ecem Balcı\'nın kaybolmasının ardından gönül verdiği Beşiktaş\'ın taraftar grubu Çarşı da sosyal medyadan çağrılar yapmıştı. Ecem Balcı\'nın ölümünün ardından, Beşiktaş taraftarları da üzüntülerini dile getirdi.

\'KIZIM BENİM\' DİYEREK AĞLADI

Ecem Balcı\'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ecem Balcı\'nın teyzesi Özlem Yıldız morga girip yeğeninin cenazesini görünce fenalaşarak ağladı. Özlem Yıldız\'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Gökhan Balcı kızının cenazesinin araca konulduğu sırada tabuta dokunarak, \"Kızım benim\" diyerek ağladı. Ecem Balcı\'nın cenazesi Gölcük Tevfik Hoca Camii\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Teyzesinin ağlaması

Babadan görüntü

Cenazenin araca konulması

Baba ile röporta

Morgtan görüntüler

KOCAELİ/DHA

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2)TUNCA NEHRİ\'NİN DEBİSİ DÜŞÜYOR

EDİRNE\'de geçtiğimiz haftaden itibaren etkiyli olan yağışlar nedeniyle Tunca Nehri\'nin taşmasıyla, Sarayiçi\'nde bulunan Kırkpınar Er Meydanı ve Adalet Kasrı ile Edirne Sarayı kazı alanında biriken sular çekilmeye başladı.

Edirne\'de geçtiğimiz haftadan bu yana aralıklarla yağan sağanak yağmur bölgele etkili oldu. Yağış nedeniyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi sularla kaplandı. Sarayiçi\'ndeki Edirne Saray kazı alanı ile tarihi Adalet Kasrı giriş katını su bastı. Fatih Köprüsü dibinde taşkın sularına maruz kalan yüzlerce yıllık anıt ağacıda, öne doğru hafif yattığı görüldü. Kırkpınar alanına her iki yönden girişleri sağlayan, Tarihi Fatih ve Kanuni köprüleri trafiğe açık olurken, çevre arazilerde taşkın suları altında kaldı.

DSİ 11\'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışlar nedeniyle Tunca Nehri\'nde su seviyesinin artış gösterip yatağından taştığını belirterek dün 130 metreküp/saniye debisiyle akan suyun bugün ölçümlerde, 120 metreküp/saniyeye düştüğünü söyledi. Yetkililer, debisi düşen suyun turuncu alarmdan, \'sarı\' uyarı alarmına döndüğünü belirtti. Meteoroloji yetkilileri kentte hafta sonu yağış beklenmediğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Yanlızgöz Köprüsü

Tunca Nehri genel

Nehre girmek yasak tabelası

Kırkpınar Sarayiçi alanı

Edirne Saray suyla dolu kazı alanı

Adalet Kasrı sularla dolu alanı

Kanunu ve Fatih Köprüleri

Gözleri suyla dolu akması

Hızla akan nehir

Anıt ağaçtan genel detay

Köprülerin etrafında, sudan devrilmiş korkuluklar

Taşkından detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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3)OTOMOBİLİNİ KURTARMAK İÇİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

ANTALYA\'da yangın çıkan tarihi konağın altında park halinde LPG\'li bir otomobilin bulunması, korkuttu. LPG\'li otomobilin sahibi, koşarak geldiği olay yerinden aracını hızla uzaklaştırdı.

Muratpaşa ilçesindeki tarihi Balbey Mahallesi\'nde bulunan eski ahşap bir konakta yangın çıktı. Kullanılmayan ve daha önce de üç kez yanan konaktaki yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler korkuttu. Yanan konağın altında park halinde bulunan LPG\'li otomobil, tehlikeyi artırdı. Polis otomobilin sahibine ulaşmaya çalışırken, bazı vatandaşlar aracı iterek uzaklaştırmak istedi. Polis, patlama ihtimalini dikkate alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Sokakların dar olması nedeniyle otomobilin çekilmesi için gereken çekici de yangının olduğu sokağa gelemedi.

TEHLİKE BÜYÜDÜ

Yanan parçaların otomobilin üstüne düşmeye başlamasıyla tehlike büyüdü. Bu sırada bir vatandaş koşarak olay yerine geldi ve otomobilinin kendisine ait olduğunu söyledi. Adı henüz öğrenilemeyen vatandaş, itfaiyenin desteğiyle koşarak aracına bindi. İtfaiye ekipleri yangın hortumuyla otomobilin etrafında hazır beklerken, sürücü kısa sürede aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Konak, yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.

