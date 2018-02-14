DHA YURT BÜLTENİ-11

1)DİYARBAKIR\'IN 4 İLÇESİ KIRSALINDA BİN 200 ASKER VE KORUCU İLE BÜYÜK OPERASYON

DİYARBAKIR\'ın, Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçelerine bağlı 71 köy ve 107 mezrada PKK terör örgütüne yönelik bin 200 asker ve güvenlik korucusunun katıldığı büyük bir operasyon başlatıldı. İnsansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin de kullanıldığı operasyon kapsamında ilçelerin ve köylerin yollarında, güvenlik noktaları oluşturuldu.

Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında yeralan 71 köy ve 107 mezra kırsalında, bugün sabah saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, PKK ve işbirlikçilerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. \"Bayrak-77-Jandarma Astsubay Üstçavuş Hüseyin Gümüş\" adı verilen operasyona, bin 200 jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu katılırken, operasyona insansız hava araçları (İHA), yüz tanıma ve takip termal özellikli Dron ve helikopterler de havadan destek veriyor. Operasyon kapsamında ilçe ve bazı köy yollarında güvenlik noktaları oluşturulurken yetkililer, ilan edilen sokağa çıkma yasağının köy ve mezralarda yaşayan insanların yaşamını etkilemediğini, sadece bunların kırsal alana çıkışını yasakladığını söyledi.

Dört ilçeye bağlı 178 köy ve mezrada bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, iz süren ve kokuya duyarlı köpeklerin de görev aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yollarda oluşturulan güvenlik noktaları

-Askerlerin köpeklerle arazide yürümesi

-Askerlerin dağlarda va kayalıklarda mevzilenmesi

-Dron ile çekilen operasyon görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA)-

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2)KEMER\'DE YOLCU MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesi yakınlarında yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1\'i ağır 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Antalya- Kumluca karayolunun 33\'üncü kilometresindeki Kemer\'e bağlı Ulupınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçeler arası yolcu taşımacılığı yapan 07 V 7983 plakalı Musa Uludağ\'ın kullandığı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İçerisinde 15 kişinin bulunduğu midibüs, yan yatarak metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada, şoför Musa Uludağ ile birlikte 1\'i ağır 14 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleriyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüsteki yaralılar kurtarıldıktan sonra ambulanslarla Kemer ve Kumluca\'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

FERYAT EDİP EŞİNİ SORDU

Olay yerine gelen Musa Uludağ\'ın eşi Halime Uludağ, ağlayıp, feryat ederek yolcuların ve eşinin sağlık durumunu sordu. Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Antalya Bölge Trafik Şube Müdürü Muhittin Ergen ile İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan da gelerek incelemelerde bulundu.

\'BURADA İLK DEFA KAZA OLMUYOR\'

Midibüste muavin ve ikinci şoför olarak görev yapan Osman Karacüce, \"Yağıştan oldu. Yolun sol tarafına tırtır yaptılar, burayı yapmadılar. Burada ilk defa kaza olmuyor. Yüzlerce kaza oldu. Yolu tırtır yapmalarını istiyoruz, araçların kaymaması için. Araçta benle beraber 15 kişi vardı. Antalya\'ya gidiyorduk. Ben hariç hepsi yaralı\" dedi.

Kazanın ardından midibüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen midibüsün görüntüsü

- Yaralı şoförün ambulansa bindirilmesi

- Midibüsten görüntüler

- RÖP: Osman Karacüce (muavin ve ikinci şoför)

- Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

Görüntü Dökümü

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- Kaza sonrası yaralılardan cep telefonu görüntüleri ek geçildi

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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(ÖZEL)

3)SEVGİLİLER GÜNÜNDE SEVGİLİLERE BİRBİRİNDEN İLGİNÇ HEDİYELER

ANTALYA-SEVGİLİYE KEMAN EŞLİĞİNDE ÇİÇEK

ANTALYA\'da bir çiçekçilik firması, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekleri kemancı eşliğinde gönderiyor. Muratpaşa ilçesindeki Flora Center Çiçekçilik firması, 14 Şubat Sevgililer Günü\'ne özel bir etkinlik hazırladı. Müşterilerin isteğine göre hazırlanan çiçekler, müzisyen eşliğinde sevgilinin adresine gönderiliyor. Çiçeklerle kemancıyı karşılarında gören sevgililer, duygularını gizleyemiyor. Mehmet Fedakar da eşi Gülay Fedakar\'a kemancı eşliğinde çiçek gönderdi. Çiçekle kemancıyı karşısında gören Gülay Fedakar, büyük mutluluk yaşadı. Eşinin her yıl kendisine çiçek göndermesine alıştığını belirten Fedakar, \"Çok şaşırdım. İlk defa keman eşliğinde müzik ve bizim en sevdiğimiz şarkı. Çok güzel bir hediye\" dedi. Gülay Fedakar eşinin bu jestine, kemancının çaldığı \'Huysuz ve Tatlı Kadın\' şarkısına eşlik ederek karşılık verdi.

Firma sahibi Fatih Selçuk, sevgililer için değişik bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Selçuk, \"Müşteri gelip çiçeğini beğeniyor, ardından iş yerimizdeki kemancı ile oturup sevgilisinin sevdiği şarkıda anlaşıyor. Çiçeği teslim ederken başka bir arkadaşımız bu mutlu anı görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor\" diye konuştu.

Geçen yıl düzenledikleri bu etkinlikte kemancının siparişlere yetişmekte zorlandığını anlatan Selçuk, duruma göre kemancı sayısını artırabileceklerini söyledi. Selçuk, çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek, \"Çiçek, kemancı ve anı görüntülemenin fiyatı 75 liradan başlıyor\" dedi.

SEVGİLİYE ZİRVEDE ATEŞTEN KALP

Tatil için Kıbrıs\'tan Erzurum\'daki Palandöken Kayak Merkezi\'ne gelen Dalga- Mustafa Derat çifti, Sevgililer Günü nedeniyle karlar arasında ilginç ve sürpriz bir kutlama partisi düzenledi. Kaldıkları Polat Erzurum Resort Hotel\'in terasındaki karlar içine büyük bir kalp yaptırıp çevresini de alevlerle süsleten Mustafa Derat, kalbin içine aldığı eşi Dalga ile keman eşliğinde dans etti.

KAYSERİ-SEVGİLİYE ÖZEL ÇİKOLATALAR İLGİ GÖRDÜ

KAYSERİ\'de, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde kalp şeklinde, üzerinde \'Seni Seviyorum\' yazan çiftlerin fotoğraflarının bulunduğu çikolatalar ilgi gördü.14 Şubat Sevgililer Günü\'nde sevgisine hoş bir sürpriz yapmak isteyenlerin tercihi, farklı içerik ve kutulara sahip olan çikolatalar oldu. Günler öncesinden resimli çikolata ve çikolata kutuları siparişi aldıklarını ifade eden esnaf Hamdi Çarşıbaşı, \"14 Şubat Sevgililer Günü\'nde bu çikolatalara olan ilgi memnuniyet verici. İçerik olarak kalpli olmak üzere birçok renkte hazırladığımız çikolataların fiyatları 5 TL\'den başlıyor. Kutulu ve içerik olarak daha süslü olan şekerlerimiz de var. Sevgililerin ağızlarını ve gönüllerini tatlandırmak için yaptığımız çikolatalar fındıklı ve fıstıklı olarak hazırlanıyor. Bazı çiftler, kutuların üzerine kendi resimlerini de yaptırabiliyor\" dedi.

SİVAS\'TA ÇİÇEKÇİLERDE \'SEVGİLİLER GÜNÜ\' YOĞUNLUĞU

SİVAS\'ta 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçiler de yoğunluk yaşandı.