Görüntü dökümü

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-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması

-Yanan binadan genel görüntüler

-Otomobil sahibinin otomobilini alıp gitmesi

-Yanan binanın çatıdan görüntüsü

-Yanan binanın uzaktan görüntüsü

-Binadan çıkan alevlerin görüntüsü

-Detaylar

Kamera Bülent TATOĞULLARI-Tolga YILDIRIM- Haber Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)

\"211 MB

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4)KARABÜK\'TE ESNAFA BAYRAK DAĞITILDI

KARABÜK\'te, Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek için esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Dursun Kıraç ve partililer ile Alperen Ocakları üyesi yaklaşık 20 kişi, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla esnaflara Türk bayrağı dağıttı. İnönü Caddesi\'nde başlayan bayrak dağıtımında açıklama yapan Kıraç, \"Vatan için, bayrak için, aziz milletimizin birlik ve bütünlüğü için, bütün mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimiz için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hain terör örgütlerine karşı topyekun çok kararlı ve istikrarlı bir şekilde mücadele vermektedir. Bizler de bu kutsal mücadelenin her daim yanında ve destekçisiyiz. Gün, bir ve birlik olma günüdür, safını belli etme günüdür\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Esnaflara bayrak dağıtılması

-BBP İl Başkanı Dursun kıraç\'ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

(383 MB.)

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5)SURİYELİLER İÇİN SAĞLIK VE DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde yaşayan 13 bin Suriyeli sığınmacı için Darıca Göçmen Sağlığı Merkezi ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezi açıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Darıca Göçmen Sağlığı Merkezi ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde hizmet vermeye başladı. Merkez, Suriyeli vatandaşlara yönelik 1. basamak sağlık hizmeti verecek. Sağlık Bakanlığı tarafından merkezde görevlendirilmek üzere atamaları yapılan Suriye uyruklu 1 doktor, 1 ebe ve 1 hemşirenin yanı sıra psikolog, sosyal çalışmacı, sağlık eğitmeni, tercüman ve sağlık aracısı görevlerine başladı.

Darıca İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Darıca\'da yaklaşık olarak 13 bin Suriyeli göçmenin yaşadığını, bakanlığın talimatı doğrultusunda yaptıkları çalışmaların ardından merkezin hasta kabulüne başladığını belirterek, \"Günde yaklaşık olarak 40-50 Suriyeli hastamız gelmektedir. 1. basamak sağlık hizmeti vermekteyiz, yani bebeklerin aşılanması, gebelerin takibi, doğumdan sonra bebeklerin takibi, üreme sağlığı gibi programları yapmaktayız. Yine merkezin üst katında bulunan Göçmen Sağlığı Derneği ile ortaklaşa olarak Suriyelilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yaptığımız incelemelerde hastalarımızın son derece memnun olduğunu, bu şekildeki bir sağlık merkezinin kurulmasıyla iletişimin kurulmasıyla kendilerinin sağlık problemlerinin çözüme kavuştuğunu gördük. Tüm bunlara rağmen hekimlerimizin kendilerini aşan bir durum olduğunda hastaları Farabi Devlet Hastanesi\'ne sevki yapılmaktadır\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Merkezin genel görüntüsü