Sivas\'ta çiçekçiler, önceki yıllarda olduğu gibi 14 Şubat\'ın piyasaya da hareketlilik getirdiğini söyledi. 14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk başladı. Sevgililer günü öncesi siparişleri alan çiçekçiler hazırlıklarını tamamlayarak en çok tercih edilen gül, orkide, papatya gibi çiçeklerin stoklarında çoğaltarak Sevgililer Günü\'ne hazırlandı. Kentte 25 yıldır çiçekçilik yapan Adem )Çakmak, \"Sevgililer Günü çiçekçilerin bayramıdır. Tüm çiçeklerimiz geldi. Orkideler ve güller hepsi hazırda. Siparişlerimizi aldık. Enfazla talep gören çiçek, \'çiçeklerin padişahı\' dediğimiz güldür. Ondan sonra orkide geliyor. Sivas\'ta farklı buket türleri ve dizaynları yaptık. Çiçeklerimiz 1 liradan başlıyor. Üst sınırımız yok. Müşterinin tercihine bağlı\" dedi.

GAZİANTEP- SEVGİLİLER GÜNÜ\'NDE PIRLANTAYA İLGİ

Gaziantep\'teki kuyumcular ve mücevherat mağazalarında 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Altın ve dolardaki artışa rağmen ilginin azalmadığı mücevherler, hediye alımında ilk sırada yer alıyor.

Sevgililer Günü\'nün gelmesiyle beraber sevdiklerine özel hediye almak isteyenler, değerli taşlara rağbet gösteriyor. Bin liradan başlayıp, 400 bin liraya kadar çıkan farklı fiyatlardaki mücevherler, alıcılarını beklerken, iş yeri sahipleri de ilgiden memnun olduklarını belirtti. Gaziantep\'te pırlanta mağazası sahibi Mehmet Durdu Kocalar, Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını ve satışlardan memnun olduklarını söyledi. Kocalar, son dönemde altın ve dolardaki yükselişin de mücevher piyasasını etkilediğini söyledi.

Teknolojik gelişmelerle beraber mücevherlerde daha uygun fiyatlar oluştuğunu belirten Kocalar, en çok tek taş ve 5 taş pırlanta yüzüklerin tercih edildiğini belirterek, \"Genç nesil eskisi gibi çok şaşalı şeyler istemiyor. Daha kibar ve ince ürünleri tercih ediyorlar. En çok tek taş ve 5 taş pırlanta yüzük satıyoruz. Bununla beraber Sevgililer Günü\'ne özel olarak yüzde 50 indirim yapıyoruz. Bunun da satışlarımızda büyük etkisi oldu. Bir de şöyle bir kampanyamız var; aldığınız ürünleri değiştirmek istediğiniz zaman aldığınız fiyattan sayıyoruz. Pırlanta bir yatırım aracıdır aslında. Neticede 7 bin yıllık bir taş alıyor insanlar. Her taşın kendine ait bir dünyası var. Pırlanta aşk gibidir\" diye konuştu.

TRABZON- SEVGİLİLER GÜNÜ\'NDE EŞİNE BUZAĞI HEDİYE ETTİ

TRABZON\'un Tonya ilçesinde oturan Ahmet Baki (85) Sevgililer Günü\'nde, eşi Raziye Baki\'ye (78) ilginç bir sürpriz yaptı. Ahmet Baki, 60 yıllık birlikteliği bulunan eşine, 4 bin liraya satın aldığı ve süslediği 7 aylık buzağı hediye ederek sevgililer gününü kutladı.