-Merkezin içinden görüntü

-Polikliniklerin tabelası

-Suriyeli doktorun, Suriyeli kız çocuğunu muayene etmesi

-Darıca ilçe sağlık müdürünün açıklaması

Haber-Kamera:Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

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6)SIFIR ATIK PROJESİ DİYARBAKIR\'DA BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi Diyarbakır\'da törenle başladı. Diyarbakır\'da kişi başına 1 kilogramı aşkın günlük atığın olduğunu belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"2018 yılında bir bütün olarak sıfır atık projesinde Türkiye\'nin en başarılı ve dönüşümü en çabuk gerçekleşen il olmak iddiasıyla bir aradayız\" dedi.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi tanıtımı toplantısı, DSİ toplantı salonunda yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve STK temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Tuba Koşal, proje sunum konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın başlattığı Sıfır Atık Projesini detaylarıyla anlattı. Sunumun ardından konuşan Vali Güzeloğlu, 100 yıl öncesine göre insanoğlunun bugün enerjiyi 3 kat, ham maddeyi ise 2 kat fazla kullanan bir yaşam formunda olduğunu belirterek, \"Çevreye attığımız zararlı maddelerin hem hacimsel, hem de niteliksel olarak ağırlığında ve riskinde çok büyük bir artış var. Diyarbakırımız\'da 1 Kilogramı aşkın günlük birey başına miktarımız var. Tüm bu atıklar, niteliksel olarak ta farklılıklar gösteriyor. Bu atıkların bir bütün olarak hepsinin bir anda ve bir yerde ne sağlıklı muhafaza edilmesi, ne ayrıştırılması, nede ekonomik olarak şüphesiz dönüştürülmesi mümkün değil. Sıfır atık diyerek atığın kitlesel olarak hem hacmini, hem de zararlı etkilerini en aza indireceğiz. 1 Ton atık kağıdı, kazandığımızda ve dönüşüme konu yaptığımızda yaklaşık 20 ağaç kesilmekten kurtuluyor. 1 Ton atık camı kazandığınız zaman, 10 Litre petrol tasarrufu yapıyorsunuz. Biz bugün Diyarbakır\'ımızda değişen, gelişen ve güzelleşen Diyarbakır\'da artık yaşam kalitesi noktasında da, bu gibi toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinde de iddiamızı ortaya koymak. Hedeflerimizi paylaşmak ve bugünden itibaren 2018 yılında bir bütün olarak sıfır atık projesinde Türkiye\'nin en başarılı ve dönüşümü en çabuk gerçekleşen il olmak iddiasıyla bir aradayız. Bu sürecin başlangıcı şüphesiz kamu kurumlarımız olacak. Üniversitemiz, hastanelerimiz dahil, kamuya açık özellikle toplu taşıma, ulaşıma açık merkezlerimiz dahil, farkındalığı arttıracak alanlar ve ortamlarda bunu başlatacağız. Ama bana sorarsınız Diyarbakır\'da başarının merkezi olarak ta orayı hedefliyoruz. En doğru başlangıcımız okullarımız olacak, okullardaki çocuklarımızla başlayan bir zihinsel dönüşümün, her bir öğrencinin, gencimizin, zihninde bunun gereğinin ve bunun gerçekleşmesinin bilincinin yerleştirilmesini sağlayacağız. Okullarla başlayacağız, okul merkezli, çocuk ve genç merkezli bir bilinç işleyişi oluşturmayı hedefleyeceğiz. Aylık Diyarbakır\'da kurumsal performans değerlendirme sonuçlarını paylaşacağız. En başarılı kamu kurumu, ticari işletmeyi, en başarılı okulumuzu ve onun sonucunda da kazandıklarımızı koyacağız. Aylık değerlendirmelerin sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Bu duyarlılığı ne kadar çok arttırırsak inanın geleceğe o kadar temiz bir dünya, temiz bir Diyarbakır bırakacağız\" dedi.

Toplantıya katılanlara, Sıfır Atık Projesi tanıtım kitapçıkları dağıtılırken, toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Vali Yardımcısı Koşal\'ın sunumu

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

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7)İŞ YERİNİN ÖNÜNDE BULDUĞU PARA DOLU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, Murat Arslan iş yerinin önünde bulduğu içinde 17 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti. Tedavi masrafları için biriktirdiği parayı bankadan çektiğini söyleyen Nazife Gün (75), Murat Arslan\'a teşekkür etti.

Pehlivanlar Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Almanya\'dan emekli Nazife Gün, özel bir hastanede tedavi olmak amacıyla bankada biriktirdiği 17 bin 115 lirayı çekti. Nazife Gün, cüzdanına koyduğu parayı ceketinin iç cebine yerleştirmek isterken banka şubesinin hemen yanındaki kırtasiye dükkanının önünde düşürdü. İş yerinin önündeki cüzdanı fark eden Murat Arslan, Çaycuma Belediyesi\'ne durumu bildirdi. Yapılan anons üzerine cüzdanını düşürdüğünü fark eden Nazife Gün, belediyeye gitti. Cüzdanın kendisinin olduğunu söyleyen Nazife Gün, belediye görevlileriyle birlikte kırtasiyeye gitti.

Murat Arslan, içinde 17 bin 115 lira olan cüzdanı Nazife Gün\'e teslim etti. Sevinçle Arslan\'a sarılan Gün, \"Artık benim ebedi, manevi oğlumsun. Sen benim yavrumsun\" diyerek teşekkür etti. Arslan, cüzdanı dükkânın önünde bulduklarını anlatarak, \"Başkası görmeden hemen Çaycuma Belediyesi\'ni arayıp durumu bildirdik. Belediye anons yaptı. Teyzemiz, hastaneye gidiyormuş. Parasını teslim ettik\" dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da iş yeri sahibi Arslan\'ı duyarlılığından dolayı tebrik etti.

Görüntü Dökümü

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-Parayı bulan Murat Arslan ile röp.

-Nazife Gün ile röp.

-Paranın Nazife Gün\'e teslim edilmesi

-Parayı düşürdüğü yer

-Belediyenin anons yapması

-İlçeden detay

(166 MB)

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞANÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

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