Tonya ilçesi Ortamahalle\'de oturan Ahmet Baki, eşi Raziye Baki\'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşine sürpriz yapmak istedi. Hayvan sevgisi olduğunu bildiği eşine pazardan 4 bin liraya 7 aylık buzağı satın alan Ahmet Baki, süslediğii buzağıyı evlerinin önünde eşi Raziye Baki\'ye hediye etti. Ahmet Baki, eşine \"Sevgililer günümüzde sevinçle karşıla beni, gel! Hediye aldım sana, gel sev onu\" diyerek seslendi. Eşinin sesi üzerine dışarıya çıkan Raziye Baki de sürpriz karşında kucakladığı eşine teşekkür etti.

\'HAYATIMIZ HEP GÜZEL GEÇTİ\'

Huzurlu ve mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Ahmet Baki, \"Öncelerden yoksul zamanlarımızda küçük hediyeler alıyordum. Bu yıl ekonomik olarak müsaittim. Eşim de hayvanları çok sevdiği için, \'büyüğü zor bakar, küçüğü daha rahat bakar\' diye, eşimi mutlu etmek için ona buzağı aldım. 60 yıllık evliliğimizde hayatımız hep güzel geçti. On çocuk sahibiyim. Yokluk zamanlarımda onlara varlıklı gibi bakabildim. Eşimle evleneceğim zaman, onu atla almaya gittim. At ile kapıma getirdim. O günden bugüne anladığım tek şey huzurdur. O yüzden de çok mutluyum.

\'EŞİMDEN RAZIYIM\'

Eşinin hediye ettiği buzağıyı alan Raziye Baki ise, \"Bunca yıllık evliyim. 10 çocuğumuz var. Allah\'ıma çok şükür, hepsi de yaşıyor. Ben eşimden razıyım, eşim de benden razıdır. Hiç Sevgililer Günü\'nü bu tür kutlamamıştık. Eşim, zaman zaman hediyeler aldı bana. Ancak bugün buzağı alması beni çok mutlu ettiö diyerek eşine teşekkür etti.

SEVGİLİLER GÜNÜ\'NE ÖZEL KALPLİ VAKFIKEBİR EKMEĞİ

TRABZON\'un Vakfıkebir ilçesinde fırıncı ustası Yunus Bahadır, ilçede üretilen ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan \'Vakfıkebir Ekmeği\'ni Sevgililer Günü\'ne özel üzerinde \'Seni seviyorum\' yazılı kalp figürü işlemesi ile yaparak satışa sundu.

İlçede 1897 yılında açılan ilk taş fırınla başlatılan ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan \'Vakfıkebir ekmeği\' geleneği, devam ediyor. Ekmek geleneğinin sürdürüldüğü ilçede Sevgililer Günü için özel üretim yapıldı. Vakfıkebir ilçesinde fırın işletmecisi Yunus Bahadır, Sevgililer Günü\'nde yapılışı 7 saat süren ve taş fırında pişirilerek üzerinde \'Seni seviyorum\' şeklinde yazılı kalpli ekmekler yaptı. Fırıncı, sevgililer için hazırladıkları ekmekleri rafa koyarak satışa sundu.

Sevgililer Günü\'ne özel ekmek üretimi yaptıklarını ifade eden Yunus Bahadır, \"Sevgiler ve eşler birbirine sürpriz yapsın diye bu ekmeği ürettik. Kalp şeklindeki ekmeğimiz çokta rağbet görüyor. Kısıtlı sayıda yapıp tezgahımıza koyuyoruz ve kısa zamanda tükeniyor.Bu ekmeği 7 saatte hazırlayarak taş fırında 2 saat pişiriyoruz. Ekmeği bu şeklini kalıp kullanmadan doğal olarak vermek ve yazı şekilleri oturtturmak kolay değil, el becerisi istiyor.Yılların verdiği bir tecrübeyle bunu yapıyoruz\" dedi.

\'ÖZEL SİPARİŞLERDE GELİYOR\'

Güne özel ekmek siparişleri de aldığını kaydeden Bahadır, \"14 Şubat\'ta müşteriler ekmeklerin üzerine genelde \"Seni seviyorum, I love you\' veya isim ile kalp şekilleri yapmamızı istiyorlar. Bazen de özel günler için önceden sipariş veriyorlar, bizde onların istediği şekil ve yazıda bu tür ekmekleri yapıyoruz. Müşterilerimiz hem evlerine ekmeklerini alıyor hem de hoş bir sürpriz yapmış oluyorlar\" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİNİZİN GÖNDERDİĞİ BU ÇİÇEĞİ YİYEBİLİRSİNİZ

ANTALYA\'da bir tarım firması, 13 çeşit yenilebilir çiçek üretti. Firma sahibi Mustafa Erüst, Sevgililer Günü dolayısıyla yenilebilir çiçeklere yoğun talep olduğunu söyledi.

Antalya\'da faaliyet gösteren Erüst Tarım, minyatür sebzeler, çok sayıda ot çeşidinin yanı sıra yenilebilen 13 türde çiçek üretiyor. Bu çiçekler sofralarda süsleme ve dekoratif amaçlı da kullanılıyor. Firmanın sahibi ve genel müdürü Mustafa Erüst, Serik ilçesi Gebiz bölgesindeki 1 dönümlük serada ürettikleri yenilebilir çiçeklerin, lüks restoran ve 5 yıldızlı otellerden talep gördüğünü söyledi.

SEVGİLİLER GÜNÜ\'NDE ÇİÇEKLERE TALEP ARTTI

Fasulye çiçeği, erik çiçeği, elektrik çiçeği, salatalık çiçeği, soğan çiçeği, menekşe çiçeği gibi 13 çeşit yenilebilir çiçek çeşidi olduğunu belirten Erüst, çiçeklerin aynı zamanda salatalarda ve yemek süslemelerinde kullanıldığını kaydetti. Çiçeklerde roka, tere gibi bilinen tatların olduğunu aktaran Mustafa Erüst, çiçeklerin tıbbi açıdan faydaları olduğunu anlattı. Erüst, \"Sevgililer Günü dolayısıyla çiçeklere talep arttı. Özellikle 2 gündür talebe yetişemiyoruz. Bilinirliğin artması halinde gelecekte talebin artacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------(ANTALYA)

Çiçeklerden görüntü

Sipariş alınırken görüntü

Çiçek buketinin hazırlanması

RÖP 1: Fatih Selçuk

Hazırlanan buketin kemancı eşliğinde adrese gönderilmesi

Binaya girilmesi

Çiçek buketinin alıcısına keman eşliğinde verilmesi

RÖP 2: Gülay Fedakar

RÖP 3: Bayram Karakaya (Kemancı )

Detaylar

610 MB -05.34 (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Görüntü Dökümü:

-------------------------- (ERZURUM)

-Derat çifti çalan keman eşliğinde kalbin içine girmesi

-Görevlilerin kalbi yakması

-Çiftin dans etmesi

-Vatandaşların alkışlması

-Çiftle röp

Haber: Turgay İPEK / Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)

(Süre. 340 Dk / 410 MB)

Görüntü Dökümü:

--------------------------(KAYSERİ)

- Sevgililer günü standından görüntü

- Sevgililer gününe özel hazırlanan çikolata ve çikolata kutuları

- Sevgililer günü siparişlerin hazırlanması

- İşletmeci Hamdi Çarşıbaşı ile röportaj

- Diğer detaylar

(Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,DHA)

(134 MB)

Görüntü Dökümü

-----------------------(SİVAS)

-Çiçekçiden görüntüler

-Hazırlanan güller ve buketler

-Çiçekçinin konuşmaları

-Sokak röportajları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(334 mb)

Görüntü Dökümü

------------------------ GAZİANTEP

- Pırlantalar

- Yüzüklerin takılması

- Mehmet Durdu Kocalar Röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 142 MB

Görüntü Dökümü

-------------------------TRABZON

Buzağının evin önüne getirilişi

Ahmet Baki\'nin eşne seslenmesi

Eşinin evden çıkarak buzağıyı teslim alması

Konuşmalar

Detaylar

(Haber-Kamera: İNAN KALYONCU/DHA

Görüntü dökümü

--------------------TRABZON

-Ekmek yapılışı

-Fırından çıkarılması

-Ekmek alan müşteriler

-Fırıncı Yunus Bahadır ile röp.

-Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO - Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

Görüntü Dökümü ANTALYA

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Çiçeklerin saksılar içinde görüntüsü

Paketlenmiş yenilebilir çiçeklerin görüntüsü

RÖP 1 : Mustafa Erüst

(Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

484 MB /// 04.25

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4)SEVGİLİLER GÜNÜ\'NDE EVLENEN POLİS ÇİFTE MESLEKTAŞLARINDAN KELEPÇE SÜRPRİZİ

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde görev yapan polis memurları Şerife Şeyda Önal (26) ile Gökhan Budak (26), Sevgililer Günü\'nde evlendi. Çifte nikahın ardından arkadaşları kelepçe takıp, mutluluk diledi.

Serik Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları Şerife Şeyda Önal ile Gökhan Budak, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde nikahlandı. Serik Belediyesi Nikah Salonu\'nda Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliğini Serik Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan yaptı.

KELEPÇE SÜPRİZİ

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, törenin ardından çifte evlilik cüzdanıyla kahve fincanı takımı ve Türk bayrağı hediye etti. Polis arkadaşları ise çifti birbirine kelepçeleyerek, \"Ömür boyu hiç ayrılmayın diye bu kelepçeyi takıyoruz. Mutluluğunuz ömür boyu sürsün\" dedi.

Sürpriz karşısında şaşıran çift ise meslektaşlarına ve törene katılanlara teşekkür etti.

Serik Belediyesi\'nde Sevgililer Günü dolayısıyla müracaat eden 14 çiftin nikahının kıyıldığı da belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Nikah öncesi detay görüntüler

- Çifte arkadaşlarının kelepçe takması

- Röportajlar

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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5)MİNİ SEBZELER ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çiçeklerin büyük bölümünü Uzakdoğu\'dan getirdiklerini kaydeden Mustafa Erüst, aynı zamanda mini sebzeler ve mikro filizler yetiştirdiklerini de vurguladı. Mini sebzelerin büyümesi için hiçbir çaba göstermediklerini aktaran Erüst, \"Tabak süslemelerinde sıkça kullanılıyor. Kişiye özel porsiyonluk üretim yapılıyor. Oteller ve sağlıklı beslenmek isteyenler bu ürünleri tercih ediyor. Büyümesi için hiçbir şey vermediğimiz için daha sağlıklı. Görsel çekiciliği olduğu için çocukların okullarında rahatlıkla yiyebileceği, sağlıklı, organik ürünler\" dedi.

Mikrofilizlerin tohumlarını çimlendirip belli oranda boylandırdıklarını kaydeden Mustafa Erüst, bu filizlerdeki vitaminin çok daha fazla olduğunu, dolayısıyla besleyici olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Mini Sebzelerin görüntüsü

RÖP 2 : Mustafa Erüst

Mini sebzelerden detay

ANTALYA/DHA

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6)KÖFTECİDEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir köfteci dükkanına pencereyi zorlayarak giren hırsızlar, kasadaki 80 TL\'yi çaldı. Olay anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bugün saat 07.30 sıralarında, Altay Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'ndaki köfteci dükkanına giden Özden Karakulak, pencerenin açık olduğunu ve yazar kasadaki paraların yerinde olmadığını farketti. Karakulak, durumu polise bildirdi. Parmak izi incelemesi yapan polis, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin 2 kişi olduğunu belirledi. Soruşturma başlatan polis, kasadaki toplam 80 lirayı aldıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, işyeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

(Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)